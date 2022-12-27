Тот факт, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых в связи с крупными утечками других сервисов ранее, не снижает уровень нашей ответственности.

Мы не храним на серверах широкого перечня персональных данных пользователей, а стараемся ограничиваться обезличенными, которые бы были достаточны для достижения целей их обработки. Несмотря на это, руководство компании приносит извинения каждому пользователю и водителю парков-партнёров.

Злоумышленники выходили на представителей компании с угрозами выложить в публичный доступ более расширенную информацию и шантажом. В Роскомнадзор в течение 24 часов было направлено уведомление о случае утечки, а также в течение 72 часов с момента инцидента было направлено письмо с указанием принятых мер для защиты информации в соответствии с российским законом.

Правоохранительные органы также уведомлены о произошедшем, было подано заявление в полицию с связи с данным инцидентом.

Мы в любом случае берём на себя ответственность за происходящее, и все виновные в произошедшем понесут наказание. Мы сожалеем, что допустили такую ситуацию, которая показала необходимость принятия оперативных мер для улучшения системы информационной защиты.