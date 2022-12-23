Транспорт
Относительный чайник

Исследователи обнаружили в открытом доступе более 4000 фотографий паспортов водителей «Ситимобила» Статьи редакции

Компания проводит проверку.

  • Фотографии выложили в формате jpg, сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI.
  • В «Ситимобиле» сообщили, что проводят внутреннее расследование — пытаются определить, хранились ли данные в системе сервиса и как могла произойти утечка. В компании добавили, что готовятся уведомить о случившемся Роскомнадзор.

По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным.

Мы в любом случае берём на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах. Мы хотим принести извинение каждому водителю парков-партнёров, чьи личные данные оказались в открытом доступе.

«Ситимобил» (цитата по «Интерфаксу»)
  • По данным проекта «Сетевые свободы», за 2022 год количество утечек личных данных оказалось рекордным. Точное количество исследователи назвать затруднились, но только у крупных интернет-сервисов и компаний таких инцидентов было 60. Для сравнения — с 2019-го по 2021 год было известно о 41 подобном случае.

#новость #ситимобил #утечкиданных

1619 просмотров
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35 комментариев
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 Вася Пражкин

Акция от Ситимобила:
Каждому, чей паспорт утек, на Новый Год - кредит в подарок.

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Павел Портной

Люблю тех фантазеров, которым для того чтобы взять кредит достаточно только скана паспорта.

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Knyazeva

Достаточно, поверьте

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Павел Портной

Готов вам безвозмездно прислать скан своего. Удастся вам осуществить подобную операцию?

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Либерал-смузихлёб

Кидай в комментарии. Умельцы сделают поддельный паспорт и потом напишешь в приемную статью

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Олег Павлов

Это схема мелкого мошенничества, изготовление качественной подделки дока дороже выйдет, чем выхлоп с такого кредита, не говоря про риски)

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loromoin

Выкладывайте прямо сюда, в комментарии.

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Knyazeva

Если вы готовы на такое пойти с рандомным человеком, то проверьте свою ки. Так на всякий случай

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Bastard

Если ты мне дашь все необходимые продукты и инструменты, я не смогу приготовить медовик самостоятельно.

Значит ли это, что медовик приготовить невозможно?

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Олег Павлов

Ага, а ещё серенький волчок укусит за бочок. Как минимум должен быть акцептирован договор через смс на номер, напрямую связанный с владельцем паспорта

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Bastard
Как минимум должен быть акцептирован договор через смс на номер, напрямую связанный с владельцем паспорта

Ну во-первых, где у нас база данных паспорт-номер? Разве что у банков, но зачем идти в банк, где у владельца паспорта есть аккаунт? Обычно такие схемы проворачивают в микрозаймах.

Во-вторых, номер не является чем-то защищённым. Несколько лет назад была серия взлома аккаунта блогеров, посредством того, что их номер "угоняли" (читай, перевыпускали). Без их ведома, естественно.

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Олег Павлов

Да не нужна никакая база.

Просто это легче простого оспаривается в суде потом, такой кредит никому возвращать не нужно будет. Заявление пишешь и забываешь про ситуацию, дальше пусть концы без тебя ищут

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Ale K

Или микрозайм

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Никита Лукьянов

подари кредит доброму другу,осчастливь кого то на НГ

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Александр

Так сказать 60 тыс. штрафа и едим дальше "шеф двойной счётчик"

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SD1

Где все люди, которые "да кому мои данные вообще нужны, я что, суперзведа?" под такими новостями?

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Andrew

Они заняты отвечая на звонки "сотрудников службы безопасности" Сбербанка

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Alex Shevchenko

На месте 😂

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Василий Шунаев

я надеюсь продолжение они опубликуют

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Сергей И

Ого, хоть кто то признал и извинился.
Вкусвилл сказал, что он ни в чем не виноват и ничего страшного не произошло.

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Владимир Королёв

извинения в карман не положишь)

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Стерлядка Вяленая

Дней без сливов: 0

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Yola

2022 - год утечек персональных данных в РФ!

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Евгений Фрост

У очередного сервиса случилась (у)течка. Интересно когда же у нас айти сектор поймет, что на безопасность так же надо выделять бюджеты, а менеджеры научатся запоминать пароли сложнее "qwerty123"?

Водителей искренне жалко...

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Сергей С.

Когда это будет стоить реальных денег

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Ирина Агафонова
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Щукин Сергей

Это еще ничего - вот ЕБС запустят - уууух что начнётся 🤡

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Александр Б.

мне нравится формулировка - «пытаются определить, хранились ли данные в системе»

Чет в голос. Может они еще попытаются определить - собирали ли они вовсе данные?

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Алеоп

Упс

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Женя Гагарин

Молодцы чо

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Вадим Д.

Отдел кадров пересылал документы?

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пешка

Ситимобил - извините, нас трахнули

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Андрей Киселев

штраф 60 000 деревянных этому господину!

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Никита Климанов

Никогда такого не было - и вот опять!

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Олег Макаров

И всё же главное — не хранить персональные данные россиян за рубежом.

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