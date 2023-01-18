Транспорт
Бывший магнит

Реклама с возможностями автопилота Tesla в 2016 году была постановкой — части функций в машине ещё не существовало Статьи редакции

А маршрут, по которому двигался автомобиль, был построен заранее.

  • Опубликованный в 2016 году ролик с Model X, который демонстрирует возможности автопилота, был постановочным — об этом рассказал директор по программному обеспечению автопилота Tesla Ашок Эллусвами, пишет Reuters со ссылкой на стенограму показаний в суде.
  • Эллусвами давал показания в судебном процессе против Tesla в июле 2021 года — по поводу аварии со смертельным исходом, которая произошла в марте 2018 года. Тогда компания признала, что в момент аварии работал автопилот, но не объяснила, почему машина не распознала препятствие и не остановилась.
  • Видео до сих пор опубликовано на сайте Tesla — его Илон Маск часто использовал как доказательство, что электрокары компании могут ездить самостоятельно. В ролике используется слоган: «Человек находится на водительском сиденье только по юридическим причинам. Он ничего не делает. Машина едет сама»
Elon Musk @elonmusk

Tesla drives itself (no human input at all) thru urban streets to highway to streets, then finds a parking spot

  • Как объяснил Эллусвами, целью видео было показать не доступные функции автопилота, а его потенциальные возможности. Для создания ролика использовали заранее определённый и проработанный маршрут, а водители контролировали машину во время заезда. А когда во время тестов автомобиль попытался припарковаться без водителя, он врезался в забор на стоянке.
  • В видео также демонстрировались такие возможности, как остановка на красный свет и ускорение на зелёный — но, по словам Эллусвами, таких функций тогда в автомобиле в принципе не было.
  • О том, что во время съёмок машина двигалась по заранее построенному маршруту, в 2021 году рассказывал The New York Times — но со ссылкой на источники.
Транспорт
Миша Марков
«Если водителям хватает глаз для управления машиной, автопилоту Tesla будет достаточно одних лишь камер» Статьи редакции

В погоне за прогрессом компания отказалась от радаров в некоторых электрокарах. Бывшие сотрудники Tesla считают, что она недостаточно думает о безопасности и её амбиции могут дорого обойтись водителям. Пересказ статьи The New York Times.

Илон Маск и автомобиль Tesla

#новость #tesla

1143 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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56 комментариев
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 Igor Chimbur

Ничего удивительного, обычная показуха для Tesla, рассчитанная на фанбоев, которые не включают мозги, а слепо поклоняются. У них во всем так, завод — гигафабрика, продвинутый круиз-контроль (и не более) — autopilot.

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Bastard
продвинутый круиз-контроль (и не более) — autopilot.

Тогда и в самолётах это продвинутый круиз-контроль (и не более)

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2 комментария
Александр Кузнецов

Жаль Вы ни разу не катались на Тесле, иначе бы чушь такую не несли)

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17 комментариев
Михаил Барабаш

То есть за чуточку визионерства и демонстрации ближайшего будущего надо наказать? Серьезно? Тем более, демонстрировались функции, в которых не было ничего нереального, просто их надо было допилить.

Давайте перестанем мечтать, да?

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Свежерег Июньский

из словаря Ожегова

ПИЗДЕЖ -чуточка визионерства и демонстрация ближайшего будущего
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1 комментарий
Igor Chimbur

Визионерство, которое убивает людей. Ох уж эти фанаты.

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2 комментария
Драка вегетарианца с людоедом

Опять же, проблема не в визионерстве, проблема в пиздеже, когда тебе показывают постановочное видео под видом работающего (!) продукта на месте, тогда как действующей технологии на руках у компании не было.

Давай немного утрируем и попробуем то же самое:

Прорывная технология была создана в России. Впервые в мире в нашей стране начали использоваться полностью беспилотные городские капсулы для перевозки грузов и пассажиров. На фото беспилотные капсулы действительно передвигаются по городу Чебоксары.

Звучит немного скамово, правда?

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Артемий Какашко

Представил этот комментарий под статьёй о разоблачении инсценировки высадки на Луну.

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1 комментарий
Сергей Я

Но Theranos....🤔😶‍🌫️

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2 комментария
Животный Кирилл

О боже, шок-контент!!!! это же преза / рендер, демонстрация, к чему двигается бренд и его ценности, это как дое**ться до рендера микро-района или торгового центра, всем же понятно, что это просто визуализация

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Драка вегетарианца с людоедом

Здрасте, там дисклеймер как раз указывал, что это не рендер, а "живой пример" рабочего устройства, что являлось прямой ложью.
Это то же самое, как взять рендер микро-района и заявлять, что дома уже построены и с минуты на минуту готовы к заселению, тогда как по факту на месте нет даже котлована, а строители не до конца понимают, как именно надо строить.

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Александр Кузнецов

Тем не менее, от постановки дело дошло до реальных разработок, которыми уже прямо сейчас можно пользоваться. Да, автопилот не совершенен, но это ж дело времени. Почти всегда юзаю автопилот за городом на автостраде, работает изумительно.

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Евгений Смирнов

вы главное все равно не сильно расслабляйтесь

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1 комментарий
CodaCU

Ну с учётом того как оно и сейчас работает не удивительно

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Никита Борисов

не нап*здели, а показали потенциальные возможности автопилота

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Вадим Д.

Практически как и презентация первого iPhone. Он тоже многого из заявленного не мог делать. Речь именно о презентации.
https://www.iphones.ru/iNotes/327315

Бывший сотрудник Apple рассказал о том, что…
Все мы помним, какой эффект произвела презентация самого первого iPhone и как она изменила расклад…
www.iphones.ru
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Всевозможный Данила

Ты хуйню сейчас ляпнул

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7 комментариев
Драка вегетарианца с людоедом

Скорее, как машинка Theranos - и тут тоже fake it till you make it.

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2 комментария
Николай Кабаев

Впрочем,было ожидаемо

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Свежерег Июньский

fake it, until you fuck it

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Владислав Бабченко

Фойе ит тил ю мэйк ит

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