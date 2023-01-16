Управление кибербезопасности Китая разрешило Didi регистрировать новых пользователей после полуторагодового запрета Статьи редакции
Компания также заплатит штраф в $1,2 млрд за «угрозу национальной безопасности» после листинга на американской бирже.
- О снятии ограничений представители Didi написали в официальном аккаунте в китайской соцсети Weibo, сообщает TechCrunch. Компания «предприняла серьезные шаги для сотрудничества с властями и решения проблем безопасности». С одобрения Управления кибербезопасности Китая Didi снова может регистрировать новых пользователей на платформе для заказа такси.
- «В будущем компания будет применять эффективные методы для обеспечения безопасности платформы и больших данных, чтобы защитить национальную кибербезопасность», — говорится в сообщении Didi.
- Также компания заплатит штраф в $1,2 млрд и разместит акции на Гонконгской бирже после делистинга на Нью-Йоркской.
- Расследование в отношении сервиса продолжалось с лета 2021 года из-за «незаконного сбора и обработки персональных данных». Оно началось почти сразу после IPO компании на Нью-Йоркской бирже. Тогда же компании запретили регистировать новых пользователей и удалили приложения из местных магазинов.
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О как — угроза нацбезопасности и штраф $1,2 млрд. Однако.
Сильно непохоже на ответственность за подобные случаи с персданными у нас.
Фига себе у них штрафы за гипотетическую угрозу
Самая страшная угроза - гипотетическая. Астероид, пришельцы из параллельной реальности, демоны из ада.