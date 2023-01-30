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Utair восстановила свои сервисы для iOS-пользователей — они доступны в новом приложении «Уютное небо» Статьи редакции

Приложение удалили из магазина в апреле 2022 года, а в августе оно перестало работать.

  • Об этом сообщила сама авиакомпания. Разработчиком «Уютного неба» в App Store указана компания TS TECHNIK.
  • 7 апреля 2022 года США ввели экспортные санкции против Utair и других авиакомпаний. Их лишили доступа к продукции производства США, а также реэкспорта американских товаров из других стран.
  • 27 апреля App Store удалил приложение Utair из магазина приложений. Тогда компания призывала клиентов не переустанавливать программу, иначе скачать повторно её уже не получится. В Google Play сервис оставался доступным.
  • 16 августа Utair предупредила о полном отключении мобильных приложений с 19 августа — как на iOS, так и на Android. С сентября приложение для Android можно скачать в RuStore.

#новость #utair

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(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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13 комментариев
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 Сидор

Небо совсем неуютным кажется пока.

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Бублик static void

Очень даже уютным, но только на международных рейсах.

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Дед Велосипед

Вполне себе уютное, Тель Авив-Венеция

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райанэйр
уютно

🥴

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Дед Велосипед

За 17 евро, можно и постоять 😀

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Anastasiya Efremova

небо уютное...странно звучит

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Андрей Вечерний

Уютное небо-земля

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Вадим Д.

Нда. Ну, «Уютная земля» было бы куда хуже, конечно.

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Животный якорь

приложение «Все там будем»

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TheDrunkPundit

Небо одно на всех.

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TheDrunkPundit

Звучит, как название ритуального бюро.

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Rownie

и приложение от метрополитена пуховая земля

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Big Muzzy

они серьезно? ничего лучше, чем уютное небо не могли придумать?

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