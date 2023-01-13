Афганские инженеры представили прототип первого суперкара собственной разработки Mada 9 Статьи редакции
Над созданием автомобиля работали пять лет.
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- О выпуске прототипа рассказал национальный афганский телеканал ToloNews. Над ним работали 30 инженеров Кабульского профессионально-технического института и дизайнеры афганской студии ENTOP. Официальный представитель контролирующей власть в стране группировки «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) заявил, что разработка — гордость его страны, и поблагодарил за работу министерство профессионального образования.
- По данным Daily Mail, в машине установлен модифицированный двигатель Toyota Corolla, кузов изготовлен из композитных материалов, другие технические особенности не раскрываются. Есть вероятность, что суперкар получит некоторые характеристики внедорожника и электрическую трансмиссию. Издание связывает это с адаптацией под холмистую местность в Афганистане.
- Mada 9 планируют продавать на внутреннем рынке, возможно автомобиль покажут на мировых выставках и автосалонах.
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Комментарий удален модератором
Из китайских запчастей с применением западного ПО. Там афганского 0% , чё за мода пошла называть чужое и сризженное своими разработками
Это круто, но больше всего удивило наличие автоинженеров в Афгане.
Вот те, Илон Маск, да и все Ростелекомы вместе взятые.
Хотя суперкар в снежной слякоти смотрится загадочно.
тут нет инженерии, это перелицованная и перешпаклеваная королла в гараже. Представил прям как она мощно рычит, трогается..суперкар на 115 лошадок и на велюровом салоне
"Маруся" передает привет, знаний у Вадима Д. - ноль.
Илон Маск и сам из Африки) так-то
Ну собрать прототип в количестве 1 штука из запчастей других автомобилей положим много ума не нужно. В чем новость-то? У нас гаражные умельцы какого говна только не собирали, но статьей на vc они награждены не были)
only HYPE
Предыдущие 8 были на ослиной тяге, так что достижение, как ни крути.
Достижения - это не про ум, а скорее про дисциплину и планирование.
Не так я себе представлял Афганистан, совсем не так ))
Молодцы!
Вот я бы даже так не смог.
Оно реально едет )) красавчик
на гифки таже не похоже на что то афганистанское 🤣
Инженеры Феррари и Ламборджини спешно обновляют свое резюме...
сук) ахахахахахахахахаха
Оснастят складной вертолетным винтом с лопастями 😁
кажется подозрительным, что машина в 0 тонированная и нет фото внутри, да даже с открытой дверью нет, что может говорить о том, что сверху просто накинули стеклопластиковый кузов, а новость как будто они сами изобрели автомобиль
на одном ютюб канале такие машины раз в пол года делают силами человек 5 из которых 2 видео-оператора)
Справедливости ради концепт может не иметь внутри салона вообще, это абсолютно нормально, такие проекты представляют и ведущие авто концерны мира, вполне возможно афганские инженеры этим и ограничатся)
внутри там вот так
А место для пулемета на крыше…?
Лючок открываеться по сигналу от датчика обстрела.
Мотор королы может выжать 300кмч? Иначе какой это суперкар
Парни так старались, а вы ...
Конечно может. Под горку, как тот запорожец по версии армянского радио =)
Имеется ввиду эвакуатор? )
Афганские инженеры звучит устрашающе
Я правильно понимаю, что тали*ан, который заявил о гордости страны, вообще никакого отношения к этому не имеет и более того, во время его разработки еще обитал в той самой «холмистой местности»?
Извиняюсь, мимо
Давайте сделаем свой мустанг... ээ, давай брат.
Морда точно мустанг должня бытЪ, тачка огонь. А жопа вай жопа чтобы как ррракета была. СпорткарЬ.
Уан уеарс лэйтер...
Вай маладцы, занизить не забыли брат, ваще ээуу, пущщка гонЪка.
5 лет лепили макет из глины.
Название как будто Abibas или Arnani))
А движок все равно от короллы 2000 года...
Попытка представить дизайн гиперкара на этом фоне только усиливает отвращение. Как жаль, столько мест на земле с говном смешали, целые континенты.
Ну в первую же норку к духу провалится в холмистой местности и всё. Далеко ли она уедет на этом объёме
Хоспади, зачем им это?? Что за очередной кровавый аттракцион они задумали ?? Будут на ней казни устраивать врезаясь на скорости 120? (мотор все таки то от короллы...)
и не постеснялись промо-видео на патронах снимать.
ничего их не берёт.
Ещё б гашиком ковровую дорожку посыпали.
суперкар.
двигатель от тойоты короллы.
хм -_-
ну над названием сильно не заморачивались ))))) убрали запрещенную букву Z и норм )))))
Это на заводе Москвич собираются запускать в серию?
Шильдик переклеят только)
Ужас
Нет, красивое
Вот это Талибан
Т.е. даже террористы освоили выпуск автомобилей
а что, не все вылетели и не все выпали?Есть вероятность, что суперкар получит некоторые характеристики внедорожника и электрическую трансмиссию. Издание связывает это с адаптацией под холмистую местность в Афганистане
Удивительно. Машина очень красивая. Только вот
а обвес на месте останется?
Слушайте, мне кажется, АФГ вышел на новый уровень отмывания денег.
А машина очень красивая. Как пантера.
Талибан там вообще ни при чем, это обычное ковыряние энтузиастов. И, как полагается, пришел человек из власти, сказал "Дааа, мы с вами - во! Сила!"
Там мужчина в тапочках в снегу.
Неплохое дерьмо
Да ужс
В ней 550 верблюжьих сил
Заходить в неё с привычных им корточек приемлемо. А как выползать? Паучьей ногой вперед?
Граждане с опытом *я у друга на феррари* - поделитесь, как вы это делаете?
А у них бордюров нет вообще, да? Потому что на самом важном месте, ламбо там или нет, он дёргает ручку - и видео обрывается(
https://www.youtube.com/shorts/a8yr7OQORiE
У бородатых дикарей с автоматами, очевидно, очень богатый опыт в автомобилестроении, поэтому сказано что "суперкар получит некоторые характеристики внедорожника".
Еще 30 университетских инженеров поработают и суперкар получит привычный для талибов функционал:
Дизайн не_противный
А что в России в это время?
Москвич же.. Зе...
Горные козлы сделали кар лучше чем Автоваз
Талибкар. 🤣👍
Это какой от Макларен по внешке
Афганский суперкар... Пропитан духом талибана и контрабанды
У меня есть несколько вопросов:
1. Можно ли поставить пулемет на крышу и где место пулемётчика?
2. Сколько будет стоить если перевести в верблюдов и избитых камнями женщин?
3. Не запрещает ли ревностная талибанская вера подобные вещи (ибо в Коране про суперкары точно нет, там на верблюдах положено ездить вроде)
4. Сколько афганского гашиша было потрачено для промо-ролика?
5. Когда ожидать постройки второго экземпляра и сколько дисков для болгарки и проволоки для сварочника потребовалось Махмуду и Ахмеду чтобы сделать этот суперкар? Нужна ли вторая Королла в качестве донора или можно собрать из запчастей классического для талибов транспорта - тачанки из тойотовского пикапа с пулемётом в кузове?