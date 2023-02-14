Транспорт
Финансовый нос

«Москвич» объявил о поставках 3 тысяч автомобилей сервисам такси и каршеринга в 2023 году Статьи редакции

В ноябре 2022-го «Ситимобил» сообщал, что договорился с заводом о поставках 2 тысяч машин для таксопарков.

  • Завод «Москвич» планирует поставить автомобили модели «Москвич 3» уже в ближайшее время, говорится в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
  • В том числе «Москвич» сообщил, что уже подписал соглашение с «Яндексом» с графиком поставок машин на 2023 год. Сколько именно автомобилей получит компания, не уточняется. Но в ноябре 2022 года «Ситимобил» рассказывал, что предварительно договорился с «Москвичом» о поставках 2 тысяч машин в 2023 году. Переговоры вёл и «Яндекс Go».
  • Всего в 2023-м завод планирует произвести 50 тысяч автомобилей, из них 10 тысяч — электрокары. «Москвич» уточняет, что благодаря перезапуску производства сервисы такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и «поддерживать высокий уровень своих услуг» — так как только для московского рынка им требуется от 30 тысяч до 40 тысяч новых машин в год.
  • В июле 2022 года «Яндекс» попросил «Автоваз» о поставках автомобилей для лизинговых компаний из-за «значительного дефицита автомобилей и запчастей». В конце того же месяца «Ведомости» рассказали, что компания обсуждает поставки электромобилей российской сборки Evolute. В октябре «Яндекс Go» договорился с «АвтоВАЗом», китайскими Haval, Chery и Geely о скидках на 10 тысяч машин для таксопарков, выяснили «Ведомости».
  • «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве в ноябре 2022-го. СМИ замечали, что они похожи на автомобили китайской JAC. В конце декабря предприятие объявило цены на «Москвич 3» с ДВС — 1,97 млн рублей. Электрокары стоят 3,5 млн рублей.

#новость #яндекс #яндекстакси #москвич

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 Влад

"Москвич" пытается всеми силами продвинуть свой китайский авто

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Алексей Прасковьин

Ну а что им еще остается? Не ждать же пока это говно начнут по 2+млн брать на открытом рынке? Потому что не начнут :)

Хотя кто его знает... говно от пика по 250+ за квадрат жрут с присвистом и просят добавки, так что может я и ошибаюсь

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Тим

ПИК по 250к за квадрат? Это разве нормальная цена?

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Алексей Прасковьин

Это то, что прекрасно продавалось в 2022 году. Оценить "нормальность" цены не возьмусь, лично для меня рынок недвижимости сошел с ума уже довольно давно.

Но едят? Едят. Еще и добавки просят. Возможно с автомобилями JAC выйдет та же история

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unknown

Представилась возможность прокатится на этом чуде в карше.
И это самый странный выбор для «Возрождения Москвича» в стране где за окном 9 месяцев холодрыга……
Из подогревов только передние сидушки, и те нужно включать в меню экрана который безбожно тормозит.
В салоне откровенно пасет пластиком, вроде как большинство китайцев уже прошли это года 3 назад.
Что, Собянин не смог договориться с более достойными производителями из Китая а не с убогим Jacom???

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Павел Ковальчук

Похожи на JAC???

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Madinet Kabyshev

Это JAC

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Ванюшка

Ооо, автоэксперты подъехали! У вас удивительная способность замечать очевидные вещи!

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Хэппи милф

Они протестировать для начала не хотят этот хлам? Не боятся, что всё это добро колом встанет?

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Алексей Прасковьин
Они протестировать для начала не хотят этот хлам? Не боятся, что всё это добро колом встанет?

Кто? Таксопарки? А у них выбора нет, им нужны относительно крупные партии одинаковых автомобилей. Через Казахстан столько не завезешь

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Алексей Долонгис

как оно встанет, если китайцы уже протестировали и нам гонят машины и шильдики сразу)

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Dimitri

Как будто выбор есть…

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Вадим Д.
объявил о поставках 3 тысяч автомобилей

А потом объявит, что не то имелось в виду и дофига лишних нулей приписано.

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Иван Серик

Даже 3к авто - это капля в море

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Алексей Прасковьин

Ну если это идет условно одним контрактом, то ничё так, бодрячком. Поправки на масштаб-то делать не надо, производства-то нет

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Евгений Ельмикеев

Мне кажется, что в целом не плохой курс. Начнут делать так, затем и своё можно будет подтягивать

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Hero

«Поддерживать высокий уровень своих услуг» я думаю тут не от автомобилей зависит уровень, а от самого сервиса и водителей

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MMT

Размах

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Leslie Cooper

ну вот и все, они среди нас

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Юрий Б.

Кто потестит расскажите потом

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iDark Ogr

Тазич 3

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Alexey Dymov

Было очевидно, что такси и каршеринги - основные покупатели данного авто. Также было очевидно, что цена для них будет отличаться от розничной.

Поэтому правильно нужно строить логическую цепочку:
договорились с такси и каршерингами -> организовали сборку
а не
организовали сборку -> не смогли продать -> пошли к такси и каршерингам

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Артур Мороз

Видимо продажи не очень идут, сразу таксистам пытаются пихнуть

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