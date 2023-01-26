Транспорт
Единый чувак

США потребовали от Турции не обслуживать Boeing российских авиакомпаний — WSJ Статьи редакции

В декабре представитель Минторга США предупредила Турцию о штрафах и тюремных сроках для её граждан, если та продолжит обслуживать американские самолёты российских авиакомпаний.

  • Власти США пытались повлиять на Турцию, чтобы прекратить полёты в страну на самолётах американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
  • В частности, в декабре 2022 года США предупредили Турцию о последствиях, которые ждут её граждан, если те будут предоставлять услуги российским и белорусским перевозчикам — например, дозаправку самолетов и предоставление запчастей. Среди ограничений — штрафы, потеря экспортных привилегий и тюремное заключение.
  • Как утверждают источники WSJ, эту информацию передала помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер во время визита в Турцию в декабре 2022 года. В Минторге США на запрос издания заявили только, что недавно предупредили зарубежные компании о необходимости соблюдать меры экспортного контроля США в отношении российских, белорусских и иранских перевозчиков, но не предоставили детали.
  • С 1 октября 2022 года российские авиакомпании выполнили более 2,1 тысяч рейсов в Турцию на американских Boeing, приводит WSJ данные аналитической компании Cirium. Как отмечает РБК, среди российских перевозчиков в страну летают «Аэрофлот», S7, «Победа», Red Wings и другие. Из турецких авиакомпаний в Россию и обратно совершают полёты Pegasus и Turkish Airlines.
  • 24 февраля 2022 года США ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли, согласно которым самолёты, произведённые в США или имеющие в своем составе более 25% деталей американского производства, должны получать специальную лицензию. После этого Минторг США начал вносить принадлежащие российским авиакомпаниям и гражданам суда в список самолётов, для которых запрещены международные полёты.
  • Санкции действуют и со стороны ЕС: в конце февраля 2022 года он запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Позже их начали перерегистрировать в России, а полёты возобновили. Сама Boeing не обслуживает российские самолёты с марта.

#новость #boeing #airbus #турция

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20 комментариев
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 Вадим Д.

И чем же ответило купечество, то есть, Турция? «Сократ мне друг, но граждане нужнее»?

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Андрей Вечерний

Есть два стула...
На какой сам сядешь, на какой Боинг посадишь?

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Вадим Д.

Там уже усатый таракан вертится.

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Руслан Бофт

а на каком именно стуле он вертится?

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Андрей Вечерний
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Вадим Д.

😉🤫

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From Siberia to London

Не важно, оба стула - с хуями.

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Valentin Dombrovsky

Ну как бы удачи Штатам в введении санкций против члена НАТО. 😁

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Александр Жданов

Доброе утро, уже давно ввели
https://m.gazeta.ru/army/2021/04/06/13548506.shtml

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Valentin Dombrovsky

Пусть дальше вводят. И вообще выпизживают Турцию из альянса - самое то.

Предлагаю запретить продажу Боингов в Турцию, например.

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Февраль Камшотов

Ну уж выпиздить - это сильно вряд ли -)

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Сергей Исаков

Очередная порция невидимой руки рынка

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C. Steel

Волосатая рука рынка.

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Видади Исмайлов

не нужная рука рынка))

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Indy Pop

Тюремное заключение граждан Турции 🤷По законам какой страны, интересно. Чем дальше в лес, тем маразм крепчает повсеместно.

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Вас заметили

Если эрдоганку одеть, то не считается

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Олег Павлов

Очередная мышиная возня с подменой официальных собственников начинается) По факту сплошная клоунада и только

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God Damn

Все для людей

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Анна Богданова

тюремных сроках для её граждан
Все настолько плохо?

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Ware Wow

Жалко что ли?

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