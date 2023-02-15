«Юрент» представил новые электросамокаты — с поворотниками и экранами на руле Статьи редакции
Первые начали тестировать в Сочи.
- «Юрент» обновит парк самокатов новой моделью, производства Ninebot. У него есть поворотники — лампочки на передней части ручек самоката, которые удобно переключать, держа обе руки на руле.
- У модели есть два экрана. Левый показывает скорость движения, уровень заряда самоката и статус поворотников; правый — информацию о поездке, например, если самокат въехал в зону со сниженной скоростью или в запрещённую для передвижения.
- Переднее колесо большего диаметра, чтобы сделать транспорт устойчивее во время движения. Также укреплено заднее крыло. Скорость электросамоката — до 25 км/ч
- «Юрент» и Ninebot разработали новый IoT-трекер для более быстрой связи устройства с сервером. Он отвечает за снижение скорости в медленных зонах и более точное геопозиционирование, которое позволит понижать скорость на многолюдных участках.
- Новая модель соответствует правилам ПДД для средств индивидуальной мобильности, которые вступят в силу 1 марта 2023 года, отметили в «Юрент».
Компания планирует использовать несколько десятков тысяч электросамокатов новой модели. Первую партию тестируют в Сочи.
511 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
А когда самокаты были просто самокатами.
Вопрос: будут ли самокатчики пользоваться поворотниками, которые так удобно переключать?
Самокат же не от BMW, так что может и будут.
На мерсах вроде самые неудобные поворотники
Хотел показать направо — сдал назад😅
из соляриса виднее
Ну это всяко удобнее, чем рукой поворот показывать. Особенно если по проезжей части едешь.
Да многие ли из "летучих голландцев" его хоть как-то обозначают?
Больше экранов , поворотники , и так надо быть внимательным, теперь внимание будет рассеиваться на эти приборы, аварийность увеличиться
А я давно говорю, что в автомобиле поворотники ни к чему: внимание рассеивается -> аварийность увеличивается. Все аварии из-за поворотников.
Водитель BMW детектед
Следить надо за ямами и за поребриками всякими.
тоже подумал,что отвлекаться на экраны и телефон не лучшая идея при вождения даже самоката
лучше бы сделали некий звук при движении самоката. Иногда неожиданно выскакивает из-за спины, что аж пугаешься.
Надо просто протяжно делать "ВЖЖЖЖЖЖЖ", когда едешь на самокате.
самокатичики об этом забывают
надо микрофон поставить в самокат и тем, кто не делает "ВЖЖЖЖЖЖЖ" снижать скорость до 5 км/ч
А зачем ему поворотники на тротуаре? 🙋♂️
Благодарить пешеходов аварийкой)
мыслите шире - зачем самокат на тротуаре?
А когда Тинькофф включит самокаты в свою экосистему?
Закончил поездку - оформил автоматом рассрочку на 12 месяцев?)
Посмотрел на самокат — согласился купить его в кредит.
Ну, кстати да.. рейд до банкомата - бесплатно
На таком коротыше как-то сремно ехать
В Москве у юрент были просто хлам, а не самокаты, давно пора обновлять
Еще бы на экран добавить хотя бы минимальный навигатор, чтобы не приходилось с телефоном в руке ехать - было бы идеально!