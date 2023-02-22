Транспорт
Непривычный Кирилл

РЖД установили обновлённые капсулы для сна на одном из вокзалов Москвы — двухэтажные и со светодиодной подсветкой Статьи редакции

Первые капсульные отели оператор открыл летом 2022 года.

  • Капсульные кровати появились в бизнес-зале Восточного вокзала Москвы, ими можно воспользоваться круглосуточно. Они сделаны из пожароустойчивого ABS-пластика, рассказали в РЖД.
  • Двухэтажные капсулы оснащены боковой дверью с замком, светодиодной подсветкой с возможностью выбора цвета, а также USB-розеткой, лампой для чтения, зеркалом и регулятором режима циркуляции воздуха.
  • Капсула рассчитана на одного человека, возможно размещение с ребёнком до пяти лет.
  • Каждый гость получит комплект одноразового постельного белья с подушкой и одеялом и дорожный набор с наушниками, тапочками, зубной щёткой и другими предметами. РЖД не приводит стоимость аренды, редакция vc.ru направила запрос об этом компании.
Источник: РЖД
  • Первые капсульные отели РЖД открыли в залах ожидания «Комфорт» на Ярославском и Казанском вокзалах летом 2022 года. Капсулы закрываются специальными жалюзи, внутри есть место для сна, USB-адаптер и отделение для багажа. Аренда на час стоила 250 рублей.
  • В начале февраля 2023-го такие же капсулы поставили и на вокзале Волгограда.
Первые капсулы / источник: РЖД

#новость #ржд

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58 комментариев
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 Gleb Volk
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Christian Anoshenkov

Рай для бомжей , наконец то дождались собственной капсулы з

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2 комментария
Перечитатель
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muiren

метротраходром

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2 комментария
ЯД

Охуительно

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Бублик static void

И пустить этот вагон по ТКЛ, посмотреть сколько человек с Выхино поместятся на кровати.

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Муниципальный цвет
возможно размещение с ребёнком до пяти лет

раньше были комнаты матери и ребёнка, где все были с детьми. Интересно лицо "бизнесмена", заплатившего за свой свежий вид на утренней встрече свои деньги, проведшего ночь под воплями перед сном. А укачивать будут из угла в угол ходить с песнями? А дезинфекция после памперсов с говном будет для следующего платящего такие же деньги?

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Kirill Kulagin

Хреново идёт бизнес видать у бизнесмена который ночует в такой штуке.

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3 комментария
Npc
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Axel Denisenko

Белый пластиковый туалет набок положили в два яруса.
Д - дизайн!

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Андрей Рядькин

в хорошие времена очень не хватало побольше такого в Шереметьево. для нас, для замкадышей, на ночной пересадке

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Евгений Трифонов

Ночевал в похожем в Шереметьево.

Выглядит футуристично, как будто ты в космическом корабле. Всякие там сенсорные панели для управления светом. Только потом посреди ночи случайно задеваешь эту сенсорную панель, слепишь себя ярким светом в лицо и думаешь «лучше б обычный выключатель был».

И ещё на картинках красиво, а на практике обнаруживаешь, что там звукоизоляции примерно никакой. Капсулы стояли рядом с кофейней, так можно было слышать стук ложечек при размешивании сахара. Попробуй поспи при такой слышимости.

Тут написано, что капсула рассчитана на одного, а в Шереметьево в подобные пускали и вдвоём, и тощие парочки нормально влезали. Но если звукоизоляции нет, то зачем?

По итогам: какая-то дичь, но понравилось, хочу ещё.

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Slava Itprofi

Сразу идея на будущее - берешь билет, ложишься в капсулу, их как контейнеры грузят в вагоны, вылазишь уже на другом вокзале😵

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Игорь Протасов

В другом веке

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Ручной Паша

Кстати, в этот зал можно пройти бесплатно, если есть Тинькофф Премиум (здесь же у всех есть, раз это сайт про бизнес?). Нужно ли доплачивать за капсулу?

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Сергей Исаков

Не бесплатно, а по возврату, который можно не получить.

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Maxim Z

Это прям мега круто

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Igor Tarasov

ну учитывайте звукоизоляцию в таких камерах

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1 комментарий
Глеб Буряков

ну если для вас мега круто спать в капсуле с дизайном холодильника то окей

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Артем Пасько

Блин, вроде и норм тема, но выглядят супер неуютно, снаружи и в пространстве. Видел более приятные примеры

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Oleg Ast

на камеры хранения похоже

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1 комментарий
Глебушка

Капсульные отели - это отлично, но в бизнес-зале?

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Муниципальный цвет

а не комфорт и не бизнес по-прежнему, как скот, помучаются на железных сиденьях с перемычками, чтоб не дай бог бесплатно нормально не прикорнули(

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Mark Kats

как минимум в бизнес зале они дольше могут сохраниться целыми 😅

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Ручной Паша

Там достаточно большой зал (он вытянутый), чтобы спящие не мешали тем, кто не спит

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2 комментария
Сгенерированный Кот

Их надо каждую изолировано сделать друг от друга, а не в два этажа. Потому как если кто-то будет спать в нижней капсуле, а в верхнюю будет влезать 90-килограмовый дядя как я, то сосед вряд ли выспится

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Муниципальный цвет

Вы ещё и храпите?))

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1 комментарий
Пётр Измайлов

Нууу, такое

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Муниципальный цвет

и такая дешманская российская обувница между капсулами)

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Перечитатель
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Алексей Марков

Теперь заживём!

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Перечитатель

Сделать окно - заставить окно шкафом. Проектирование по-русски

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Mercator

Больно, конечно, от всякой одноразовой шелухи.

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Astas Jr

Я бы такие хотел видеть в аэропортах

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Denis Bystruev

Там вроде давно уже появились, несколько лет назад.

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5 комментариев
Oleg Ast

Есть такие. В Шереметьево помойму точно. Но если экономить можно в видеокабинках под смартфон подремать. Там тоже лавчонка, видео конечно можно не смотреть, но дешевле модных капсул в два раза.

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Dogadov A.

лучше все таки обычный номер снять и все

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Муниципальный цвет

у вокзалов на гостиницы цена = билет.

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Mercator

Смотря сколько времени есть.

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iDark Ogr

Ебаться удобно в них?

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Игорь Протасов

Самообслуживание

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Лидия Мартин

Похожи на рефрижераторы

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Vasili Kubarev

Такие капсулы давно в аэропортах стоят. Нах никому не нужны.

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