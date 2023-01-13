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Транспорт
Маша Цепелева

Афганские инженеры представили прототип первого суперкара собственной разработки Mada 9 Статьи редакции

Над созданием автомобиля работали пять лет.

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  • О выпуске прототипа рассказал национальный афганский телеканал ToloNews. Над ним работали 30 инженеров Кабульского профессионально-технического института и дизайнеры афганской студии ENTOP. Официальный представитель контролирующей власть в стране группировки «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) заявил, что разработка — гордость его страны, и поблагодарил за работу министерство профессионального образования.
  • По данным Daily Mail, в машине установлен модифицированный двигатель Toyota Corolla, кузов изготовлен из композитных материалов, другие технические особенности не раскрываются. Есть вероятность, что суперкар получит некоторые характеристики внедорожника и электрическую трансмиссию. Издание связывает это с адаптацией под холмистую местность в Афганистане.
  • Mada 9 планируют продавать на внутреннем рынке, возможно автомобиль покажут на мировых выставках и автосалонах.
Суперкар в Кабуле
Промо от дизайн-студии ENTOP
Mada 9 на улицах Кабула 30 декабря

#новость

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130 комментариев
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Not God

Из китайских запчастей с применением западного ПО. Там афганского 0% , чё за мода пошла называть чужое и сризженное своими разработками

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59 комментариев
Not God
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1 комментарий
Вадим Д.

Это круто, но больше всего удивило наличие автоинженеров в Афгане.
Вот те, Илон Маск, да и все Ростелекомы вместе взятые.
Хотя суперкар в снежной слякоти смотрится загадочно.

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Напряженный Гоша

тут нет инженерии, это перелицованная и перешпаклеваная королла в гараже. Представил прям как она мощно рычит, трогается..суперкар на 115 лошадок и на велюровом салоне

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1 комментарий
Alex

"Маруся" передает привет, знаний у Вадима Д. - ноль.

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3 комментария
t t
Это круто, но больше всего удивило наличие автоинженеров в Афгане. Вот те, Илон Маск, да и все Ростелекомы вместе взятые

Илон Маск и сам из Африки) так-то

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Eddie II

Ну собрать прототип в количестве 1 штука из запчастей других автомобилей положим много ума не нужно. В чем новость-то? У нас гаражные умельцы какого говна только не собирали, но статьей на vc они награждены не были)

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Сергей Леопольдович

only HYPE

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Roman Hmelevsky

Предыдущие 8 были на ослиной тяге, так что достижение, как ни крути.

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nanochat.ru

Достижения - это не про ум, а скорее про дисциплину и планирование.

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Будущий пистолет

Не так я себе представлял Афганистан, совсем не так ))
Молодцы!

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Милицейский танк88

Вот я бы даже так не смог.
Оно реально едет )) красавчик

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Dima Katin

на гифки таже не похоже на что то афганистанское 🤣

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Alexey QuQu

Инженеры Феррари и Ламборджини спешно обновляют свое резюме...

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Инженер-душнила
адаптацией под холмистую местность в Афганистане.

сук) ахахахахахахахахаха

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Alex Shevchenko

Оснастят складной вертолетным винтом с лопастями 😁

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3 комментария
Bender Rodriguez

кажется подозрительным, что машина в 0 тонированная и нет фото внутри, да даже с открытой дверью нет, что может говорить о том, что сверху просто накинули стеклопластиковый кузов, а новость как будто они сами изобрели автомобиль

на одном ютюб канале такие машины раз в пол года делают силами человек 5 из которых 2 видео-оператора)

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Kirill Kulagin

Справедливости ради концепт может не иметь внутри салона вообще, это абсолютно нормально, такие проекты представляют и ведущие авто концерны мира, вполне возможно афганские инженеры этим и ограничатся)

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2 комментария
Сергей С.

внутри там вот так

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Юнг

А место для пулемета на крыше…?

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Владимир Кузьмин

Лючок открываеться по сигналу от датчика обстрела.

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Рома Кунашко
Суперкар (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей. Среди прочих спортивных автомобилей выделяется эксклюзивным оснащением, динамическими характеристиками и ценой: мощность мотора измеряется в сотнях л. с., максимальная скорость — от 300 км/ч и выше (так называемый «Club 300»[1]) и соответствующая цена, измеряемая в сотнях тысяч евро или долларов.

Мотор королы может выжать 300кмч? Иначе какой это суперкар

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Сергей Леопольдович

Парни так старались, а вы ...

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Darth Swordman

Конечно может. Под горку, как тот запорожец по версии армянского радио =)

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Вася Пражкин
Есть вероятность, что суперкар получит некоторые характеристики внедорожника

Имеется ввиду эвакуатор? )

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Evgen design

Афганские инженеры звучит устрашающе

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Kruason

Я правильно понимаю, что тали*ан, который заявил о гордости страны, вообще никакого отношения к этому не имеет и более того, во время его разработки еще обитал в той самой «холмистой местности»?

