«Яндекс Такси» выпустил дебетовые карты для водителей-партнёров Статьи редакции
А именно для тех, кто сотрудничает с сервисом напрямую — не через партнёрские таксопарки.
- Самозанятые водители «Яндекс Такси» теперь могут оформить дебетовую карту на базе системы «Мир» от «Яндекс Банка». Сделать это можно в последней версии водительского сервиса «Яндекс Про» — через свой «Яндекс ID».
Выплаты за заказы будут приходить на счёт через три минуты после завершения поездки, комиссия не взимается. Для сравнения: если водитель выводит деньги через сторонние сервисы, средства поступают моментально, но за это снимается процент. Банки же комиссию не берут, но зато деньги зачисляют на счёт только на следующий день.
- Дебетовой картой можно также расплачиваться за любые товары и услуги — либо бесконтактным способом через Mir Pay на Android, либо заказав пластиковую версию. На момент публикации её можно забрать в центрах для водителей в Москве и Санкт-Петербурге, а через несколько недель и в других городах.
- За часть покупок предусмотрен кешбэк: например, за заправку топливом через приложение «Яндекса» он составит 10%, за шопинг на «Яндекс Маркете» и оплату заказов в ресторанах быстрого питания — 5%.
- Обслуживание карты бесплатное. Следить за данными о поступлениях, переводах и расходах можно в том же «Яндекс Про» — устанавливать для этого приложение банка не нужно.
- В октябре 2022 года свои виртуальные дебетовые карты представил поставщик платёжных решений Qiwi. Оформить их могут водители такси, подключённые к сервису выплат «Таксиагрегатор».
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Яндекс начинает работать с таксистами напрямую?
Давно же начал. Ещё года два-три назад таксисты-блогеры на youtube советовали работать напрямую.
Если водителям так удобнее, то и отлично. Практически профессиональная ЯндексКарта.
Во-первых, почему вы, Вадим, пропустили вперед аж 2 комментария, и ваш комментарий оказался всего лишь третьим (!!!)?
Во-вторых, Яндекс залазит в банковские доходы, а Сахипзадовна последние 8 лет чистила банковский рынок от игроков явно не для Яндекса, бгг
Яндекс карты, так сказать.
Скоро каждое ип и ооо будет выпускать свои карты. Их и так уже как грязи.
Удивлён, что зарплата таксистам не в баллах плюса