Транспорт
Финансовый нос

«Москвич» объявил о поставках 3000 автомобилей для сервисов такси и каршеринга «Яндекса» в 2023 году Статьи редакции

В ноябре 2022-го «Ситимобил» сообщал, что договорился с заводом о поставках 2000 машин для таксопарков.

Обновлено в 12:30. В «Яндексе» уточнили vc.ru, что все 3000 машин поставят им.
  • Завод «Москвич» планирует поставить автомобили модели «Москвич 3» сервисам такси и каршеринга уже в ближайшее время, говорится в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
  • В том числе «Москвич» сообщил, что уже подписал соглашение с «Яндексом» с графиком поставок машин на 2023 год. Сколько именно автомобилей получит компания, не уточняется. Но в ноябре 2022 года «Ситимобил» рассказывал, что предварительно договорился с «Москвичом» о поставках 2000 машин в 2023 году. Переговоры вёл и «Яндекс Go».
  • Всего в 2023-м завод планирует произвести 50 тысяч автомобилей, из них 10 тысяч — электрокары. «Москвич» уточняет, что благодаря перезапуску производства сервисы такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и «поддерживать высокий уровень своих услуг» — так как только для московского рынка им требуется от 30 тысяч до 40 тысяч новых машин в год.
  • В июле 2022 года «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» о поставках автомобилей для лизинговых компаний из-за «значительного дефицита автомобилей и запчастей». Тогда же «Ведомости» рассказали, что компания обсуждает поставки электромобилей российской сборки Evolute. В октябре «Яндекс Go» договорился с «АвтоВАЗом», китайскими Haval, Chery и Geely о скидках на 10 тысяч машин для таксопарков, выяснили «Ведомости».
  • «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве в ноябре 2022-го. СМИ замечали, что они похожи на автомобили китайской JAC. В конце декабря предприятие объявило цены на «Москвич 3» с ДВС — 1,97 млн рублей. Электрокары стоят 3,5 млн рублей.

#новость #яндекс #яндекстакси #москвич

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152 комментария
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 Влад

"Москвич" пытается всеми силами продвинуть свой китайский авто

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Алексей Прасковьин

Ну а что им еще остается? Не ждать же пока это говно начнут по 2+млн брать на открытом рынке? Потому что не начнут :)

Хотя кто его знает... говно от пика по 250+ за квадрат жрут с присвистом и просят добавки, так что может я и ошибаюсь

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8 комментариев
Axel Denisenko

На днях были некоторые новости по продажам новых автомобилей...

Как рассказали нам в агентстве "Автостат", в последнем месяце 2022 года было реализовано шесть автомобилей, а уже в январе 2023 года - 29. Из этого числа в декабре было куплено два электрических "Москвича", а в январе - три.
"Москвич 3" предлагают с турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач либо вариатором. Цена - от 1 970 000 рублей. Электрическая версия обойдется дороже - от 3 500 000 рублей.

Так что этот контракт на 3000 автомобилей как спасательный круг.
https://rg.ru/2023/02/09/stalo-izvestno-skolko-moskvichej-prodali-v-dekabre-i-ianvare.html

Стало известно, сколько "Москвичей" продали в…
Производство кроссовера "Москвич 3" стартовало в столице 23 ноября 2022 года. Первые автомобили…
rg.ru
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1 комментарий
Lisa Hamilton

ну собрали же,нужно же с ними что то сделать

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Евгений Ельмикеев

Мне кажется, что в целом не плохой курс. Начнут делать так, затем и своё можно будет подтягивать

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Дима

так и запишем, "санкции пошли на пользу"

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15 комментариев
Алексей Прасковьин
затем и своё можно будет подтягивать

30 лет до этого кто мешал "свое" подтягивать?

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36 комментариев
Pavel S

Да, постепенно наберут компетенции в сборке, потом начнут понемногу локализовывать, потом внедрять что-то свое. Так все и происходит. Молодцы.

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12 комментариев
M-S-R

главное детей не заводите

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3 комментария
Pavel Petel

Да, на ввозе готовых машинокомлектов еще как подтянутся.

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Медленный ящик

Кажется да, но нет.
Само производство сейчас просто конвейер, там нет разработки, нет дизайна, есть просто сборочная лента и вокруг мужики-операторы 😬
Раньше там собирали, как это подчеркнуто в статье, Рено, сейчас ничего не изменилось, как собирали, так и собирают, допом приклеивая значок. В чем тут перспектива?
Круто что адаптировались и люди не потеряли работу, но писаться тут влажными фантазиями не стоит.

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Эдуард Муха

В течение десятков лет, когда были возможности инвестиций, не подтягивали своё, а тут раз своё и появится.
Всю жизнь слышу присказку"начнём свой автомобиль делать". Результат сами знаете.

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unknown

Представилась возможность прокатится на этом чуде в карше.
И это самый странный выбор для «Возрождения Москвича» в стране где за окном 9 месяцев холодрыга……
Из подогревов только передние сидушки, и те нужно включать в меню экрана который безбожно тормозит.
В салоне откровенно пасет пластиком, вроде как большинство китайцев уже прошли это года 3 назад.
Что, Собянин не смог договориться с более достойными производителями из Китая а не с убогим Jacom???

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Невкусно и грустно

Более достойный китаец после русского оттянуть-подтянуть стоил бы не 3млн, а все 6-7 (т.е. как крузак какой-нибудь, лол).

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5 комментариев
Valentin Dombrovsky

Так не Собянин, Путин договаривался же.

