Транспорт
Маша Цепелева

Управление кибербезопасности Китая разрешило Didi регистрировать новых пользователей после полуторагодового запрета Статьи редакции

Компания также заплатит штраф в $1,2 млрд за «угрозу национальной безопасности» после листинга на американской бирже.

  • О снятии ограничений представители Didi написали в официальном аккаунте в китайской соцсети Weibo, сообщает TechCrunch. Компания «предприняла серьезные шаги для сотрудничества с властями и решения проблем безопасности». С одобрения Управления кибербезопасности Китая Didi снова может регистрировать новых пользователей на платформе для заказа такси.
  • «В будущем компания будет применять эффективные методы для обеспечения безопасности платформы и больших данных, чтобы защитить национальную кибербезопасность», — говорится в сообщении Didi.
  • Также компания заплатит штраф в $1,2 млрд и разместит акции на Гонконгской бирже после делистинга на Нью-Йоркской.
  • Расследование в отношении сервиса продолжалось с лета 2021 года из-за «незаконного сбора и обработки персональных данных». Оно началось почти сразу после IPO компании на Нью-Йоркской бирже. Тогда же компании запретили регистировать новых пользователей и удалили приложения из местных магазинов.

#новость #didi

552 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Вадим Д.

О как — угроза нацбезопасности и штраф $1,2 млрд. Однако.
Сильно непохоже на ответственность за подобные случаи с персданными у нас.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Фига себе у них штрафы за гипотетическую угрозу

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Bobylev

Самая страшная угроза - гипотетическая. Астероид, пришельцы из параллельной реальности, демоны из ада.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
null