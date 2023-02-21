Транспорт
Органический Мурод

Крупные автодилеры начали ввозить машины по параллельному импорту для перепродажи другим игрокам Статьи редакции

Так они становятся альтернативой дистрибуторов брендов, которые прекратили поставки в Россию.

  • «Авилон» начал ввозить новые легковые автомобили по параллельному импорту в Россию для перепродажи другим компаниям — продавцам машин, пишут «Ведомости» со ссылкой на группу.
  • Объём партии, которые заказывают у компании дилеры, — от 100 до 1000 автомобилей, в основном из Китая. Например, так в Россию завезли более 850 Volkswagen Bora китайского производства.
  • «Авилон» заключает сделку о сотрудничестве с автодилерами и принимает заказы на импорт определённых моделей. Затем закупает их и передаёт компаниям. Группа закупает для других Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и другие — не только премиальных марок.
  • Подразделение для работы с машинами, поставляемыми по параллельном импорту, создал и «Ключавто». Сейчас у компании в наличии около 4000 машин, завезённых таким способом для себя и других дилеров.
  • В компании отмечали, что берут на себя «самое сложное» — логистику и доставку автомобилей, а также обеспечивают партнёров маркетинговыми инструментами для продвижения моделей. Но не влияют на розничную цену.
  • Организация параллельного импорта в крупных масштабах (выкуп машин, логистика, таможня) — это сложный и дорогостоящий процесс, отметили в «Автоспеццентре». Поэтому такая бизнес-модель сейчас выгодна для всех участников рынка. Сам дилер пока не занимается параллельным импортом в масштабах дистрибутора.
  • В «Автостате» отметили, что пока дилеры ввозят в основном машины премиум-сегмента, но при развитии каналов поставок возможен и переход на более дешёвые модели.

#новость #параллельныйимпорт #автомобили

2600 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.
так в Россию завезли более 850 Volkswagen Bora китайского производства

Целый завод по сборке скрепно-китайских Москвичей завезли, чего уж там.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Stroganov

Вадим, вам друзья не предлагают "пропустить по одной", не имея ввиду алкоголь или рюмки? или это уже дело принципа😊

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

😬

Ответить
Развернуть ветку
Taras Kostyk

больше китайский автомобилей ухахах

Ответить
Развернуть ветку
Bahhoff S

Ну хорошо значит в Кубу мы не превратимся 😂 только конечному потребителю их космические цены не доступны. Заработок не успевает просто

Ответить
Развернуть ветку
Иван Грозный

Это же рынок. Думаю, что все упирается в объем продаж. Наверное даже по таким космическим ценам на одну машину несколько покупателей. Как только машины начнут у дилеров скапливаться и стоять хотя бы какое-то время - цены неизбежно должны пойти вниз. Хотя, в отношении авто-дилеров это неверно. Вон писали же о складах и площадках с тысячами машин под открытым небом, которые дилеры искусственно придерживают чтобы цену поднять.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Дурнов

хз, вот смотрю на ютубе обзоры цен в салонах - одни и те же машины стоят по пол года и более - такое ощущение что дилеры дружно поехали крышей от жадности

Ответить
Развернуть ветку
Petr0vich71

Т.е. дилеры накрутят 100 %, а потом ещё "другие игроки" 100. Зато условный Вася купит Солярис за 2.5 миллиона. Отличная схема.

Ответить
Развернуть ветку
Paul Brezcuu

Так не надо покупать. Эти деньги умно вложить на пароход из россии

Ответить
Развернуть ветку
Иван Грозный

Трактор же! Не позорьте поросёнка Петра незнанием матчасти!

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Ну если Вася такой Вася, что покупает солярис за 2,5, то извините, тут ничего не поможет. Надеюсь он эти 2,5 не у микрозаймов понабрал.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Volkswagen Bora - премиум-сегмент?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Zykov

Теперь - да

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Сейчас все что произведено не в РФ стало премиум сегментом

Ответить
Развернуть ветку
Ияза Гара

На кой нужны эти официальные дилеры, если есть серовозы? Гарантии все равно нет, но у вторых хотя бы раза в 2 дешевле!

Ответить
Развернуть ветку
The Popov

Здорово! Только вот нашему Москвичу это не навредит?

Ответить
Развернуть ветку
Hidden_B

А в каком месте Москвич «наш»?

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

Шильдик же наш - это работа заводов, люди задействованы, получают зарплаты и всё такое. Так и победим.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr

В шильдике и в голове у скрепанутых)

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

"Kia и другие — не только премиальных марок."
С каких пор Kia стала премиальной маркой?

Ответить
Развернуть ветку
Стратегический клуб

С февраля ‘22?

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Ох, и похорошела же страна при...

Ответить
Развернуть ветку
Marobuntu
Поэтому такая бизнес-модель сейчас выгодна для всех участников рынка.

Кроме покупателей

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
null