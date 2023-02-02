МТС запустит производство мультимедийных систем для автомобилей — «Ъ» Статьи редакции
«Соллерс» и «Моторинвест» заявляют, что уже тестируют их, а последний говорит о серийной установке в машины.
- МТС планирует запустить производство в Твери, рассказал «Ъ» источник на ИТ-рынке. По его словам, компания собирается выпускать более 10 тысяч устройств в год и поставлять их российским и китайским автопроизводителям. Компоненты для мультимедийных систем закупают в Китае. О каком именно заводе в Твери идёт речь, источник не уточнил. В 2022-м завод по сборке планшетов запустил производитель электроники «Аквариус» — но в компании говорят, что предложений от МТС не получали.
- Мультимедийные системы обычно поставляют вместе с машиной, но могут продавать и отдельно, отмечает «Ъ». Они обычно работают на Linux, модифицированной версии Android или специальной ОС для встраиваемых решений — Windows CE, QNX, webOS. Как говорят источники издания на рынке автокомплектующих, система от МТС будет работать на Linux или Linux, совмещённой с Android, если получит сертификацию Google.
- У системы будет сенсорный экран, на котором можно настраивать музыку, навигацию, систему кондиционера. Кроме того, к ней должны подключаться смартфоны на iOS или Android. О планах МТС знает и директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев.
- В автопроизводителе «Соллерс» рассказали, что активно тестируют и «рассматривают внедрение» решений «МТС Авто» в свои автомобили, в «Моторинвесте» (бренд Evolute) — что систему от МТС уже серийно устанавливают на электромобиль Evolute i-Pro. Но источник «Ъ» говорит, что первые тесты устройств оказались неудачными — система не сразу подключается к смартфону, интерфейс рабочего стола «постоянно зависает».
- МТС уже пыталась выходить на этот рынок: в 2019 году компания продавала устройства на платформе «Яндекс Авто», но в 2020-м поддержку устройств прекратили. В МТС и «Яндексе» отказались от комментариев.
- В январе 2019 года «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей на базе «Яндекс Авто». Тогда же компания запланировала внедрить систему в 2 млн российских Lada, Renault и Nissan до 2024 года. Сейчас отдельные устройства не продают и не устанавливают, но можно купить машину, в которой система уже есть — например, Lada с мультимедиа Enjoy Pro.
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"О каком именно заводе в Твери идёт речь, источник не уточнил"
Знаменитый Тверской шильдикопереклеечный завод же.
- (снимая трусики) А ты точно финансовый директор МТС?
- Да
- А скажи что-нибудь на финансово-директорском
- Мы будем покупать устройства в Китае и продавать их обратно китайцам
Очередная хренотень от МТС.
А ведь могли бы некоторое время тарифы не повышать, ну так, в качестве "бреда".
кек закупать у китайцев чтобы продавать им же?
Если у МТС такой же хлам будет как у Яндекса, лучше уж китайские магнитолы за 5к на алике брать, и то в разы лучше будут.
У мтс каждый день новые проекты, а качество связи летит в тарарам.
Жгут бабло по какому-то плану. "К гадалке не ходи" ©
Выводят баблос в Тверь!
Лабуда
Высоко или низкосортный?
В МТС есть центр инноваций, который штампует идеи в огромном количестве. Но вместо того, чтобы взять что-то, сделать из этого классный продукт, они копируют то, что уже кто-то сделал. Копируют кое-как, дают рекламу по ТВ, понимают, что это никому не нужно, закрывают проект. Примеры "инновационных продуктов": KION, "вторая память", MTS Connect, Яндекс Авто. Всё это криво реализовано и никому не нужно в том виде, в котором это предлагается...
Сейчас выпустили вот что: "система не сразу подключается к смартфону, интерфейс рабочего стола «постоянно зависает"
Кто-нибудь помнит, что у них была своя умная колонка и голосовой помощник Марвин? Нет?
Чуть ли каждую неделю шлют смс как им тяжело, каким дорогим стало оборудование и они вынуждены повышать тарифы, и чуть ли не каждую неделю также новости, то сто лямов баксов они инвестируют на мультивселенные, то мультимедийные панели делают, то еще что-то.
покупать у китайцев, чтоб им и продать... план надежный как швейцарские часы
Последние события навевают мысль что и эти мультисистемы будут тщательно прослушивать салон