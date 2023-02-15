Транспорт
Маша Цепелева

«Юрент» представил новые электросамокаты — с поворотниками и экранами на руле Статьи редакции

Первые начали тестировать в Сочи.

  • «Юрент» обновит парк самокатов новой моделью, производства Ninebot. У него есть поворотники — лампочки на передней части ручек самоката, которые удобно переключать, держа обе руки на руле.
  • У модели есть два экрана. Левый показывает скорость движения, уровень заряда самоката и статус поворотников; правый — информацию о поездке, например, если самокат въехал в зону со сниженной скоростью или в запрещённую для передвижения.
  • Переднее колесо большего диаметра, чтобы сделать транспорт устойчивее во время движения. Также укреплено заднее крыло. Скорость электросамоката — до 25 км/ч
  • «Юрент» и Ninebot разработали новый IoT-трекер для более быстрой связи устройства с сервером. Он отвечает за снижение скорости в медленных зонах и более точное геопозиционирование, которое позволит понижать скорость на многолюдных участках.
  • Новая модель соответствует правилам ПДД для средств индивидуальной мобильности, которые вступят в силу 1 марта 2023 года, отметили в «Юрент».

  • Компания планирует использовать несколько десятков тысяч электросамокатов новой модели. Первую партию тестируют в Сочи.

Фото «Юрент»

#новость #юрент #кикшеринг

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25 комментариев
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 Вадим Д.

А когда самокаты были просто самокатами.
Вопрос: будут ли самокатчики пользоваться поворотниками, которые так удобно переключать?

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Pavel Cree

Самокат же не от BMW, так что может и будут.

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Александр Вербицкий

На мерсах вроде самые неудобные поворотники

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Телефонный дебаркадер

Хотел показать направо — сдал назад😅

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Максим Марвуша

из соляриса виднее

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Den Kotov

Ну это всяко удобнее, чем рукой поворот показывать. Особенно если по проезжей части едешь.

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Вадим Д.

Да многие ли из "летучих голландцев" его хоть как-то обозначают?

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Mik Petrov

Больше экранов , поворотники , и так надо быть внимательным, теперь внимание будет рассеиваться на эти приборы, аварийность увеличиться

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Pavel Cree

А я давно говорю, что в автомобиле поворотники ни к чему: внимание рассеивается -> аварийность увеличивается. Все аварии из-за поворотников.

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Восточный браслет

Водитель BMW детектед

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Den Kotov

Следить надо за ямами и за поребриками всякими.

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Arthur Kislov

тоже подумал,что отвлекаться на экраны и телефон не лучшая идея при вождения даже самоката

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Куртуазный маньерист

лучше бы сделали некий звук при движении самоката. Иногда неожиданно выскакивает из-за спины, что аж пугаешься.

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Pavel Cree

Надо просто протяжно делать "ВЖЖЖЖЖЖЖ", когда едешь на самокате.

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Куртуазный маньерист

самокатичики об этом забывают
надо микрофон поставить в самокат и тем, кто не делает "ВЖЖЖЖЖЖЖ" снижать скорость до 5 км/ч

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Evgeny Kozlov

А зачем ему поворотники на тротуаре? 🙋‍♂️

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Blackrock

Благодарить пешеходов аварийкой)

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Инженер-душнила

мыслите шире - зачем самокат на тротуаре?

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Перечитатель

А когда Тинькофф включит самокаты в свою экосистему?

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Деда Миша

Закончил поездку - оформил автоматом рассрочку на 12 месяцев?)

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Pavel Cree

Посмотрел на самокат — согласился купить его в кредит.

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Перечитатель

Ну, кстати да.. рейд до банкомата - бесплатно

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Перечитатель

На таком коротыше как-то сремно ехать

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Порфирий

В Москве у юрент были просто хлам, а не самокаты, давно пора обновлять

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Юлия Шарафисламова

Еще бы на экран добавить хотя бы минимальный навигатор, чтобы не приходилось с телефоном в руке ехать - было бы идеально!

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