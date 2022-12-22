Транспорт
Роковой динозавр

Госдума разрешила самозанятым работать в такси и обязала службы заказа давать ФСБ доступ к данным о поездках Статьи редакции

Документ также устанавливает требования к внешнему виду такси, водителям и сервисам.

  • Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о регулировании работы такси. Правительство внесло его в Госдуму в мае 2022 года.
  • Законопроект запрещает работать в такси водителям с непогашенной судимостью и большим количеством штрафов. ТАСС уточняет, что речь о трёх и более неоплаченных штрафах за нарушение ПДД.
  • Все водители для работы должны заключить трудовой договор с перевозчиком, быть ИП или зарегистрироваться как самозанятые. От самозанятых потребуется дополнительная страховка, уточнил «РИА Новости» соавтор поправок Александр Толмачев.
  • Автомобили такси будут отмечены «контрастной цветографической схемой с элементами, расположенными в шахматном порядке», и иметь оранжевый фонарь на крыше. Эти требования не будут применяться к автомобилям, которые получили разрешение на перевозку до вступления закона в силу, пишет ТАСС. В салоне должна быть информация с данными машины, водителя и перевозчика.
  • Также закон предлагает создать три региональных реестра такси — с информацией о перевозчиках и выданных разрешениях, данными о транспорте, информацией о службах заказа легкового такси. Данные объединят в федеральной информационной госсистеме. Службы заказа должны будут предоставлять ФСБ «автоматизированный удалённый доступ» к системам и базам данных о поездках.
  • Службы заказа должны будут открывать региональные представительства, если в регионе заказы выполняют свыше 4000 машин в сутки. Хранить данные компании смогут только на российских серверах.
  • Тарифы, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать перевозчики. Агрегаторы будут делить ответственность с самозанятыми: в случае ДТП с самозанятым агрегатор возьмёт на себя компенсацию пострадавшему пассажиру.

Если самозанятый водитель не может по каким-то причинам покрыть ущерб от ДТП, то этот ущерб покроет страхования компания. Таким образом будет сбалансирована ответственность участников рынка соразмерно их роли в перевозке.

Александр Толмачев (цитата по «РИА Новости»)
Источник: сайт Госдумы

#новость #такси #законы

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37 комментариев
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 Sergei Timofeyev

Зачем ФСБ эти данные? Всё, что связано с тем, что внутри - МВД.

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ЯжПрограммист

Собрался ты такой поехать в район здания посольства какой-нибудь недружественной страны, а тебе уже в дороге звонок на выключенный телефон "Добрый день, а зачем вы туда едете?"

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Sergei Timofeyev

На митинг

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Kirill Kulagin

На петинг, не санкционированный

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Аня Деревянко

Поедем на автобусах

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Konstantin Tars

и статус иногента сразу же

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Ivan Mart

Зачем спецслужбам в любой стране мира эти данные?

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Александр Зайцев

Покажите хотя бы одну страну, где такую информацию беспрепятственно имеет хоть одна спецслужба, важно, не полиция, а именно спецслужба.

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Ivan Mart

США, Китай, Британия. Этого достаточно?

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Александр Зайцев

Пруфы, я тоже могу рандомные страны назвать

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Социалистический файл

агент Малдер

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Sergei Timofeyev

Они получают их TBD в рамках расследования

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Андрей Кошевой

Ну и зачем ?

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Pavel Penkov

Чтобы в даркнете продавать. Никаких проблем следить за конкретным человеком в рамках расследования у них и раньше не было.

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Bastard
Службы заказа должны будут предоставлять ФСБ «автоматизированный удалённый доступ» к системам и базам данных о поездках.

А во всех странах предоставляют доступ к базе данных в реалтайме, по всем данным, которые можно просматривать без всяких там запросов в неограниченных количествах?

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Андрей Кошевой

Понятия не имею, тоже интересно. Ну если абсолютно во всех странах это норма, то что негодовать, мы же должны тянуться к передовому и цивилизованному миру, а ещё лучше и пример подавать 😃

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Вадим Д.

Потому что если не знаешь куда лить данные – сдай их ФСБ, там разберутся.

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Sergei Timofeyev

На Митинский сами отнесут, да.

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Владимир Степану

за всем следит товарищ майор

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ЯжПрограммист

А до этого типа ФСБ посылали на три буквы?) Или теперь просто уже через api/fsb/ будет работать в реалтайме.

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Денис Демидов

API в лучшем случае, а то как бы не обязали весь дамп базы им сгружать по расписанию, царь же приказал усилить борьбу с внутренними врагами, вот и будут бигдату строить с машинлернингом

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Пабы старой Руси

По формулировке звучит, как прямой доступ к базе. Даже не дамп

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Алекс И

Раньше по запросу, а теперь обязаловка

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Александр Зайцев

Вообще-то да, посылали. Яндекс предоставлял отчет, в котором был какой-то достаточно значительный процент отказов по запросу данных из ФСБ и МВД

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Memento Vivere

А до этого нужно было оформлять официальные бумаги с печатями, делать запрос в компанию, ждать N дней по закону пока компания предоставит данные и при этом юристы компании могли послать тебя на 3 буквы, если что-то не так. А теперь хоть в реальном времени копайся в чужих данных без какой-либо отчетности или ответственности.

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Kirill Kulagin

Что такое 3 штрафа для таксиста, который ездит с утра до ночи каждый день ?)

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ИНЭИ РАН

И каждый раз по новым дорогам.... С другой стороны - по выделенке им можно, штрафы за превышение - ну так навигатор же за скоростью следит. У них наверное самый распространенный штраф - остановка в неположенном месте, хотя и там сейчас разрешили до минуты стоять без штрафа. Так что в принципе три штрафа то и сложно получить. Только если реально злостно нарушать.

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Страшный кран

Бизнес-класс тоже надо в шашку?

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Слегка Придурковатый

В бизнес-шашку.

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Шпуля Шунтиковна

"что речь о трёх и более неоплаченных штрафах за нарушение ПДД."
Не о количестве нарушений всего!! А о неоплаченных штрафах! Платишь штрафы во время и никого не волнует, что гоняешь, на встречку вылезаешь или ещё как-то злостно нарушаешь. По одной этой фразе понятно, что закон не для защиты людей от неадекватных гонщиков, а для сбора штрафов.

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Кот учённый

КОНТРОООООООЛЬ

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ЯжПрограммист

Наши люди в булочную на такси не ездят...

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Алекс И

С каждым днем жить все интереснее и интереснее

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Олег Макаров

Как-то даже стрёмно комментировать...

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Михаил Желтухин

"Я вообще на фсб работаю, а таксую для души"

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Серж

Путин так мог бы судя по одному старому интервью)

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Вадим Д.

Видится плакат: «Самозанятый, а ты стал водителем такси?!»

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