Минэкономики разрешило бесплатный проезд электромобилей по части платных дорог с 1 марта 2023 года Статьи редакции
Например, по М-11 из Москвы в Санкт-Петербург или по М-4 из столицы в Ростов-на-Дону.
- Минэкономики совместно с госкомпанией «Автодор» с 1 марта запустят эксперимент, позволяющий владельцам электромобилей бесплатно проезжать по платным федеральным трассам.
- Для бесплатного проезда надо купить за 3000–3500 рублей бесконтактный транспондер T-pass или взять его в аренду в офисе «Автодор—Платные дороги». С собой надо принести документы, подтверждающие электрический двигатель (СТС и ПТС), пояснил замглавы Минэкономики Максим Колесников. Если у автовладельца есть T-pass, с ним всё равно надо сходить в офис.
- Разрешение будет касаться трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, а также отрезка М-11 15–58 км и обхода Одинцово. Операторам последних двух участков «Автодор» компенсирует выпадающие доходы.
- Автовладельцы смогут сэкономить примерно 2000 рублей при поездке в рабочий день из Москвы в Санкт-Петербург по М-11 и 1920 рублей — из столицы в Ростов-на-Дону по М-4, посчитали в Минэкономики.
- Если устройство будут использовать на другой машине, со счёта спишут полную стоимость проезда, а транспондер отключат от акции без возможности восстановления, пояснили в «Автодоре». На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, на платных дорогах Псковской области и других региональных трассах транспондер работать не будет.
- Если эксперимент пройдёт удачно, Минэкономики, Минтранс и Минфин подготовят поправки к закону «Об автомобильных дорогах» и разрешат бесплатный проезд для электротранспорта по всем платным дорогам.
- Идея впервые появилась в 2021 году в Концепции правительства по развитию производства электрического автотранспорта. Её планировали реализовать через год.
- По данным Минэкономики, в 2022 году в России произвели около 1700 электрических моделей. По оценкам «Автостата», за год ввезли 3400 новых электромобиля (на 24% больше, чем в 2021 году) и 4300 подержанных. По данным ГИБДД, на конец 2022 года в России зарегистрировано 22,5 тысячи электромобилей.
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Уважаемые электромобилисты, я разрабатываю приложение для удобного просмотра всей зарядной инфраструктуры на карте, с отзывами зарядных локаций, удобным поиском, отображением статусов зарядных коннекторов в реальном времени для планирования маршрута, а также множеством других полезных функций.
Приложение "2Chargers" доступно в Google Play и AppStore. У нас самое активное сообщество электромобилистов в Telegram. Добро пожаловать😇
На платных дорогах с обычными заправками проблема, а электромобиль уж точно негде зарядить будет
Вам так кажется) я являюсь разработчиком приложения “2chargers”, уж поверьте, зарядиться вы сможете на перечисленных выше трассах😋
Ага — https://youtu.be/opw0uXUpans
Ребята хорошо показали какие там заправки. :/
Опрометчиво будет, если скажу, что сейчас всё идеально, но видос "состарился". Я бы назвал этот видос больше хайповым. Знаю людей которые путешествуют на изи, а уж с СПБ до МСК - с одной подзарядкой летом.
Но для сравнения, я из центра Москвы в центр СПб еду 5-5:30 с одной заправкой.
Я могу без съезда с платной трассы доехать из Москвы до Питера?
да, сможете, если запас хода вашего электромобиля 250км+ Я проверял лично неоднократно.
Супер, значит. Но пока что гибрид или ДВС удобнее для дальних поездок
Брать можно не по этой причине) Удовольствие от вождения я бы обозначил основным фактором
Мой опыт пока обратный
Для Вас подойдёт Plug-in Hybrid =)
У тебя электрокар, который 800 км на одной зарядке может проехать? Это что за зверь такой?
Поставьте "2chargers" доступно на IOS и Android. Полистайте карту, вы удивитесь, как много компаний грызутся за рынок зарядной инфраструктуры. Я начал разработку этого приложения в прошлом году, за это время изменения колоссальные.
Просто цена проезда по платным дорогам уже будет включена в стоимость Москвича. А так, хорошая новость, позитивная.
Никого позитива. Людей делят на касты. Одни платят за других. Богачи на Теслах будут ещё богаче. А главная задача, этой так сказать акции, увеличить продажи Москвичей, машина такая российская, хаха. Только владелец завода, хаха производство там, Москвича имеет свой интерес в этом. И имеет лохматую руку в правительстве.
санитара в тред
Начинается - как классический развод )
вполне логично. или надо вбухать стопятьсот миллионов на ИИ камеры которые будут распознавать электромобили на всех пунктах проезда?
Вы будете удивлены, но камеры с распознаванием у них уже очень давно введены в строй
Марки машин могут распознавать? Интересно)
Теоретически могут, но проще и надежней им по номерам и базе определять.
Точно, об этом не подумал
Показать стс на пропуске что двигатель электрический
Это долго, человеческие ресурсы нужны. А с транспондером проехал и всё. У меня машины нет, но я в целом за транспондер. Удобно же.
А гибридов это касается?
только если на трассе не будет включаться бензиновый двигатель
То есть часть дорог становится электробеслатными и одновременно топливнокоммерческими?
И опять-таки – вот вроде декларируют: бесплатно, ура, а на деле сколько людей этим воспользуется? Но на бумаге и в новостях огонь, "забота" о простых россиянах.
У производителя, хаха, электрического москвича, это машина такая, ооооогроооомные связи в правительстве.
Зсд отказалось от субсидии?
Это же пока тест. Если примут закон, то и ЗСД никуда не денется.
Замануха, не покупайте электроавтомобили. Через год опять сделают платным.
А я уже одеваться начал, думал сейчас теслу побегу покупать. А тут вон оно что...
Но я же не ЭТО загадывал!!" - "А СБЫЛОСь ЭТО!!! https://vk.com/video-79660108_170456877
Называй ее "москвич 3"
Бл, я уже теслу сбегал купил. Ты мог раньше написать?, ну камон !
Вроде наш «лидер нации» был против электромобилей и топил за газовые авто? Неужели у чинуш открылись глаза
Это именно тачки типа теслы или гибриды тоже?
Капания в себе
Както странно читать, когда нефтедержавное государство топит за электромобили
Потому что для производства электромобилей нужно еще много разных металлов, которых у нас в избытке, того же никеля
В 2024 году на платных участках будут только теслы и электросамокаты
Там бы каждые 50км поставить по станции на 15-30 постов зарядки с туалетами и обогреваемым помещением (кафе?)
А то и обычных заправок то негусто
Сейчас электричка и межгород плохо совместимы
Спасибо. А можно ещё разрешить деньги получить на электрокар
Какой во всем этом смысл в стране которой нефть некуда девать?
Китайские электромосквичи надо впарить
Есть еще экологический момент