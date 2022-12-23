Исследователи обнаружили в открытом доступе более 4000 фотографий паспортов водителей «Ситимобила» Статьи редакции
Компания проводит проверку.
- Фотографии выложили в формате jpg, сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI.
- В «Ситимобиле» сообщили, что проводят внутреннее расследование — пытаются определить, хранились ли данные в системе сервиса и как могла произойти утечка. В компании добавили, что готовятся уведомить о случившемся Роскомнадзор.
- По данным проекта «Сетевые свободы», за 2022 год количество утечек личных данных оказалось рекордным. Точное количество исследователи назвать затруднились, но только у крупных интернет-сервисов и компаний таких инцидентов было 60. Для сравнения — с 2019-го по 2021 год было известно о 41 подобном случае.
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Акция от Ситимобила:
Каждому, чей паспорт утек, на Новый Год - кредит в подарок.
Люблю тех фантазеров, которым для того чтобы взять кредит достаточно только скана паспорта.
Достаточно, поверьте
Готов вам безвозмездно прислать скан своего. Удастся вам осуществить подобную операцию?
Кидай в комментарии. Умельцы сделают поддельный паспорт и потом напишешь в приемную статью
Это схема мелкого мошенничества, изготовление качественной подделки дока дороже выйдет, чем выхлоп с такого кредита, не говоря про риски)
Выкладывайте прямо сюда, в комментарии.
Если вы готовы на такое пойти с рандомным человеком, то проверьте свою ки. Так на всякий случай
Если ты мне дашь все необходимые продукты и инструменты, я не смогу приготовить медовик самостоятельно.
Значит ли это, что медовик приготовить невозможно?
Ага, а ещё серенький волчок укусит за бочок. Как минимум должен быть акцептирован договор через смс на номер, напрямую связанный с владельцем паспорта
Ну во-первых, где у нас база данных паспорт-номер? Разве что у банков, но зачем идти в банк, где у владельца паспорта есть аккаунт? Обычно такие схемы проворачивают в микрозаймах.
Во-вторых, номер не является чем-то защищённым. Несколько лет назад была серия взлома аккаунта блогеров, посредством того, что их номер "угоняли" (читай, перевыпускали). Без их ведома, естественно.
Да не нужна никакая база.
Просто это легче простого оспаривается в суде потом, такой кредит никому возвращать не нужно будет. Заявление пишешь и забываешь про ситуацию, дальше пусть концы без тебя ищут
Или микрозайм
подари кредит доброму другу,осчастливь кого то на НГ
Так сказать 60 тыс. штрафа и едим дальше "шеф двойной счётчик"
Где все люди, которые "да кому мои данные вообще нужны, я что, суперзведа?" под такими новостями?
Они заняты отвечая на звонки "сотрудников службы безопасности" Сбербанка
На месте 😂
я надеюсь продолжение они опубликуют
Ого, хоть кто то признал и извинился.
Вкусвилл сказал, что он ни в чем не виноват и ничего страшного не произошло.
извинения в карман не положишь)
Дней без сливов: 0
2022 - год утечек персональных данных в РФ!
У очередного сервиса случилась (у)течка. Интересно когда же у нас айти сектор поймет, что на безопасность так же надо выделять бюджеты, а менеджеры научатся запоминать пароли сложнее "qwerty123"?
Водителей искренне жалко...
Когда это будет стоить реальных денег
Это еще ничего - вот ЕБС запустят - уууух что начнётся 🤡
мне нравится формулировка - «пытаются определить, хранились ли данные в системе»
Чет в голос. Может они еще попытаются определить - собирали ли они вовсе данные?
Упс
Молодцы чо
Отдел кадров пересылал документы?
Ситимобил - извините, нас трахнули
штраф 60 000 деревянных этому господину!
Никогда такого не было - и вот опять!
И всё же главное — не хранить персональные данные россиян за рубежом.