Производитель электрогрузовика EVM Pro открыл предзаказы — первые 250 машин будут стоить 4,5 млн рублей Статьи редакции
А поставлять грузовики начнут во втором квартале 2023 года.
- «Электромобили Мануфэкчуринг рус» начала собирать предзаказы на автомобиль EVM Pro на своём сайте, сообщил ТАСС гендиректор компании Илья Рашкин.
- Электрогрузовик доступен в трёх модификациях: промтоварный фургон, еврофургон и изотермический фургон. Купить его можно будет как напрямую у производителя, так и в салонах «Торгмаш» в Москве.
- Открытие завода по серийному выпуску Evm Pro намечено на конец марта, мощность производства — 1000 автомобилей в год. Поставки машин начнутся во втором квартале 2023 года, стоимость первых 250 грузовиков составит 4,5 млн рублей.
- «Электромобили Мануфэкчуринг рус» показала электрогрузовик в феврале 2022 года. Автомобиль создан на базе шасси «УАЗ Профи», он может проехать на одном заряде около 300 км с грузом до одной тонны и скоростью 80 км/ч.
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Неужели нельзя было нормально назваться? Что это, блять, за «Электромобили Мануфэкчуринг рус»? Если "электромобили", то почему "мануфэкчуринг", а не "промышленные" или на худой конец не "мануфактурные"? А если "мануфэкчуринг", то почему не "аутомобайл" (ну или подставьте тут транскрипцию этого слова, ок). И почему "рус" с маленькой буквы?
Пиздец какой-то.
Ну потому что в стране все ебанулись. Одни ебанулись, выдумывая какую-то хероту, другие ебанулись, читая про то что они там выдумали.
Это у них на сайте. Я с первого раза даже прочитать не смог. Электрогрузомобиль! ))
Наверное типа для иностранной регистрации не удобно выговариваемое получится: Elektromobili Promishlennie
Ахахаха ору😆😆😆
Ну потому что китайцы собирают
Во-перых, manufacturing тут означает «производство». Во-вторых, это «юридическое название», оно по закону должно быть транслитерировано на кириллицу.
Не возмущайся то подъедут ребята из Пездилятикус Корпарейшен
Неужели нельзя было нормальные диски поставить
Дисски нормальные поставь!
Неужели нельзя было свой дизайн грузовика придумать
авто коммерческое, никому дела нет до тех дисков
низкую подвеску ещё, и 10 сабвуферов в кузов
Холопу только телега
Тогда он бы не стоил 4,5 млн рублей
Зачем?
Пох пусть обычные катки стоят👀
Купить ЭВМ ПРО в салоне ТОРГМАШ - звучит как квест из Atomic Heart.
Электронная вычислительная машина в кузове?
ЭВМ про? Это как м2 Мак мини? Там опечатка в салоне ТОРГАШ
""гендиректор компании Илья Рашкин.""
Такой позор даже увольнением не смыть
А чо. Мы к позору привыкли.
Чем вы тут-то не довольны?
Батарейка в кузове?
в отдельном прицепе
Оставлю здесь. На всякий случай: https://www.ford.com/trucks/f150/f150-lightning/
Не сравнить с ЭВМ эту некрасивую древность. Даже из-за того что Форд дешевле не хочется даже покупать.
Фу как не духовно…
Разные классы машин.
решетка радиатора. Что с ней? уж лучше бы от уаза оставили
От унитаза и то лучше
Охохонюшки... Штош. Какой Рашкин, такие и грузовики.
до первого поворота, наверное доедут))
И кто это купит? Ни кожи ни рожи
Ха-ха ЕВРОфургон...
а цена какая привлекательная то
Что за инфантилизм "кто купит?" ?
Кому надо и есть деньги тот купит.У кого нет денег и не надо не купят. Это же логично :-)
Груз до 1 тонны не маловато для такого будет на 300 км?
ооо народу нехуй сказать по теме - доебались до дисков нейминга и несущей базы.
по теме - по такой цене он нахуй не нужен, даже конченый гринписоеб купит обычную газель за 3 ляма
Легко исправить росчерком пера - запретят положим завтра грузовики с двз в городах и начнут очереди из покупателей выстраиваться
а лучше газель некст на газу
Эксплуатационные расходы разные.
Похоже скоро примут закон о дискриминации тс РФ
Автомобиль создан на базе шасси «УАЗ Профи»
я не понял, это тест какой-то? Кто в здравом уме за УАЗ 4.5 ляма выложит?
Как кто. Госпредприятия. Обяжут закупать. По 45 лямов штука.
Я тут вспоминал недавно. Года три назад на коллегой смеялся, тот новый Киа Рио за 950к, в полном фарше купил. На Авито недавно увидел за Рио 2017, +- миллион просят, он ещё и в выигрыше получается. Я сам весной жене glk 2012 взял за 1.2кк, потом курс упал, думал дурак купил дорого, сейчас смотрю они 1.3-1.4млн. короче с машинами в стране беда
Единственное что мне не нравится - платформа УАЗа. Она весит дохуаза. Опять совок с вечно тяжёлым всем.
Обычный уазик на электричестве, если бы банок добавили под будку, то и все 800 км без проблем смог бы преодолеть! Видать обычный уазик купили вытащили двс. Воткнули пару электродвигателей накинули пару лямов.
А для чего 800км? Никто для межгорода не будет такие машины использовать. Максимум загрузиться в одной точке и развезти по мелким(км 50-100 в день максимум)
Ничего не могут нормально сделать. Не название придумать, ни сайт сделать. Такой же и шрузомобиль будет