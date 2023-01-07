Транспорт
Полина Лааксо

В Крыму представят «Буханку» с электродвигателем к концу лета 2023 года — ТАСС Статьи редакции

Испытания должны начать весной.

Источник: УАЗ
  • В Крыму начались исследования, а также опытно-конструкторские работы по разработке компонентов, чтобы переделать серийные машины УАЗ в электромобили, сообщило ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаила Демурию.
  • По данным «Авто.ру», разработкой занялись крымские предприятия «Эльтавр», «Элькафа» и Svyateco. Они подписали соглашение с заводом УАЗ, который поможет «инженерными ресурсами», и в качестве «донора» взяли микроавтобусы УАЗ СГР — или «Буханки».
  • Трансмиссия «Буханки» будет электрической, однако собеседник ТАСС допускает, что в машине также установят и топливный генератор: это позволит нарастить запас хода в условиях, где нет возможности подзарядиться.
  • Пока предприятия занимаются сертификацией деталей, чтобы в будущем поставлять их российским автозаводам. Но уже весной 2023 года, по прогнозам Демурии, они возьмутся за испытания «в горном и степном Крыму» и доработки, а к середине-концу лета выпустят «настоящий продукт».
  • О том, что крымские компании хотят сделать электрическую «Буханку», издания писали ещё в декабре 2022 года. Тогда говорили, что за основу взяли 7,5-киловаттный электродвигатель воронежского завода «Элмаш», используемый для станков и насосного оборудования. После «переделок» его мощность должна увеличиться до 71 кВт «при 6000 оборотов в минуту», сообщал Демурия.
  • В 2022 году глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что доля отечественных машин на российском рынке должна вырасти с 40% до 80% к 2030 году, а доля электромобилей собственного производства должна составить 25% к 2035 году.
  • Осенью 2022-го на заводе «Моторинвест» в Липецкой области запустили производство электромобилей Evolute российской сборки. В октябре в продажу поступили первые седаны, а в ноябре — электрокроссоверы.

#новость #уаз

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53 комментария
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 Нёс добро, не донёс

Чет в голосину.

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Вадим Д.

Ого, полёт инженерной мысли не описать словами.
А квантовый комп в неё не поставят, часом? Прорывной подскок, не иначе.

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Полина Лааксо
Автор

про квантовые компы пока молчат, зато не исключают, что может быть «топливный обогрев салона». сказка, да и только

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7 комментариев
Tsoy Victor

Все новое хорошо забытое старое...

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Andrei M

в комплект должны входить рога для подключения к тролейбусной зарядной сети.

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melkiyPadonok

Театр абсурда . В то время когда ЕС строит плавучие города на газопоршневых двигателях , в РФ возрождают " буханку"

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Dmitry Shmakov

почему возрождают, она не умирала)

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Pavel S

А когда Россия запитывает города от плавучих АЭС, пока Европа сидит на газопоршневых двигателях, это тоже театр абсурда, но наоборот?

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Andvart

Да чужие это ценности!

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Sergeant Ding

Ждем ГАЗ-66 на электрической тяге

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Andrei M

На паровой.

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Seves

ссылка на новость - ТАСС? WTF? на этом можно остановиться((

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Dimitri

Тут косвенно электро касается, по этому в принципе сойдет. Чисто посмеяться.

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Seves

ага, с турбинами еще типо чтобы сразу до Марса долетала) шок контент какой то)

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Blackrock

Был такой блогер Жорик Ревазов ставил двигатель от Газели на БМВ Х5, вроде еще электрическую пятерку жигули пытался сделать, но он в газеты заявления не публиковал о прорывных технологиях, а эти зачем о своих поделках столько шума поднимают ?)

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Dimitri

Хоть чем то нужно поднять дух.

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Богатый каякер

Мда, прорыв за прорывом

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SKYPIDAR

почему именно в крыму?

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Blackrock

Фирмы оттуда которые будут проводить свои испытания

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Удобный вентилятор

Как была уебищная капустница, так и осталась.

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Сергей Мухаев

Вроде 1 апреля еще не скоро

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Roman R

Ох уж этот Диджитал-колхоз «по-русске»… Нет чтобы собрать что-то абсолютно новое, предпочитают заниматься некрофилией.

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Геологический велосипед

Киберпанк, который мы заслужили

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Геологический велосипед

А чего буханку? Не слишком ли современная и надёжная машина для таких инноваций? Давайте полуторку сразу! Тем более на волне победобесия путинский электорат схвает на отличненько

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Геологический велосипед

Получается, что ребята из Birchpunk дошутились...

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Прошлый Илья

А называться что так и будет ЭлектроБуханка?
Буханка и точка, ЭлектроБуханка и кочка...

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Геологический велосипед

еБуханка же

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Слегка Придурковатый

Если ты считаешь, что название "Таблетка" круче, чем "Буханка" - ставь сердечко этому каменту. В противном случае камент нужно скачать.

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Куртуазный маньерист

в слове Буханка есть, что то тёплое, ламповое

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1 комментарий
Blackrock

Ничего личного просто для статистики скачал

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Куртуазный маньерист

добавить беспилотник, спутниковую связь и будет норм

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Сергей Лукьянчиков

Это просто космос!

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Деревенский Кирилл

Или не представят... Или не в Крыму. К лету там может быть жарковато и не из-за туристического сезона. Короче, не до буханки.

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Dimitri

А может все произойти по плану. Только это может быть уже Украинской буханкой. Потом будут патриоты смеяться над убогой Украинской буханкой.

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Artur Kuramshin

Неожиданно. Нужно ещё решение на базе буханки для космической отрасли, и что-нибудь на воздушной подушке для покорения Арктики...

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Ware Wow

буханка это охрененный вездеход на самом деле

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Blackrock

Насколько знаю существенный минус, что может опрокинуться

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2 комментария
Прошлый Илья

С пантографом или рогами как у троллейбуса?

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Прошлый Илья

А цена какая будит? Опять наверное "НАРОДНАЯ" от 5млн.рублей?

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Михаил Жирнов

Как тебе такое, Илон Маск?

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Прошлый Илья

Увазик...Таблетка...НашПилюль...

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Граф Буторброд

Божечки, кто-нибудь покажите топ-менеджерам УАЗа пинтерест хотя бы. Иначе электро- от бензо- будет не отличить🤦‍♂️

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God Damn

Токсичности пиздец...

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