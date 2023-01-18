Реклама с возможностями автопилота Tesla в 2016 году была постановкой — части функций в машине ещё не существовало Статьи редакции
А маршрут, по которому двигался автомобиль, был построен заранее.
- Опубликованный в 2016 году ролик с Model X, который демонстрирует возможности автопилота, был постановочным — об этом рассказал директор по программному обеспечению автопилота Tesla Ашок Эллусвами, пишет Reuters со ссылкой на стенограму показаний в суде.
- Эллусвами давал показания в судебном процессе против Tesla в июле 2021 года — по поводу аварии со смертельным исходом, которая произошла в марте 2018 года. Тогда компания признала, что в момент аварии работал автопилот, но не объяснила, почему машина не распознала препятствие и не остановилась.
- Видео до сих пор опубликовано на сайте Tesla — его Илон Маск часто использовал как доказательство, что электрокары компании могут ездить самостоятельно. В ролике используется слоган: «Человек находится на водительском сиденье только по юридическим причинам. Он ничего не делает. Машина едет сама»
- Как объяснил Эллусвами, целью видео было показать не доступные функции автопилота, а его потенциальные возможности. Для создания ролика использовали заранее определённый и проработанный маршрут, а водители контролировали машину во время заезда. А когда во время тестов автомобиль попытался припарковаться без водителя, он врезался в забор на стоянке.
- В видео также демонстрировались такие возможности, как остановка на красный свет и ускорение на зелёный — но, по словам Эллусвами, таких функций тогда в автомобиле в принципе не было.
- О том, что во время съёмок машина двигалась по заранее построенному маршруту, в 2021 году рассказывал The New York Times — но со ссылкой на источники.
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Ничего удивительного, обычная показуха для Tesla, рассчитанная на фанбоев, которые не включают мозги, а слепо поклоняются. У них во всем так, завод — гигафабрика, продвинутый круиз-контроль (и не более) — autopilot.
Тогда и в самолётах это продвинутый круиз-контроль (и не более)
Жаль Вы ни разу не катались на Тесле, иначе бы чушь такую не несли)
То есть за чуточку визионерства и демонстрации ближайшего будущего надо наказать? Серьезно? Тем более, демонстрировались функции, в которых не было ничего нереального, просто их надо было допилить.
Давайте перестанем мечтать, да?
из словаря ОжеговаПИЗДЕЖ -чуточка визионерства и демонстрация ближайшего будущего
Визионерство, которое убивает людей. Ох уж эти фанаты.
Опять же, проблема не в визионерстве, проблема в пиздеже, когда тебе показывают постановочное видео под видом работающего (!) продукта на месте, тогда как действующей технологии на руках у компании не было.
Давай немного утрируем и попробуем то же самое:Прорывная технология была создана в России. Впервые в мире в нашей стране начали использоваться полностью беспилотные городские капсулы для перевозки грузов и пассажиров. На фото беспилотные капсулы действительно передвигаются по городу Чебоксары.
Звучит немного скамово, правда?
Представил этот комментарий под статьёй о разоблачении инсценировки высадки на Луну.
Но Theranos....🤔😶🌫️
О боже, шок-контент!!!! это же преза / рендер, демонстрация, к чему двигается бренд и его ценности, это как дое**ться до рендера микро-района или торгового центра, всем же понятно, что это просто визуализация
Здрасте, там дисклеймер как раз указывал, что это не рендер, а "живой пример" рабочего устройства, что являлось прямой ложью.
Это то же самое, как взять рендер микро-района и заявлять, что дома уже построены и с минуты на минуту готовы к заселению, тогда как по факту на месте нет даже котлована, а строители не до конца понимают, как именно надо строить.
Тем не менее, от постановки дело дошло до реальных разработок, которыми уже прямо сейчас можно пользоваться. Да, автопилот не совершенен, но это ж дело времени. Почти всегда юзаю автопилот за городом на автостраде, работает изумительно.
вы главное все равно не сильно расслабляйтесь
Ну с учётом того как оно и сейчас работает не удивительно
не нап*здели, а показали потенциальные возможности автопилота
Практически как и презентация первого iPhone. Он тоже многого из заявленного не мог делать. Речь именно о презентации.
https://www.iphones.ru/iNotes/327315
Ты хуйню сейчас ляпнул
Скорее, как машинка Theranos - и тут тоже fake it till you make it.
Впрочем,было ожидаемо
fake it, until you fuck it
Фойе ит тил ю мэйк ит