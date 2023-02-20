Транспорт
Личной глобус

Глава Минпромторга: в 2023 году российских автопроизводителей вновь обяжут устанавливать антиблокировочную систему Статьи редакции

Выпускать машины без неё и подушек безопасности разрешили в мае 2022 года.

  • Производство антиблокировочной системы тормозов (ABS) запустят в России в 2023 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

  • Кроме того, ведомство намерено до конца 2023 года вновь сделать установку ABS обязательной. Конкретной даты, когда это случится, Мантуров не называет.

Не назову конкретно месяц, но до конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS. Исходя из этого мы его вернём на круги своя.

Денис Мантуров, глава Минпромторга

  • ABS — это система, которая предотвращает блокировку колёс автомобиля при торможении. Это нужно, чтобы водитель смог сохранить контроль над машиной, когда необходимо экстренно затормозить.

  • В середине мая 2022 года правительство опубликовало постановление с упрощенными требованиями к сертификации легковых автомобилей. Оно позволяет производителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов. Например, ABS, систему контроля устойчивости автомобиля, подушки безопасности и другие элементы.
  • Постановление действовало до 1 февраля 2023-го, но в конце января действие упрощённых правил продлили до 1 июня.

#новость #автомобили

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 Hnorr
Постановление действовало до 1 февраля 2023-го, но в конце января действие упрощённых правил продлили до 1 июня.

Что мешает 1 июня продлить до февраля 2024? А потом снова до июня

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Andres Orumets

"До 1-го июня все смело можете прыгать в пустой бассейн рыбкой, это безопасно. Дальше посмотрим, может продлим"

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Daniil Melnik

Морда может треснуть…

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Hnorr

Как может треснуть то, что треснуть не может?

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Daniil Melnik

Ну я и говорю что может. Вот они и переживают, страхуются.

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Alex R

И покупают же ладу без АБС и подушек по цене иномарки

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Daniil Melnik

«Ну а как ты хотел?», синдром нового. На кой среднестатистическому Ваську какая-нибудь Корола 2015-го года в хорошем состоянии, но, понятное дело, БУ; когда есть НОВАЯ Lada.
А может ещё нынче патриотизм головного мозга даёт о себе знать.

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Эпик

Я знаю людей, которые готовы ради гарантии купить продукт в магазине, когда такой же новый, но без гарантии стоит на вторичке в 2,5 раза дешевле. Но это уже совсем другая история

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Daniil Melnik

Да я про тоже, примерно. Не удивлюсь если люди эти ещё и гарантию хотят на какие-нибудь чайнички, микроволновки, утюжки, телевизоры и т.д.
На вещи, которые живут десятилетиями и ломаются реже всех.

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Вадим Д.

А они только начали проработку выпуска машин без дверей и кресел. И тут на тебе.
Почти как у Высоцкого:
«Это жизнь! И вдруг — Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!».

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just a.

Я правильно понимаю, это ТОТ САМЫЙ РЫВОК, о котором говорил пу?

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Вася Пражкин
вновь обяжут

Вновь встали с колен. Чтоб мы без такого талантливого руководства делали бы?

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تقي

Карету мне! (С) 2024г, Россия

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Daniil Melnik

Ну а что, экогологичненько. Реальный прорыв ведь - такой экологичности в Европе даже близко ещё нет. Загнивают лошки.

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Daniil Melnik

Наивные, надеятся видать, что к этому времени из Китая начнут возить кишки для этой системы. Ага-да.

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Эпик

Минус Гранта)

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Neutron

мы подняли культуру на небывалую высоту, следующий этап - поднять на четвереньки... (из одного сатирического журнала)

тут не про культуру, но что-то вспомнилось

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Ivelevit

Куда ставить то?😂 на дверные замки? Краски же нет для авто

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Алеоп

В ожидании: «Всё равно все пи…сы, всё украли и всё пропало.
А вы вот дороги когда сделаете, чтобы АБС не пришлось ставить.
А вы сеть электрозаправок сделайте, чтобы я не покупал ГовноВаз, а современный электромобиль.»

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Рваный Башмак

Ну да, так и есть, почему я должен ездить на ведре потому-что дороги до сих пор сделать не могут и поэтому я не хочу подвеску уничтожать или на ГовноВазе в 23 году потому-что электрозаправок до сих пор нет, это же очевидно если хоть немного подумать, не?

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Мурад Муртазалиев

Интересно, как будет
Мы будем делать ABS
Будем хоронить рос авто рынок, так как запрет есть, а ABS нет
Просто продлим срок, когда можно выпускать без ABS

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