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Not God

Извиняюсь, мимо

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Dmitriy Raven

Давайте сделаем свой мустанг... ээ, давай брат.
Морда точно мустанг должня бытЪ, тачка огонь. А жопа вай жопа чтобы как ррракета была. СпорткарЬ.
Уан уеарс лэйтер...
Вай маладцы, занизить не забыли брат, ваще ээуу, пущщка гонЪка.

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From Siberia to London

5 лет лепили макет из глины.

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Alex Shevchenko

Название как будто Abibas или Arnani))

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Тамара Голубцова

А движок все равно от короллы 2000 года...

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Ware Wow

Попытка представить дизайн гиперкара на этом фоне только усиливает отвращение. Как жаль, столько мест на земле с говном смешали, целые континенты.

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Характерный велосипед

Ну в первую же норку к духу провалится в холмистой местности и всё. Далеко ли она уедет на этом объёме

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Kirill Kulagin

Хоспади, зачем им это?? Что за очередной кровавый аттракцион они задумали ?? Будут на ней казни устраивать врезаясь на скорости 120? (мотор все таки то от короллы...)

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Характерный велосипед

и не постеснялись промо-видео на патронах снимать.
ничего их не берёт.
Ещё б гашиком ковровую дорожку посыпали.

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quaitiz

суперкар.
двигатель от тойоты короллы.
хм -_-

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Малкин Никита

ну над названием сильно не заморачивались ))))) убрали запрещенную букву Z и норм )))))

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Публик

Это на заводе Москвич собираются запускать в серию?

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Alex Shevchenko

Шильдик переклеят только)

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никита синицин

Ужас

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Характерный велосипед

Нет, красивое

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Дмитрий Алтунин

Вот это Талибан

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M-S-R

Т.е. даже террористы освоили выпуск автомобилей

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Характерный велосипед

а что, не все вылетели и не все выпали?
Удивительно. Машина очень красивая. Только вот

Есть вероятность, что суперкар получит некоторые характеристики внедорожника и электрическую трансмиссию. Издание связывает это с адаптацией под холмистую местность в Афганистане

а обвес на месте останется?
Слушайте, мне кажется, АФГ вышел на новый уровень отмывания денег.
А машина очень красивая. Как пантера.

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Сергей С.

Талибан там вообще ни при чем, это обычное ковыряние энтузиастов. И, как полагается, пришел человек из власти, сказал "Дааа, мы с вами - во! Сила!"

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Характерный велосипед

Там мужчина в тапочках в снегу.

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Джонни Лавджой

Неплохое дерьмо

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никита синицин

Да ужс

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Malina Krasnaya

В ней 550 верблюжьих сил

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Характерный велосипед

Заходить в неё с привычных им корточек приемлемо. А как выползать? Паучьей ногой вперед?
Граждане с опытом *я у друга на феррари* - поделитесь, как вы это делаете?
А у них бордюров нет вообще, да? Потому что на самом важном месте, ламбо там или нет, он дёргает ручку - и видео обрывается(

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Сергей С.

https://www.youtube.com/shorts/a8yr7OQORiE

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Заключенный дым

У бородатых дикарей с автоматами, очевидно, очень богатый опыт в автомобилестроении, поэтому сказано что "суперкар получит некоторые характеристики внедорожника".
Еще 30 университетских инженеров поработают и суперкар получит привычный для талибов функционал:

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World is a Playground

Дизайн не_противный

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P.S.

А что в России в это время?

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Alks

Москвич же.. Зе...

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Замело Порошин

Горные козлы сделали кар лучше чем Автоваз

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Bilguun Billy

Талибкар. 🤣👍

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Stas Sokolov

Это какой от Макларен по внешке

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Гавриил Злобин

Афганский суперкар... Пропитан духом талибана и контрабанды

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Заключенный дым

У меня есть несколько вопросов:
1. Можно ли поставить пулемет на крышу и где место пулемётчика?
2. Сколько будет стоить если перевести в верблюдов и избитых камнями женщин?
3. Не запрещает ли ревностная талибанская вера подобные вещи (ибо в Коране про суперкары точно нет, там на верблюдах положено ездить вроде)
4. Сколько афганского гашиша было потрачено для промо-ролика?
5. Когда ожидать постройки второго экземпляра и сколько дисков для болгарки и проволоки для сварочника потребовалось Махмуду и Ахмеду чтобы сделать этот суперкар? Нужна ли вторая Королла в качестве донора или можно собрать из запчастей классического для талибов транспорта - тачанки из тойотовского пикапа с пулемётом в кузове?

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