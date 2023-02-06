Транспорт
Тюремный пистолет

АФК «Система» ведёт переговоры о покупке завода Volkswagen в Калуге для перезапуска производства — «Ъ» Статьи редакции

Компания может работать через партнёров в «дружественных» странах — производителей комплектующих из Турции и Китая, считают аналитики.

  • О переговорах рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, АФК «Система» планировала привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur, который объединяет производство, дилерскую и дистрибуторскую сеть.
  • В АФК и Allure отказались от комментариев. В «Фольксваген Груп Рус» сообщили газете, что постоянно следят за ситуацией и рассматривают разные сценарии. Один из них — продажа активов третьей стороне, но решения пока нет.
  • В 2020 году 51% Allur принадлежали C&J Ned Auto B.V., которой владеют китайские China National Machinery Import & Export Co. и Anhui Jiangqi Investment Co. У последней есть юрлицо, через которое в России работает китайский автопроизводитель JAC, пишет «Ъ». Jiangqi Holdings работает с Volkswagen в Китае.
  • Еще 27,48% в Allur у её председателя совета директоров Андрея Лаврентьева, 16,52% — у Юрия Цхая, 5% — у государственного Банка развития Казахстана.
  • По словам двух источников газеты, схема возможной работы казахстанской и российской сторон в сделке пока не определена. Но речь якобы идёт о продолжении выпуска моделей бренда. Другой собеседник знает об интересе игроков с Ближнего Востока и Китая. Об участии АФК «Системы» он не слышал.
  • Опрошенные изданием аналитики говорят, что перезапуск завода с учётом масштаба бренда не пройдёт незамеченным. Поэтому Volkswagen вряд ли будет передавать права на модели или самостоятельно обеспечивать поставки комплектующих.
  • Калужский завод Volkswagen запустился в 2007 году. На нём выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. С марта 2022 года площадка находится в простое. У компании также есть в Калуге завод двигателей.
Завод в Калуге / Источник: Volkswagen 

#новость #автомобили #volkswagen

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23 комментария
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 Alexey Dymov

АФК «Система» и Volkswagen прорабатывают схематоз, как в условиях санкций производить машины в России, зарабатывать бабло и не огрести за это.
Думаю, придумают

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Юрий Б.

Volkswagen вряд ли будет передавать права на модели или самостоятельно обеспечивать поставки комплектующих

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C. Steel

А его будут спрашивать?

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Alexey Dymov

Для обеспечения работы в таких условиях и привлечены Allure и АФК «Система»

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Андрей Мельник

Ну, будут не Volkswagen, а что-то типа Система авто и названия моделей заменят на русскоязычные. А комплектующие? Ну пойдут они от тех же китайцев, которые и VW поставляли, двигателя уже в России делали, что то по мелочи тоже у нас делать начнут.

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Blackrock

Да похоже хотят SAIC Volkswagen затянуть и сидеть пытхеть) и немцы скажут блин ну в Китае самостоятельное юрлицо и поставки мы ничего поделать не можем

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Allestor Klei

Могут как в Иране Пежо сделало: отдельно права на модели и логотип продать для внутреннего рынка и все

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Металлургический меч

Главное, что не перейдут на выпуск каких-либо непрофильных продуктов, а то это часто бывало и будет, на некоторых предприятиях (на территории завода Форд вроде как с древесиной что-то связанное)

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thinkabout1t

главное чтоб не перешли на выпуск очередных китайских машин

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Funpepper

а в чем проблема? современные китайские середняки по качеству не хуже а то и получше немцев.

бестселлеры десятилетия (по факту больше) солярис и рио имеют китайские движки - которые просто отлично себя показывают (отдельных кукареков лаящих про куски катализатора в цилиндре не слушайте - это к мотору отношение не имеет)

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bravo sierra

сверхсовременные сплавы из картона и жести никуда не делись из китайского автопрома. Смотреть надо не в салон на пластиковое хромирование, а на 3-х летки и старше что у них по типовым болячкам и ржавчине. И там "ой".

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Посторонний корабль

А что в этом плохого? Лучше китайцев пусть клепают, чем гавно какое-нибудь типа Polo.

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Вадим Д.

КалуВаген, очень похожие на автомобили, цветом и формой?

В утреннем дайджесте:

сохранив модели Volkswagen или «близкие к ним автомобили»

А уж какой Китай дружественный, просто здец.

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C. Steel

Если Добрый Ваген будет как Добрый Кола, то в целом будет неплохо, я считаю.

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Александр Ольшевский

Добрый кола худшая кола из всех этих заменителей

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C. Steel

На вкус и цвет, как говорится.

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Александр Кобышев

Пофиг как будет называться. Если это решит проблему с комплектуюущими уже проданных авто, хоть *няВаген

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Pavel Cree

Решит конечно. Нет комплектующих — нет проблем.

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Александр Кобышев

Ваша аватарка не вызывает доверие как эксперта в области машиностроения.

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Pavel Cree

А зря.

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Сергей С.

Судя по новости со стапелей будут сходить автомобили марки Anhui?

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Красный Пахарь
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Руслан Астафьев

китайские Фольцы под брендом ВАЗа))
это же так просто

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