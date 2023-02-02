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Транспорт
Прохладный утюг

Nissan показал физическую версию концепт-кара Max-Out — это футуристичный электрический кабриолет Статьи редакции

Рендеры автомобиля представили ещё в 2021 году.

775 просмотров
Источник: Nissan
  • Nissan показывал изображение спортивного электрокабриолета Max-Out вместе с ещё тремя концептами электрокаров в ноябре 2021 года.
  • Теперь автопроизводитель представил физическую модель на мероприятии Nissan Futures в Японии, которое проходит до марта 2023 года.
  • Почему компания решила сделать именно Max-Out, она не уточнила. Характеристики машины не называются, поэтому вероятно, что это просто макет, отмечает Motor1. Также нет никаких сообщений о дальнейших планах на автомобиль.
  • The Verge напоминает, что Nissan запланировал выпустить 23 новых модели электромобилей к 2030 году — 15 из них будут полностью электрическими.

#новость #nissan #электромобили

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16 комментариев
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 Торт Скряба

А куда тут магнитолу от МТС поставят?

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Железный Макс

Все хотят забить нишу.. Бояться отстать.

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Сергей Я

Показалось Собчак там сидит😱

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Железный Макс

* а мне, что Мария Шукшина ))

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Юрий Б.

Глянцевые панели теперь еще прямо под руками. Удачного дня это все натирать. Руль выезжает рывками. Стоимость посещения сервиса в случае отказа какой-нибудь моторизированной детальки даже трудно представить.

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vvtwittep

Херня на постном масле

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Инженер-душнила

кринж-мобиль какой то. мне они еще в судье дредде со Сталлоне не нравились

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Борис Панков

Один банальный вопрос, пока я читал эту новость, он уже начал по тихой гнить или нет??

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Кровавый рубин

одно банальное уточнение, пока вы писали этот коммент, ваша машина продолжала гнить или она умеет регенерировать покрытие? 🌚

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Виталий Кузьмин

Внешний вид, конечно, очень вызывающий, с нотками ретрофутуризма. Жаль, что концепт, но зато какой прикольный

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Станислав Киселёв

Электрический кабриолет... звучит максимально логично. Только ниша уж очень узкая. И из-за того что куда-то надо аккумы запихнуть профиль выходит высокий, для машины небольших габаритов пропорция ломается. Оно, конечно, и не должно быть похожим на спорткар, но какой-то пропорциональности не хватает.

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Вадим Д.

Выглядит недурно. Пойдёт ли в серию, интересно? Или "макет" и ладно?

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Юрий Б.

Дизайн.... странноватый.

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Соня Типякова

спицефический дизайн

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Reborn Soul

Вангую приход ретрофутуризма в моду во всех сферах. Все машины будут похожи на телеги из Киберпанка. Скриньте.

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Инна Тарасова

красивая машинка

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