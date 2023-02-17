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Транспорт
Маша Цепелева

Рынок кикшеринга в 2022 году вырос на 64%, до 13,3 млрд рублей, самую большую долю занимает Whoosh — исследование Статьи редакции

Почти 94% рынка делят между собой три сервиса из 40.

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  • Объёмроссийскогорынка кикшеринга в 2022 году составил 13,3 млрд рублей. Данные указаны в исследовании отраслевого издания «Трушеринг» (есть у vc.ru). В 2021-м показатель составил 8,8 млрд рублей. Долю в 93,7% занимают сервисы Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go». Всего на рынке работают 40 компаний, в 2021 году их было 50.
  • Whoosh занимает самую большую долю в общем объёме поездок (50,8%) и в общей выручке кикшеринга в России (47%). На первом месте по количеству самокатов — «Юрент» (44,3%).
  • У Whoosh — 11,9 млн зарегистированных пользователей, у «Юрента» — 9 млн, «Яндекс Go» не раскрыл данные. «Юрент» работает в 120 городах, Whoosh — в 37, «Яндекс Go» — в четырёх.
  • Средняя стоимость за минуту поездки составила 7,3 рубля. Средняя выручка на пользователя в сезон — 858 рублей. Средняя продолжительность поездки — почти 18 минут, её средняя стоимость — 128 рублей.
  • Из 168 городов в России, где живёт больше 100 тысяч человек, кикшеринг работает в 137. Потенциал роста аудитории в таких городах составляет 2,9 млн человек.
  • Главными рисками в 2022 году стала геополитическая ситуация. Она помешала сервисам развиваться на зарубежных рынках. В будущем кризис может привести к снижению финансирования, сокращению аудитории и проблемам с закупками.
  • Также существенным риском остаётся законодательное регулирование и медленное развитие инфраструктуры в городах.
  • «Трушеринг» прогнозирует к 2025 году рост рынка до 39,5 млрд рублей, а клиентской базы — с 15,5 млн в 2022-м до 32,5 млн в 2025-м.

#новость #кикшеринг

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2 комментария
Aleks Sch

Действительно так или вброс перед ipo?

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Вадим Д.

Трое делят 94%, первый держит 50,8%, на 37 участников приходится 6% и они работают. Удивительный мир кикшеринга.

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