Транспорт
Газетный колос

Калининградский завод «Автотор», который собирал BMW, начал выпускать китайские машины Kaiyi Статьи редакции

Предприятие получило эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции Kaiyi в России и некоторых странах СНГ.

  • Первой моделью бренда станет городской седан E5, сообщила пресс-служба. Для этого «Автотор» модернизировал конвейер, обновил ПО и так далее — инвестиции составили более 100 млн рублей.
  • С декабря 2022-го по январь 2023-го запускали пилотное производство, по итогам тестов завод решил начать промышленное производство и 30 января 2023 года подписал соглашения.
  • Согласно генеральному соглашению о сотрудничестве между «Автотором» и Kaiyi Auto, калининградский автопроизводитель получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции Kaiyi в России и некоторых странах СНГ.
  • На первом этапе «Автотор» будет заниматься промышленной сборкой на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня, но в будущем планирует переход на полный цикл производства. На линии по выпуску Kaiyi E5 работают более 400 человек, комплектующие привозят из КНР.
  • Начало продаж E5 запланировано на первый квартал 2023 года. Официальный дистрибутор Kaiyi — ООО «Каи Рус», которая займётся продажами машин, запчастей и аксессуаров, продвижением бренда, послепродажным сервисным и гарантийным обслуживанием в России. До конца 2023-го партнёры планируют представить ещё три модели бренда.
  • Основанный в 1994 году «Автотор» занимался сборкой Hyundai, Kia и BMW. В марте 2022-го сборку автомобилей остановил BMW, на заводе также начались сбои с поставками комплектующих для машин.
Источник: «Автотор»

#новость #автотор #автомобили

1937 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
75 комментариев
Написать комментарий...
Социологический бас

Сколько китайской параши будет ездить по улицам.
Ну и ценник не демократический будет т.к. нас будет иметь Китай во все щели

Ответить
Развернуть ветку
Максим Золотов

Китай давно не параша)

Ответить
Развернуть ветку
Juaquita Howard

ну посмотрим,может никто покупать эти автомобили не будет

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дмитрий Кораблёв

Красавцы, быстро среагировали и работяги работу не потеряют. А дальше можно и свое чето начать делать на этой базе...

Ответить
Развернуть ветку
Иван

У меня теперь автоматичесский смех при "дальше начать что то свое делать"

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Эдуард Муха

Слышу об этом последние 25 лет

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Aleksei M

За 30 лет много своего начали делать? Автоваз оказался французским 😱 что максимум перелицованную калину смог выпускать свою.

Нет проблемы делать, но современное производство это лего, заказываешь у разных подрядчиков комплектующие и собираешь сложный товар (автомобиль) а в рф за 30 лет не появилось коммерческой необходимости выпускать весь спектр комплектухи. Да даже в китае нет такой необходимости при десятикратном размере рынка

Как итог - свое будет хуже и дороже, ассортимент кратно меньше, как будто никогда не проходили такого 🤷‍♂️
Тк рынка нет(в россии оч бедное население), производство ограниченное, массовостью не возьмешь, на единицу товара заложено больше расходов

Делать оч дешевые и примитивные автомобили вне норм - это выход временный для рф, как в послевоенной германии. Полукоммерческие, типа ларгуса но еще более упрощенные. Чтоб покрывать максимум аудитории одной моделью.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Зенюс Янулявичус

Они уже потеряли и остальные потеряют! Что шильдиков в год прикрутить не нужно много рабочих . А машина собирается в Китае

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
BLVCK SQUARE

"Нефритовый стержень вам за щеку, дорогие Россияне" - прокоменнтировал Си Цзиньпин.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Скрябин

Это из Китая запчасти через всю Россиию везут в Калининград, чтобы их там собрать и отправить обратно в Россию? Длинный такой путь у автомобиля..

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Зато запчасти за две недели путешествия точно становятся скрепными. Пропитываются, так сказать, духом.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
t t
Это из Китая запчасти через всю Россиию везут в Калининград

китайские товары в Россию всю жизнь доставлялись морем через европейские порты, и в Калининград скорее-всего так же идет по морю

Ответить
Развернуть ветку
igorfb10

А с бмв было бы по другому?. Половина комплектующих авто бмв точно из китая. Южная корея (киа и хундаи) собирал на автоторе и они не сказать что соседи для Калининграда.

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Ещё одно рандомное сочетание латинских букв в виде ноунейм-бренда

Ответить
Развернуть ветку
Salvatore
Ответить
Развернуть ветку
Стабильный фонарь

В нынешних реалиях это не самый плохой вариант

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Животный якорь

Кёнигсберг уже не тот

Ответить
Развернуть ветку
Саша G

Это слова нового чешского президента?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Handsome

Kaiyi ничем не отличается от BMW кроме бренда.

Ответить
Развернуть ветку
Lexx Sky

Поворотники тоже не подключены с завода?

Ответить
Развернуть ветку
Саша G

Вы только что устроили изжогу и понос у владельцев BMW.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Опасный Слава

Прям представляю как принималось решение при выборе бренда:
- да бля&ь..
- так бля&ь..
- ну и ладно бля&ь..

Ответить
Развернуть ветку
Dima Kurilov

Я бы даже сказал: BMW ничем не отличается от Kaiyi кроме бренда.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Kaiyi е5 – это новый Москвич 3?
Но зато работать начали, молодцы.

