Транспорт
Полина Лааксо

«Яндекс» начал тестировать свой такси-сервис в Намибии и Мозамбике — ТАСС Статьи редакции

Пока заказать машину можно только в столицах государств — Виндхуке и Мапуту.

  • На присутствие такси «Яндекса» в упомянутых странах Африки обратило внимание ТАСС. Редакция vc.ru направила компании запрос, но на момент публикации ответа не получила.
  • Для Намибии и Мозамбика доступны отдельные лендинги, а также профили в соцсети Instagram*. В намибийском аккаунте первую публикацию выложили 28 января 2023 года, а на странице мозамбикского приложения — ещё 8 ноября 2022 года.
  • Yango — международный бренд «Яндекс Такси». Он работает более чем в 20 странах, среди которых Ангола, Боливия, Камерун, Финляндия, Израиль, Норвегия и другие. Помимо такси, компания предлагает услуги доставки еды и посылок. В африканский регион он вышел в конце 2018 года.
  • В ноябре 2021-го компания объявляла, что запустит в Дубае доставку продуктов роботами-курьерами. В феврале 2022-го в ОАЭ заработал также сервис для планирования маршрутов доставки «Яндекс Маршрутизация», а в сентябре — такси.
  • В октябре 2022 года «Яндекс» начал тестировать сервис такси в Алжире — в столице страны, а также пригородах.
  • 21 марта 2022 года власти Латвии запретили работу Yandex Go из-за хранения данных в России. 31 марта Yandex Go также закрыли в Эстонии — из-за предложения Минтранса России передавать данные такси-сервисов в ФСБ.

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новость #яндекс #яндекстакси

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43 комментария
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 Igor Chimbur

Супер. Цифровизация и упрощение для конечно потребителя такого сервиса как такси в вышеперечисленных странах только на пользу пойдет как жителям, так и туристам.
Запустили бы еще в Стамбуле — цены бы не было. А то более пидорских таксистов в жизни не встречал.

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Артур Кожевников

Боюсь, даже таксисты из Стамбула будут в шоке с таксистов Яндекса.

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Андрей Комягин

вы видели такси в стамбуле? это вообще дно - у них очереди на посадку в такси. я такого отстоя нигде не видел, как будто на остановке общественного транспорта

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Ildarkin Ildarkin

У них есть убер в Стамбуле, но работает он через передачу заказов местной городской службе, а не как самостоятельный сервис. Причем под конец поездки убер показывает цену, но таксисты имеют в возможность при закрытии заказа самим указать в приложении окончательную цену :) Так что лотерея, как с таксистом повезет, но хотя бы им точно также можно оценки ставить, и в поддержку убера писать - базовые вещи, но даже их не будет, если с улицы ловить.
А вообще, Турции очень не хватает нормальных агрегаторов, пока что рынок такси дикий, ака Россия начала 2000-х.

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Титов Максим

звучит очень печально

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Андрей Комягин

так и есть. это реально шокирует после того как привык к нормальному сервису. молчу про тарификацию - это вообще анархия, я бы даже сказал лохотрон

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Бинарный Ёж

В 2014 было норм. Опаздывали на самолёт, взяли первую попавшуюся машину на улице у метро — довёз опрятный водитель, цена строго по таксометру и небольшая была.

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Андрей Комягин

вам повезло, обычно это лотерея)

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Виктор Д.

в шоке не будут, но как минимум пару советов возьмут))

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Антон Штадлер

Если в Стамбуле нет такого сервиса в такси, как в Мск, то очевидно, что Яндекс тут не поможет.

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Igor Chimbur

Поверю на слово, раз кому-то что-то очевидно.
Раз в РФ и Армении смогли сделать такси нормальным, то очевидно, что и в Стамбуле это возможно.

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Антон Штадлер

А в Румынии не смогли и ушли от туда, сославшись на регулирование на местном рынке.
В Армении они пришли давным-давно, когда там и не было больше никаких агрегаторов
Стамбул же - это один из крупнейших мегаполисов мира. Там давно есть Убер. Но вот нюанс: он работает не так, как Убер в НЙ, Мск или Лондоне.
Так что поверьте на слово

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Alexander

Убер просто неправильно в хату к Эрдогану зашёл, без уважения.

