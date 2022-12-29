Простаивающий завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал производство кузовов для экспорта в Казахстан — «Ведомости» Статьи редакции
Но это не значит, что компания решила остаться в России, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
- Завод начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris, рассказали два знакомых с работой предприятия источника «Ведомостей». Их компания якобы направляет на свой завод в Алма-Ату для сборки машин там.
- Линия по изготовлению кузовов в Санкт-Петербурге была перезапущена «недавно», а в планах предприятия также выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta, говорят собеседники.
- Представитель завода от комментариев отказался. В Минпромторге и «Северстале» (один из основных поставщиков автолиста для предприятия) не ответили на запросы.
- Hyundai приостановил работу петербургской площадки в марте из-за проблем с поставками комплектующих, после этого простой несколько раз продлевали, последний — до конца 2022 года.
- Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Завод двигателей Hyundai Wia запущен в эксплуатацию в 2021 году. В том же году, как пишет газета, с конвейера предприятия в Санкт-Петербурге сошло 234 тысячи машин.
- Автопроизводитель и до этого выпускал продукцию российского производства для Hyundai Trans Kazakhstan. Как пишут «Ведомости», в 2021 году экспорт в страны ближнего зарубежья с петербургского завода составил 24 тысячи машин, 16 тысяч из которых отгрузили в виде машинокомплектов для сборки в Алма-Ате.
- В октябре южнокорейская газета «Тона Ильбо» сообщила, что Hyundai начала рассматривать варианты для продажи завода в Санкт-Петербурге. После этого суд арестовал 157 млн рублей на счетах российской «дочки» автопроизводителя — это задолженность и проценты по одному из договоров на строительство завода двигателей.
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@Инспектор @Патруль долго у нас флуд от Вадика будет в ленте? Или превращение портала в срань это политика партии?
вас смущает, что он комментирует раньше вас?))
никак пережить не может))
Погодите, ещё дойдёт до типичного "откуда у Вадима столько времени", когда сам находит время укорит, куда чужие ему люди своё время тратят каждый день))
Не обращай внимание на хейтеров и шутников в комментах. Беги сразу писать донос на Вадима.
Ждём возрождения ещё какого нибудь легендарного отечественного бренда)
Ну и норм, потом из Казахстана параллельным импортом приедут к нам, начали крутиться и это хорошо.
Ну и норм. Перезагрузили европейскую экономику и хватит.
Похоже на скрытый экспорт санкционки. Рассказывали, что производимые в СССРе экспортные "лады" шли за бугор, а потом их там на металл пускали.
И не Лады, а трактора. И не за бугор, а в Японию. Но да, на детали
А еще лучше сделать по типу денежной "куклы" - варишь кузов, потом под пресс его - типа "кузов в сложенном виде", один такой "кузов" сверху, второй снизу, между ними - нормальные неиспорченные листы стали, и потом всю эту пачку с документами в порт, и на пароход...
Ну пусть. Если это прибыльно и дает рабочие места, то почему нет.
рабочие места единственный плюс
Ждём полного возвращения производства Hyundai!
Ну и отлично.