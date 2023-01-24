В Госдуме предложили резервировать даты для пересечения границы на машинах — это касается только грузовиков Статьи редакции
После публикаций в СМИ поправки успели пропасть из базы Госдумы.
- Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки, которые обязывают предварительно бронировать дату и время для пересечения границы России на автотранспорте. Поправки предлагаются в законопроект, который сейчас проходит второе чтение.
- Согласно документу, речь идёт об автомобилях российских и иностранных граждан и лиц без гражданства — перевозчиков и «частников». Пересекать границу можно будет в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством.
- Если депутаты примут поправки, правительство отдельно установит перечень документов для бронирования, порядок контроля за пересечением границы, категории транспорта, которые смогут проезжать вне очереди, а также порядок размещения машин вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней. Изменения должны заработать уже с 1 марта 2023 года, следует из документа.
- После того, как новость разошлась в СМИ, Москвичев объяснил, что его предложение касается только грузовых автоперевозок. По его словам, так власти хотят решить проблему пробок на границах, в которых водители стоят по 10-15 км «без воды, еды и туалетов».
- По словам Москвичева, программа, в которой должно проходить бронирование, уже готова, но чтобы она заработала, нужен соответствующий закон. Сама система заработает не на всей границе, а на проблемных пунктах пропуска — среди них Верхний Ларс (граница с Грузией), Яраг-Казмаляр (с Азербайджаном), Забайкальск (с Китаем). Предварительно, это будут 5-7 пунктов.
- Около 12:00 мск РБК сообщил, что одобренные комитетом по транспорту поправки к законопроекту о бронировании времени пересечения границы из базы Госдумы пропали.
- Подобная система в пилотном режиме работает в Казахстане. Местные власти планируют запустить электронную очередь в 12 пунктах пропуска на границе.
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Если бы дед хотел, он бы уже 100 раз ввёл бы выездные визы. Чесслово, как дети малые. На кого рассчитаны эти пугливые заголовки? Кого вы пытаетесь напугать? Мы уже давно все пуганые.
Ритой Симоньян пахнуло. Воняет от вас
Да я либерал, такой же как и вы. Я люблю права, свободы и геев.
Фринг вроде не был лицемерным.
Вам незачёт по мемам, приходите на пересдачу после войны
Я не знаю ваших мемов, но Фринг и Майк были единственными профессионалами.
Какой же вы тогда нахрен либерал?
Вы мне ещё в зад предложите долбануться.
Извините, я без наличных сегодня. Вы карты принимаете?
Принимаю. Я не гей, но 20 баксов это 20 баксов.
Ботик
А опровергать-то его собираешься?
Сейчас бы чьи-то фантазии "опровергать")
С регистрацией, кстати
То есть ты не осилил пруфануть свою мысль - считай проебался.
Комментарий удален модератором
Забыли добавить слово: "пока", так звучит честнее:
это касается ПОКА только грузовиков
Резервисты-газелисты, блин.
А с новыми правилами очередей-пробок не будет?
Приехавшие раньше (ага-ага, всё ж прям рассчитать можно до минут) сидят ждут своего коридора. Опоздавшие заново бронируют время и тоже там тусуются.
Ага, с дивана виднее в чем нуждаются дальнобои на границе)
Они нуждаются в приключениях, романтики же по натуре
Комментарий удален модератором
И 10 секунд после этого не прошло – ты тут как тут. В засаде сидишь?
Да он завидует, что не может на питонячке скрипт слежения за новыми публикациями с нотифаем в телегу зделодь.
Реально
В моём случае совпадение что я зашёл через минуту после публикации, а ты реально сидишь и ждёшь очередного поста чтобы оставить своё драгоценное мнение. Мы разные
А тебя то че так это напрягает? Каждый свое время тратит так, как хочет. Кто-то в сериалы залипает, кто-то на ютюб бежит, а кто-то комменты строчит.
https://vc.ru/u/1190575-andrey-vecherniy/580679-vadim-d-neyroset-ili-chelovek-rassledovanie-1?comment=5374870&from=copylink&type=quick
У тебя раздвоение личности? )
Выход есть: не ебитес
Комментарий удален модератором
кажется они не были ни разу в госполиклинике по талонам в очереди
Зачем стыдливо удалили документ с сайта если он только для грузовиков?