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Igor Chimbur

Про работу Убера в курсе. Они там через местную службу работают, от того и беспредел с наебаловом на каждом втором водителе. Но вот вопрос, это особенность законодательства (и по другому у них нельзя) или просто никто этим не занялся?

В Армении они пришли давным-давно, когда там и не было больше никаких агрегаторов

С точки зрения ментальности не самый простой рынок, тем не менее Яндекс смог.

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Антон Штадлер

Да, это особенности законодательства
Ментальность тут ни при чем. У Яндекса уже был на рынке Турции совместный проект с местным Если агрегатор может предлагать весь спектр услуг на данном рынке, то он будет это делать. А если нет, то нет. Поэтому на многих рынках Яндекс и Убер вынуждены работать по оговоренным местным регуляторам схемам, например, использовать счётчик, как в Израиле
Яндекс уже развивал совместный проект в Турции - BiTaksi, но свернул инвестиции после того, как Пердоган в очередной раз наложил ограничения на местный Убер
https://m.roem.ru/06-06-2018/271714/uber-turkey-ban/

Инвестиции яндексоидов в турецкий сервис BiTaksi…
Однако, кто именно вкладывал средства, ни в
m.roem.ru
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Igor Chimbur

Теперь все понятно стало. Спасибо!

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Valentin Dombrovsky

Господи, Роем, что с тобой стало… (извините)

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Bames Jond

Я был там, много раз пытался вызвать убер, ни разу не приехал

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Антон Штадлер

Там Убер работает с ограничениями. Так что ничего удивительного

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Антон Штадлер

https://fomag.ru/news-streem/yandeks_taksi_ukhodit_iz_rumynii_iz_za_osobennostey_regulirovaniya/

Яндекс.Такси уходит из Румынии из-за…
Первое и единственное профессиональное издание в России, специализирующееся на тематике инвестиций…
fomag.ru
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Dozent

Пресс служба Яндекса также заявила, что во втором квартале запустит сервис такси в братской Северной Корее, а также штаб квартиры в Пхеньяне.

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умный человек

Было бы неплохо

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Alex R

В Северной Корее ни у кого своих машин нет. А на права надо 20 лет славать. Какое такси.

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умный человек

В таком случае такси было бы очень кстати

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Михаил Зеленин

Для партэлиты, например

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Аларикус Кант

такое

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Ildarkin Ildarkin

Смысла нет, даже если дали бы каким-то образом юр лицо создать, местная валюта абсолютно неконвертируема, выручка будет целиком внутри страны оставаться, в итоге теряется всякий смысл.

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Аларикус Кант

можно использовать бартер как в ссср с подлодками https://tjournal.ru/stories/222174-podlodki-sssr-na-vooruzhenii-pepsico-kak-kompaniya-zavoevala-lyubov-sovetskih-grazhdan-i-obzavelas-voennym-flotom
Северная Корея лидер в производстве метаамфетамина, а у Яндекса уже есть налаженная сеть курьеров

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Ivan Petrov

Ой, топ яндекса в сети, интересно а страна бы тоже была в топе если б нам что то дали?

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Сергей Д.

Ох бомбит у вас :)

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Вадим Д.

Те самые страны, где будут таксисты, но не будет пассажиров?

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Alex R

В Африке уже больше, чем в России зарабатывают.

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Бублик static void

Тжшники в Реддит переехали, если что.

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Aleks B

нигерийские принцы?

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From Syberia

Пиздеж
https://bdex.ru/ratings/countries-salary/

Зарплаты в Мире – самые высокие и низкие средние…
Самые высокие и низкие зарплаты в мире 2023. BDEX.
bdex.ru
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Igor Chimbur

@Патруль ой, а что это, цензурируем? Мнение вадика у нас священно, не поддается критике? @Инспектор

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Андрей Комягин

логичный шаг. было бы странно если бы они остановились и не тиражировали готовое решение на другие страны если есть такая возможность

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Илья Васильев

В Мозамбике так-то 32 миллиона население, большой рынок.

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Aleks B

лендосы ржачные

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Боровик

Она могла бы жить на Манхеттене

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Boris Kuzmin

Звучит классно, что даже не верится что так бывает с компаниями из РФ

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Sergey Ukustov

На лендингах лица красивые какие!

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Владимир Лопатин
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