Транспорт
Маша Цепелева

Антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс Такси» на фоне расследования из-за комиссий Статьи редакции

За отказ предоставлять необходимую информацию.

Обновлено в 19:53. В «Яндекс Такси» заявили ТАСС, что обвинения в затягивании расследования в Казахстане необоснованны. Вся информация по запросу Агентства по защите и развитию конкуренции отправляется в установленные законом сроки, добавили в компании.
  • В «Яндекс Такси» не предоставили информацию для антимонопольного расследования, поэтому Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана составило в отношении компании протокол об административном правонарушении.

«Яндекс Такси» не предоставляет необходимую информацию, что свидетельствует об умышленном затягивании антимонопольного разбирательства со стороны агрегатора.

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана
  • В 2022 году агентство проанализировало рынок за два предыдущих года и установило, что «Яндекс Такси» демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет. Доля сервиса на рынке Алматы — 84,34%, в Астане — 67,3%. Это позволяет компании «контролировать и влиять на общие условия обращения услуг на рынке».
  • При этом комиссия сервиса (от 17%) — самая высокая на рынке, что приводит к удорожанию общей стоимости услуг. Комиссия таксопарков — ещё 4%. Редакция vc.ru отправила вопросы «Яндексу» о протоколе.
  • Расследование в отношении компании началось в декабре 2022 года после «многочисленных жалоб водителей и потребителей» на высокие цены. Компания пыталась его оспорить в суде, но первая инстанция признала действия антимонопольного органа законными. При этом суд попросил дополнить материалы дела анализом товарного рынка за 2022 год. Пока агентство собирает данные расследование приостановлено.
Фото vpartner.kz

#новость #яндекстакси #казахстан

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78 комментариев
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 Рафаэль Маркосян

Хотя бы в Казахстане антимонопольная служба работает. Как вообще ФАС в России разрешили фактическое поглощение убера….
Яндекс монополист, это факт

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Роджер Кролик

Самое идиотское что объединение Убера и Яндекса имеет место не только в РФ. В Казахстане они также объединены, предполагаю что в остальном СНГ ситуация +- такая же.

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7 комментариев
Денис Демидов

Яндекс, с золотой акцией у государства в кармане, считай квази гос. компания, а самому себе запретить что-то сложно, тем более когда яндекс.новости четко выверены с линией партии...

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3 комментария
Виктория Круглова

ну хоть где то она работает

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ЧятЖПТ

Так и в Казахстане монополист-факт

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Павел

Спасибо не надо.

Живу в Сербии, по закону тут у каждой такси-галеры есть какие-то квоты на водителей. Из-за этого у яндекса ограниченное число водителей и иногда тупо нет свободных машин. А тебе, например, нужно на вокзал/аэропорт. И ты судорожно пишешь в вайбер в другое такси какой-то рандомной тетке с просьбой найти тебе машину. Может она ответит, а может нет. Ёбаный колхоз. А все потому, что у остальных галер либо совсем нет приложения, либо оно максимальное хуевое. Лучше бы яндекс захватил рынок, жить стало бы веселей. А цены на такси тут и так регулируются властями, конкуренция ничего не решает.

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Кирилл

С казахами яндекс не смог порешать, там вам не Россия.

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Rafa Ramazanov

Казах: Яндекс зебал

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Oleg Abakumov

Чего он не смог? Штраф 100 рублей выписали или что?

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1 комментарий
pavel

да, для бегунков теперь казахстан - настоящая днмократия, своьода слова и права, не то что в рашке. ой, из казахстана бегунков попёрли, концепция изменилась

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2 комментария
Leonid Bushuev

что удивительно так то. я конечно хз, возможно коррупция на ахуевшем уровне только в ГИБДД (или как там местное ГАИ называется), но если нет - то договориться видимо очень дорого стоит.

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Triple Seven

Возможно инвестиции во взятку были больше и рискованнее, чем ожидаемая прибыль от уменьшении комиссии

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Юрий Раткин

со временем и с ними общий язык найдут)))

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Nata Pud

Никакой разумной альтернативы Яндексу в Казахстане нет. Даже inDriver не тащит.
Вместо того чтобы помочь отечественным стартапам запуститься на родине, легче конечно выжать из Яндекса 60 тысяч рублей.
Очень по нашему.

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Anatoly Gurbanov

Вполне себе InDrive тащит, только им в Казахстане и пользовался

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8 комментариев
Вадим Д.

368 340 тенге или 60 000 в пересчёте на рубли?

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1E0P4RD

И бешбармак

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UT19

Откуда эту цифру достали? Только не говорите что из злосчастного органа.

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Igor Zhukov

вышли называется на новый рынок

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Сергей И

Вышли на рынок, где могут им по закону выписать положенные штрафы.

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1 комментарий
Alex R

В России всегда можно порешать чемоданчиком наличных, поэтому никаких претензий в РФ к ним нет.

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3 комментария
urivev

Так умиляют комментарии в духе "это ж вам не Россия, там чемоданчиком денег не порешать"... Такая святая простота тут обитает, конечно. ЗЫ и не пишите, что я новорег, просто через твиттер не могу сейчас авторизоваться, vpn нет

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Sergey Tischenko

Возможно, благодаря эффективному управлению твиттером, вообще никогда не сможешь)

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Anatoly Gurbanov

Формулировки всё же другие. Вы сильно переиначиваете

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1 комментарий
Торт Скряба

«Яндекс Такси» однозначно монополия в России с неадекватными ценами.. но видать, заносит кому надо.

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Nomad

В Казахстане Яндекс такси тоже почти монополист. В Алматы других служб такси вообще мизер, а Астану яндекс с Таксовичкоф делят.

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1 комментарий
Oleg Abakumov

А как же "рыночек порешает", не хотите не пользуйтесь

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5 комментариев
Just stop it

почему-то совсем не жалко Яндекс

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Андрей Иванов

Вам бы жилось без Яндекса лучше? Можете показать хотя бы одну it-компанию схожего масштаба по кол-ву сервисов, где не встречались бы факапы?

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6 комментариев
Тесть Роршаха

надо же хоть кто то пытается повлиять на необоснованное подорожание

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Чистякова Ольга

Ничего себе комиссия...

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Денис

Вот и правительство Казахстана видимо так подумало...
Мед это очень странный предмет ©

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Валерия Щербакова

В «Яндекс Такси» не предоставили информацию для антимонопольного расследования
Видимо есть что скрывать у них

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Ол Сен

Ату их

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D. Olko

Яндекс Еда и Диливери в РФ 35% если что, но всем норм

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Igor Zozulya

У меня с Яндексом другой случай. В 2022 году совершал поездку, на автомате в приложухе была привязана карта Сбербанка, однако, оплата с нее не считывалась, так как сбербанк попал под санкции. При совершении заказа забыл про это и не указал способ оплаты наличными. Итого: таксисту оплатил наличкой, а на ЛС образовалась задолженность. Я оплачивать ее не стал, звонил и писал письма в Алматинский филиал (я с Казахстана), а потом в основной филиал, но ответа не получил. Итого: обратная связь у них не работает и я очень разочарован в этом сервисе. Долг до сих пор весит, не оплачиваю намеренно

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Alexey Buravov

Ну формально Яндекс же не может проверить, оплатил ты тогда таксисту наличкой или нет.

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1 комментарий
Барон Люберецкий

Хватит кормить яндекс

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Nata Pud

DiDi дважды заходил и также дважды выходил.
Местные разрабы вроде что-то создают, но видимо финансирования не хватает.

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