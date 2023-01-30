«АвтоВАЗ» столкнулся с временным дефицитом краски Статьи редакции
Но на спросе это вряд ли скажется, считают дилеры, — на цвет машин покупатели теперь обращают внимание не в первую очередь.
- «АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов, рассказали «Ведомостям» в компании. По словам опрошенных газетой дилеров Lada, сейчас машины можно заказать только в белом, чёрном и тёмно-зелёном цветах.
- Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта», говорят дилеры. В «АвтоВАЗе» отметили, что постоянно общаются с поставщиками и рассчитывают решить вопрос «в ближайшие недели».
- По словам топ-менеджера одного из региональных дилеров, с конца 2022 года «АвтоВАЗ» начал красить автомобили Granta в чёрный и белый; Niva Legend, Travel и Bronto доступны в тёмно-зелёном, коммерческие Lada — в белом. По словам топ-менеджера федерального дилера «АвтоВАЗа», других цветов единицы, хотя раньше машины Lada были представлены в 6-8 цветах.
- Опрошенные газетой дилеры отмечают, что по спросу отсутствие каких-то цветов сильно не ударит: подавляющий объём продаж приходился на чёрные и белые машины. Кроме того, в России сейчас дефицит автомобилей, поэтому цвет принципиального значения уже не имеет. Важнее цена и комплектация.
- С начала 2000-х основными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были крупнейшие иностранные компании и одно совместное предприятие с российской компанией, рассказали в «Русских красках». Российские предприятия, выпускающие лакокрасочные материалы, занимали только 5% рынка.
- Теперь готовые лакокрасочные материалы и сырьё для их производства попали под санкции. Замену европейского сырья бизнес ищет в Азии, Южной Америке, Корее и других странах.
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Понятно откуда темно-зеленый
ммм... дефицит... welcome to USSR 2.0
В СССР не было дефицита краски для авто. А судя по твоему фото, тебя в СССР то не было.
ага, был просто дефецит)) а судя по твоему фото че сказать??
кто Вам это сказал? Дефицит был на всё. Моя семья стояла на Валентину в своё время, потому что на металлики было вообще не встать. В итоге выхватили кофе с молоком - и рады были.
Для тех, кто не видел, о чём я -
http://orbitasputnika.ru/sputnik/detali_sputnika/%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-08-%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
А это вообще, думаю, будет людям в возрасте приятно вспомнить))
Лично мы ходили подтверждать очерёдность к Дому Торговли, кто помнит "открытки" - тот поймёт.
https://www.kolesa.ru/article/primula-snezhnaya-koroleva-i-arahis-vspominaem-kraski-i-tsveta-sovetskih-avtomobilej
зачем она нужа, все равно скоро коррозия проявится
правильно.
АвтоВаз! Вертайте взад свой непобедимый Охра Золотистая!
Тот момент, когда жизнь утратила все краски
скоро будут выдавать 4 колеса, раму и пару дверей, а дальше собери сам. Расцвет гаражей с пивком и мужиков, которые что-то вертят-крутят и матерятся. Так победим!
Ну да, нужно немного потерпеть, слышали, знаем)
Можно вообще не красить
Но тогда она станет вся оранжевая через пару месяцев
за это можно брать дополнительные бабки
Чорд
Может даже выигрышнее было бы
это же нержа! С неё знаешь сколько снарядов сделать можно?! Плюс стоит, как чугунный мост
А как же мокрый асфальт?! А плакучая ива?!
Даже триколор скрепный не осилили? Ээх...
Дефицит временный, правда, то на одно, то на другое, то на всё разом.
Получается уникальное явление: перманентно-временный дефицит.
Это. Просто. Охуенно.
Бывает
Но на спросе это вряд ли скажется, считают дилеры, — на цвет машин покупатели теперь обращают внимание не в первую очередь.
Наши люди могут вообще внимание отключать