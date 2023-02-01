Транспорт
Оранжевый рак

«До 2030 года спокойно можно летать»: глава Росавиации — о ситуации с иностранными самолётами Статьи редакции

Параллельно в России наладят серийное производство Superjet New, «МС-21» и других самолётов отечественного производства, считает он.

  • С учётом запаса ресурса западных самолётов и технических работ по поддержанию лётной годности «спокойно можно летать» до 2030 года, рассказал в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.
  • При этом запрет на поставки новых самолётов и оригинальных запчастей на безопасность полётов в России не повлиял, считает Нерадько.

У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей. В авиации есть понятие — исправность. Исправным считается самолёт, у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация.

Без документа, где ставится подпись ответственного должностного лица, не вылетит ни один самолёт.

Александр Нерадько, глава Росавиации
  • Он также напомнил, что практика «каннибализации» воздушного транспорта — то есть перестановка исправных запчастей с самолёта на самолёт — «практиковалась всегда и везде», это «общемировая практика, а не новшество в российских авиакомпаниях».

Наши бывшие «партнёры», принимая санкции, рассчитывали, что российские авиакомпании на основании своих собственных решений приостановят полёты и остановят эксплуатацию иностранных самолётов. На деле этого не произошло.

На первом этапе был достаточный запас комплектующих и запчастей. А сегодня авиакомпании уже наладили взаимодействие с иностранными партнёрами из «дружественных» и других стран. Организовали новые цепочки поставок запчастей, чтобы спокойно и безопасно работать.

Александр Нерадько, глава Росавиации
  • Летом 2022 года в правительстве заявили, что Россия «вполне проживёт» с Airbus и Boeing ещё пять лет. За это время в стране «обязаны наладить» серийное производство своей техники. Осенью Минтранс планировал разрешить использование неоригинальных запчастей для ремонта самолётов.

#новость #авиакомпании #росавиация

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24 комментария
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 Вадим Д.
До 2030 года спокойно можно летать иностранными самолётами

А потом наша промышленность освоит серийное производство ступ на реактивной тяге и ковров-самолётов.

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Иван Серик
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Пабы старой Руси

В начале того года были обещания заместить все 800 самолётов отечественными как раз к 30-му году, но к текущему моменту ни новостей о сертификации нового двигателя, ни об расширении производства

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Вадим Д.

Обещать != делать.

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Матвеев Глеб

Обещать они любят, но делать не любят

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компостирония

Ок, разрешаем Александру Нерадько летать до 2030 года на самолетах, использующих мировую практику "каннибализации". Так уж и быть.

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Пётр Комментов

до 2030 можно спокойно летать, правда лететь в рай, но не важно

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Ольга Маслова

Будет интересно посмотреть, как указанному срокуизмениться отечественная авиационная отрасль

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Andrey Boyarskiy

А после?

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Dimitri

Посмотрим если доживем. Это сейчас девиз всего государства.

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Кирилл Артюхов

а после вернемся к экспериментам)

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компостирония

А после нас хоть потоп!

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Kiss1nger

Хоть трава не расти...

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Матвеев Глеб

Полёт вниз - тоже полёт

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Слегка Придурковатый

"...с иностранными партнёрами из «дружественных» и других стран"

Какие страны он имеет в виду под "другими"? Неужели "недружественные"? Других-то и нет же.

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Егор Егоров

Ещё есть не очень дружественные и очень не дружественные))

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Archont74

Coming soon: Ожидаем отрицательный взлет и "посадку" ответственного лица...

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Полина

Только вчера разговаривала с одним экспертом по этому поводу и как-то мнение другое)))

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Юрий Шадрин

Какие прогнозы от рил эксперта?)

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Vasili Kubarev
В 2021 году в России произошла 31 авиакатастрофа гражданских и военных самолетов. Таким образом, Российская Федерация установила мировой рекорд по числу катастроф.

https://www.rline.tv/news/2021-12-12-rossiyu-nazvali-stranoy-padayushchikh-samoletov-31-aviakatastrofa-za-2021-god/

Россию назвали «страной падающих самолетов»: 31…
За 11 месяцев произошла 31 авиакатастрофа – погибли более 100 человек 2021 год по количеству…
www.rline.tv
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Полина

Пока летать самой известной авиакомпанией страны, у них парк побольше, другими уже не стоит. А по времени загадывать уже никто не может...

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Vasili Kubarev
До 2030 года спокойно можно летать

За десять лет (2012–2021) в гражданской авиации России произошло 198 катастроф воздушных судов, в результате чего погибли 740 человек. В предыдущее десятилетие (2002–2011) их было на 46% меньше (106), но жертвами стали почти 1 тыс. человек.

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Авиакатастрофы

В 2021 году в Евросоюзе в авиакатастрофах погиб…
Статья Авиакатастрофы, 2022 Крупнейшие авиакатастрофы в мире, В Евросоюзе в авиакатастрофах погиб…
www.tadviser.ru
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Кирилл Паркс

#Схемотека Интересно, а нельзя например прилететь в другую страну на самолете который не был в лизинге (на который не распространяются санкции) и на него в другой стране установить запчасть которую можно тут переставить на неисправный борт?

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Иван Иванов

Нельзя. Не у дяди в гараже. Там каждая запчасть под конкретную причину (неисправность, износ и тд), везде всё отмечено (серийник, откуда деталь, когда изготовлена, кем, для каких целей и куда перемещалась, кто принимал, была ли уже в использовании и где, кто проверял...), подписи ответственных лиц. Ибо если какое ЧП с самолётом, поднимаются все документы, изучается каждая мелочь. Никто при таком жёстком контроле не возьмёт на себя рисков, да и не сможет.

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