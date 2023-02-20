Глава Минпромторга: в 2023 году российских автопроизводителей вновь обяжут устанавливать антиблокировочную систему Статьи редакции
Выпускать машины без неё и подушек безопасности разрешили в мае 2022 года.
ABS — это система, которая предотвращает блокировку колёс автомобиля при торможении. Это нужно, чтобы водитель смог сохранить контроль над машиной, когда необходимо экстренно затормозить.
- В середине мая 2022 года правительство опубликовало постановление с упрощенными требованиями к сертификации легковых автомобилей. Оно позволяет производителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов. Например, ABS, систему контроля устойчивости автомобиля, подушки безопасности и другие элементы.
- Постановление действовало до 1 февраля 2023-го, но в конце января действие упрощённых правил продлили до 1 июня.
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Что мешает 1 июня продлить до февраля 2024? А потом снова до июня
"До 1-го июня все смело можете прыгать в пустой бассейн рыбкой, это безопасно. Дальше посмотрим, может продлим"
Морда может треснуть…
Как может треснуть то, что треснуть не может?
Ну я и говорю что может. Вот они и переживают, страхуются.
И покупают же ладу без АБС и подушек по цене иномарки
«Ну а как ты хотел?», синдром нового. На кой среднестатистическому Ваську какая-нибудь Корола 2015-го года в хорошем состоянии, но, понятное дело, БУ; когда есть НОВАЯ Lada.
А может ещё нынче патриотизм головного мозга даёт о себе знать.
Я знаю людей, которые готовы ради гарантии купить продукт в магазине, когда такой же новый, но без гарантии стоит на вторичке в 2,5 раза дешевле. Но это уже совсем другая история
Да я про тоже, примерно. Не удивлюсь если люди эти ещё и гарантию хотят на какие-нибудь чайнички, микроволновки, утюжки, телевизоры и т.д.
На вещи, которые живут десятилетиями и ломаются реже всех.
А они только начали проработку выпуска машин без дверей и кресел. И тут на тебе.
Почти как у Высоцкого:
«Это жизнь! И вдруг — Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!».
Я правильно понимаю, это ТОТ САМЫЙ РЫВОК, о котором говорил пу?
Вновь встали с колен. Чтоб мы без такого талантливого руководства делали бы?
Карету мне! (С) 2024г, Россия
Ну а что, экогологичненько. Реальный прорыв ведь - такой экологичности в Европе даже близко ещё нет. Загнивают лошки.
Наивные, надеятся видать, что к этому времени из Китая начнут возить кишки для этой системы. Ага-да.
Минус Гранта)
мы подняли культуру на небывалую высоту, следующий этап - поднять на четвереньки... (из одного сатирического журнала)
тут не про культуру, но что-то вспомнилось
Куда ставить то?😂 на дверные замки? Краски же нет для авто
В ожидании: «Всё равно все пи…сы, всё украли и всё пропало.
А вы вот дороги когда сделаете, чтобы АБС не пришлось ставить.
А вы сеть электрозаправок сделайте, чтобы я не покупал ГовноВаз, а современный электромобиль.»
Ну да, так и есть, почему я должен ездить на ведре потому-что дороги до сих пор сделать не могут и поэтому я не хочу подвеску уничтожать или на ГовноВазе в 23 году потому-что электрозаправок до сих пор нет, это же очевидно если хоть немного подумать, не?
Интересно, как будет
Мы будем делать ABS
Будем хоронить рос авто рынок, так как запрет есть, а ABS нет
Просто продлим срок, когда можно выпускать без ABS