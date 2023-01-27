Транспорт
Холодный торшер

Борьба Нью-Йорка с выбросами CO2 заставит Uber и Lyft полностью перейти на электромобили к 2030 году Статьи редакции

Всего на начало 2023-го у компаний около 100 тысяч машин в городе.

  • Глава города Эрик Адамс заявил, что к концу десятилетия компании должны сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля. Он отметил, что сама администрация Нью-Йорка тоже займётся электрификацией городского транспорта и созданием инфраструктуры для зарядки электромобилей.
  • За реализацию плана, предполагает The Verge, будет отвечать комиссия по такси и лимузинам, которая в том числе регулирует деятельность сервисов Uber и Lyft. Требование может затронуть порядка 100 тысяч машин, используемых сервисами в городе.
  • Uber и Lyft поприветствовали решение властей Нью-Йорка. Обе компании и так призывают водителей переходить на электромобили — например, предлагают им более выгодные тарифы.
  • В сентябре 2020 года Uber объявил, что планирует совершать 100% поездок на электромобилях в США, Канаде и Европе к 2030 году, а во всём остальном мире — к 2040-му. По данным на 2020 год, за использование гибридных машин сервис доплачивает таксистам $0,5 за поездку, а водители полностью электрических авто получают дополнительно $1,5 за завершенный маршрут.
  • В мае 2021 года власти Калифорнии приняли правила, которые обязывают сервисы такси электрифицировать свои автопарки на 90% к 2030 году.
Фото Wired

#новость #uber #lyft

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63 комментария
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 Ivan Cato

А как насчет того, чтобы начать борьбу с бездомностью и наркоманией в Нью-Йорке?

Ах, да о чём это я! Святые американцы эту проблему решили с помощью неудобных лавок, чтобы бездомный не дай бог на ней не уснул.

Зато электро автомобили и глобальное потепление! Приоритеты человечества.

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Нелепый хичхакер

дружище, ты там был? там бездомным еду раздают на каждой улице и некоторые бездомные там, томящиеся в очереди, в нью бэлансах стоят, просто к слову.
Там большинство из них - это осознанные бомжи, которые просто не хотят ничего делать, им в принципе не нужна работа (по их мнению) и это не ровня тем бездомным, что у нас в стране, перед ними не стоит задача сохранения жизни.

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21 комментарий
Alexey Dymov

Просто бенефициары перехода на электричество не испытывают этих неудобств в своих поместьях. Экология - новая нефть. Деньги сами себя не заработают

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Нелепый хичхакер

и да, глобальное потепление сильно приоритетнее бомжей, тк когда все материки к х*ям смоет (тут можно выбрать любую форму пизд*ца), уже не будет стоять в повестке дня, что там с наркошами в НЙ и как их накормить

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1 комментарий
Павел Байбахтин

с бездомными там борются

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2 комментария
Handsome

Это и есть борьба.

Не удобно спать на лавке -> не удобно быть бездомным -> приходится искать работу.

Новые удобные лавки для бездомных -> удобно быть бездомным -> к чёрту работу.

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Eddie II

Брат, сочувствуем, что не можешь поспать на лавке в метро. Приезжай в Россию, тут такой фигни нет)

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Гена Фомин

Вы знаете решение проблемы?

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Artur Kuramshin

Бездомных же вроде привлекали к раздаче wifi за оплату, а наркоманам позволили выйти в легальное поле и курить траву. Так что борьба идёт по всем фронтам

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4 комментария
Уважаемый микрофон

Справедливости ради, в каком-нибудь Техасе, Флориде или Южной Дакоте местные власти не занимаются размножением таких социальных элементов через выдачу пособий. Поэтому это справедливо в основном только для крупных американских городов (Чикаго, Сан-Франциско, Нью-Йорк)

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1 комментарий
Alex

Кроме окончательного решения вопроса бездомных и наркоманов, могли ещё и все неизлечимые болезни победить кстати. А они вон чего.

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Вадим Д.
комиссия по такси и лимузинам

Круто, конечно, нулевой выхлоп, все дела, но вот это — просто класс.

во всём остальном мире — к 2040-му

А это очень даже вряд ли.

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t t
А это очень даже вряд ли.

после 2035 уже не будут выпускать бензиновые авто (в ЕС, в США, в Китае)

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6 комментариев
Валерий Кипер

думаю что даже электрификация им не поможет, как ты не крути выхлоп будет

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Stas Sokolov

Это уловка. Цель в другом.

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Artur Kuramshin

Делов то...

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Iskra

Они боятся, что Сибирь из-за глобального потепления оттает и РФ окажется в дамках.

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Хлоргексидин

Да один хрен климат будет континентальный

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fyp

Насколько я знаю на данный момент утилизация батарей электромобилей даёт больше co2, чем ДВС за весь срок службы. Так что не очень понятно при чем тут выбросы CO2, это скорее про более чистый воздух в Нью-Йорке

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Andrew Sychev

На данный момент производство электроэнергии дает огромное кол-во СО2. Так что электромобили по сути просто переносят загрязнение на другую территорию.

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3 комментария
Alex

Это неверно

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Roman
должны сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля.

Людей желательно тоже выплить

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Валерий Кипер

что бы от них тоже выхлопа не было)

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Эльчин Ибрагимов

да прикольно конечно, но не известно что будет еще в 2030

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Victor Deev (Гид в Мексике)

А будет ли 2030 с такой политикой?

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Андрей Комягин

Ага, а аккумуляторы на деревьях растут, а не производятся на самом грязном производстве в мире с использованием редкоземельных металлов. И заряжаются они тоже из воздуха, а не от электростанций которые работают на газе, мазуте или уране)) зеленая повестка такая милая и рассчитана на абсолютных профанов. Но красивая легенда про выхлопные газы и прочая муть реально работает и в это верят

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Leo Uvarov

"Uber и Lyft поприветствовали решение властей Нью-Йорка. Обе компании и так призывают водителей переходить на электромобили — например, предлагают им более выгодные тарифы."

Интересно было бы услышать мнение водителей, которым придется покупать электротачанки (а они немного дороже ДВС)

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