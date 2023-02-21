Крупные автодилеры начали ввозить машины по параллельному импорту для перепродажи другим игрокам Статьи редакции
Так они становятся альтернативой дистрибуторов брендов, которые прекратили поставки в Россию.
- «Авилон» начал ввозить новые легковые автомобили по параллельному импорту в Россию для перепродажи другим компаниям — продавцам машин, пишут «Ведомости» со ссылкой на группу.
- Объём партии, которые заказывают у компании дилеры, — от 100 до 1000 автомобилей, в основном из Китая. Например, так в Россию завезли более 850 Volkswagen Bora китайского производства.
- «Авилон» заключает сделку о сотрудничестве с автодилерами и принимает заказы на импорт определённых моделей. Затем закупает их и передаёт компаниям. Группа закупает для других Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и другие — не только премиальных марок.
- Подразделение для работы с машинами, поставляемыми по параллельном импорту, создал и «Ключавто». Сейчас у компании в наличии около 4000 машин, завезённых таким способом для себя и других дилеров.
- В компании отмечали, что берут на себя «самое сложное» — логистику и доставку автомобилей, а также обеспечивают партнёров маркетинговыми инструментами для продвижения моделей. Но не влияют на розничную цену.
- Организация параллельного импорта в крупных масштабах (выкуп машин, логистика, таможня) — это сложный и дорогостоящий процесс, отметили в «Автоспеццентре». Поэтому такая бизнес-модель сейчас выгодна для всех участников рынка. Сам дилер пока не занимается параллельным импортом в масштабах дистрибутора.
- В «Автостате» отметили, что пока дилеры ввозят в основном машины премиум-сегмента, но при развитии каналов поставок возможен и переход на более дешёвые модели.
2600 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Целый завод по сборке скрепно-китайских Москвичей завезли, чего уж там.
Вадим, вам друзья не предлагают "пропустить по одной", не имея ввиду алкоголь или рюмки? или это уже дело принципа😊
😬
больше китайский автомобилей ухахах
Ну хорошо значит в Кубу мы не превратимся 😂 только конечному потребителю их космические цены не доступны. Заработок не успевает просто
Это же рынок. Думаю, что все упирается в объем продаж. Наверное даже по таким космическим ценам на одну машину несколько покупателей. Как только машины начнут у дилеров скапливаться и стоять хотя бы какое-то время - цены неизбежно должны пойти вниз. Хотя, в отношении авто-дилеров это неверно. Вон писали же о складах и площадках с тысячами машин под открытым небом, которые дилеры искусственно придерживают чтобы цену поднять.
хз, вот смотрю на ютубе обзоры цен в салонах - одни и те же машины стоят по пол года и более - такое ощущение что дилеры дружно поехали крышей от жадности
Т.е. дилеры накрутят 100 %, а потом ещё "другие игроки" 100. Зато условный Вася купит Солярис за 2.5 миллиона. Отличная схема.
Так не надо покупать. Эти деньги умно вложить на пароход из россии
Трактор же! Не позорьте поросёнка Петра незнанием матчасти!
Ну если Вася такой Вася, что покупает солярис за 2,5, то извините, тут ничего не поможет. Надеюсь он эти 2,5 не у микрозаймов понабрал.
Volkswagen Bora - премиум-сегмент?
Теперь - да
Сейчас все что произведено не в РФ стало премиум сегментом
На кой нужны эти официальные дилеры, если есть серовозы? Гарантии все равно нет, но у вторых хотя бы раза в 2 дешевле!
Здорово! Только вот нашему Москвичу это не навредит?
А в каком месте Москвич «наш»?
Шильдик же наш - это работа заводов, люди задействованы, получают зарплаты и всё такое. Так и победим.
В шильдике и в голове у скрепанутых)
"Kia и другие — не только премиальных марок."
С каких пор Kia стала премиальной маркой?
С февраля ‘22?
Ох, и похорошела же страна при...
Кроме покупателей