Ответить
Развернуть ветку
Фантастический пёс_анон

"Новая марка Kaiyi появилась недавно - летом прошлого года. Она выросла из суббренда Chery под названием Cowin. Китайцы сразу же заявили, что Россия и Казахстан - в числе главных экспортных рынков для новинок.
...
Портал "Китайские автомобили" уточняет, что в Китае Kaiyi X3 является перелицованной версии Chery Tiggo 3, а сертифицированная модель для Казахстана - Tiggo 4 Pro, представленный в том числе на российском рынке."

Источник: https://rg.ru/2023/01/25/marka-kaiyi-kotoruiu-nachnut-vypuskat-na-avtotore-sertificirovala-dva-krossovera.html

Короче, это вроде как Чери.

У китайцев какие-то ооооочень особенные понятия о брендах/суббрендах, классификации моделей и нейминге. При том у всех. И они упорно и упрямо несут все особенности внутреннего китайского рынка, включая эту, к нам и в другие страны.
Интересно посмотреть что из этого выйдет на дистанции.

Пока что выглядит как полная дичь и больше отталкивает чем привлекает эта вся история с 12 суббрендами-"марками" одного производителя и названиями автомобилей в стиле смартфонов а-ля "Ching Chong 8S Pro Max XL", который либо совсем ничем не отличается либо наоброт не имеет ничего общего с "Ching Chong 8S Pro Max".

Меня как потребителя изрядно напрягает, что производитель не адаптируется под меня, а пытается мне навязать китайский менталитет и особенности китайского потребления.

Ответить
Развернуть ветку
Фантастический пёс_анон

Как маркетолог я понимаю, что с вероятностью 99% это делается специально чтобы заработать побольше денег, но "в лоб" с присущей китайцам пылью в глаза и тупым ломовым налюбиловом.

То есть нельзя открыть рядом 10 салонов Chery с одинаковыми 5-10 моделями внутри. Но можно открыть 10 салонов 10 суббрендов с теми же самыми машинами, но перелицованными, по 5-10 "других" моделей в каждом. Тем самым дать иллюзию выбора потребителю, создать имитацию конкуренции, сыграть на желаниях людей купить новое и то, чего мало у кого есть. И тогда 10 разных брендов с суммарными 50 моделями принесут больше денег чем 1 бренд с 5 моделями.

Но блин, этот подход напрочь убивает автокультуру, породу марок, причастность к бренду и его истории и т.д.
А китайцам похер, они бабки рубят.

Ну и история про нейминг на манер гаджетов - это тоже ставка на то что люди будут подобно айфонам раз в год менять машину потому что на смену модели 8S пришла модель 8S Pro? И что, работает?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dmitry Voloshin

Смирись, это только начало

Ответить
Развернуть ветку
Heather Morris

как это читается вообще каиии?

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Просится каюк )

Ответить
Развернуть ветку
Технический велосипед

Ой-ой...а как это произносить то КайУй или как?

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астафьев

На пиньинь звучит как каи

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Саша G

Китаезамещение, будет о чем послушать С.Асланяна в четверг.

Ответить
Развернуть ветку
Февраль Камшотов

А как это название вообще произносится?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Скрябин

Гугл транслейт прочитал как "Кайий"

Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

а как они эти машины в Москву будут доставлять?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Dymov

ЖД, как обычно

Ответить
Развернуть ветку
Вас заметили

Через батут

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Грачев

эммм вы заголовок почитайте хотя бы

Ответить
Развернуть ветку
A

Рогаткой))

Ответить
Развернуть ветку
Lucky 13

По цене Гранты будут?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Эти китайцы в стоке не приспособлены под нашу зиму, так что скоро и Гранта будет сродни BMW, будут в свой ряд пропускать без поворотников)

Остается верить, что доп. антикором покроют

Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

одно и тоже

Ответить
Развернуть ветку
Петр Щавелев

Собирал пятерки BMW, будет собирать пятерки Kaiyi.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Золотов

Наконец-то седан от китайцев, задолбали своими клонами монстров типа х5

Ответить
Развернуть ветку
Kirill

Цену бы адекватную!

Ответить
Развернуть ветку
Зенюс Янулявичус

А зачем китайцам за прикручиване шильдика на сто машин в год снижать цену

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астафьев

Это дочерняя компания Chery.
Будем надеяться по уровню материнскому бренду не уступит

Ответить
Развернуть ветку
Аарон Витте

Г-ди, это же Cherry Arrizo 7, 2013 года. Более старый китайский шлак не могли найти?

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

Тут по крайней мере честно производят то что есть, а не замена шильдика на москвич.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Г

Быдло как всегда опять чем-то недовольно. Денег и на БМВ не было и на "китайца" также не будет.
А по уму нормально все, Автотор заточен под сборку и будет работать а люди ездить.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Спасибо что субсуббренд не назвали KAKAHA!

Ответить
Развернуть ветку
Dima Kurilov

"Я же говорил: место проклятое"

Ответить
Развернуть ветку
Фантастический пёс_анон

Круто что смогли вернуть часть рабочих мест и сохранить часть предприятия

Ответить
Развернуть ветку
Зенюс Янулявичус

А остальные видно в кремлеботах

Ответить
Развернуть ветку
Зенюс Янулявичус

Ничего они не вернули там якобы производство требует пяти человек так как нет не количества не самой сборки как москвич так это даже хуже

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 75 комментариев
null