США потребовали от Турции не обслуживать Boeing российских авиакомпаний — WSJ Статьи редакции
В декабре представитель Минторга США предупредила Турцию о штрафах и тюремных сроках для её граждан, если та продолжит обслуживать американские самолёты российских авиакомпаний.
- Власти США пытались повлиять на Турцию, чтобы прекратить полёты в страну на самолётах американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
- В частности, в декабре 2022 года США предупредили Турцию о последствиях, которые ждут её граждан, если те будут предоставлять услуги российским и белорусским перевозчикам — например, дозаправку самолетов и предоставление запчастей. Среди ограничений — штрафы, потеря экспортных привилегий и тюремное заключение.
- Как утверждают источники WSJ, эту информацию передала помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер во время визита в Турцию в декабре 2022 года. В Минторге США на запрос издания заявили только, что недавно предупредили зарубежные компании о необходимости соблюдать меры экспортного контроля США в отношении российских, белорусских и иранских перевозчиков, но не предоставили детали.
- С 1 октября 2022 года российские авиакомпании выполнили более 2,1 тысяч рейсов в Турцию на американских Boeing, приводит WSJ данные аналитической компании Cirium. Как отмечает РБК, среди российских перевозчиков в страну летают «Аэрофлот», S7, «Победа», Red Wings и другие. Из турецких авиакомпаний в Россию и обратно совершают полёты Pegasus и Turkish Airlines.
- 24 февраля 2022 года США ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли, согласно которым самолёты, произведённые в США или имеющие в своем составе более 25% деталей американского производства, должны получать специальную лицензию. После этого Минторг США начал вносить принадлежащие российским авиакомпаниям и гражданам суда в список самолётов, для которых запрещены международные полёты.
- Санкции действуют и со стороны ЕС: в конце февраля 2022 года он запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Позже их начали перерегистрировать в России, а полёты возобновили. Сама Boeing не обслуживает российские самолёты с марта.
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И чем же ответило купечество, то есть, Турция? «Сократ мне друг, но граждане нужнее»?
Есть два стула...
На какой сам сядешь, на какой Боинг посадишь?
Там уже усатый таракан вертится.
а на каком именно стуле он вертится?
😉🤫
Не важно, оба стула - с хуями.
Ну как бы удачи Штатам в введении санкций против члена НАТО. 😁
Доброе утро, уже давно ввели
https://m.gazeta.ru/army/2021/04/06/13548506.shtml
Пусть дальше вводят. И вообще выпизживают Турцию из альянса - самое то.
Предлагаю запретить продажу Боингов в Турцию, например.
Ну уж выпиздить - это сильно вряд ли -)
Очередная порция невидимой руки рынка
Волосатая рука рынка.
не нужная рука рынка))
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Тюремное заключение граждан Турции 🤷По законам какой страны, интересно. Чем дальше в лес, тем маразм крепчает повсеместно.
Если эрдоганку одеть, то не считается
Очередная мышиная возня с подменой официальных собственников начинается) По факту сплошная клоунада и только
Все для людей
тюремных сроках для её граждан
Все настолько плохо?
Жалко что ли?