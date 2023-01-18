Транспорт
Полина Лааксо

«2ГИС» запустил агрегатор каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге Статьи редакции

Пока доступны машины «Ситидрайва» и «Делимобиля».

  • Теперь пользователи «2ГИС» в Москве и Санкт-Петербурге могут найти доступный для аренды автомобиль сервисов каршеринга «Ситидрайв» и «Делимобиль» прямо на карте в приложении. Чтобы увидеть машины, нужно нажать на кнопку «Слои на карте» в левом верхнем углу экрана и выбрать пункт «Каршеринг».
  • При нажатии на иконку машины приложение покажет её модель, уровень топлива в баке (для электромобилей — заряд аккумулятора) и место парковки, маршрут до которого можно построить на той же карте. Оно также укажет оператора и тарифы на аренду. Все данные обновляются автоматически раз в минуту.
  • Чтобы забронировать подходящий автомобиль, нужно будет кликнуть на соответствующую кнопку в карточке выбранной машины. После этого сервис перенаправит пользователя в приложение каршеринга-партнёра.
  • Цель команды «2ГИС» — дать водителям инструмент, который поможет им выбрать наиболее подходящий автомобиль: по расстоянию, стоимости и объёму топлива. В будущем она хочет подключить и другие каршеринги, а также запустить свой новый сервис в остальных городах страны.
  • Агрегатор каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге работает в новой версии приложения для Android, скачать которую можно в Google Play, а также в Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, RuMarket, NashStore, Bemobi Mobile Store и RuStore.
  • Из App Store приложение «2ГИС» пропало в сентябре 2022 года. Компания тогда рассказала, что не получала предупреждений от Apple, и просила не удалять уже установленное приложение.

#новость #2гис #каршеринг

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35 комментариев
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 Вадим Д.

Радует, что 2Гис развивается! Мега-сервис.

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Денис Вершинин

Без Яндекс драйва ни о чём. От делимобиля не самые радужные воспоминания. Самый не приятный инцидент, открыл машину с приложения, да так она и не смогла тронуться, какой то глюк софта. А деньги пока пытался списали и не вернули. С Яндексом таких проблем нет.

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Василий Колеев

Лично за рулём повозки ездить не выгодно - безумная бабка на дорогу выбежала и в тюрягу садиться.

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Денис Вершинин

Жить вообще опасно. И бабка не самый непредсказуемый вариант. Страшнее деды ) любящие военные игрушки.

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Василий Колеев

Бабка самый страшный. А военные игрушки - это норма, постоянно войны весь 20 век и ничего. Предлагаешь людям перестать делить ресурсы?

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Денис Вершинин

Если норм добро пожаловать в военкомат.

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Василий Колеев

Ты сначала определись норм или нет, что значит "если".

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Денис Вершинин

Хорошего в этом ничего нет..и правильного тем более. Если смотреть на историю, можно уйти очень далеко жить в таком мире вы будете очень не долго..тем человек и отличается от обезьяны, что эволюционирует по мере прогресса человечества, а тут явный регресс.

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Василий Колеев

Хорошее есть: эволюция, отсев слабых. Слабый не удерживает ресурс, голодает и дохнет. Сильный отжимает ресурс, чем и пруфает свою генетическую успеховость.

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Драка вегетарианца с людоедом

Ну тогда по логике слабый водитель на каршеринге сбивает бабку, садится в тюрьму и выбывает из генетического пула, а сильный водитель на гелике переезжает бабку и выходит на свободу благодаря связям с нужными людьми, чем пруфает свою генетическую успеховость. Кайф же, не?

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Василий Колеев

Вроде так и работает.

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Сергей Торяников

тогда надо инвалидам пособия перестать платить и делать им доступную среду, они же слабые.

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Налоговый единорожек88

Езжай делить ресурсы, там бабок можно давить и ничего не будет 😉

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Василий Колеев

Поясни куда езжать и где давить.

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Denis Kravtsov

Чертила,в дурку поезжай)

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Драка вегетарианца с людоедом

Какие ресурсы отжимаются в постиндустриальных экономиках, напомни?

