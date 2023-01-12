Транспорт
Маша Цепелева

СК возбудил уголовное дело против руководства крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air — РБК Статьи редакции

Менеджеров подозревают в даче взятки представителю Росавиации, рассказали источники издания.

  • Cледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства Azur Air, пишет РБК со ссылкой на источник в СК и другой, знакомый с материалами дела.
  • Следователи считают, что менеджмент авиакомпании оформил бывшему начальнику управления лётной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву (занимал пост до весны 2022 года) путёвку в Турцию, «стоимость которой была занижена на 4,7 млн рублей», рассказал один из источников издания.
  • В оформленную через Anex Tour путёвку входил перелёт бизнес-классом в июле 2021 года, проживание в турецком отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит Серхату Кочкару, председателю наблюдательного совета Azur Air, добавил другой источник.
  • Это могло оказать влияние на результаты проверки Росавиацией лётной работы Azur Air, которая выявила ограниченное количество нарушений, считает следствие. В июне 2021 года перевозчик получил сертификат на центр подготовки персонала и обещания о выдаче разрешений на дополнительные грузопассажирские рейсы.
  • В пресс-службе Azur Air отказались от комментариев. Представитель Anex Tour не стал отвечать на запрос, который «относится к компетенции авиакомпании».
  • Подобное дело возбудили в 2018 году — замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева арестовали за взятку от гендиректора авиакомпании iFly Евгения Филатова. Тогда авиакомпанию оштрафовали на 21,6 млн рублей, топ-менеджер получил условный срок и штраф в 6 млн рублей. Малышева приговорили к 8,5 годам колонии и штрафу в 15,5 млн рублей.

#новость #azurair

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 Вадим Д.

Взятка?! От бизнеса – чиновнику?!
Да что они такое выдумывают! Разве что:

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Слегка Придурковатый

"Ранее начальник управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов провел в отношении Костылева антикоррупционную проверку. Источник отметил, что обозначенные в материалах проверки возможные факты нарушения финансовой дисциплины не подтвердились"

Следовательно, теперь нужно провести антикоррупционную проверку в отношении начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.

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Alexey QuQu

Вернулась мода брать мзду борзыми щенками
Вот взял бы в Бетховенах, никто бы не вычислил

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NotFop

Это давно практикуется, эта мода не возвращалась. Чиновникам раздают корпоративные карты и они с них отовариваются, машины, путевки, луивитоны и тп.

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Anton Efimov

Ну да. Абрамовичу ведь точно не нужно 16 яхт

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Dmitri Petrov

Рыбками аквариумными тоже вариант))

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Аня Деревянко

Стоимость путевки занижена на 4.7 млн руб. Что же можно делать в Турции на 4.7 млн руб по путевке?

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Zloy Marketolog

Смотреть на барханы из сахарного песка) А затем вернуться обратно и начать шпарить новые классные законы

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Слегка Придурковатый

Так это занижена на 4,7 млн. То есть она вообще может быть там 1488 млрд стоила.

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Аня Деревянко

Ну если занижена на 4.7 млн, то выходит типа куплена за 3 рубля, а стоила 4 млн 700 тыс и 3 рубля. Если б стоила 1488 млрд, то и занижена была бы на 1487 млрд 999 млн 999 тыс 997 руб

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Слегка Придурковатый

Необязательно. Тут дело не в математике, а просто человек стал неугоден, например.

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Artem Tarasov

покупать дом заодно😂😂😂

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Иван Саблин

Смешно) Даже Пескову часы дороже дарили

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Xi

“топ-менеджер получил условный срок и штраф в 6 млн рублей.”

Я надеюсь доживу до времени, когда коррупционеров будут на 10+ лет сажать с конфискацией всего. Ну тут ведь это могло обернуться жертвами, какой блин условный срок.

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Аня Деревянко

Эх, ну это ж не просто так, наверно кому-то дорогу перешёл и вот пожалуйста 8,5 лет получите

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Viktor Gorbov

Ох! Проще дождаться царства небесного для всех...

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NotFop

Вообще халява, не своем самолете, в свой отель, не взятка а просто чуто чудесное. Всеб так брали🏝️🛫🤣

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Бестофща

Уже писал прежде на VC в новости про Azur. Более конченной авиакомпанией я не летал. Убитые старые вонючие самолёты, вылет которых откладывают по несколько часов, а потом еще на полчаса после посадки. Они на 9-ти часовые перелёты отправляют в самолётах в которых полчаса не просидишь.

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Roman Kamushken

Уже пару лет как избегаю чартеров Азура, благодаря отзывам. И вот очередное подтверждение

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Anton Efimov

Азур - одна из немногих авиакомпаний с российской регистрацией бортов на момент СВО. Перевозки у них в 2022 году росли самыми высокими темпами в отрасли (насколько я помню). Скорее всего нельзя исключать некоторое давление со стороны конкурентов.

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