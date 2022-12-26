Транспорт
Современный рубин

Дилеры предложили создать закон об автобизнесе — чтобы регулировать отношения с ушедшими иностранными компаниями Статьи редакции

Например, закрепить их ответственность в случае ухода из России и снизить штрафы за несоблюдение сроков гарантийного ремонта.

  • Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила премьеру Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо от 21 декабря. В РоАД подтвердили его отправку.
  • Как отмечается в письме, сейчас законодательство не регулирует отдельные аспекты во взаимоотношениях дилеров, дистрибьюторов и производителей. Например, ассоциация предлагает закрепить в законе зоны и размеры ответственности иностранных компаний в случае их ухода с российского рынка.
  • Также РоАД говорит о необходимости создать механизм защиты инвестиций дилеров в автосалоны по стандартам брендов, которые они продают в них, и сформировать единые стандарты продаж и оценки качества машин с пробегом и сервисных услуг, оказываемых дилерами.
  • Ассоциация предлагает либо снизить сумму штрафов за нарушение сроков гарантийного ремонта, либо вовсе ввести на них мораторий. Ещё один вариант — продлить сроки ремонта. Сейчас отремонтировать автомобиль по гарантии нужно в течение 45 дней — иначе его владелец может подать в суд. В сентябре 2022 года ввести мораторий на штрафы за просроченный ремонт предлагало Минэкономразвития.
  • Основной фокус в законе должен быть на ситуации с ответственностью зарубежных производителей в случае их ухода с российского рынка, считает председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин. Он уверен, что принять такой закон «было бы логично». Также он уточнил, что 26 декабря Минпромторг должен обсудить письмо РоАД с участниками отрасли.
  • Сейчас в правительстве идёт работа по согласованию проекта развития автопрома до 2035 года, который внёс Минпромторг в ноябре. Как отмечает источник «Ведомостей», ведомство сделало это «без должного согласования» с Минэкономразвития. Последнее ещё в сентябре называло документ «сырым», так как в нём мало конкретики, а часть предложенных мер неэффективна. С этим согласны и автодилеры.

#новость #автодилеры

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19 комментариев
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 Igor Chimbur
снизить штрафы за несоблюдение сроков гарантийного ремонта

Предлагаю наоборот увеличить. Чтоб за 2 жирных года, когда можно было наебывать граждан, расплачивались теперь

ассоциация предлагает закрепить в законе зоны и размеры ответственности иностранных компаний в случае их ухода с российского рынка

Значит, продавать пленки с маржой 1500% и впаривать допы под надуманными предлогами это ок, а как брать ответственность — так сразу давайте закон.

защиты инвестиций дилеров в автосалоны по стандартам брендов

С чего вдруг? Это ж ваши инвестиции, какая вам защита. Сами и выкручивайтесь.

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Serg Ts

Наш рынок не интересен. Пусть хоть какие законы печатают.

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Открытый историк

Да и поздно уже что-то принимать. Все уже ушли.
Если только свою задницу прикрыть, и всю ответственность перевалить на ушедшего производителя.

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In the Abyss

ну да нужно же делать вид,что пытаешься как то помочь

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under construction

""Ассоциация предлагает либо снизить сумму штрафов за нарушение сроков гарантийного ремонта"

У мерседеса покупали, вот и отправляйте ваше корыто мерседесу почтой на ремонт.

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Дмитрий Смоляков

а вот купили бы москвич ...😃😃😃

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under construction

угу, и пришлось бы отправлять в китай своим ходом

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BLVCK SQUARE

пришлось бы отправить нахуй получается 🫣🤡

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Сарыньнакичку

РоАД. А почему не РосАД? Так бы было правильней.

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Дмитрий Павлов

за вами уже выехали за такие шутки :D:D

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Саша G

И это не шутки

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Сарыньнакичку

"Основной фокус в законе должен быть на ситуации с ответственностью зарубежных производителей в случае их ухода с российского рынка". Ну правильно, с России, с дилеров никакой ответственности, только с Мерса, Форда, Тойоты...

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Слегка Придурковатый

(камент о неизбежном ближайшем вымирании автодилеров)

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Вадим Д.
снизить штрафы за несоблюдение сроков гарантийного ремонта

А лучше — вообще отменить, чего уж там.

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Игорь Протасов

Так там и это есть.
Ассоциация предлагает либо снизить сумму штрафов за нарушение сроков гарантийного ремонта, либо вовсе ввести на них мораторий.

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Император Нолимоций

Да вообще тачки поотбирать у всех, а то ишь, разъездились.

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Игорь Протасов

Ощущение, что люди живут еще в мире розовых пони. Очередь из автопроизводителей стоит и можно выбирать, кого пустить, кого нет.

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VBZASH

Да, давайте закрепим положения на случай ухода в тот момент, когда почти все уже ушли
А то че они, в самом деле...

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расслабленный пост-хипстер

Ну то есть устранить автодилерам все риски. А за что им тогда платить?

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