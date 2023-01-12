Транспорт
Полина Лааксо

Tesla «отложила» расширение завода в Шанхае из-за беспокойства местных властей — Bloomberg Статьи редакции

Правительство Китая смущает, что Илон Маск также развивает спутниковый интернет в Starlink.

Источник: Electrek
  • Расширение завода Tesla в Шанхае отложили на неопределённый срок, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Третий этап модернизации предприятия был намечен на середину года и должен был помочь увеличить количество выпускаемых автомобилей до 2 млн транспортных средств в год.
  • Реализацию проекта отсрочили из-за опасений китайского правительства, рассказали источники издания. Оно считает, что после расширения Tesla может заполучить ещё больше влияния на самом крупном рынке Азии — то есть в Китае.
  • Помимо этого, власти обеспокоены тем, что Илон Маск развивает систему спутниковой связи Starlink. Машины Tesla не оснащены оборудованием Starlink, поэтому китайские водители не смогут обойти «великий китайский файервол», однако правительство всё равно видит в этом угрозу безопасности данных и «социальной стабильности».
  • По словам собеседников Bloomberg, дальнейшие планы по расширению предприятия будут зависеть от рекомендаций правительства и могут измениться. Они также добавили, что Tesla поддерживают местные чиновники.
  • Обсуждать строительство завода в Китае Tesla и власти Шанхая начали в 2017 году: компания Илона Маска должна была стать первым западным автопроизводителем с собственным предприятием в стране, а не совместным. В 2018 году Tesla договорилась об условиях, а в 2019 году запустила производство.
  • На начало 2023 года — после первых двух этапов расширения — завод может выпускать 1 млн седанов Model 3 и кроссоверов Model Y в год. В 2022-м с его конвейеров сошло более 710 тысяч машин — около 52% от общего количества произведённых автомобилей, подсчитало Bloomberg.

#новость #tesla #starlink #китай

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23 комментария
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 Частный американец

Приезжает Маск на переговоры, а там уже свой есть )))

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DA Vot

Формат экрана 4:3, а нужно 16:9

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Вадим Д.

Да, у тебя он слишком вертикальный.

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Частный американец

Может тоже нейросеть?))

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Андрей Иванов

Тем временем на заводе:
Коллеги! Знакомьтесь с вашим новым руководителем

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Вадим Д.

То есть вот до этого они о этой связи не знали? А ща кааак поняли. Ну да.

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Seves

Есть такие правительства- параноики, которые вечно боятся какого-то вмешательства из США. Ну при этом ничего инновационного миру не дают. Их модель все равно рано или поздно обречена, потому что это тупая модель без развития

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Михаил Барабаш

то есть Торговую войну против них США не ведет, им почудилось?)

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Alexander Brain

США если и вводят санкции, то только из-за отсутствия инноваций. А никак не из-за обвиней хуавей о слежке. Американцы же тратят только на инновации, шпионов у них нет, ЦРУ - это все бред из головы, в США нет никакого ЦРУ. Ох, предчувствую дизлайки)

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Маджид Гаджиев

Ну хоть ФБР то в США есть?

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Alexander Brain

Нет, нет, ФБР тоже нет, это всё в американских фильмах выдумали, чтобы пугать иностранные правительства, тем самым заставляя их тратить на инновации.

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Маджид Гаджиев

Всё мне ясно стало теперь!

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DA Vot

Че там акции теслы?

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Anhel Amigo

На пробухать хватит 😆 - лучше брать роснано или роскосмос непрогадаете

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Alexey V

Лучше Вуш нет ничего! 😄

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Max Lee

Построит завод в Индии, там власти по проще

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Слегка Придурковатый

Ссыкотно - палками ещё отхуярят.

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Alexander Brain

Видел кучу видео, они палками отремонтировать его могут после краш-теста. А при желании и сделать из палок.

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Маджид Гаджиев

можно и чепалахой

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Ибрагим Дишни

Неужели есть какая-то связь?

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Маджид Гаджиев

связь через спутник

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Михаил Жирнов

Оно боится

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Mike Glukhov
Обсуждать строительство завода в 2017 году
В 2018 году Tesla договорилась об условиях
в 2019 году запустила производство

вот что значит частная/публичная компания.

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