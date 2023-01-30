Калининградский завод «Автотор», который собирал BMW, начал выпускать китайские машины Kaiyi Статьи редакции
Предприятие получило эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции Kaiyi в России и некоторых странах СНГ.
- Первой моделью бренда станет городской седан E5, сообщила пресс-служба. Для этого «Автотор» модернизировал конвейер, обновил ПО и так далее — инвестиции составили более 100 млн рублей.
- С декабря 2022-го по январь 2023-го запускали пилотное производство, по итогам тестов завод решил начать промышленное производство и 30 января 2023 года подписал соглашения.
- Согласно генеральному соглашению о сотрудничестве между «Автотором» и Kaiyi Auto, калининградский автопроизводитель получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции Kaiyi в России и некоторых странах СНГ.
- На первом этапе «Автотор» будет заниматься промышленной сборкой на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня, но в будущем планирует переход на полный цикл производства. На линии по выпуску Kaiyi E5 работают более 400 человек, комплектующие привозят из КНР.
- Начало продаж E5 запланировано на первый квартал 2023 года. Официальный дистрибутор Kaiyi — ООО «Каи Рус», которая займётся продажами машин, запчастей и аксессуаров, продвижением бренда, послепродажным сервисным и гарантийным обслуживанием в России. До конца 2023-го партнёры планируют представить ещё три модели бренда.
- Основанный в 1994 году «Автотор» занимался сборкой Hyundai, Kia и BMW. В марте 2022-го сборку автомобилей остановил BMW, на заводе также начались сбои с поставками комплектующих для машин.
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Сколько китайской параши будет ездить по улицам.
Ну и ценник не демократический будет т.к. нас будет иметь Китай во все щели
Китай давно не параша)
ну посмотрим,может никто покупать эти автомобили не будет
Красавцы, быстро среагировали и работяги работу не потеряют. А дальше можно и свое чето начать делать на этой базе...
У меня теперь автоматичесский смех при "дальше начать что то свое делать"
Слышу об этом последние 25 лет
За 30 лет много своего начали делать? Автоваз оказался французским 😱 что максимум перелицованную калину смог выпускать свою.
Нет проблемы делать, но современное производство это лего, заказываешь у разных подрядчиков комплектующие и собираешь сложный товар (автомобиль) а в рф за 30 лет не появилось коммерческой необходимости выпускать весь спектр комплектухи. Да даже в китае нет такой необходимости при десятикратном размере рынка
Как итог - свое будет хуже и дороже, ассортимент кратно меньше, как будто никогда не проходили такого 🤷♂️
Тк рынка нет(в россии оч бедное население), производство ограниченное, массовостью не возьмешь, на единицу товара заложено больше расходов
Делать оч дешевые и примитивные автомобили вне норм - это выход временный для рф, как в послевоенной германии. Полукоммерческие, типа ларгуса но еще более упрощенные. Чтоб покрывать максимум аудитории одной моделью.
Они уже потеряли и остальные потеряют! Что шильдиков в год прикрутить не нужно много рабочих . А машина собирается в Китае
"Нефритовый стержень вам за щеку, дорогие Россияне" - прокоменнтировал Си Цзиньпин.
Это из Китая запчасти через всю Россиию везут в Калининград, чтобы их там собрать и отправить обратно в Россию? Длинный такой путь у автомобиля..
Зато запчасти за две недели путешествия точно становятся скрепными. Пропитываются, так сказать, духом.
китайские товары в Россию всю жизнь доставлялись морем через европейские порты, и в Калининград скорее-всего так же идет по морю
А с бмв было бы по другому?. Половина комплектующих авто бмв точно из китая. Южная корея (киа и хундаи) собирал на автоторе и они не сказать что соседи для Калининграда.
Ещё одно рандомное сочетание латинских букв в виде ноунейм-бренда
В нынешних реалиях это не самый плохой вариант
Кёнигсберг уже не тот
Это слова нового чешского президента?
Kaiyi ничем не отличается от BMW кроме бренда.
Поворотники тоже не подключены с завода?
Вы только что устроили изжогу и понос у владельцев BMW.
Прям представляю как принималось решение при выборе бренда:
- да бля&ь..
- так бля&ь..
- ну и ладно бля&ь..
Я бы даже сказал: BMW ничем не отличается от Kaiyi кроме бренда.
Kaiyi е5 – это новый Москвич 3?
