Госдума разрешила самозанятым работать в такси и обязала службы заказа давать ФСБ доступ к данным о поездках Статьи редакции
Документ также устанавливает требования к внешнему виду такси, водителям и сервисам.
- Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о регулировании работы такси. Правительство внесло его в Госдуму в мае 2022 года.
- Законопроект запрещает работать в такси водителям с непогашенной судимостью и большим количеством штрафов. ТАСС уточняет, что речь о трёх и более неоплаченных штрафах за нарушение ПДД.
- Все водители для работы должны заключить трудовой договор с перевозчиком, быть ИП или зарегистрироваться как самозанятые. От самозанятых потребуется дополнительная страховка, уточнил «РИА Новости» соавтор поправок Александр Толмачев.
- Автомобили такси будут отмечены «контрастной цветографической схемой с элементами, расположенными в шахматном порядке», и иметь оранжевый фонарь на крыше. Эти требования не будут применяться к автомобилям, которые получили разрешение на перевозку до вступления закона в силу, пишет ТАСС. В салоне должна быть информация с данными машины, водителя и перевозчика.
- Также закон предлагает создать три региональных реестра такси — с информацией о перевозчиках и выданных разрешениях, данными о транспорте, информацией о службах заказа легкового такси. Данные объединят в федеральной информационной госсистеме. Службы заказа должны будут предоставлять ФСБ «автоматизированный удалённый доступ» к системам и базам данных о поездках.
- Службы заказа должны будут открывать региональные представительства, если в регионе заказы выполняют свыше 4000 машин в сутки. Хранить данные компании смогут только на российских серверах.
- Тарифы, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать перевозчики. Агрегаторы будут делить ответственность с самозанятыми: в случае ДТП с самозанятым агрегатор возьмёт на себя компенсацию пострадавшему пассажиру.
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Зачем ФСБ эти данные? Всё, что связано с тем, что внутри - МВД.
Собрался ты такой поехать в район здания посольства какой-нибудь недружественной страны, а тебе уже в дороге звонок на выключенный телефон "Добрый день, а зачем вы туда едете?"
На митинг
На петинг, не санкционированный
Поедем на автобусах
и статус иногента сразу же
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Зачем спецслужбам в любой стране мира эти данные?
Покажите хотя бы одну страну, где такую информацию беспрепятственно имеет хоть одна спецслужба, важно, не полиция, а именно спецслужба.
США, Китай, Британия. Этого достаточно?
Пруфы, я тоже могу рандомные страны назвать
агент Малдер
Они получают их TBD в рамках расследования
Ну и зачем ?
Чтобы в даркнете продавать. Никаких проблем следить за конкретным человеком в рамках расследования у них и раньше не было.
А во всех странах предоставляют доступ к базе данных в реалтайме, по всем данным, которые можно просматривать без всяких там запросов в неограниченных количествах?
Понятия не имею, тоже интересно. Ну если абсолютно во всех странах это норма, то что негодовать, мы же должны тянуться к передовому и цивилизованному миру, а ещё лучше и пример подавать 😃
Потому что если не знаешь куда лить данные – сдай их ФСБ, там разберутся.
На Митинский сами отнесут, да.
за всем следит товарищ майор
А до этого типа ФСБ посылали на три буквы?) Или теперь просто уже через api/fsb/ будет работать в реалтайме.
API в лучшем случае, а то как бы не обязали весь дамп базы им сгружать по расписанию, царь же приказал усилить борьбу с внутренними врагами, вот и будут бигдату строить с машинлернингом
По формулировке звучит, как прямой доступ к базе. Даже не дамп
Раньше по запросу, а теперь обязаловка
Вообще-то да, посылали. Яндекс предоставлял отчет, в котором был какой-то достаточно значительный процент отказов по запросу данных из ФСБ и МВД
А до этого нужно было оформлять официальные бумаги с печатями, делать запрос в компанию, ждать N дней по закону пока компания предоставит данные и при этом юристы компании могли послать тебя на 3 буквы, если что-то не так. А теперь хоть в реальном времени копайся в чужих данных без какой-либо отчетности или ответственности.
Что такое 3 штрафа для таксиста, который ездит с утра до ночи каждый день ?)
И каждый раз по новым дорогам.... С другой стороны - по выделенке им можно, штрафы за превышение - ну так навигатор же за скоростью следит. У них наверное самый распространенный штраф - остановка в неположенном месте, хотя и там сейчас разрешили до минуты стоять без штрафа. Так что в принципе три штрафа то и сложно получить. Только если реально злостно нарушать.
Бизнес-класс тоже надо в шашку?
В бизнес-шашку.
"что речь о трёх и более неоплаченных штрафах за нарушение ПДД."
Не о количестве нарушений всего!! А о неоплаченных штрафах! Платишь штрафы во время и никого не волнует, что гоняешь, на встречку вылезаешь или ещё как-то злостно нарушаешь. По одной этой фразе понятно, что закон не для защиты людей от неадекватных гонщиков, а для сбора штрафов.
КОНТРОООООООЛЬ
Наши люди в булочную на такси не ездят...
С каждым днем жить все интереснее и интереснее
Как-то даже стрёмно комментировать...
"Я вообще на фсб работаю, а таксую для души"
Путин так мог бы судя по одному старому интервью)
Видится плакат: «Самозанятый, а ты стал водителем такси?!»