Антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс Такси» на фоне расследования из-за комиссий Статьи редакции
За отказ предоставлять необходимую информацию.
- В «Яндекс Такси» не предоставили информацию для антимонопольного расследования, поэтому Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана составило в отношении компании протокол об административном правонарушении.
- В 2022 году агентство проанализировало рынок за два предыдущих года и установило, что «Яндекс Такси» демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет. Доля сервиса на рынке Алматы — 84,34%, в Астане — 67,3%. Это позволяет компании «контролировать и влиять на общие условия обращения услуг на рынке».
- При этом комиссия сервиса (от 17%) — самая высокая на рынке, что приводит к удорожанию общей стоимости услуг. Комиссия таксопарков — ещё 4%. Редакция vc.ru отправила вопросы «Яндексу» о протоколе.
- Расследование в отношении компании началось в декабре 2022 года после «многочисленных жалоб водителей и потребителей» на высокие цены. Компания пыталась его оспорить в суде, но первая инстанция признала действия антимонопольного органа законными. При этом суд попросил дополнить материалы дела анализом товарного рынка за 2022 год. Пока агентство собирает данные расследование приостановлено.
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Хотя бы в Казахстане антимонопольная служба работает. Как вообще ФАС в России разрешили фактическое поглощение убера….
Яндекс монополист, это факт
Самое идиотское что объединение Убера и Яндекса имеет место не только в РФ. В Казахстане они также объединены, предполагаю что в остальном СНГ ситуация +- такая же.
Яндекс, с золотой акцией у государства в кармане, считай квази гос. компания, а самому себе запретить что-то сложно, тем более когда яндекс.новости четко выверены с линией партии...
ну хоть где то она работает
Так и в Казахстане монополист-факт
Спасибо не надо.
Живу в Сербии, по закону тут у каждой такси-галеры есть какие-то квоты на водителей. Из-за этого у яндекса ограниченное число водителей и иногда тупо нет свободных машин. А тебе, например, нужно на вокзал/аэропорт. И ты судорожно пишешь в вайбер в другое такси какой-то рандомной тетке с просьбой найти тебе машину. Может она ответит, а может нет. Ёбаный колхоз. А все потому, что у остальных галер либо совсем нет приложения, либо оно максимальное хуевое. Лучше бы яндекс захватил рынок, жить стало бы веселей. А цены на такси тут и так регулируются властями, конкуренция ничего не решает.
С казахами яндекс не смог порешать, там вам не Россия.
Казах: Яндекс зебал
Чего он не смог? Штраф 100 рублей выписали или что?
да, для бегунков теперь казахстан - настоящая днмократия, своьода слова и права, не то что в рашке. ой, из казахстана бегунков попёрли, концепция изменилась
что удивительно так то. я конечно хз, возможно коррупция на ахуевшем уровне только в ГИБДД (или как там местное ГАИ называется), но если нет - то договориться видимо очень дорого стоит.
Возможно инвестиции во взятку были больше и рискованнее, чем ожидаемая прибыль от уменьшении комиссии
со временем и с ними общий язык найдут)))
Никакой разумной альтернативы Яндексу в Казахстане нет. Даже inDriver не тащит.
Вместо того чтобы помочь отечественным стартапам запуститься на родине, легче конечно выжать из Яндекса 60 тысяч рублей.
Очень по нашему.
Вполне себе InDrive тащит, только им в Казахстане и пользовался
368 340 тенге или 60 000 в пересчёте на рубли?
И бешбармак
Откуда эту цифру достали? Только не говорите что из злосчастного органа.
вышли называется на новый рынок
Вышли на рынок, где могут им по закону выписать положенные штрафы.
В России всегда можно порешать чемоданчиком наличных, поэтому никаких претензий в РФ к ним нет.
Так умиляют комментарии в духе "это ж вам не Россия, там чемоданчиком денег не порешать"... Такая святая простота тут обитает, конечно. ЗЫ и не пишите, что я новорег, просто через твиттер не могу сейчас авторизоваться, vpn нет
Возможно, благодаря эффективному управлению твиттером, вообще никогда не сможешь)
Формулировки всё же другие. Вы сильно переиначиваете
«Яндекс Такси» однозначно монополия в России с неадекватными ценами.. но видать, заносит кому надо.
В Казахстане Яндекс такси тоже почти монополист. В Алматы других служб такси вообще мизер, а Астану яндекс с Таксовичкоф делят.
А как же "рыночек порешает", не хотите не пользуйтесь
почему-то совсем не жалко Яндекс
Вам бы жилось без Яндекса лучше? Можете показать хотя бы одну it-компанию схожего масштаба по кол-ву сервисов, где не встречались бы факапы?
надо же хоть кто то пытается повлиять на необоснованное подорожание
Ничего себе комиссия...
Вот и правительство Казахстана видимо так подумало...
Мед это очень странный предмет ©
В «Яндекс Такси» не предоставили информацию для антимонопольного расследования
Видимо есть что скрывать у них
Ату их
Яндекс Еда и Диливери в РФ 35% если что, но всем норм
У меня с Яндексом другой случай. В 2022 году совершал поездку, на автомате в приложухе была привязана карта Сбербанка, однако, оплата с нее не считывалась, так как сбербанк попал под санкции. При совершении заказа забыл про это и не указал способ оплаты наличными. Итого: таксисту оплатил наличкой, а на ЛС образовалась задолженность. Я оплачивать ее не стал, звонил и писал письма в Алматинский филиал (я с Казахстана), а потом в основной филиал, но ответа не получил. Итого: обратная связь у них не работает и я очень разочарован в этом сервисе. Долг до сих пор весит, не оплачиваю намеренно
Ну формально Яндекс же не может проверить, оплатил ты тогда таксисту наличкой или нет.
Хватит кормить яндекс
DiDi дважды заходил и также дважды выходил.
Местные разрабы вроде что-то создают, но видимо финансирования не хватает.