Но зато работать начали, молодцы.
"Новая марка Kaiyi появилась недавно - летом прошлого года. Она выросла из суббренда Chery под названием Cowin. Китайцы сразу же заявили, что Россия и Казахстан - в числе главных экспортных рынков для новинок.
...
Портал "Китайские автомобили" уточняет, что в Китае Kaiyi X3 является перелицованной версии Chery Tiggo 3, а сертифицированная модель для Казахстана - Tiggo 4 Pro, представленный в том числе на российском рынке."
Источник: https://rg.ru/2023/01/25/marka-kaiyi-kotoruiu-nachnut-vypuskat-na-avtotore-sertificirovala-dva-krossovera.html
Короче, это вроде как Чери.
У китайцев какие-то ооооочень особенные понятия о брендах/суббрендах, классификации моделей и нейминге. При том у всех. И они упорно и упрямо несут все особенности внутреннего китайского рынка, включая эту, к нам и в другие страны.
Интересно посмотреть что из этого выйдет на дистанции.
Пока что выглядит как полная дичь и больше отталкивает чем привлекает эта вся история с 12 суббрендами-"марками" одного производителя и названиями автомобилей в стиле смартфонов а-ля "Ching Chong 8S Pro Max XL", который либо совсем ничем не отличается либо наоброт не имеет ничего общего с "Ching Chong 8S Pro Max".
Меня как потребителя изрядно напрягает, что производитель не адаптируется под меня, а пытается мне навязать китайский менталитет и особенности китайского потребления.
Как маркетолог я понимаю, что с вероятностью 99% это делается специально чтобы заработать побольше денег, но "в лоб" с присущей китайцам пылью в глаза и тупым ломовым налюбиловом.
То есть нельзя открыть рядом 10 салонов Chery с одинаковыми 5-10 моделями внутри. Но можно открыть 10 салонов 10 суббрендов с теми же самыми машинами, но перелицованными, по 5-10 "других" моделей в каждом. Тем самым дать иллюзию выбора потребителю, создать имитацию конкуренции, сыграть на желаниях людей купить новое и то, чего мало у кого есть. И тогда 10 разных брендов с суммарными 50 моделями принесут больше денег чем 1 бренд с 5 моделями.
Но блин, этот подход напрочь убивает автокультуру, породу марок, причастность к бренду и его истории и т.д.
А китайцам похер, они бабки рубят.
Ну и история про нейминг на манер гаджетов - это тоже ставка на то что люди будут подобно айфонам раз в год менять машину потому что на смену модели 8S пришла модель 8S Pro? И что, работает?
Смирись, это только начало
как это читается вообще каиии?
Просится каюк )
Ой-ой...а как это произносить то КайУй или как?
На пиньинь звучит как каи
Китаезамещение, будет о чем послушать С.Асланяна в четверг.
А как это название вообще произносится?
Гугл транслейт прочитал как "Кайий"
а как они эти машины в Москву будут доставлять?
ЖД, как обычно
Через батут
эммм вы заголовок почитайте хотя бы
Рогаткой))
По цене Гранты будут?
Эти китайцы в стоке не приспособлены под нашу зиму, так что скоро и Гранта будет сродни BMW, будут в свой ряд пропускать без поворотников)
Остается верить, что доп. антикором покроют
одно и тоже
Собирал пятерки BMW, будет собирать пятерки Kaiyi.
Наконец-то седан от китайцев, задолбали своими клонами монстров типа х5
Цену бы адекватную!
А зачем китайцам за прикручиване шильдика на сто машин в год снижать цену
Это дочерняя компания Chery.
Будем надеяться по уровню материнскому бренду не уступит
Г-ди, это же Cherry Arrizo 7, 2013 года. Более старый китайский шлак не могли найти?
Тут по крайней мере честно производят то что есть, а не замена шильдика на москвич.
Быдло как всегда опять чем-то недовольно. Денег и на БМВ не было и на "китайца" также не будет.
А по уму нормально все, Автотор заточен под сборку и будет работать а люди ездить.
Спасибо что субсуббренд не назвали KAKAHA!
"Я же говорил: место проклятое"
Круто что смогли вернуть часть рабочих мест и сохранить часть предприятия
А остальные видно в кремлеботах
Ничего они не вернули там якобы производство требует пяти человек так как нет не количества не самой сборки как москвич так это даже хуже