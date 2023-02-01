У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей. В авиации есть понятие — исправность. Исправным считается самолёт, у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация.

Без документа, где ставится подпись ответственного должностного лица, не вылетит ни один самолёт.