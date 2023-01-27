Борьба Нью-Йорка с выбросами CO2 заставит Uber и Lyft полностью перейти на электромобили к 2030 году Статьи редакции
Всего на начало 2023-го у компаний около 100 тысяч машин в городе.
- Глава города Эрик Адамс заявил, что к концу десятилетия компании должны сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля. Он отметил, что сама администрация Нью-Йорка тоже займётся электрификацией городского транспорта и созданием инфраструктуры для зарядки электромобилей.
- За реализацию плана, предполагает The Verge, будет отвечать комиссия по такси и лимузинам, которая в том числе регулирует деятельность сервисов Uber и Lyft. Требование может затронуть порядка 100 тысяч машин, используемых сервисами в городе.
- Uber и Lyft поприветствовали решение властей Нью-Йорка. Обе компании и так призывают водителей переходить на электромобили — например, предлагают им более выгодные тарифы.
- В сентябре 2020 года Uber объявил, что планирует совершать 100% поездок на электромобилях в США, Канаде и Европе к 2030 году, а во всём остальном мире — к 2040-му. По данным на 2020 год, за использование гибридных машин сервис доплачивает таксистам $0,5 за поездку, а водители полностью электрических авто получают дополнительно $1,5 за завершенный маршрут.
- В мае 2021 года власти Калифорнии приняли правила, которые обязывают сервисы такси электрифицировать свои автопарки на 90% к 2030 году.
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А как насчет того, чтобы начать борьбу с бездомностью и наркоманией в Нью-Йорке?
Ах, да о чём это я! Святые американцы эту проблему решили с помощью неудобных лавок, чтобы бездомный не дай бог на ней не уснул.
Зато электро автомобили и глобальное потепление! Приоритеты человечества.
дружище, ты там был? там бездомным еду раздают на каждой улице и некоторые бездомные там, томящиеся в очереди, в нью бэлансах стоят, просто к слову.
Там большинство из них - это осознанные бомжи, которые просто не хотят ничего делать, им в принципе не нужна работа (по их мнению) и это не ровня тем бездомным, что у нас в стране, перед ними не стоит задача сохранения жизни.
Просто бенефициары перехода на электричество не испытывают этих неудобств в своих поместьях. Экология - новая нефть. Деньги сами себя не заработают
и да, глобальное потепление сильно приоритетнее бомжей, тк когда все материки к х*ям смоет (тут можно выбрать любую форму пизд*ца), уже не будет стоять в повестке дня, что там с наркошами в НЙ и как их накормить
с бездомными там борются
Это и есть борьба.
Не удобно спать на лавке -> не удобно быть бездомным -> приходится искать работу.
Новые удобные лавки для бездомных -> удобно быть бездомным -> к чёрту работу.
Брат, сочувствуем, что не можешь поспать на лавке в метро. Приезжай в Россию, тут такой фигни нет)
Вы знаете решение проблемы?
Бездомных же вроде привлекали к раздаче wifi за оплату, а наркоманам позволили выйти в легальное поле и курить траву. Так что борьба идёт по всем фронтам
Справедливости ради, в каком-нибудь Техасе, Флориде или Южной Дакоте местные власти не занимаются размножением таких социальных элементов через выдачу пособий. Поэтому это справедливо в основном только для крупных американских городов (Чикаго, Сан-Франциско, Нью-Йорк)
Кроме окончательного решения вопроса бездомных и наркоманов, могли ещё и все неизлечимые болезни победить кстати. А они вон чего.
Круто, конечно, нулевой выхлоп, все дела, но вот это — просто класс.во всём остальном мире — к 2040-му
А это очень даже вряд ли.
после 2035 уже не будут выпускать бензиновые авто (в ЕС, в США, в Китае)
думаю что даже электрификация им не поможет, как ты не крути выхлоп будет
Это уловка. Цель в другом.
Делов то...
Они боятся, что Сибирь из-за глобального потепления оттает и РФ окажется в дамках.
Да один хрен климат будет континентальный
Насколько я знаю на данный момент утилизация батарей электромобилей даёт больше co2, чем ДВС за весь срок службы. Так что не очень понятно при чем тут выбросы CO2, это скорее про более чистый воздух в Нью-Йорке
На данный момент производство электроэнергии дает огромное кол-во СО2. Так что электромобили по сути просто переносят загрязнение на другую территорию.
Это неверно
Людей желательно тоже выплить
что бы от них тоже выхлопа не было)
да прикольно конечно, но не известно что будет еще в 2030
А будет ли 2030 с такой политикой?
Ага, а аккумуляторы на деревьях растут, а не производятся на самом грязном производстве в мире с использованием редкоземельных металлов. И заряжаются они тоже из воздуха, а не от электростанций которые работают на газе, мазуте или уране)) зеленая повестка такая милая и рассчитана на абсолютных профанов. Но красивая легенда про выхлопные газы и прочая муть реально работает и в это верят
"Uber и Lyft поприветствовали решение властей Нью-Йорка. Обе компании и так призывают водителей переходить на электромобили — например, предлагают им более выгодные тарифы."
Интересно было бы услышать мнение водителей, которым придется покупать электротачанки (а они немного дороже ДВС)