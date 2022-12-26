В России начали продавать электрокроссоверы «Москвич 3е» за 3,5 млн рублей Статьи редакции
Машины с бензиновым двигателем поступили в продажу по цене 1,97 млн рублей.
- Первые «Москвичи 3е» поступили в розничную продажу, пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Петровский». Там сообщили, что рекомендованные розничные цены одинаковые для всех дилеров, их устанавливает производитель.
- Мощность автомобиля — 68 лошадиных сил, запас хода — 410 км.
- В конце декабря 2022 года предприятие объявило цены на «Москвич 3» с ДВС — 1,97 млн рублей. На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей будут заниматься 11 дилерских центров в Москве.
- «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве в ноябре 2022 года. СМИ замечали, что они похожи на автомобили китайской JAC. Тогда же в продажу поступили первые электрокроссоверы российской сборки Evolute с рекомендованной розничной ценой 3,49 млн рублей, с учётом госсубсидии — 2,56 млн рублей.
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Это издевательство? Такая мощность была у карбюраторных жигулей в совке еще. Ну и на кого это рассчитано? За 3.5 можно взять Тигуан жирный, а если не смотреть кроссоверы, то А5 какую-нибудь, которая в 10 раз будет ахуенней этого ведра.
следующим этапом повысят растаможку на 146% и вуаля
Да хрен бы с ней с мощностью, если бы ни ценник в раза в три выше разумного!
Тебе и 1 лошадиной силы хватит. Лошадь мчит быстро
"Зе" – это что-то украинское?
Ze
Это я на уроке английского
А полное название случаем на «ленский» не оканчивается?
Зелибоба же
Тут всё и раскрылось: буква "e" на шильдике стоит 1,52 млн ₽.
И снова оно случилось: Москвич и миллионы в одном предложении.
Когда-то я так думал про Весты или Приоры, когда можно было купить Хонду Аккорд в топе за 1,2. Или мазду 6 за 1 млн. Лансер, кажется, стоил около 750к.
Да уж... ценник по полной программе. Мне интересно, кто их будет покупать.
Так Кудрина зачем в Яндекс отправили. Подумаааай...
Старый лис знает как закрутить )
Не сомневайся, возмущаться будут, конечно, но найдутся и покупатели. Вон весты по любым ценам покупают.
Начать продавать и начать покупать это две больших разницы...
Гусары, молчать
Уверен, нагнут таксопарки и каршеринг. Все они будут обязаны брать именно Москвичи
Да походу так и будет)
Даже боюсь представить какие должны быть тарифы, что бы это окупилось.
Мечтают ли электомосквичи об электрокроссоверах?
Заголовок звучит как начало и конец анекдота
Что за цены 😳
WTF 💁🏻♂️
Спасибо,обойдусь)
Очень круто! За полгода — целых два новых отечественных автомобиля! Вот это прогресс! Сразу видно, что СВО пошла только на пользу
Почему не одобряют кредит под 29% годовых на Москвич? Я хочу быть на электродвиже
За 50.000 евро можно в ЕС купить Модель 3 или Москвич в РФ. Даже не знаю что лучше 😂
ГОЙДААААААААААА
Нива за 3.5🤣