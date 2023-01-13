Верховный суд признал незаконными габариты ручной клади авиакомпании «Победа» Статьи редакции
И постановил изменить нормы.
- Верховный суд отказал в пересмотре дела и признал незаконными габариты ручной клади, установленные «Победой». Об этом сообщил РБК со ссылкой на определение в картотеке арбитражных дел. Дело рассматривали с июня 2021 года — тогда Ространснадзор предписал лоукостеру изменить нормы провоза багажа, но тот подал на это кассационную жалобу.
- В постановлении указано, что «Победа» установила два варианта провоза ручной клади: один основан на требованиях ФАП-82, второй — не устанавливает норму провоза ручной клади, но вводит ограничение на общие габариты вещей в ручной клади (36 x 30 x 27 см).
- Верховный суд решил, что лоукостер «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы», а установленные авиакомпанией правила «содержат двойные стандарты». В компании не ответили на запрос РБК о решении суда.
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Это победа!
Победа клёуны 🤡
Да вроде в Победе были обычные требования всю жизнь. Ни разу в калибратор ничего пихать не просили, но новые самолёты были большим плюсом. Я так понял, калибраторы придумали как фейсконтроль против неадекватов с баулами, чтобы на низкие цены не тянуло челночников и кочевников-монголов.
Никогда не понимал странных челиков, у которых не влезло в калибратор что-то вполне обычное. Типа там "у меня сумка с ноутом не влезла". Всмысле ты чо там, 30-дюймовый ноут вёз в виде Apple Cinema Display скотчем примотанный к макбуку или чё. Всю жизнь до отказа набитые "обычные рюкзаки" никто в калибратои пихать не просил. В калибратор влезает даже сцуко чемодан с колесами. Вы там квартирные переезды мутите чтоли через авиацию?
Отрицательное поражение!
Предлагаю для пассажиров тоже ввести калибратор!
Не, ну действительно: один весит 120 кг., а другой 60 кг., и ему отказывают в провозе ноутбука...(((
Где логика?
ура! калибратор победы - это ужас, туда даже сумка с ноутбуком часто не влазит. Просто издевательство. Кстати я никогда не видел этих калибраторов в зарубежных аэропортах
Угу, особенно потому что по правилам ноут можно туда было и не пихать.Кстати я никогда не видел этих калибраторов в зарубежных аэропортах
А ты в зарубежных аэропортах был вообще?
у ryanair примерно такой же.
Из-за этих гандонов сломал экран ноута, пришлось менять.
Летайте авиакомпанией «Победа»!
*самолет оплачивается отдельно
Все таки есть справедливость!
Она была бы, если бы всех кого поимели на деньги - получили бы компенсацию + инфляция + % за пользование чужими денежными средствами + моральный ущерб
Этих федорасов давно пора настала еще и пожестче нагнуть. Лоукостер, %^&*. Вот что получается, когда что-то создается не как нормальный бизнес со своей спецификой, по естественным законам, с посчитанной экономикой и т.п., а потому что «нужен свой лоукостер, шоб как у йих», который надо на дотации содержать. Странно, что они кресла вообще их салонов не убрали и не заменили поручнями с петельками.
И щас опять их гендир очередной выскочит в мыле и начнет туфлей по кафедре стучать: поднимем цены! поднимем цены! или в спичечных коробках свои ноутбуки возите!
Тьфу. Противно.
Неужели! Один раз летала этими ушлепками, так меня ещё никто не унижал, тем более с ручной кладью
Что, тоже не прочитала правила перевоза багажа?
«по» БЕДА
Обязать вернуть все деньги которые победа украла при доплате на рейс за все годы - вот было бы решение. А так - ну вынесли и вынесли.
Класс! Хоть что-то позитивное
Что позитивного? У авиакомпании появятся дополнительные издержки, стоимость билета вырастет.
Сколько же ругани было из за этого. Сколько нервов, сколько люди переплатили, на моих глазах человек просто не улетел из за этой чуши.
Калмыков гори в аэроаду!
Мне тоже пришлось отдать 3К деревянных, плюс ноут сломал, плюс ребенок плакал, зарекся летать этим говнолуокостером.
гори-гори ясно!
Двойные стандарты это девиз 2022 года :)
мы думали, ты умер
Платный туалет теперь ждите)
Так вот для чего чемодан в ручной клади😁
Очень вероятно из-за этого расстояние между креслами станут ещё меньше, а вместо багажных полок установят лежачие места и сумки теперь только в багаж)
Биздев Победы не дорабатывает! Поход в туалет должен быть платным. А результат похода подвергаться калибровке.
Ни разу не летала, судя по комментариям и не стоит 😀
Один раз пробовал, лучше бы не пробовал
Тоесть теперь можно тем кто постоянно летал все это время требовать с победы компенсацию за недовезенный ранее багаж и за переплату при покупке багажа ?
ну требовать что-то от государства (а победа как бы очень к нему близко) такое себе
"Дело рассматривали с июня 2021 года"
Мариновали почти два года, значит. И конечно же никаких компенсаций тем, кого нагибали это время, не будет.
Наконец-то это свершилось. Мы из-за ПОБЕДЫ 60-70 евро в Турции из-за несовпадения габаритов отдали
Конечно, ведь прочитать прямо во время покупки билета размеры багажа это такая сложная задача...
Так победим! Работайте, братья!
Отменить ручную кладь
Просто
Ура ура ура!😄
Наконец то!
победа будет тогда, когда они перестанут требовать от пассажиров соблюдать свои размеры
А вернут разницу за принуждение к доплате за багаж?
Шах и мат !