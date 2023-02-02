Nissan показал физическую версию концепт-кара Max-Out — это футуристичный электрический кабриолет Статьи редакции
Рендеры автомобиля представили ещё в 2021 году.
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- Nissan показывал изображение спортивного электрокабриолета Max-Out вместе с ещё тремя концептами электрокаров в ноябре 2021 года.
- Теперь автопроизводитель представил физическую модель на мероприятии Nissan Futures в Японии, которое проходит до марта 2023 года.
- Почему компания решила сделать именно Max-Out, она не уточнила. Характеристики машины не называются, поэтому вероятно, что это просто макет, отмечает Motor1. Также нет никаких сообщений о дальнейших планах на автомобиль.
- The Verge напоминает, что Nissan запланировал выпустить 23 новых модели электромобилей к 2030 году — 15 из них будут полностью электрическими.
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А куда тут магнитолу от МТС поставят?
Все хотят забить нишу.. Бояться отстать.
Показалось Собчак там сидит😱
* а мне, что Мария Шукшина ))
Глянцевые панели теперь еще прямо под руками. Удачного дня это все натирать. Руль выезжает рывками. Стоимость посещения сервиса в случае отказа какой-нибудь моторизированной детальки даже трудно представить.
Херня на постном масле
кринж-мобиль какой то. мне они еще в судье дредде со Сталлоне не нравились
Один банальный вопрос, пока я читал эту новость, он уже начал по тихой гнить или нет??
одно банальное уточнение, пока вы писали этот коммент, ваша машина продолжала гнить или она умеет регенерировать покрытие? 🌚
Внешний вид, конечно, очень вызывающий, с нотками ретрофутуризма. Жаль, что концепт, но зато какой прикольный
Электрический кабриолет... звучит максимально логично. Только ниша уж очень узкая. И из-за того что куда-то надо аккумы запихнуть профиль выходит высокий, для машины небольших габаритов пропорция ломается. Оно, конечно, и не должно быть похожим на спорткар, но какой-то пропорциональности не хватает.
Выглядит недурно. Пойдёт ли в серию, интересно? Или "макет" и ладно?
Дизайн.... странноватый.
спицефический дизайн
Вангую приход ретрофутуризма в моду во всех сферах. Все машины будут похожи на телеги из Киберпанка. Скриньте.
красивая машинка