Транспорт
Полина Лааксо

Исследователи обнаружили в открытом доступе свыше 80 тысяч номеров водителей «Ситимобила» и около 4 млн клиентских Статьи редакции

Компания сообщила, что проводит внутреннюю проверку, уведомила об утечке РКН, подала заявление в полицию и приносит извинения пострадавшим.

  • База с номерами клиентов и водителей «Ситимобила» появилась в открытом доступе 26 декабря 2022 года, сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI. По его данным, речь о 3,9 млн уникальных телефонов пассажиров и 80,7 тысячи уникальных номеров водителей.
  • Данные, оказавшиеся в публичном доступе, — это обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок через сервис, сообщили vc.ru в пресс-службе «Ситимобила». Там также добавили, что компания ведёт внутреннее расследование, чтобы определить, какая ещё информация доступна злоумышленникам.

Тот факт, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых в связи с крупными утечками других сервисов ранее, не снижает уровень нашей ответственности.

Мы не храним на серверах широкого перечня персональных данных пользователей, а стараемся ограничиваться обезличенными, которые бы были достаточны для достижения целей их обработки. Несмотря на это, руководство компании приносит извинения каждому пользователю и водителю парков-партнёров.

Злоумышленники выходили на представителей компании с угрозами выложить в публичный доступ более расширенную информацию и шантажом. В Роскомнадзор в течение 24 часов было направлено уведомление о случае утечки, а также в течение 72 часов с момента инцидента было направлено письмо с указанием принятых мер для защиты информации в соответствии с российским законом.

Правоохранительные органы также уведомлены о произошедшем, было подано заявление в полицию с связи с данным инцидентом.

Мы в любом случае берём на себя ответственность за происходящее, и все виновные в произошедшем понесут наказание. Мы сожалеем, что допустили такую ситуацию, которая показала необходимость принятия оперативных мер для улучшения системы информационной защиты.

Екатерина Зубенина, PR-директор «Ситимобила»
  • 23 декабря 2022 года исследователи также обнаружили в открытом доступе более 4000 фотографий паспортов водителей «Ситимобила». Компания ещё тогда сообщила, что проводит внутреннее расследование и готовится уведомить об утечке Роскомнадзор.
  • По данным проекта «Сетевые свободы», за 2022 год количество утечек личных данных оказалось рекордным. Точное количество исследователи не назвали, но только у крупных интернет-сервисов и компаний их было 60. Для сравнения: с 2019-го по 2021 год сообщали о 41 подобном случае.

#новость #ситимобил #утечкиданных

737 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 Zeybek Zeybek
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу:

сливают чужие данные

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Что может быть слито - то сольётся (с) Ленин.

Ответить
Развернуть ветку
Лизергенова Ерофеина
Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Пока данные можно сливать дёшево. :)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Постановляю: наказать Ситимобиль на 60 тыщ рублей. Дело закрыто!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Всё задаром, предновогодняя акция!
Теперь можно складывать номера с фотографиями и собирать архив досье.

Ответить
Развернуть ветку
Саша Прохоренко

«Исследователи»

Ответить
Развернуть ветку
Serg Ts

Этих баз утекло очень много за последний год. Лучше скажите какие ещё не утекли.
Украинские хакеры и не только они...

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

Яндекс сливает конкурента? Кудрин внеосит в работу питерские замашки

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

Ситимобилизация

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

А всего несколько десятилетий назад были Желтые страницы, где в открытом доступе были ФИО и номер любого человека. Еще помню можно было позвонить и официально бесплатно или платно по ФИО узнать номер человека.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null