Сутин- пука
Смотри, как ведут себя не ссыкуны:
Путин - лучший президент России!
хух только грузовики,начав читать немного напрягся мягко говоря
Грузовики с эмигрантами на лавках. Как в первом эпизоде мэн ин блэк.
Ебать ты наивный :)))
Прочитал "нативный". Задумался )))
А с этими предварительными бронями им не лень возиться?
Это их работа усложнять жизнь населению
Я правильно понял, что вместо увеличения пропускной способности погран пунктов, они уменьшают количество желающих?
(если речь действительно только про грузовики)
Щетаю, нужно создать отдельное ведомство Госросфедгрузочередь и раздуть штат до неимоверных размеров.
Осторожнее, вас могут забрать в Госдуму
На грузовиках откатают, а там и для всех обновление подкатит
если для грузовиков то хз, меня не касается и ничего не могу сказать по этому поводу.
а вот для автомобилистов обычных инициатива полная туфта, один маленький плюс перекрываются кучей минусов.
путешествие на авто тем и хорошо, что ты не привязан к датам и времени и расписании.
а текущая инициатива тупейшая вот из-за каких нюансов.
плюс дата и время превращается в минус, тчонее множество минусов.
челвоек за рулем будет ехать к этому времени и дате, но если он приедет раньше что ему делать.
если он захочет спать, ему что подвергать опастности жизнь воию и других и неспавши мчать чтоб не опоздать с риском улететь на встречку.
в дороге что угодно может случится от чего может быть задержка, начиная от ДТП и пробок и ночая неполадками авто, как пробитое колесо и тд.
Перезаписаться на границе не везде возможно, куча мест где интета нет.
потом возникает вопрос как будут бороться с фродом и вредительством, можно свредничать и все время забивать ботами, что в условиях военного конфликта как нефиг делать сделают украинцы, теже хакеры что банчат картами, а акки у них есть.
да и соблюдение очередности это нереально она один фиг будет живая, так-как время на досмотр и тд оно не нормированное, а также в пропуске участвует другая сторона которая может тормозить процесс, а буферная зона не резиновая.
также что делать если тебя развернули, например рядом разворачивали тачку что по мнению погранцов много сахара в казахстан везла.
В общем полная шляпа а не инициатива.
Но это я опять-же говорю если рассматривать как сервис для людей, а не механизм железного занавеса, чтоб люди не могли уезжать при следующей волне мобилизации.
вспомним еще про опыт получения заграна в мфц по предварительной записи с предрегистрацией на госуслугах, заменой прав водительских и визитах к врачам по записи в гос. поликлинику да.
ну то есть аналогична практика уже себя плохо показала почти везде в гос учреждениях. ну там где я имел опыт побывать. и они вот ее вводят по новой там где итак проблемы с пропускной способностью.
я уже даже и вообразить не могу как живут эти чудесные законотворцы. ощущение что часть рутинных бытовых сфер они просто игнорируют и потому не понимают как там все работает.
ах да, еще вспомнил как они клево придумали на входе в метро контроль установить в ковид. а потом удивились очередям на вход в метро) короче там какие-то надмегаразумы явно. нормальный человек такой хуйни не способен придумать
Для фур это хотя бы попытка исправить ситуация, видел очередь грузовиков начинающуюся от Тбилиси до Ларса (свободные были только опасные участки дороги, где никак не встать). А если у вас скоропортящийся продукт или опасный груз итд. других вариантов видимо нет, главное что бы местные не пристроились место в очереди продавать.
Так там окошки под запись будут получается?
То есть вместо пробок вы просто не получите разрешение выехать и сидите где-то дома не портя картинку?
Нет, просто едете в окошко в порядке очереди, вас же на фуре хрен кто обойдёт.