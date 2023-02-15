Транспорт
Чужой инструмент

«КамАЗ» в июне 2023 года запустит беспилотные грузоперевозки по трассе М11 Москва — Санкт-Петербург Статьи редакции

Перевозить грузы будут на пяти машинах, а на пассажирском сиденье будет находиться оператор.

  • В июне 2023 года начнутся коммерческие перевозки грузов беспилотными автомобилями из Москвы в Санкт-Петербург, рассказал РБК замгендиректора «КамАЗа» Михаил Матасов.
  • Оператором перевозок станет «дочка» «КамАЗа» — ООО «Инновационный центр “КамАЗ”». Поначалу выполнять перевозки будут пять грузовиков — два из них уже собрали. В 2024 году «КамАЗ» собирается выпустить до 50 таких беспилотников.
  • В автомобиле на пассажирском сиденье будет находиться оператор. Отказаться от его присутствия в компании планируют к 2025 году: когда достроят обход М11 вокруг Твери — этот участок трассы должен соединить Москву и Санкт-Петербург напрямую, без необходимости съезжать на другие дороги.
  • Когда это случится, проехать весь путь можно будет в беспилотном режиме, говорят в «КамАЗе». До этого времени в компании будут обкатывать беспилотники, достраивать цифровую карту и учитывать «другие нюансы».
  • В октябре 2022 года правительство одобрило экспериментальный правовой режим на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом — он даёт право проводить тесты по запуску беспилотного транспорта. Кроме «КамАЗа» в нём участвуют ещё пять компаний: «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics и оператор инфраструктуры — «Автодор».
  • В январе 2023-го «КамАЗ» сообщил, что начал готовиться к тестированию беспилотников: по трассе проехали две машины и отсканировали дорогу для создания цифровой карты, на которую нанесут дорожные знаки, светофоры, погодные станции, мосты, развязки, бордюры, съезды и прочее.
«КамАЗ Continent», беспилотная версия которого будет перевозить грузы по трассе М11

#новость #камаз #беспилотники

1752 просмотров
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72 комментария
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 Вадим Д.

Так и запишем: с июня трасса М11 Москва — Санкт-Петербург закрыта для проезда.
Но не выезжать на ней лучше с апреля, от греха.

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Pavel S

Вы же нейросеть, вам наоборот можно с июня выезжать

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2 комментария
Valentin Dombrovsky

Россияне: «Эх, и где же наши технологические прорывы? Ничего делать не умеем».

Также россияне в новости про инновации: «Ну это небезопасно и вообще нихера не выйдет».

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Leo Uvarov

ну в будущем времени мы много что умеем, даже базы на Луне.

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1 комментарий
Valentin Dombrovsky

Также россияне, когда Маск показывает фейковое видео автопилота: «Уау, круто! Маск - гений, Тесла - топчик!»

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1 комментарий
Qwerty54321

«Эх, и где же наши технологические прорывы?

Переезжают в Израиль https://www.forbes.ru/tekhnologii/474095-kommersant-uznal-o-planah-andeksa-po-perenosu-v-izrail-razrabotki-bespilotnikov

«Коммерсантъ» узнал о планах «Яндекса» перенести…
«Яндекс» может перенести разработку технологий беспилотного транспорта в Израиль и уже начал…
www.forbes.ru
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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Репутация?

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6 комментариев
Антон Т

Также россияне — это не россияне.

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iDark Ogr

Акции Теслы обвалились на таких новостях

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Valentin Dombrovsky

Ну они ещё на новостях про Tesla Semi не то чтобы поднялись…

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Дарья Голубева

Поеду ка я лучше на поезде. Мало ли...

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Бинарный Ёж

Внимание пассажирам. Поезд Москва - Спб задержится на пару дней в тупике в связи с перекрытием путей поездом с мигалкой...

