Транспорт
Личной глобус

Производитель электрогрузовика EVM Pro открыл предзаказы — первые 250 машин будут стоить 4,5 млн рублей Статьи редакции

А поставлять грузовики начнут во втором квартале 2023 года.

  • «Электромобили Мануфэкчуринг рус» начала собирать предзаказы на автомобиль EVM Pro на своём сайте, сообщил ТАСС гендиректор компании Илья Рашкин.
  • Электрогрузовик доступен в трёх модификациях: промтоварный фургон, еврофургон и изотермический фургон. Купить его можно будет как напрямую у производителя, так и в салонах «Торгмаш» в Москве.
  • Открытие завода по серийному выпуску Evm Pro намечено на конец марта, мощность производства — 1000 автомобилей в год. Поставки машин начнутся во втором квартале 2023 года, стоимость первых 250 грузовиков составит 4,5 млн рублей.
  • «Электромобили Мануфэкчуринг рус» показала электрогрузовик в феврале 2022 года. Автомобиль создан на базе шасси «УАЗ Профи», он может проехать на одном заряде около 300 км с грузом до одной тонны и скоростью 80 км/ч.

#новость #электромобили

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72 комментария
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 Слегка Придурковатый

Неужели нельзя было нормально назваться? Что это, блять, за «Электромобили Мануфэкчуринг рус»? Если "электромобили", то почему "мануфэкчуринг", а не "промышленные" или на худой конец не "мануфактурные"? А если "мануфэкчуринг", то почему не "аутомобайл" (ну или подставьте тут транскрипцию этого слова, ок). И почему "рус" с маленькой буквы?

Пиздец какой-то.

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Vasili Kubarev

Ну потому что в стране все ебанулись. Одни ебанулись, выдумывая какую-то хероту, другие ебанулись, читая про то что они там выдумали.

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4 комментария
Уголовный жар

Это у них на сайте. Я с первого раза даже прочитать не смог. Электрогрузомобиль! ))

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Вильгельм Богачев

Наверное типа для иностранной регистрации не удобно выговариваемое получится: Elektromobili Promishlennie

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1 комментарий
Антон Иванов

Ахахаха ору😆😆😆

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Mr Black

Ну потому что китайцы собирают

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1 комментарий
Edo Defor

Во-перых, manufacturing тут означает «производство». Во-вторых, это «юридическое название», оно по закону должно быть транслитерировано на кириллицу.

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6 комментариев
Roman Kotov

Не возмущайся то подъедут ребята из Пездилятикус Корпарейшен

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се ля ви

Неужели нельзя было нормальные диски поставить

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IN X

Дисски нормальные поставь!

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Hero

Неужели нельзя было свой дизайн грузовика придумать

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1 комментарий
Дмитрий Астахов

авто коммерческое, никому дела нет до тех дисков

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Xota Bitch

низкую подвеску ещё, и 10 сабвуферов в кузов

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2 комментария
Sergey Folps

Холопу только телега

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Юрий Б.

Тогда он бы не стоил 4,5 млн рублей

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Mr Black

Зачем?
Пох пусть обычные катки стоят👀

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Влад Светлый

Купить ЭВМ ПРО в салоне ТОРГМАШ - звучит как квест из Atomic Heart.

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تقي

Электронная вычислительная машина в кузове?

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Roman Kotov

ЭВМ про? Это как м2 Мак мини? Там опечатка в салоне ТОРГАШ

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Roman Kotov

""гендиректор компании Илья Рашкин.""

Такой позор даже увольнением не смыть

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Vasili Kubarev

А чо. Мы к позору привыкли.

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Edo Defor

Чем вы тут-то не довольны?

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3 комментария
Aleksei M

Батарейка в кузове?

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Xota Bitch

в отдельном прицепе

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3 комментария
Vlad Romanchenko

Оставлю здесь. На всякий случай: https://www.ford.com/trucks/f150/f150-lightning/

2023 Ford® F-150 Lightning Electric Truck |All…
The 2023 Ford F-150® Lightning™ all-electric truck is available in 4 trim levels; Pro, XLT, Lariat…
www.ford.com
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تقي

Не сравнить с ЭВМ эту некрасивую древность. Даже из-за того что Форд дешевле не хочется даже покупать.

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Dimitri

Фу как не духовно…

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Edo Defor

Разные классы машин.

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Дмитрий Зима

решетка радиатора. Что с ней? уж лучше бы от уаза оставили

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Roman Kotov

От унитаза и то лучше

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Вадим Д.

Охохонюшки... Штош. Какой Рашкин, такие и грузовики.

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Андрей Лазутин

до первого поворота, наверное доедут))

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Roman Kotov

И кто это купит? Ни кожи ни рожи

Ха-ха ЕВРОфургон...

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Юрий Ковтун

а цена какая привлекательная то

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1 комментарий
And

Что за инфантилизм "кто купит?" ?

Кому надо и есть деньги тот купит.У кого нет денег и не надо не купят. Это же логично :-)

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Artur Kuramshin

Груз до 1 тонны не маловато для такого будет на 300 км?

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Funpepper

ооо народу нехуй сказать по теме - доебались до дисков нейминга и несущей базы.

по теме - по такой цене он нахуй не нужен, даже конченый гринписоеб купит обычную газель за 3 ляма

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Dmitrii

Легко исправить росчерком пера - запретят положим завтра грузовики с двз в городах и начнут очереди из покупателей выстраиваться

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1 комментарий
Malina Krasnaya

а лучше газель некст на газу

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Stanislav Zley

Эксплуатационные расходы разные.

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Сучий сын

Похоже скоро примут закон о дискриминации тс РФ

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Вася Пражкин
первые 250 машин будут стоить 4,5 млн рублей
Автомобиль создан на базе шасси «УАЗ Профи»

я не понял, это тест какой-то? Кто в здравом уме за УАЗ 4.5 ляма выложит?

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Vasili Kubarev

Как кто. Госпредприятия. Обяжут закупать. По 45 лямов штука.

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1 комментарий
MEM

Я тут вспоминал недавно. Года три назад на коллегой смеялся, тот новый Киа Рио за 950к, в полном фарше купил. На Авито недавно увидел за Рио 2017, +- миллион просят, он ещё и в выигрыше получается. Я сам весной жене glk 2012 взял за 1.2кк, потом курс упал, думал дурак купил дорого, сейчас смотрю они 1.3-1.4млн. короче с машинами в стране беда

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Mike Platonov

Единственное что мне не нравится - платформа УАЗа. Она весит дохуаза. Опять совок с вечно тяжёлым всем.

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Александр Кеев

Обычный уазик на электричестве, если бы банок добавили под будку, то и все 800 км без проблем смог бы преодолеть! Видать обычный уазик купили вытащили двс. Воткнули пару электродвигателей накинули пару лямов.

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Ivan Mart

А для чего 800км? Никто для межгорода не будет такие машины использовать. Максимум загрузиться в одной точке и развезти по мелким(км 50-100 в день максимум)

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Альберт Кех

Ничего не могут нормально сделать. Не название придумать, ни сайт сделать. Такой же и шрузомобиль будет

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