«КамАЗ» в июне 2023 года запустит беспилотные грузоперевозки по трассе М11 Москва — Санкт-Петербург Статьи редакции
Перевозить грузы будут на пяти машинах, а на пассажирском сиденье будет находиться оператор.
- В июне 2023 года начнутся коммерческие перевозки грузов беспилотными автомобилями из Москвы в Санкт-Петербург, рассказал РБК замгендиректора «КамАЗа» Михаил Матасов.
- Оператором перевозок станет «дочка» «КамАЗа» — ООО «Инновационный центр “КамАЗ”». Поначалу выполнять перевозки будут пять грузовиков — два из них уже собрали. В 2024 году «КамАЗ» собирается выпустить до 50 таких беспилотников.
- В автомобиле на пассажирском сиденье будет находиться оператор. Отказаться от его присутствия в компании планируют к 2025 году: когда достроят обход М11 вокруг Твери — этот участок трассы должен соединить Москву и Санкт-Петербург напрямую, без необходимости съезжать на другие дороги.
- Когда это случится, проехать весь путь можно будет в беспилотном режиме, говорят в «КамАЗе». До этого времени в компании будут обкатывать беспилотники, достраивать цифровую карту и учитывать «другие нюансы».
- В октябре 2022 года правительство одобрило экспериментальный правовой режим на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом — он даёт право проводить тесты по запуску беспилотного транспорта. Кроме «КамАЗа» в нём участвуют ещё пять компаний: «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics и оператор инфраструктуры — «Автодор».
- В январе 2023-го «КамАЗ» сообщил, что начал готовиться к тестированию беспилотников: по трассе проехали две машины и отсканировали дорогу для создания цифровой карты, на которую нанесут дорожные знаки, светофоры, погодные станции, мосты, развязки, бордюры, съезды и прочее.
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Так и запишем: с июня трасса М11 Москва — Санкт-Петербург закрыта для проезда.
Но не выезжать на ней лучше с апреля, от греха.
Вы же нейросеть, вам наоборот можно с июня выезжать
Россияне: «Эх, и где же наши технологические прорывы? Ничего делать не умеем».
Также россияне в новости про инновации: «Ну это небезопасно и вообще нихера не выйдет».
ну в будущем времени мы много что умеем, даже базы на Луне.
Также россияне, когда Маск показывает фейковое видео автопилота: «Уау, круто! Маск - гений, Тесла - топчик!»
«Эх, и где же наши технологические прорывы?
Переезжают в Израиль https://www.forbes.ru/tekhnologii/474095-kommersant-uznal-o-planah-andeksa-po-perenosu-v-izrail-razrabotki-bespilotnikov
Репутация?
Также россияне — это не россияне.
Акции Теслы обвалились на таких новостях
Ну они ещё на новостях про Tesla Semi не то чтобы поднялись…
Поеду ка я лучше на поезде. Мало ли...
Внимание пассажирам. Поезд Москва - Спб задержится на пару дней в тупике в связи с перекрытием путей поездом с мигалкой...
Я бы предложил телегу с лошадью - ну их эти, дьяволовы машины…
Воу, вот это красота
Ждём комментарии:
- КАМАЗ на 146% процентов состоит из импортных комплектующих, пф
= Ну, речь здесь о собственном беспилотном софте
- Да какой софт, вы посмотрите, что с долларом происходит. И вообще ничего нового придумать не могут, бледная копия западных идей. Наверняка не заработает
= Да, то ли дело Nicola и Semi, ага
"- КАМАЗ на 146% процентов состоит из импортных комплектующих"
клевета, всего лишь на 100.
Нормально сам придумал аргументы и сам их опроверг.
Что-то мне подсказывает, что подобные эксперименты вне зависимости от страны проведения одинакого небезопасны.
Так-то на трассах очень безопасно и кожаные водители не засыпают, не отвлекаются и не нарушают.
Уже безопасней обычных водителей, но увы в случае ошибок автопилотов это будет вызывать большой резонанс
Похоже, КамАЗ в себя поверил.
Мне понравились внешне новые камазы, даже удивился
Ну дела у него очень хорошо шли до всего этого и даже под санкциями вполне неплохо живет.
Успел новую модель запустить, которая стала хитом
Эх, Рогозина рано сняли! Он бы к июню пообещал новый звездолет и даже красочную картинку представил бы. А наш народ любит лубочные картинки и сказочные подвиги еще со времен Царя Гороха. Что нам Камазы? Даже с новым китайским карбюратором...
Беги, ДядьМить
Интересная новость! Надеемся, что результат будет положительный
Будет, только не скоро
4 месяца на "обкатку автопилота"? И сразу оператор не за рулем, а рядом? Я вот видел много машин Яндекса, на хордах, мкадах, и в Ясенево вечерами прям колоннами ездили. За рулем всегда был человек, и кажется их уже лет 5 как обкатывают. А вы видели беспилотный Камаз хоть один на дороге? Вот и я не видел, а через 4 месяца они уже будут сами перемещаться, верите?
Нет конечно, как обычно кликбейтная новость о которой через пару дней забудут.
Интересно, столько фигни люди пишут в комментариях, неужели нечего сказать нормального? Круто же, что запусткают беспилотники 💪
Если бы это были бы единственные беспилотники, которые запускают.
Ещё бы аэродинамику как у semi сделать
Зачем? Оно же не электро?
у меня как то даже и в голове не укладывается
Камаз и беспилотное управление
А камаз победитель ралли рейдов?
Что это за новое поколение такое ))
Какой красивый грузовик!
Ой, хочу поездить оператором в такой штуке на пассажирском сидении. Понятия не имею, какова там его функция, да и на водительском месте никогда в реале ездить не доводилось, наверное, потому и интересно.
Так же комментаторы, которые находятся далеко от зоны испытаний: не волнуйтесь, это безопасно.
Любопытно, что думает РКН, который периодически ломает всей стране IPSEC-туннели на своем ТСПУ? Ничего, если грузовик будет терять связь с центром управления?
на пассажирском сиденье будет находиться оператор
Хотел пошутить, но у Камаза шутка смешнее вышла
летунов поменьше на м11 станет