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1 комментарий
Valentin Dombrovsky

Я бы предложил телегу с лошадью - ну их эти, дьяволовы машины…

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Александр Миронов

Воу, вот это красота

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Pavel S

Ждём комментарии:
- КАМАЗ на 146% процентов состоит из импортных комплектующих, пф
= Ну, речь здесь о собственном беспилотном софте
- Да какой софт, вы посмотрите, что с долларом происходит. И вообще ничего нового придумать не могут, бледная копия западных идей. Наверняка не заработает
= Да, то ли дело Nicola и Semi, ага

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Leo Uvarov

"- КАМАЗ на 146% процентов состоит из импортных комплектующих"
клевета, всего лишь на 100.

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Pavel Cree

Нормально сам придумал аргументы и сам их опроверг.

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Sergey Gong

Что-то мне подсказывает, что подобные эксперименты вне зависимости от страны проведения одинакого небезопасны.

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Никита Шультайс

Так-то на трассах очень безопасно и кожаные водители не засыпают, не отвлекаются и не нарушают.

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Qwerty54321

Уже безопасней обычных водителей, но увы в случае ошибок автопилотов это будет вызывать большой резонанс

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1 комментарий
Александр Рюмин

Похоже, КамАЗ в себя поверил.

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Евгений Ельмикеев

Мне понравились внешне новые камазы, даже удивился

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7 комментариев
Иван Саблин

Ну дела у него очень хорошо шли до всего этого и даже под санкциями вполне неплохо живет.
Успел новую модель запустить, которая стала хитом

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Michael T

Эх, Рогозина рано сняли! Он бы к июню пообещал новый звездолет и даже красочную картинку представил бы. А наш народ любит лубочные картинки и сказочные подвиги еще со времен Царя Гороха. Что нам Камазы? Даже с новым китайским карбюратором...

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Alex S

Беги, ДядьМить

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Богатый каякер

Интересная новость! Надеемся, что результат будет положительный

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Юрий Спирин

Будет, только не скоро

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Mkha Stas

4 месяца на "обкатку автопилота"? И сразу оператор не за рулем, а рядом? Я вот видел много машин Яндекса, на хордах, мкадах, и в Ясенево вечерами прям колоннами ездили. За рулем всегда был человек, и кажется их уже лет 5 как обкатывают. А вы видели беспилотный Камаз хоть один на дороге? Вот и я не видел, а через 4 месяца они уже будут сами перемещаться, верите?

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Vitaly Ya

Нет конечно, как обычно кликбейтная новость о которой через пару дней забудут.

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Юрий

Интересно, столько фигни люди пишут в комментариях, неужели нечего сказать нормального? Круто же, что запусткают беспилотники 💪

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Pavel Cree

Если бы это были бы единственные беспилотники, которые запускают.

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Евгений Ельмикеев

Ещё бы аэродинамику как у semi сделать

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Алексей Прасковьин

Зачем? Оно же не электро?

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9 комментариев
Андрей Колобов

у меня как то даже и в голове не укладывается
Камаз и беспилотное управление

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ЧятЖПТ

А камаз победитель ралли рейдов?

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1 комментарий
Рубен Игнатьев

Что это за новое поколение такое ))

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Ксения Вильчинская

Какой красивый грузовик!

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Izya Fox

Ой, хочу поездить оператором в такой штуке на пассажирском сидении. Понятия не имею, какова там его функция, да и на водительском месте никогда в реале ездить не доводилось, наверное, потому и интересно.

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Андрей Куртучкин

Так же комментаторы, которые находятся далеко от зоны испытаний: не волнуйтесь, это безопасно.

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Иван Дэвидсон

Любопытно, что думает РКН, который периодически ломает всей стране IPSEC-туннели на своем ТСПУ? Ничего, если грузовик будет терять связь с центром управления?

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Вася Пражкин
в июне 2023 года запустит беспилотные грузоперевозки
на пассажирском сиденье будет находиться оператор

Хотел пошутить, но у Камаза шутка смешнее вышла

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Эфир Монеров

летунов поменьше на м11 станет

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