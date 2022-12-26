Дилеры предложили создать закон об автобизнесе — чтобы регулировать отношения с ушедшими иностранными компаниями Статьи редакции
Например, закрепить их ответственность в случае ухода из России и снизить штрафы за несоблюдение сроков гарантийного ремонта.
- Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила премьеру Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо от 21 декабря. В РоАД подтвердили его отправку.
- Как отмечается в письме, сейчас законодательство не регулирует отдельные аспекты во взаимоотношениях дилеров, дистрибьюторов и производителей. Например, ассоциация предлагает закрепить в законе зоны и размеры ответственности иностранных компаний в случае их ухода с российского рынка.
- Также РоАД говорит о необходимости создать механизм защиты инвестиций дилеров в автосалоны по стандартам брендов, которые они продают в них, и сформировать единые стандарты продаж и оценки качества машин с пробегом и сервисных услуг, оказываемых дилерами.
- Ассоциация предлагает либо снизить сумму штрафов за нарушение сроков гарантийного ремонта, либо вовсе ввести на них мораторий. Ещё один вариант — продлить сроки ремонта. Сейчас отремонтировать автомобиль по гарантии нужно в течение 45 дней — иначе его владелец может подать в суд. В сентябре 2022 года ввести мораторий на штрафы за просроченный ремонт предлагало Минэкономразвития.
- Основной фокус в законе должен быть на ситуации с ответственностью зарубежных производителей в случае их ухода с российского рынка, считает председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин. Он уверен, что принять такой закон «было бы логично». Также он уточнил, что 26 декабря Минпромторг должен обсудить письмо РоАД с участниками отрасли.
- Сейчас в правительстве идёт работа по согласованию проекта развития автопрома до 2035 года, который внёс Минпромторг в ноябре. Как отмечает источник «Ведомостей», ведомство сделало это «без должного согласования» с Минэкономразвития. Последнее ещё в сентябре называло документ «сырым», так как в нём мало конкретики, а часть предложенных мер неэффективна. С этим согласны и автодилеры.
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Предлагаю наоборот увеличить. Чтоб за 2 жирных года, когда можно было наебывать граждан, расплачивались теперьассоциация предлагает закрепить в законе зоны и размеры ответственности иностранных компаний в случае их ухода с российского рынка
Значит, продавать пленки с маржой 1500% и впаривать допы под надуманными предлогами это ок, а как брать ответственность — так сразу давайте закон.защиты инвестиций дилеров в автосалоны по стандартам брендов
С чего вдруг? Это ж ваши инвестиции, какая вам защита. Сами и выкручивайтесь.
Наш рынок не интересен. Пусть хоть какие законы печатают.
Да и поздно уже что-то принимать. Все уже ушли.
Если только свою задницу прикрыть, и всю ответственность перевалить на ушедшего производителя.
ну да нужно же делать вид,что пытаешься как то помочь
""Ассоциация предлагает либо снизить сумму штрафов за нарушение сроков гарантийного ремонта"
У мерседеса покупали, вот и отправляйте ваше корыто мерседесу почтой на ремонт.
а вот купили бы москвич ...😃😃😃
угу, и пришлось бы отправлять в китай своим ходом
пришлось бы отправить нахуй получается 🫣🤡
РоАД. А почему не РосАД? Так бы было правильней.
за вами уже выехали за такие шутки :D:D
И это не шутки
"Основной фокус в законе должен быть на ситуации с ответственностью зарубежных производителей в случае их ухода с российского рынка". Ну правильно, с России, с дилеров никакой ответственности, только с Мерса, Форда, Тойоты...
(камент о неизбежном ближайшем вымирании автодилеров)
А лучше — вообще отменить, чего уж там.
Так там и это есть.
Ассоциация предлагает либо снизить сумму штрафов за нарушение сроков гарантийного ремонта, либо вовсе ввести на них мораторий.
Да вообще тачки поотбирать у всех, а то ишь, разъездились.
Ощущение, что люди живут еще в мире розовых пони. Очередь из автопроизводителей стоит и можно выбирать, кого пустить, кого нет.
Да, давайте закрепим положения на случай ухода в тот момент, когда почти все уже ушли
А то че они, в самом деле...
Ну то есть устранить автодилерам все риски. А за что им тогда платить?