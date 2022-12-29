Транспорт
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Простаивающий завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал производство кузовов для экспорта в Казахстан — «Ведомости» Статьи редакции

Но это не значит, что компания решила остаться в России, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

  • Завод начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris, рассказали два знакомых с работой предприятия источника «Ведомостей». Их компания якобы направляет на свой завод в Алма-Ату для сборки машин там.
  • Линия по изготовлению кузовов в Санкт-Петербурге была перезапущена «недавно», а в планах предприятия также выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta, говорят собеседники.
  • Представитель завода от комментариев отказался. В Минпромторге и «Северстале» (один из основных поставщиков автолиста для предприятия) не ответили на запросы.
  • Hyundai приостановил работу петербургской площадки в марте из-за проблем с поставками комплектующих, после этого простой несколько раз продлевали, последний — до конца 2022 года.
  • Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Завод двигателей Hyundai Wia запущен в эксплуатацию в 2021 году. В том же году, как пишет газета, с конвейера предприятия в Санкт-Петербурге сошло 234 тысячи машин.
  • Автопроизводитель и до этого выпускал продукцию российского производства для Hyundai Trans Kazakhstan. Как пишут «Ведомости», в 2021 году экспорт в страны ближнего зарубежья с петербургского завода составил 24 тысячи машин, 16 тысяч из которых отгрузили в виде машинокомплектов для сборки в Алма-Ате.
  • В октябре южнокорейская газета «Тона Ильбо» сообщила, что Hyundai начала рассматривать варианты для продажи завода в Санкт-Петербурге. После этого суд арестовал 157 млн рублей на счетах российской «дочки» автопроизводителя — это задолженность и проценты по одному из договоров на строительство завода двигателей.
Фото Hyundai

#новость #hyundai

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15 комментариев
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 Вадим Д.
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Igor Chimbur

@Инспектор @Патруль долго у нас флуд от Вадика будет в ленте? Или превращение портала в срань это политика партии?

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Yaroslav Kamolin

вас смущает, что он комментирует раньше вас?))

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Областной Даниль

никак пережить не может))
Погодите, ещё дойдёт до типичного "откуда у Вадима столько времени", когда сам находит время укорит, куда чужие ему люди своё время тратят каждый день))

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Донг Ягон

Не обращай внимание на хейтеров и шутников в комментах. Беги сразу писать донос на Вадима.

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Alex Shevchenko

Ждём возрождения ещё какого нибудь легендарного отечественного бренда)

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Таир Бакиев

Ну и норм, потом из Казахстана параллельным импортом приедут к нам, начали крутиться и это хорошо.

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MMT

Ну и норм. Перезагрузили европейскую экономику и хватит.

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Алекс

Похоже на скрытый экспорт санкционки. Рассказывали, что производимые в СССРе экспортные "лады" шли за бугор, а потом их там на металл пускали.

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Излишний историк

И не Лады, а трактора. И не за бугор, а в Японию. Но да, на детали

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Алекс

А еще лучше сделать по типу денежной "куклы" - варишь кузов, потом под пресс его - типа "кузов в сложенном виде", один такой "кузов" сверху, второй снизу, между ними - нормальные неиспорченные листы стали, и потом всю эту пачку с документами в порт, и на пароход...

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Шмублик

Ну пусть. Если это прибыльно и дает рабочие места, то почему нет.

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Николай Краснов

рабочие места единственный плюс

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Kirill

Ждём полного возвращения производства Hyundai!

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Я никто и звать меня никак

Ну и отлично.

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