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2 комментария
Евгений Ельмикеев

Название москвич сначала резало слух, затем как будто привык. Молодое поколение и не видело думаю не раз москвич, я сам только на фото видел семейный рыжий москвич)
а так хочется русских названий, пусть их будет больше

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Никита

Вот тебе, слева направо - тополь, искандер, катюша...

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3 комментария
Вадим Д.
объявил о поставках 3 тысяч автомобилей

А потом объявит, что не то имелось в виду и дофига лишних нулей приписано.

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Иван Серик

Даже 3к авто - это капля в море

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1 комментарий
Павел Ковальчук

Похожи на JAC???

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Madinet Kabyshev

Это JAC

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1 комментарий
Смешной чайник

@Leonid Bushuev ладно, ты выиграл.

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Leonid Bushuev

Еще бы :)
Смотри, скоро начнешь верить мне а не опасаться моих предсказаний, а так до уверенности дорастет и позитива :)

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Хэппи милф

Они протестировать для начала не хотят этот хлам? Не боятся, что всё это добро колом встанет?

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Алексей Прасковьин
Они протестировать для начала не хотят этот хлам? Не боятся, что всё это добро колом встанет?

Кто? Таксопарки? А у них выбора нет, им нужны относительно крупные партии одинаковых автомобилей. Через Казахстан столько не завезешь

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Dimitri

Как будто выбор есть…

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Алексей Долонгис

как оно встанет, если китайцы уже протестировали и нам гонят машины и шильдики сразу)

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Александр Пономарев

Я долго спал походу, вот это москвич))

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Alexey Dymov

Было очевидно, что такси и каршеринги - основные покупатели данного авто. Также было очевидно, что цена для них будет отличаться от розничной.

Поэтому правильно нужно строить логическую цепочку:
договорились с такси и каршерингами -> организовали сборку
а не
организовали сборку -> не смогли продать -> пошли к такси и каршерингам

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Мистер Твистер
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DpaHuk

Типичная история про "русского Ваньку". Каждый пример импортозамещения это дорога опять в зависимость от других. В чем была проблема уволить старых дедов с этих всех заводов? А я уверен там сидят деды в руководстве. Нанять нормальных начальников, нормальных конструкторов, нормальных дизайнеров, да, пришлось бы пару лет на разработку потерять, но не так как сейчас - галопом по Европам.

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Денис Обрезков

Так сначала надо дедов в другом месте убрать, очевидно же.

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Roman Orlov

Разработка не является самым трудным и долгим этапом.

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Эдуард Муха

Пару лет? Да вы, батенька, оптимист.

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iDark Ogr

Тазич 3

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LolKekNet

Админресурс решает, еее

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Артур Мороз

Видимо продажи не очень идут, сразу таксистам пытаются пихнуть

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Neo

Короче Яндекс Драйв и Ситимобил теперь вычеркиваем. Из нормальных остается только Ситидрайв и Белка.

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Алексей Прасковьин

И они придут к тому же по мере износа автопарка

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ЧятЖПТ

А там на мерседесах поди ездят

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3 комментария
Hero

«Поддерживать высокий уровень своих услуг» я думаю тут не от автомобилей зависит уровень, а от самого сервиса и водителей

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MMT

Размах

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Leslie Cooper

ну вот и все, они среди нас

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Юрий Б.

Кто потестит расскажите потом

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Крестьянский велосипед

Разница в шильдике же, на саму машину отзывы и так есть

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Сергей Скопинцев

Вопрос – чем хорош автомобиль?

Только без токса, пожалуйста. Выпал из понимания авторынка, отсюда вопрос.

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Александр Б.

доступностью поставок

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2 комментария
Kirill Kulagin

Скрепностью очевидно

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ЧятЖПТ

"Для себя понять"(с) хотите?

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1 комментарий
Алексей Прасковьин
Вопрос – чем хорош автомобиль?

Прогнозируемым объемом поставок. Если вам для личного пользования - то ничем. Обыкновенное китайское говно второго эшелона за дикий прайс.

Если вам для бизнеса - придется кушать, альтернатив-то не подвезли :)

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Kirill Kulagin

И вся эта возня, чтобы Яндекс купил китайский автомобиль не с оригинальной надписью jac, а москвич ??? ГЕНИАЛЬНО

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ЧятЖПТ

Яндекс еще в 21 году обьявлял что хочет купить 50тыс авто.Главное условие было наличие автомата-поэтому тазы пролетали.Оставались белорусские китайцы ,иномарки из недружественных(дорого) или чисто китайцы.
Сейчас остались только бел.китацы ,рос китацы и просто китайцы.

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1 комментарий
Встанислав Шишкин

Кабзда каргерингам, разорятся теперь

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Яков Матвеенко

Относительно весты лучше или хуже?

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Pavel Petel

Веста своя и дешевле, это не свое и дороже.

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2 комментария
The Popov

Поэтому называется Москвич 3

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Иван Вознюк

какой рофл будет, когда Москвич и JAC будут по-разному стоить

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Mike Amirov

воложа убрали чтобы пролоббировать китайское авто через яндекс как самую популярную платформу в рф, при этом китайцы оказались щедрыми для российских чиновников, которые получили хорошее вознаграждение

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Адам Ньюман

Судя по опциям машина получше Креты, это радует.

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Илья Тюменцев

Начать эксплуатацию в такси и каршеринге - это хорошо. Будет показательно в плане оценки надёжности "Москвичей". Возможно будут бортжурналы таксистов на "драйве" и можно будет отслеживать слабые места у данных авто.

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