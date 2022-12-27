Исследователи обнаружили в открытом доступе свыше 80 тысяч номеров водителей «Ситимобила» и около 4 млн клиентских Статьи редакции
Компания сообщила, что проводит внутреннюю проверку, уведомила об утечке РКН, подала заявление в полицию и приносит извинения пострадавшим.
- База с номерами клиентов и водителей «Ситимобила» появилась в открытом доступе 26 декабря 2022 года, сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI. По его данным, речь о 3,9 млн уникальных телефонов пассажиров и 80,7 тысячи уникальных номеров водителей.
- Данные, оказавшиеся в публичном доступе, — это обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок через сервис, сообщили vc.ru в пресс-службе «Ситимобила». Там также добавили, что компания ведёт внутреннее расследование, чтобы определить, какая ещё информация доступна злоумышленникам.
- 23 декабря 2022 года исследователи также обнаружили в открытом доступе более 4000 фотографий паспортов водителей «Ситимобила». Компания ещё тогда сообщила, что проводит внутреннее расследование и готовится уведомить об утечке Роскомнадзор.
- По данным проекта «Сетевые свободы», за 2022 год количество утечек личных данных оказалось рекордным. Точное количество исследователи не назвали, но только у крупных интернет-сервисов и компаний их было 60. Для сравнения: с 2019-го по 2021 год сообщали о 41 подобном случае.
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сливают чужие данные
Что может быть слито - то сольётся (с) Ленин.
Пока данные можно сливать дёшево. :)
Постановляю: наказать Ситимобиль на 60 тыщ рублей. Дело закрыто!
Всё задаром, предновогодняя акция!
Теперь можно складывать номера с фотографиями и собирать архив досье.
«Исследователи»
Этих баз утекло очень много за последний год. Лучше скажите какие ещё не утекли.
Украинские хакеры и не только они...
Яндекс сливает конкурента? Кудрин внеосит в работу питерские замашки
Ситимобилизация
А всего несколько десятилетий назад были Желтые страницы, где в открытом доступе были ФИО и номер любого человека. Еще помню можно было позвонить и официально бесплатно или платно по ФИО узнать номер человека.