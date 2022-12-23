Российские авиакомпании начали переговоры с лизингодателями о выкупе «застрявших» в России самолётов — Reuters Статьи редакции
Как минимум «Аэрофлот» предложил лизинговой компании SMBC выкупить 17 арендованных самолётов за $644 млн.
- Российские авикомпании провели предварительные переговоры как минимум с одним лизингодателем о выкупе самолётов, «застрявших» в России после начала «спецоперации», пишет Reuters со ссылкой на документы и собственные источники. Всего в стране находится 400 самолётов, договоры по которым расторгнуты из-за санкций, их стоимость оценивается в $10 млрд.
- Издание ссылается на сентябрьское письмо лизинговой компании SMBC, которая обратилась в Верховный суд Ирландии и сообщила, что с ней связывались «АльфаСтрахование» и «Аэрофлот». «АльфаСтрахование» предложило изучить возможность выплат в пользу SMBC для урегулирования страховых случаев — в обмен на передачу прав на самолёты страховой компании или её доверенному лицу.
- «АльфаСтрахование» предложило компании $644,2 млн за 17 самолётов, переданных в лизинг «Аэрофлоту» — что «значительно меньше, чем совокупная согласованная стоимость» воздушных судов. Сама SMBC оценивала свои убытки от «потери контроля» над 34 самолётами в $1,6 млрд. Также компания указала, что к ней обратились S7 и страховой брокер «Эльбрус», представлявший интересы авиакомпании NordStar. Российские компании на запрос издания не ответили.
- Как отмечает Reuters, предложение ещё должен одобрить ЕС, но если это случится, российские авиакомпании получат право собственности на самолёты «с потенциально большой скидкой». Но по словам источника Reuters в российской авиаотрасли, некоторые российские чиновники пессимистично оценивают перспективы этих переговоров.
- Пока российские власти не приняли окончательного решения о выкупе самолётов, но идею поддерживал Минтранс. Reuters цитирует письмо ведомства 23 авиакомпаниям от 30 августа, где Минтранс попросил предоставить информацию о «каждом самолёте, который предлагается выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния» и о «наличии соглашения с арендодателями и страховыми компаниями».
- Об этом же письме сообщал и «Коммерсантъ». Источники РБК в авиакомпаниях рассказывали, что выкуп самолётов обсуждают с весны. При этом выкуп воздушных судов, находящихся в операционном лизинге, сейчас невозможен — должны быть изменены условия санкций.
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Не скрепно на железных птицах летать, нужно возрождать гужевой транспорт)
вот вам 50 миллиардов рублей, создавайте отечественный аналог самолетов
Делать, кстати, необязательно, главное объявить, что аналогов не будет.
так наоборот, создать какой то портотип, которых даже на бумаги работать не будет и запросить на него средства, сказать что вот мол к 2025 сделаем, а потом просто ждать пока все забудут и делать вид что этого не было, а деньги оставить себе
Слишком мало! Надо потратить немножко для создания видимости бурной деятельности и потом получить ещё больше, а потом ещё и ещё. В конце концов откупиться и жить в достатке ни в чём не нуждаясь!
Пока не пришло, скиньте платежку)
И не пилоты всяческие заморские, а извозчики посконные!
Всё в ваших руках, у вас получится.
Нужно создавать свои собственные уникальные разработки. Лошадиные силы уже были. Нам же надо пойти дальше и сделать человеческие силы в прямом смысле слова. Даёшь экологически чистый транспорт, фабрики - крестьянам, ну и т.д...
А зачем вообще что-то согласовывать? У России поболее денег отжали, самолеты на этом фоне не так уж и много.
Потому, что официально сейчас это металлолом. Они на этих самолетах особо никуда летать за пределы РФ не могут - конфискуют в первой же стране(если вообще в воздушное пространство пустят). Максимум в Беларусь или КНДР. Тк даже Китай запретил.
Сомневаюсь, что эта схема за пределами РФ работает
Представились боты в старых играх, застревающие в текстурах.
Я канеш понимаю, что самолёты важны для государства и людей, но чета Аэрофлот и прочие авиаперевозчики даже не пытаются самостоятельно сделать хоть что-то)
Фрики
А на чём тогда эрофлот сейчас летает за пределы РФ?
На том, что особо далеко летать не может 🤓
Часть самолетов в собственности, на них и летают.
ну 10 лярдов навряд ли им кто то уже даст за них
Тем более, что с их стороны нету сервисного обслуживания!
разве эти «застрявшие» самолеты еще не разобрали на запчасти