В Крыму представят «Буханку» с электродвигателем к концу лета 2023 года — ТАСС Статьи редакции
Испытания должны начать весной.
- В Крыму начались исследования, а также опытно-конструкторские работы по разработке компонентов, чтобы переделать серийные машины УАЗ в электромобили, сообщило ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаила Демурию.
- По данным «Авто.ру», разработкой занялись крымские предприятия «Эльтавр», «Элькафа» и Svyateco. Они подписали соглашение с заводом УАЗ, который поможет «инженерными ресурсами», и в качестве «донора» взяли микроавтобусы УАЗ СГР — или «Буханки».
- Трансмиссия «Буханки» будет электрической, однако собеседник ТАСС допускает, что в машине также установят и топливный генератор: это позволит нарастить запас хода в условиях, где нет возможности подзарядиться.
- Пока предприятия занимаются сертификацией деталей, чтобы в будущем поставлять их российским автозаводам. Но уже весной 2023 года, по прогнозам Демурии, они возьмутся за испытания «в горном и степном Крыму» и доработки, а к середине-концу лета выпустят «настоящий продукт».
- О том, что крымские компании хотят сделать электрическую «Буханку», издания писали ещё в декабре 2022 года. Тогда говорили, что за основу взяли 7,5-киловаттный электродвигатель воронежского завода «Элмаш», используемый для станков и насосного оборудования. После «переделок» его мощность должна увеличиться до 71 кВт «при 6000 оборотов в минуту», сообщал Демурия.
- В 2022 году глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что доля отечественных машин на российском рынке должна вырасти с 40% до 80% к 2030 году, а доля электромобилей собственного производства должна составить 25% к 2035 году.
- Осенью 2022-го на заводе «Моторинвест» в Липецкой области запустили производство электромобилей Evolute российской сборки. В октябре в продажу поступили первые седаны, а в ноябре — электрокроссоверы.
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Чет в голосину.
Ого, полёт инженерной мысли не описать словами.
А квантовый комп в неё не поставят, часом? Прорывной подскок, не иначе.
про квантовые компы пока молчат, зато не исключают, что может быть «топливный обогрев салона». сказка, да и только
Все новое хорошо забытое старое...
в комплект должны входить рога для подключения к тролейбусной зарядной сети.
Театр абсурда . В то время когда ЕС строит плавучие города на газопоршневых двигателях , в РФ возрождают " буханку"
почему возрождают, она не умирала)
А когда Россия запитывает города от плавучих АЭС, пока Европа сидит на газопоршневых двигателях, это тоже театр абсурда, но наоборот?
Да чужие это ценности!
Ждем ГАЗ-66 на электрической тяге
На паровой.
ссылка на новость - ТАСС? WTF? на этом можно остановиться((
Тут косвенно электро касается, по этому в принципе сойдет. Чисто посмеяться.
ага, с турбинами еще типо чтобы сразу до Марса долетала) шок контент какой то)
Был такой блогер Жорик Ревазов ставил двигатель от Газели на БМВ Х5, вроде еще электрическую пятерку жигули пытался сделать, но он в газеты заявления не публиковал о прорывных технологиях, а эти зачем о своих поделках столько шума поднимают ?)
Хоть чем то нужно поднять дух.
Мда, прорыв за прорывом
почему именно в крыму?
Фирмы оттуда которые будут проводить свои испытания
Как была уебищная капустница, так и осталась.
Вроде 1 апреля еще не скоро
Ох уж этот Диджитал-колхоз «по-русске»… Нет чтобы собрать что-то абсолютно новое, предпочитают заниматься некрофилией.
Киберпанк, который мы заслужили
А чего буханку? Не слишком ли современная и надёжная машина для таких инноваций? Давайте полуторку сразу! Тем более на волне победобесия путинский электорат схвает на отличненько
Получается, что ребята из Birchpunk дошутились...
А называться что так и будет ЭлектроБуханка?
Буханка и точка, ЭлектроБуханка и кочка...
еБуханка же
Если ты считаешь, что название "Таблетка" круче, чем "Буханка" - ставь сердечко этому каменту. В противном случае камент нужно скачать.
в слове Буханка есть, что то тёплое, ламповое
Ничего личного просто для статистики скачал
добавить беспилотник, спутниковую связь и будет норм
Это просто космос!
Или не представят... Или не в Крыму. К лету там может быть жарковато и не из-за туристического сезона. Короче, не до буханки.
А может все произойти по плану. Только это может быть уже Украинской буханкой. Потом будут патриоты смеяться над убогой Украинской буханкой.
Неожиданно. Нужно ещё решение на базе буханки для космической отрасли, и что-нибудь на воздушной подушке для покорения Арктики...
буханка это охрененный вездеход на самом деле
Насколько знаю существенный минус, что может опрокинуться
С пантографом или рогами как у троллейбуса?
А цена какая будит? Опять наверное "НАРОДНАЯ" от 5млн.рублей?
Как тебе такое, Илон Маск?
Увазик...Таблетка...НашПилюль...
Божечки, кто-нибудь покажите топ-менеджерам УАЗа пинтерест хотя бы. Иначе электро- от бензо- будет не отличить🤦♂️
Токсичности пиздец...