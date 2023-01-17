В Амстердаме заработает подводная велопарковка на 7000 мест — с выходом к вокзалу и метро Статьи редакции
Открытие состоится 26 января 2023 года.
256 просмотров
- На парковке предусмотрено 6300 мест для личных велосипедов, а также 700 для прокатных. На начало 2023-го это самая крупная парковка города.
- Первые сутки можно стоять бесплатно, а каждые последующие 24 часа обойдутся водителю в €1,35. Оставить транспортное средство можно не более чем на 28 дней.
- Чтобы система могла отслеживать срок стоянки, нужно регистрироваться. Сделать это можно как с помощью транспортной OV-карты, так и оформив «подписку» и получив бесплатный велочип в виде стикера.
- В начале парковочных рядов установлены цветовые индикаторы заполненности. Зелёный значит, что мест много, оранжевый — их осталось мало, а красный — что всё занято. Ставить самокаты и грузовые велосипеды (вероятно, с задними корзинами и прицепами — vc.ru) запрещено.
- Для удобства архитекторы оборудовали парковку прямыми выходами к вокзальным поездам и метро — чтобы не приходилось выходить на улицу.
- Подводную велостоянку перед Центральным вокзалом Амстердама анонсировали ещё в 2015 году, но строительство запустили в 2019 году — оно продлилось четыре года. Власти города планируют открыть и другие стоянки около Центрального вокзала, чтобы количество мест в сумме достигло 21,5 тысячи к 2030 году.
- Одна из них — подводная на 4000 мест — заработает в феврале 2023 года. Её проектировщики рассказали, что конструкции выполнены так, чтобы не нарушать водную экосистему. Пористый бетон и кокосовая циновка дадут разрастаться растениям. А сетки будут удерживать пластиковый мусор.
- Строительство велопарковок — это способ правительства разгрузить улицы города, в котором велосипеды есть у 80% населения, а 60% при этом пользуются ими ежедневно и не всегда правильно их паркуют.
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
звучит как новости из параллельной вселенной
За небольшую доплату можно вступить в танковую дивизию и улететь на Пандору помогать Нави отбиваться от американских морпехов.