Utair восстановила свои сервисы для iOS-пользователей — они доступны в новом приложении «Уютное небо» Статьи редакции
Приложение удалили из магазина в апреле 2022 года, а в августе оно перестало работать.
- Об этом сообщила сама авиакомпания. Разработчиком «Уютного неба» в App Store указана компания TS TECHNIK.
- 7 апреля 2022 года США ввели экспортные санкции против Utair и других авиакомпаний. Их лишили доступа к продукции производства США, а также реэкспорта американских товаров из других стран.
- 27 апреля App Store удалил приложение Utair из магазина приложений. Тогда компания призывала клиентов не переустанавливать программу, иначе скачать повторно её уже не получится. В Google Play сервис оставался доступным.
- 16 августа Utair предупредила о полном отключении мобильных приложений с 19 августа — как на iOS, так и на Android. С сентября приложение для Android можно скачать в RuStore.
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Небо совсем неуютным кажется пока.
Очень даже уютным, но только на международных рейсах.
Вполне себе уютное, Тель Авив-Венеция
уютно
🥴
За 17 евро, можно и постоять 😀
небо уютное...странно звучит
Уютное небо-земля
Нда. Ну, «Уютная земля» было бы куда хуже, конечно.
приложение «Все там будем»
Небо одно на всех.
Звучит, как название ритуального бюро.
и приложение от метрополитена пуховая земля
они серьезно? ничего лучше, чем уютное небо не могли придумать?