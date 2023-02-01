«До 2030 года спокойно можно летать»: глава Росавиации — о ситуации с иностранными самолётами Статьи редакции
Параллельно в России наладят серийное производство Superjet New, «МС-21» и других самолётов отечественного производства, считает он.
- С учётом запаса ресурса западных самолётов и технических работ по поддержанию лётной годности «спокойно можно летать» до 2030 года, рассказал в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.
- При этом запрет на поставки новых самолётов и оригинальных запчастей на безопасность полётов в России не повлиял, считает Нерадько.
- Он также напомнил, что практика «каннибализации» воздушного транспорта — то есть перестановка исправных запчастей с самолёта на самолёт — «практиковалась всегда и везде», это «общемировая практика, а не новшество в российских авиакомпаниях».
- Летом 2022 года в правительстве заявили, что Россия «вполне проживёт» с Airbus и Boeing ещё пять лет. За это время в стране «обязаны наладить» серийное производство своей техники. Осенью Минтранс планировал разрешить использование неоригинальных запчастей для ремонта самолётов.
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А потом наша промышленность освоит серийное производство ступ на реактивной тяге и ковров-самолётов.
В начале того года были обещания заместить все 800 самолётов отечественными как раз к 30-му году, но к текущему моменту ни новостей о сертификации нового двигателя, ни об расширении производства
Обещать != делать.
Обещать они любят, но делать не любят
Ок, разрешаем Александру Нерадько летать до 2030 года на самолетах, использующих мировую практику "каннибализации". Так уж и быть.
до 2030 можно спокойно летать, правда лететь в рай, но не важно
Будет интересно посмотреть, как указанному срокуизмениться отечественная авиационная отрасль
А после?
Посмотрим если доживем. Это сейчас девиз всего государства.
а после вернемся к экспериментам)
А после нас хоть потоп!
Хоть трава не расти...
Полёт вниз - тоже полёт
"...с иностранными партнёрами из «дружественных» и других стран"
Какие страны он имеет в виду под "другими"? Неужели "недружественные"? Других-то и нет же.
Ещё есть не очень дружественные и очень не дружественные))
Coming soon: Ожидаем отрицательный взлет и "посадку" ответственного лица...
Только вчера разговаривала с одним экспертом по этому поводу и как-то мнение другое)))
Какие прогнозы от рил эксперта?)
https://www.rline.tv/news/2021-12-12-rossiyu-nazvali-stranoy-padayushchikh-samoletov-31-aviakatastrofa-za-2021-god/
Пока летать самой известной авиакомпанией страны, у них парк побольше, другими уже не стоит. А по времени загадывать уже никто не может...
За десять лет (2012–2021) в гражданской авиации России произошло 198 катастроф воздушных судов, в результате чего погибли 740 человек. В предыдущее десятилетие (2002–2011) их было на 46% меньше (106), но жертвами стали почти 1 тыс. человек.
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Авиакатастрофы
#Схемотека Интересно, а нельзя например прилететь в другую страну на самолете который не был в лизинге (на который не распространяются санкции) и на него в другой стране установить запчасть которую можно тут переставить на неисправный борт?
Нельзя. Не у дяди в гараже. Там каждая запчасть под конкретную причину (неисправность, износ и тд), везде всё отмечено (серийник, откуда деталь, когда изготовлена, кем, для каких целей и куда перемещалась, кто принимал, была ли уже в использовании и где, кто проверял...), подписи ответственных лиц. Ибо если какое ЧП с самолётом, поднимаются все документы, изучается каждая мелочь. Никто при таком жёстком контроле не возьмёт на себя рисков, да и не сможет.