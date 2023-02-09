Дилеры в России перестали выдавать льготные кредиты на бензиновые автомобили — Autonews Статьи редакции
Вместо этого программу переориентируют на электромобили, говорят источники.
- Несколько крупных дилерских центров рассказали Autonews, что прекратили оформлять льготные автокредиты по программам господдержки российских автомобилей. Некоторые объяснили, что не получили от Минпромторга ожидаемой компенсации средств, и предположили, что программы ещё вернутся.
- Другие дилеры говорят, что программы переориентируют исключительно на российские электромобили. Источник Autonews, близкий к одному из концернов, подтвердил, что это действительно произойдёт.
- Не выдают кредиты в одном из центров «Москвича», Haval и Lada. В пресс-службе «Москвича» заявили, что вопрос действия программ находится «в проработке». В Минпромторге и банках, которые оформляли кредиты, на запрос издания не ответили.
- Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования для поддержки спроса на российские автомобили в июле 2022 года. В декабре её продлили на 2023 год — с бюджетом в 5,1 млрд рублей. По условиям льготного кредита, скидка на первый взнос — до 20% от стоимости автомобиля (была 10%), а максимальный размер кредита — 2 млн рублей вместо 1,5 млн рублей.
- Сейчас единственные российские производители электромобилей — Evolute и «Москвич», который продаёт электрокары «Москвич 3е».
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Сначала доить в ковидные года клиентов, впаривать пленочки-хуеночки, договоры составлять с плавающими суммами, а теперь компенсацию им подавай. Ахуели, скоты.Другие дилеры говорят, что программы переориентируют исключительно на российские электромобили
Москвич за 3кк?
В целом, дилеров не жалко. Самые ахуевшие существа всегда были. Пускай банкротятся, расплачиваясь за последние жирные годы, впаривая говно и шантажируя клиентов.
А как же риелторы?
Без риэлтора ты сможешь купить квартиру в новостройке, а купить новый автомобиль без дилера не сможешь.
У хёндэ ещё в 2021 году покупал в их интернет-магазине. Дилер участвовал только в процессе выдачи машины и ни на что не влиял. Купил без допов по рекомендованной цене. Хотя тот же дилер за месяц до выдачи такую же комплектацию мне предлагал на 450 тысяч дороже (ну допы установлены, снять не можем и тому подобный бред). У других марок тоже слышал подобное на разной стадии есть.
В онлайн-магазине еще надо было поймать.
В конце 2021 года машины разбирались буквально за секунды, после появления.
Корейцы в этом плане были более продвинуты, чем все остальные. К сожалению, дальше них особо дело не пошло.
Можно через параллельного дилера купить ;)
И квартиру через чёрного риелтора!
План, надежный как швейцарские часы.
"Не я, нужда притягивает руку - и я плачУ нужде, а не тебе! " ©
Смотря какие риэлторы. Есть ещё вторичный рынок и очень проблемные варианты, которые надо как продать так и купить.
Для этих отдельный котёл в аду.
они теперь на БУ авто перешли. весь рынок перекупы под себя подмяли. купят более менее адекватную машину и 30% вверх. машина стоит, гниёт под небом а им пофик. кто нибудь рано или поздно купит - всё равно рынок БУ авто отпылесосили.
Каждый день теперь будут новости про урезания и приостановки всяких льгот и программ. Бюджет окончательно накрылся.
Давно пора. Та же льготная ипотека раздула рынок недвижимости до неадекватных значений.
А ещё какие-то были?
Еще достаточно много всяких программ и льгот. Но будут резко урезать все подряд. В этом можно не сомневаться.
Поскорей бы льготную ипотеку урезали
А чем оно вам уже поможет? Или думаете застройщик цену начнет скидывать? Зря, зря...
Не сразу конечно. Но все равно придется.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете
Ну, может, по ставочкам подвинутся? Щиты с рекламой 300 000 метр вокруг меня я не изменю, но может, из-за понахапавших, но не сумевших, банки не будут так обережничать и крутить ставки тем, кто может?
Айтишникам 🤣
Им что-то урезали таки?
Нет еще, много всяких льгот которые пойдут под нож
Практически без инфрастуктуры? Мощно, "разумное" решение.
Или цель – просто прекратить выдавать льготные автокредиты вообще?
С инфраструктурой всё не так плохо, как кажется.
Всё ещё хуже. Её просто нет..
Ну почему ж сразу нет, голубчик? Вот у гражданина гаражесть? Есть. А в нем розетка есть? Есть. Ну чем не инфраструктура?
всё в порядке!
В Авторевю вообще веселей было в 2020-м.
Киберпанк который мы заслужили.
ну это прям отличная инфраструктура
Точно! То самое слово (-:
Угадали
То есть надо немного подождать. Впрочем подождать мы привыкшие)
Дилеры таки же бесполезные как и риэлторы, спросите а рабочие места, ну так там мошенники работают, вводят в заблуждение, подмен договора, и прочий обман
работала бы ваша мать там простым бухгалтером, сестра - в буфете, а брат - в сервис-центре, обычные работяги, вбелую посменно, когда этот дилер - один на 600 км (широка Россия), и гарантийный сервис - тоже там всем работу даёт, и всех держит на плаву и на колёсах - Вы бы так не говорили.
И эти все примеры оправдывают наглые накрутки за оверпрайс?
Как без риэлтора купить или продать сложную вторичку? Прям сейчас товарищ продает комнату в Саратове за смешные 450 к за 20 метров. Живёт в Энгельсе. Цена более чем адекватная. Раньше он ездил на показ каждый день сам, 1-2 раза каждый день. Сейчас нанял риэлтора из Саратова, и о чудо, ему уже не надо гонять на показы. Потом этот риэлтор будет отсылать письма соседям, потому что как это делать ни товарищ ни потенциальные клиенты ни в курсе.
Да да, риэлторы не нужны)
Слава яйцам
Фаберже?
Рывок очередной
Особенно будут доставлять льготы на Отечественный мацквич.
Заголовок - это пиар электромобилей, а так совершенно бесполеный пост/статья
Всё правильно, не должно быть в России дешёвых кредитов, мы же не США, которая есть страна победитель и гегемон. И мы не вассалы США, Как Германия или Чехия. Мы проигравшие, которые стали холопами, а теперь ещё и бунтуем. Бунтующий холоп должен жить в 10 раз хуже чем просто холоп. Центробанк не наша структура, никому не подчиняется и сам может издавать писюльки которые обязательно для всех. Так что, что заслужили то и имеем, всё справедливо.