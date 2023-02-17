Рынок кикшеринга в 2022 году вырос на 64%, до 13,3 млрд рублей, самую большую долю занимает Whoosh — исследование Статьи редакции
Почти 94% рынка делят между собой три сервиса из 40.
174 просмотров
- Объёмроссийскогорынка кикшеринга в 2022 году составил 13,3 млрд рублей. Данные указаны в исследовании отраслевого издания «Трушеринг» (есть у vc.ru). В 2021-м показатель составил 8,8 млрд рублей. Долю в 93,7% занимают сервисы Whoosh, «Юрент» и «Яндекс Go». Всего на рынке работают 40 компаний, в 2021 году их было 50.
- Whoosh занимает самую большую долю в общем объёме поездок (50,8%) и в общей выручке кикшеринга в России (47%). На первом месте по количеству самокатов — «Юрент» (44,3%).
- У Whoosh — 11,9 млн зарегистированных пользователей, у «Юрента» — 9 млн, «Яндекс Go» не раскрыл данные. «Юрент» работает в 120 городах, Whoosh — в 37, «Яндекс Go» — в четырёх.
- Средняя стоимость за минуту поездки составила 7,3 рубля. Средняя выручка на пользователя в сезон — 858 рублей. Средняя продолжительность поездки — почти 18 минут, её средняя стоимость — 128 рублей.
- Из 168 городов в России, где живёт больше 100 тысяч человек, кикшеринг работает в 137. Потенциал роста аудитории в таких городах составляет 2,9 млн человек.
- Главными рисками в 2022 году стала геополитическая ситуация. Она помешала сервисам развиваться на зарубежных рынках. В будущем кризис может привести к снижению финансирования, сокращению аудитории и проблемам с закупками.
- Также существенным риском остаётся законодательное регулирование и медленное развитие инфраструктуры в городах.
- «Трушеринг» прогнозирует к 2025 году рост рынка до 39,5 млрд рублей, а клиентской базы — с 15,5 млн в 2022-м до 32,5 млн в 2025-м.
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Действительно так или вброс перед ipo?
Трое делят 94%, первый держит 50,8%, на 37 участников приходится 6% и они работают. Удивительный мир кикшеринга.