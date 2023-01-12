СК возбудил уголовное дело против руководства крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air — РБК Статьи редакции
Менеджеров подозревают в даче взятки представителю Росавиации, рассказали источники издания.
- Cледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства Azur Air, пишет РБК со ссылкой на источник в СК и другой, знакомый с материалами дела.
- Следователи считают, что менеджмент авиакомпании оформил бывшему начальнику управления лётной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву (занимал пост до весны 2022 года) путёвку в Турцию, «стоимость которой была занижена на 4,7 млн рублей», рассказал один из источников издания.
- В оформленную через Anex Tour путёвку входил перелёт бизнес-классом в июле 2021 года, проживание в турецком отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит Серхату Кочкару, председателю наблюдательного совета Azur Air, добавил другой источник.
- Это могло оказать влияние на результаты проверки Росавиацией лётной работы Azur Air, которая выявила ограниченное количество нарушений, считает следствие. В июне 2021 года перевозчик получил сертификат на центр подготовки персонала и обещания о выдаче разрешений на дополнительные грузопассажирские рейсы.
- В пресс-службе Azur Air отказались от комментариев. Представитель Anex Tour не стал отвечать на запрос, который «относится к компетенции авиакомпании».
- Подобное дело возбудили в 2018 году — замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева арестовали за взятку от гендиректора авиакомпании iFly Евгения Филатова. Тогда авиакомпанию оштрафовали на 21,6 млн рублей, топ-менеджер получил условный срок и штраф в 6 млн рублей. Малышева приговорили к 8,5 годам колонии и штрафу в 15,5 млн рублей.
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Взятка?! От бизнеса – чиновнику?!
Да что они такое выдумывают! Разве что:
"Ранее начальник управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов провел в отношении Костылева антикоррупционную проверку. Источник отметил, что обозначенные в материалах проверки возможные факты нарушения финансовой дисциплины не подтвердились"
Следовательно, теперь нужно провести антикоррупционную проверку в отношении начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.
Вернулась мода брать мзду борзыми щенками
Вот взял бы в Бетховенах, никто бы не вычислил
Это давно практикуется, эта мода не возвращалась. Чиновникам раздают корпоративные карты и они с них отовариваются, машины, путевки, луивитоны и тп.
Ну да. Абрамовичу ведь точно не нужно 16 яхт
Рыбками аквариумными тоже вариант))
Стоимость путевки занижена на 4.7 млн руб. Что же можно делать в Турции на 4.7 млн руб по путевке?
Смотреть на барханы из сахарного песка) А затем вернуться обратно и начать шпарить новые классные законы
Так это занижена на 4,7 млн. То есть она вообще может быть там 1488 млрд стоила.
Ну если занижена на 4.7 млн, то выходит типа куплена за 3 рубля, а стоила 4 млн 700 тыс и 3 рубля. Если б стоила 1488 млрд, то и занижена была бы на 1487 млрд 999 млн 999 тыс 997 руб
Необязательно. Тут дело не в математике, а просто человек стал неугоден, например.
покупать дом заодно😂😂😂
Смешно) Даже Пескову часы дороже дарили
“топ-менеджер получил условный срок и штраф в 6 млн рублей.”
Я надеюсь доживу до времени, когда коррупционеров будут на 10+ лет сажать с конфискацией всего. Ну тут ведь это могло обернуться жертвами, какой блин условный срок.
Эх, ну это ж не просто так, наверно кому-то дорогу перешёл и вот пожалуйста 8,5 лет получите
Ох! Проще дождаться царства небесного для всех...
Вообще халява, не своем самолете, в свой отель, не взятка а просто чуто чудесное. Всеб так брали🏝️🛫🤣
Уже писал прежде на VC в новости про Azur. Более конченной авиакомпанией я не летал. Убитые старые вонючие самолёты, вылет которых откладывают по несколько часов, а потом еще на полчаса после посадки. Они на 9-ти часовые перелёты отправляют в самолётах в которых полчаса не просидишь.
Уже пару лет как избегаю чартеров Азура, благодаря отзывам. И вот очередное подтверждение
Азур - одна из немногих авиакомпаний с российской регистрацией бортов на момент СВО. Перевозки у них в 2022 году росли самыми высокими темпами в отрасли (насколько я помню). Скорее всего нельзя исключать некоторое давление со стороны конкурентов.