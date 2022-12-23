Транспорт
Готовый турник

Российские авиакомпании начали переговоры с лизингодателями о выкупе «застрявших» в России самолётов — Reuters Статьи редакции

Как минимум «Аэрофлот» предложил лизинговой компании SMBC выкупить 17 арендованных самолётов за $644 млн.

  • Российские авикомпании провели предварительные переговоры как минимум с одним лизингодателем о выкупе самолётов, «застрявших» в России после начала «спецоперации», пишет Reuters со ссылкой на документы и собственные источники. Всего в стране находится 400 самолётов, договоры по которым расторгнуты из-за санкций, их стоимость оценивается в $10 млрд.
  • Издание ссылается на сентябрьское письмо лизинговой компании SMBC, которая обратилась в Верховный суд Ирландии и сообщила, что с ней связывались «АльфаСтрахование» и «Аэрофлот». «АльфаСтрахование» предложило изучить возможность выплат в пользу SMBC для урегулирования страховых случаев — в обмен на передачу прав на самолёты страховой компании или её доверенному лицу.
  • «АльфаСтрахование» предложило компании $644,2 млн за 17 самолётов, переданных в лизинг «Аэрофлоту» — что «значительно меньше, чем совокупная согласованная стоимость» воздушных судов. Сама SMBC оценивала свои убытки от «потери контроля» над 34 самолётами в $1,6 млрд. Также компания указала, что к ней обратились S7 и страховой брокер «Эльбрус», представлявший интересы авиакомпании NordStar. Российские компании на запрос издания не ответили.
  • Как отмечает Reuters, предложение ещё должен одобрить ЕС, но если это случится, российские авиакомпании получат право собственности на самолёты «с потенциально большой скидкой». Но по словам источника Reuters в российской авиаотрасли, некоторые российские чиновники пессимистично оценивают перспективы этих переговоров.
  • Пока российские власти не приняли окончательного решения о выкупе самолётов, но идею поддерживал Минтранс. Reuters цитирует письмо ведомства 23 авиакомпаниям от 30 августа, где Минтранс попросил предоставить информацию о «каждом самолёте, который предлагается выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния» и о «наличии соглашения с арендодателями и страховыми компаниями».
  • Об этом же письме сообщал и «Коммерсантъ». Источники РБК в авиакомпаниях рассказывали, что выкуп самолётов обсуждают с весны. При этом выкуп воздушных судов, находящихся в операционном лизинге, сейчас невозможен — должны быть изменены условия санкций.
Транспорт
Готовый турник
Иностранные лизинговые компании подали иски к страховщикам на $6,5 млрд из-за «потерянных» в России самолётов Статьи редакции

Страховщики же утверждают, что самолёты ещё можно вернуть.

Bloomberg

#новость #самолёты

1176 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Олег Павлов

Не скрепно на железных птицах летать, нужно возрождать гужевой транспорт)

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

вот вам 50 миллиардов рублей, создавайте отечественный аналог самолетов

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Делать, кстати, необязательно, главное объявить, что аналогов не будет.

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Устинов

так наоборот, создать какой то портотип, которых даже на бумаги работать не будет и запросить на него средства, сказать что вот мол к 2025 сделаем, а потом просто ждать пока все забудут и делать вид что этого не было, а деньги оставить себе

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Слишком мало! Надо потратить немножко для создания видимости бурной деятельности и потом получить ещё больше, а потом ещё и ещё. В конце концов откупиться и жить в достатке ни в чём не нуждаясь!

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Пока не пришло, скиньте платежку)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И не пилоты всяческие заморские, а извозчики посконные!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Синицын

Всё в ваших руках, у вас получится.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Нужно создавать свои собственные уникальные разработки. Лошадиные силы уже были. Нам же надо пойти дальше и сделать человеческие силы в прямом смысле слова. Даёшь экологически чистый транспорт, фабрики - крестьянам, ну и т.д...

Ответить
Развернуть ветку
Шмублик

А зачем вообще что-то согласовывать? У России поболее денег отжали, самолеты на этом фоне не так уж и много.

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

Потому, что официально сейчас это металлолом. Они на этих самолетах особо никуда летать за пределы РФ не могут - конфискуют в первой же стране(если вообще в воздушное пространство пустят). Максимум в Беларусь или КНДР. Тк даже Китай запретил.

Ответить
Развернуть ветку
This DayWalker

Сомневаюсь, что эта схема за пределами РФ работает

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
«застрявших» в России

Представились боты в старых играх, застревающие в текстурах.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Першин
Минтранс попросил предоставить информацию о «каждом самолёте, который предлагается выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния»

Я канеш понимаю, что самолёты важны для государства и людей, но чета Аэрофлот и прочие авиаперевозчики даже не пытаются самостоятельно сделать хоть что-то)
Фрики

Ответить
Развернуть ветку
sles

А на чём тогда эрофлот сейчас летает за пределы РФ?

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

На том, что особо далеко летать не может 🤓

Ответить
Развернуть ветку
Yola

Часть самолетов в собственности, на них и летают.

Ответить
Развернуть ветку
Петр Громов

ну 10 лярдов навряд ли им кто то уже даст за них

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Тем более, что с их стороны нету сервисного обслуживания!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Цыганков

разве эти «застрявшие» самолеты еще не разобрали на запчасти

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null