АФК «Система» ведёт переговоры о покупке завода Volkswagen в Калуге для перезапуска производства — «Ъ» Статьи редакции
Компания может работать через партнёров в «дружественных» странах — производителей комплектующих из Турции и Китая, считают аналитики.
- О переговорах рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, АФК «Система» планировала привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur, который объединяет производство, дилерскую и дистрибуторскую сеть.
- В АФК и Allure отказались от комментариев. В «Фольксваген Груп Рус» сообщили газете, что постоянно следят за ситуацией и рассматривают разные сценарии. Один из них — продажа активов третьей стороне, но решения пока нет.
- В 2020 году 51% Allur принадлежали C&J Ned Auto B.V., которой владеют китайские China National Machinery Import & Export Co. и Anhui Jiangqi Investment Co. У последней есть юрлицо, через которое в России работает китайский автопроизводитель JAC, пишет «Ъ». Jiangqi Holdings работает с Volkswagen в Китае.
- Еще 27,48% в Allur у её председателя совета директоров Андрея Лаврентьева, 16,52% — у Юрия Цхая, 5% — у государственного Банка развития Казахстана.
- По словам двух источников газеты, схема возможной работы казахстанской и российской сторон в сделке пока не определена. Но речь якобы идёт о продолжении выпуска моделей бренда. Другой собеседник знает об интересе игроков с Ближнего Востока и Китая. Об участии АФК «Системы» он не слышал.
- Опрошенные изданием аналитики говорят, что перезапуск завода с учётом масштаба бренда не пройдёт незамеченным. Поэтому Volkswagen вряд ли будет передавать права на модели или самостоятельно обеспечивать поставки комплектующих.
- Калужский завод Volkswagen запустился в 2007 году. На нём выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. С марта 2022 года площадка находится в простое. У компании также есть в Калуге завод двигателей.
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АФК «Система» и Volkswagen прорабатывают схематоз, как в условиях санкций производить машины в России, зарабатывать бабло и не огрести за это.
Думаю, придумают
Volkswagen вряд ли будет передавать права на модели или самостоятельно обеспечивать поставки комплектующих
А его будут спрашивать?
Для обеспечения работы в таких условиях и привлечены Allure и АФК «Система»
Ну, будут не Volkswagen, а что-то типа Система авто и названия моделей заменят на русскоязычные. А комплектующие? Ну пойдут они от тех же китайцев, которые и VW поставляли, двигателя уже в России делали, что то по мелочи тоже у нас делать начнут.
Да похоже хотят SAIC Volkswagen затянуть и сидеть пытхеть) и немцы скажут блин ну в Китае самостоятельное юрлицо и поставки мы ничего поделать не можем
Могут как в Иране Пежо сделало: отдельно права на модели и логотип продать для внутреннего рынка и все
Главное, что не перейдут на выпуск каких-либо непрофильных продуктов, а то это часто бывало и будет, на некоторых предприятиях (на территории завода Форд вроде как с древесиной что-то связанное)
главное чтоб не перешли на выпуск очередных китайских машин
а в чем проблема? современные китайские середняки по качеству не хуже а то и получше немцев.
бестселлеры десятилетия (по факту больше) солярис и рио имеют китайские движки - которые просто отлично себя показывают (отдельных кукареков лаящих про куски катализатора в цилиндре не слушайте - это к мотору отношение не имеет)
сверхсовременные сплавы из картона и жести никуда не делись из китайского автопрома. Смотреть надо не в салон на пластиковое хромирование, а на 3-х летки и старше что у них по типовым болячкам и ржавчине. И там "ой".
А что в этом плохого? Лучше китайцев пусть клепают, чем гавно какое-нибудь типа Polo.
КалуВаген, очень похожие на автомобили, цветом и формой?
В утреннем дайджесте:сохранив модели Volkswagen или «близкие к ним автомобили»
А уж какой Китай дружественный, просто здец.
Если Добрый Ваген будет как Добрый Кола, то в целом будет неплохо, я считаю.
Добрый кола худшая кола из всех этих заменителей
На вкус и цвет, как говорится.
Пофиг как будет называться. Если это решит проблему с комплектуюущими уже проданных авто, хоть *няВаген
Решит конечно. Нет комплектующих — нет проблем.
Ваша аватарка не вызывает доверие как эксперта в области машиностроения.
А зря.
Судя по новости со стапелей будут сходить автомобили марки Anhui?
китайские Фольцы под брендом ВАЗа))
это же так просто