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Alex Nosov

вангую, что ответом будет иранская/иракская нефть))

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Драка вегетарианца с людоедом

Ну так Ирак и не постиндустриальная экономика. Я о том, что в современных экономиках, в которых главный ресурс - человеческий, отправка человеческих ресурсов для захвата тех же человеческих ресурсов априори контрпродуктивна.

А вообще, те же люди из двадцатого века, выросшие на идее "лишь бы не было войны" бы знатно охренели от сегодняшнего "военные игрушки - это норма".

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Alex Nosov

Так и вижу, война за программистов. Одно государство напало на другое, чтобы захватить программистов и заставить на себя работать)))

Но вот на счет людей из двадцатого века не соглашусь. Их в обществе еще много и они же составляют основную массу новых фашистов.

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Василий Колеев

Чё-то они не охреневают от расстановки военных баз повсюду.

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Василий Колеев

Всё те же, как при феодализме. Отжимается всё ненулевой стоимости.

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Герман Бессуднов

Раннее были такие приложения, при условии наличия учётки в действующих операторах, можно было найти и взять в аренду. Там были все агрегатов.

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Драка вегетарианца с людоедом

Сейчас вроде тоже есть, в приложении "Транспорт Москвы".

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greygraycat

Привить привычку делать что-то кроме базовых сценариев через 2гис – дело непростое. Покупки, шеринг? – Ну хз, время как обычно расставит по местам (привет, «2гис чек», «2гис сквер», «2гис аптеки», сервис трансферов от 2гис и другие проекты с их продуктового кладбища).

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Деда Миша
Пока доступны машины «Ситидрайва» и «Делимобиля».

В принципе, Яндекс драйв тоже агрегатор каршеринга, но пока на карте видны машины только 1 фирмы

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fffggg gggfff

о! российский интернет возвращается к своим корням "агрегаторы агрегаторов"

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George Warhol

Наконец-то сделали. Уже давно думал о подобном

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Alexander

Кажется, уже пробовали подобный агрегатор запустить и не взлетело из-за отказа некоторых каршерингов делиться данными?

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Всевозможный Данила

Чёт я не вижу такого в слоях

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Speechka

Наконец-то 2гис начал делать что-то кроме продажи первых строчек своего поиска и навязывания встреч для демонстрации возможностей сервиса. Как вспомню, так вздрогну. Раз в неделю в офис звонили и пытались продать нам "ручку". Секта)

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Andrei Smirnovsky

Так вроде это уже реализовали в Москве год назад
https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/109064

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Иван Гуляев

автомобили делимобиля и ситидрайва...не понимаю смысла тогда

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Vladimir

Использую практически только Делимобиль (зона рядом с домом) и Ситидрайв (бесплатная ночная парковка вне зоны), остальные для меня малоинтересны на сегодня. Но пользоваться 2гис для просмотра все равно невозможно! Цены указываются только приблизительные: в 2гис "от 10 рублей", в делимобиле "11,99 руб" (и это со скидкой в 33%), в 2гис "от 7,35 руб", в ситидрайве "10,97 руб". Нет смысла видеть автомобили в отрыве от стоимости, если она динамическая и в нужных мне районах редко бывает минимальной. Вдобавок не все машины отображаются на карте. Смотрю по Ситидрайву небольшой район - 5 машин, из них одна на передаче. В 2гис - только 3 (других точек или значков нет). Повторяю через минуту, две, три, пять - ничего не меняется. Увеличиваю до предела - появляется четвертая машина. Та, которая на передаче, - принципиально отсутствует в 2гис (ни в виде точки, ни в виде значка!). Ну и зачем мне знание о части автомобилей, да еще и доступное лишь только в масштабе в два-три раза более крупном, чем в самом ситидрайве, который и так не образец для подражания в части поиска авто?

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Тонька Пулеметчица

молодцы 2Гис

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hakhagmon

Полно альтернатив на ios если что, тот же ятранспорт показывает

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