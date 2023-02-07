Госдума одобрила поправки о бронировании времени для пересечения границы на грузовиках Статьи редакции
Дата рассмотрения документа в третьем чтении пока не назначена.
- Депутаты одобрили во втором чтении законопроект, который позволит правительству с 1 сентября 2023 года вводить на автомобильных пунктах пропуска проезд границы только в заранее забронированные дату и время. Об этом пишет Forbes.
- Согласно документу, правительство сможет составить список пунктов пропуска с обязательным резервированием. Особый порядок проезда будет касаться грузовиков, используемых для международных перевозок. Правительство также должно определить исключения, когда грузовики смогут проезжать без очереди.
- По плану резервировать время и дату автомобили смогут бесплатно через государственную информсистему электронных перевозочных документов.
- Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев предложил поправки, которые обязывают предварительно бронировать дату и время для пересечения границы России на автотранспорте, в январе 2023 года. Он пояснял, что система заработает только на «проблемных» пунктах пропуска, где постоянно пробки.
- В тот же день поправки пропали из базы Госдумы. Там объяснили, что таблица поправок к принятию была размещена в карточке законопроекта как рабочие материалы, а к самому документу есть «замечания юридико-технического характера».
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А человечкам-гражданам уже пора готовиться?
и что помешает потом одобрить бронирование и для легковых автомобилей
Ничего. После принятия в поправках пропихнут
а зачем одобрять, можно запретить и оставить вот этот контроль над грузовыми перевозками, чтобы никто через границу не проскользнул в фуре
Ща обкатают на грузовичках темку, а там глядишь и…
не хотелось бы, чтобы вы оказались правы..
свобода передвижения скоро будет роскошью
Похоже, ко второй волне готовятся
Мало им "Платона" было.
1. Депутат выкладывает законопроект, дополнительно усиливающий контроль.
2. все отнекиваются и спешно его удаляют.
Вот вопрос, если сразу было понятно, что все равно введут (а изначально там даже не было прописано, что это только для грузовиков), то зачем все эти игры? Чё ждали? Зачем отнекивались? Зачем с портала удаляли? Для чего все эти лишние телодвижения, если все и так всё понимают
Комментарий удален модератором
Осуждаемо
Пока не особо представляю как это поможет избежать пробки на проблемных участках
да, точно, как же электронная очередь поможет с пробками, очень интересно, ведь такое человечество придумало впервые.
Какую вообще декларируют пользу официально? Машин то меньше не станет и общая скорость пропуска не повысится.
Неофициально то понятно, повысить контроль, платную регистрацию сделать через очередного единого оператора а-ля РосГосРег, да и особо платную услугу "без очереди" предоставлять.
тоже самое, как в налоговой или в больнице, почте. Электронная очередь.
Ну, это не больница и не почта, там немного не так все работает.
Я не против улучшений, просто у нас почти никогда не тестируют и не делают расчёты что и как изменится и в какую сторону. Да и почти всегда делают закладку для взымания очередной платы. Так что я всегда скептически отношусь к любым нововведениям от этой власти и ищу подвох и негатив.
Сделают как в Эстонии, весьма удобно
Как бе всем понятно, о чем мы тут, но на самом деле такие системы много лет как работают в Прибалтике и в Беларуси, причём для всех - в том числе для легковых. Ну правда в Нарве понятно зачем: там если очередь на границу встанет перед пунктом проезда - там полгорода парализует.
Кто не шарит в чем плюсы -отвечаю. Сейчас грузовики стоят в живой очереди на обочинах, где зачастую никаких удобств, даже туалетов. А так водители смогут ждать дома/в мотеле/специализированных стоянках со всеми удобствами
Пишу не с лахты, если что.
Я понимаю контекст ситуации, понимаю, к чему это все может привести, и как обычно все происходит.
Но давайте будем откровенны - электронная очередь - хорошая штука, в особенности, когда все ей пользуются. Понятно, что сейчас будет хаос с очередью для зареганных, ещё одна для тех, кто просто приехал молча и третья (мне просто спросить). Но в целом же здраво, не?