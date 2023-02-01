«Аэрофлот» запланировал добиться изменений в федеральных правилах перевозки ручной клади Статьи редакции
Это нужно в том числе для «эффективной» работы лоукостера «Победа», которого в январе обязали изменить правила провоза ручной клади.
«Аэрофлот» вместе с Ространснадзором будут работать над изменениями в Федеральных авиационных правилах (ФАП), касающихся провоза багажа и ручной клади, пишут «Ведомости». Гендиректор авиакомпании Сергей Александровский отметил, что у «Аэрофлота» с Ространснадзором «единое видение решения проблемы».
Глава ведомства Виктор Басаргин отметил, что суть изменений — обозначить в ФАП «единые и понятные» для всех параметры ручной клади, на которые смогут ориентироваться все авиаперевозчики — в том числе лоукостеры. По его словам, нужно зафиксировать в правилах минимальные размеры, например, рюкзака или дамской сумки, чтобы габариты ни у кого не вызывали вопросов.
- Как отмечает Александровский, изменения нужны для «эффективной» работы «Победы» (дочерняя компания «Аэрофлота»). Сейчас неоднозначность трактовок ФАП, касающихся провоза багажа и ручной клади, может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели лоукостера и, соответственно, росту стоимости авиаперевозки.
- В Росавиации говорят, что авиационные правила утверждает Минтранс, само ведомство от комментариев отказалось. Согласно действующим ФАП, пассажир кроме ручной клади может бесплатно провезти в салоне дамскую сумку, или рюкзак, или портфель, а также некоторые другие вещи. При этом авиакомпания может установить допустимый вес и габариты рюкзака, но размер дамской сумки или портфеля не регламентирован. Также можно установить норму веса ручной клади — но не меньше 5 кг.
- Если не сделать правила понятными, это не даст модели лоукост-перевозок развиваться, говорит Александровский. Он также отметил, что «Победа» специально рассчитывала размеры и объёмы ручной клади, которую можно перевозить в салоне самолётов Boeing 737-800 — их использует лоукостер. Кроме того, у «Победы» у нет ограничений по весу ручной клади, тогда как, например, у Smartavia они есть.
13 января 2023 года суд признал незаконными габариты ручной клади у «Победы» и обязал авиакомпанию изменить их. 20 января «Победа» заявила, что убрала из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей. Но сохранился и альтернативный вариант провоза — по нему в салон можно взять любые незапрещённые к перевозке вещи, которые поместятся в калибратор (36 x 30 x 27 см).
Ржали с калибраторов в ЕС на лоукостерах Ryanair, wizzair и прочих , вот теперь получите и распишитесь .
это на самом деле стандартный рюкзак,просто человечек маленький
Да, все авиапассажиры так и говорят. ))
Так и знал, что от «Победы» визгу будет по поводу решения суда — хоть святых выноси. Решили, что из-под юбки материнский компании голосить сподручнее: там, наверное, акустика хорошая. Эхо...
Понятно, теперь пролоббируют и вернут свой любимый калибратор 10 на 10 сантиметров. Зря тут радовались, что их прищучили.
Такое открытое лицемерие говорить про "может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели лоукостера и, соответственно, росту стоимости авиаперевозки." из-за ручной клади. Когда и так победа стоит порой как аэрофлот, если конкурентов нет
Сейчас люди, которые тащат с собой в самолет четыре сумки и рюкзак как ручную кладь будут высказывать свое недовольство
Тем,кто сидит у окошка в победе, немножко повезло - можно поместить рюкзачок на пол,ближе к стенке самолёта. А ещё какую-нибудь вещицу можно на багажную полку.
А у смартавиа достаточно много пространства под сидением переднего кресла+багажная полка.
Время надевать всю одежду на себя при перелёте!!!
Попытаться доказать что твой ноутбук - это портативный телефон,
вспомнилось КПК..
Про ноутбуки нужно вычитывать правила - типа всегда можно брать в салон, но без дополнительной сумки/чехла.
Я когда последний раз летала компанией победа, у меня в ручной клади была дамская сумка, ноутбук и пакет. На стойке регистрации меня попросили положить в калибратор пакет и сумку (поскольку ноут не учитывается). Хотя все остальные разы дамская сумка не учитывалась в ручной клади. Немного удивил этот момент. Но теперь я рада, что уже официально её вычеркнули из ручной клади. Хоть я и не сторонница брать в ручную кладь кучу пакетов сумок и т.д. Лучше запихать в чемодан всё и сдать его нафиг))
…чтобы больше заработать.
А не хочет ли группа Аэрофлот, включая победу, пока не добились изменений, начать эти самые правила соблюдать?
добиться изменений в федеральных правилах
Поскольку "приоритетом Аэрофлота является моя безопасность и комфорт", я правильно понимаю, они будут биться с РТН за увеличение размера клади?
Мнение паков учитывать не собираются, конечно же.
А потом введут лимит на количество походов в туалет самолета? А чего, емкости резервуаров под это дело не резиновые. Попахивает бредом...
Заставят перед вылетом всех ходить, а на сортире амбарный замок будет.
И все углы рядом будут обоссаны
И шасси тоже будут обоссаны.
И экипаж, и трап, и стойки регистрации.
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Не не. Лучше ввести оплату с карты прямо на месте.
Будут добиваться разрешения пользоваться опытом РЖД. Но только не над городами
У них же «единое видение решения проблемы»