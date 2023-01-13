Транспорт
Маша Цепелева

Верховный суд признал незаконными габариты ручной клади авиакомпании «Победа» Статьи редакции

И постановил изменить нормы.

  • Верховный суд отказал в пересмотре дела и признал незаконными габариты ручной клади, установленные «Победой». Об этом сообщил РБК со ссылкой на определение в картотеке арбитражных дел. Дело рассматривали с июня 2021 года — тогда Ространснадзор предписал лоукостеру изменить нормы провоза багажа, но тот подал на это кассационную жалобу.
  • В постановлении указано, что «Победа» установила два варианта провоза ручной клади: один основан на требованиях ФАП-82, второй — не устанавливает норму провоза ручной клади, но вводит ограничение на общие габариты вещей в ручной клади (36 x 30 x 27 см).
  • Верховный суд решил, что лоукостер «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы», а установленные авиакомпанией правила «содержат двойные стандарты». В компании не ответили на запрос РБК о решении суда.
Фото ТАСС

#новость #победа

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116 комментариев
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 Порридж Смузиевич

Это победа!

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Alex McAvoy

Победа клёуны 🤡

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6 комментариев
nanochat.ru

Да вроде в Победе были обычные требования всю жизнь. Ни разу в калибратор ничего пихать не просили, но новые самолёты были большим плюсом. Я так понял, калибраторы придумали как фейсконтроль против неадекватов с баулами, чтобы на низкие цены не тянуло челночников и кочевников-монголов.

Никогда не понимал странных челиков, у которых не влезло в калибратор что-то вполне обычное. Типа там "у меня сумка с ноутом не влезла". Всмысле ты чо там, 30-дюймовый ноут вёз в виде Apple Cinema Display скотчем примотанный к макбуку или чё. Всю жизнь до отказа набитые "обычные рюкзаки" никто в калибратои пихать не просил. В калибратор влезает даже сцуко чемодан с колесами. Вы там квартирные переезды мутите чтоли через авиацию?

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Передовой завод

Отрицательное поражение!

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Кирилл Паркс

Предлагаю для пассажиров тоже ввести калибратор!

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vodkomotornik

Не, ну действительно: один весит 120 кг., а другой 60 кг., и ему отказывают в провозе ноутбука...(((
Где логика?

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4 комментария
Дмитрий Зима

ура! калибратор победы - это ужас, туда даже сумка с ноутбуком часто не влазит. Просто издевательство. Кстати я никогда не видел этих калибраторов в зарубежных аэропортах

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Alexander Fedorov
туда даже сумка с ноутбуком часто не влазит

Угу, особенно потому что по правилам ноут можно туда было и не пихать.

Кстати я никогда не видел этих калибраторов в зарубежных аэропортах

А ты в зарубежных аэропортах был вообще?

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38 комментариев
Andrei M

у ryanair примерно такой же.

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6 комментариев
Timofey Asyrkin

Из-за этих гандонов сломал экран ноута, пришлось менять.

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Sasha Bor

Летайте авиакомпанией «Победа»!
*самолет оплачивается отдельно

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Rus lan

Все таки есть справедливость!

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Zero

Она была бы, если бы всех кого поимели на деньги - получили бы компенсацию + инфляция + % за пользование чужими денежными средствами + моральный ущерб

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1 комментарий
Император Нолимоций

Этих федорасов давно пора настала еще и пожестче нагнуть. Лоукостер, %^&*. Вот что получается, когда что-то создается не как нормальный бизнес со своей спецификой, по естественным законам, с посчитанной экономикой и т.п., а потому что «нужен свой лоукостер, шоб как у йих», который надо на дотации содержать. Странно, что они кресла вообще их салонов не убрали и не заменили поручнями с петельками.

И щас опять их гендир очередной выскочит в мыле и начнет туфлей по кафедре стучать: поднимем цены! поднимем цены! или в спичечных коробках свои ноутбуки возите!

Тьфу. Противно.

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Аня Деревянко

Неужели! Один раз летала этими ушлепками, так меня ещё никто не унижал, тем более с ручной кладью

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Alexander Fedorov

Что, тоже не прочитала правила перевоза багажа?

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7 комментариев
Анатолий Щербина

«по» БЕДА

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Andrei M

Обязать вернуть все деньги которые победа украла при доплате на рейс за все годы - вот было бы решение. А так - ну вынесли и вынесли.

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Оля3д

Класс! Хоть что-то позитивное

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Сан Ев

Что позитивного? У авиакомпании появятся дополнительные издержки, стоимость билета вырастет.

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3 комментария
Борис Интеграторов

Сколько же ругани было из за этого. Сколько нервов, сколько люди переплатили, на моих глазах человек просто не улетел из за этой чуши.
Калмыков гори в аэроаду!

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Timofey Asyrkin

Мне тоже пришлось отдать 3К деревянных, плюс ноут сломал, плюс ребенок плакал, зарекся летать этим говнолуокостером.

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1 комментарий
Характерный велосипед

гори-гори ясно!

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Алекс Д.

Двойные стандарты это девиз 2022 года :)

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Характерный велосипед

мы думали, ты умер

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1 комментарий
Олег Павлов

Платный туалет теперь ждите)

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Константин Попов

Так вот для чего чемодан в ручной клади😁

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Кирилл Чижмаков
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Alexander Brain

Очень вероятно из-за этого расстояние между креслами станут ещё меньше, а вместо багажных полок установят лежачие места и сумки теперь только в багаж)

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Кирилл Паркс

Биздев Победы не дорабатывает! Поход в туалет должен быть платным. А результат похода подвергаться калибровке.

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Арсен Саакян
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Nia Shvetcova

Ни разу не летала, судя по комментариям и не стоит 😀

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Timofey Asyrkin

Один раз пробовал, лучше бы не пробовал

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Павел Курочкин

Тоесть теперь можно тем кто постоянно летал все это время требовать с победы компенсацию за недовезенный ранее багаж и за переплату при покупке багажа ?

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Дмитрий Зима

ну требовать что-то от государства (а победа как бы очень к нему близко) такое себе

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Слегка Придурковатый

"Дело рассматривали с июня 2021 года"

Мариновали почти два года, значит. И конечно же никаких компенсаций тем, кого нагибали это время, не будет.

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Lex Av

Наконец-то это свершилось. Мы из-за ПОБЕДЫ 60-70 евро в Турции из-за несовпадения габаритов отдали

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Alexander Fedorov

Конечно, ведь прочитать прямо во время покупки билета размеры багажа это такая сложная задача...

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4 комментария
Покемон

Так победим! Работайте, братья!

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Стас К

Отменить ручную кладь

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Лаист Айдиев

Просто
Ура ура ура!😄

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Илон Макс

Наконец то!

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Вячеслав Гладышев

победа будет тогда, когда они перестанут требовать от пассажиров соблюдать свои размеры

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Геннадий Петраков

А вернут разницу за принуждение к доплате за багаж?

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Taty R

Шах и мат !

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