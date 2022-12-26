Транспорт
Бесполезный торшер

В России начали продавать электрокроссоверы «Москвич 3е» за 3,5 млн рублей Статьи редакции

Машины с бензиновым двигателем поступили в продажу по цене 1,97 млн рублей.

  • Первые «Москвичи 3е» поступили в розничную продажу, пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Петровский». Там сообщили, что рекомендованные розничные цены одинаковые для всех дилеров, их устанавливает производитель.
  • Мощность автомобиля — 68 лошадиных сил, запас хода — 410 км.
  • В конце декабря 2022 года предприятие объявило цены на «Москвич 3» с ДВС — 1,97 млн рублей. На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей будут заниматься 11 дилерских центров в Москве.
  • «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве в ноябре 2022 года. СМИ замечали, что они похожи на автомобили китайской JAC. Тогда же в продажу поступили первые электрокроссоверы российской сборки Evolute с рекомендованной розничной ценой 3,49 млн рублей, с учётом госсубсидии — 2,56 млн рублей.
Источник: «5 колесо»

#новость #москвич

988 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Написать комментарий...
 Мимо проходивший
Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur
68 лошадиных сил, запас хода — 410 км

Это издевательство? Такая мощность была у карбюраторных жигулей в совке еще. Ну и на кого это рассчитано? За 3.5 можно взять Тигуан жирный, а если не смотреть кроссоверы, то А5 какую-нибудь, которая в 10 раз будет ахуенней этого ведра.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Shmakov

следующим этапом повысят растаможку на 146% и вуаля

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Да хрен бы с ней с мощностью, если бы ни ценник в раза в три выше разумного!

Ответить
Развернуть ветку
Игогошная Гидрофермальность

Тебе и 1 лошадиной силы хватит. Лошадь мчит быстро

Ответить
Развернуть ветку
Мой Финансовый консультант

"Зе" – это что-то украинское?

Ответить
Развернуть ветку
Bacceti Sphodromantis

Ze

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

Это я на уроке английского

Ответить
Развернуть ветку
Anton Shashkin
Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
«Москвич 3е»

А полное название случаем на «ленский» не оканчивается?

Ответить
Развернуть ветку
Stas Sokolov

Зелибоба же

Ответить
Развернуть ветку
bjorn
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Тут всё и раскрылось: буква "e" на шильдике стоит 1,52 млн ₽.

И снова оно случилось: Москвич и миллионы в одном предложении.

Ответить
Развернуть ветку
Bacceti Sphodromantis

Когда-то я так думал про Весты или Приоры, когда можно было купить Хонду Аккорд в топе за 1,2. Или мазду 6 за 1 млн. Лансер, кажется, стоил около 750к.

Ответить
Развернуть ветку
Yura Enohov

Да уж... ценник по полной программе. Мне интересно, кто их будет покупать.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Lee

Так Кудрина зачем в Яндекс отправили. Подумаааай...

Ответить
Развернуть ветку
yrer keep

Старый лис знает как закрутить )

Ответить
Развернуть ветку
yrer keep

Не сомневайся, возмущаться будут, конечно, но найдутся и покупатели. Вон весты по любым ценам покупают.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Lee

Начать продавать и начать покупать это две больших разницы...

Ответить
Развернуть ветку
Svetlana Glazunova

Гусары, молчать

Ответить
Развернуть ветку
Marky Marc

Уверен, нагнут таксопарки и каршеринг. Все они будут обязаны брать именно Москвичи

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рабочий

Да походу так и будет)

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Даже боюсь представить какие должны быть тарифы, что бы это окупилось.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Саблин

Мечтают ли электомосквичи об электрокроссоверах?

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

Заголовок звучит как начало и конец анекдота

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Что за цены 😳

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Кайдалов

WTF 💁🏻‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Никитка Хархардинов

Спасибо,обойдусь)

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Очень круто! За полгода — целых два новых отечественных автомобиля! Вот это прогресс! Сразу видно, что СВО пошла только на пользу

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рабочий

Почему не одобряют кредит под 29% годовых на Москвич? Я хочу быть на электродвиже

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

За 50.000 евро можно в ЕС купить Модель 3 или Москвич в РФ. Даже не знаю что лучше 😂

Ответить
Развернуть ветку
Zeybek Zeybek

ГОЙДААААААААААА

Ответить
Развернуть ветку
Медовар

Нива за 3.5🤣

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
null