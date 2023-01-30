Транспорт
Газетный колос

«АвтоВАЗ» столкнулся с временным дефицитом краски Статьи редакции

Но на спросе это вряд ли скажется, считают дилеры, — на цвет машин покупатели теперь обращают внимание не в первую очередь.

  • «АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов, рассказали «Ведомостям» в компании. По словам опрошенных газетой дилеров Lada, сейчас машины можно заказать только в белом, чёрном и тёмно-зелёном цветах.
  • Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта», говорят дилеры. В «АвтоВАЗе» отметили, что постоянно общаются с поставщиками и рассчитывают решить вопрос «в ближайшие недели».
  • По словам топ-менеджера одного из региональных дилеров, с конца 2022 года «АвтоВАЗ» начал красить автомобили Granta в чёрный и белый; Niva Legend, Travel и Bronto доступны в тёмно-зелёном, коммерческие Lada — в белом. По словам топ-менеджера федерального дилера «АвтоВАЗа», других цветов единицы, хотя раньше машины Lada были представлены в 6-8 цветах.
  • Опрошенные газетой дилеры отмечают, что по спросу отсутствие каких-то цветов сильно не ударит: подавляющий объём продаж приходился на чёрные и белые машины. Кроме того, в России сейчас дефицит автомобилей, поэтому цвет принципиального значения уже не имеет. Важнее цена и комплектация.
  • С начала 2000-х основными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были крупнейшие иностранные компании и одно совместное предприятие с российской компанией, рассказали в «Русских красках». Российские предприятия, выпускающие лакокрасочные материалы, занимали только 5% рынка.
  • Теперь готовые лакокрасочные материалы и сырьё для их производства попали под санкции. Замену европейского сырья бизнес ищет в Азии, Южной Америке, Корее и других странах.
Фото «АвтоВАЗа»

#новость #автоваз #lada

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 Gen Tech

Понятно откуда темно-зеленый

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Seves

ммм... дефицит... welcome to USSR 2.0

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Александр

В СССР не было дефицита краски для авто. А судя по твоему фото, тебя в СССР то не было.

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Seves

ага, был просто дефецит)) а судя по твоему фото че сказать??

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Минимальный кавалер

кто Вам это сказал? Дефицит был на всё. Моя семья стояла на Валентину в своё время, потому что на металлики было вообще не встать. В итоге выхватили кофе с молоком - и рады были.
Для тех, кто не видел, о чём я -
http://orbitasputnika.ru/sputnik/detali_sputnika/%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-08-%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
А это вообще, думаю, будет людям в возрасте приятно вспомнить))
Лично мы ходили подтверждать очерёдность к Дому Торговли, кто помнит "открытки" - тот поймёт.
https://www.kolesa.ru/article/primula-snezhnaya-koroleva-i-arahis-vspominaem-kraski-i-tsveta-sovetskih-avtomobilej

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Андрей К.

зачем она нужа, все равно скоро коррозия проявится

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Минимальный кавалер

правильно.
АвтоВаз! Вертайте взад свой непобедимый Охра Золотистая!

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Назаров Илья

Тот момент, когда жизнь утратила все краски

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p0sted

скоро будут выдавать 4 колеса, раму и пару дверей, а дальше собери сам. Расцвет гаражей с пивком и мужиков, которые что-то вертят-крутят и матерятся. Так победим!

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Олег Павлов

Ну да, нужно немного потерпеть, слышали, знаем)

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Юрий Б.

Можно вообще не красить

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Круглый нос

Но тогда она станет вся оранжевая через пару месяцев

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Chef

за это можно брать дополнительные бабки

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Юрий Б.

Чорд

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Юрий Б.

Может даже выигрышнее было бы

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p0sted

это же нержа! С неё знаешь сколько снарядов сделать можно?! Плюс стоит, как чугунный мост

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Вадим Д.

А как же мокрый асфальт?! А плакучая ива?!
Даже триколор скрепный не осилили? Ээх...

Дефицит временный, правда, то на одно, то на другое, то на всё разом.
Получается уникальное явление: перманентно-временный дефицит.

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Александр Александров

Это. Просто. Охуенно.

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Adrian von Ziegler

Бывает

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Gen Tech

Но на спросе это вряд ли скажется, считают дилеры, — на цвет машин покупатели теперь обращают внимание не в первую очередь.

Наши люди могут вообще внимание отключать

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