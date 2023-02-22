РЖД установили обновлённые капсулы для сна на одном из вокзалов Москвы — двухэтажные и со светодиодной подсветкой Статьи редакции
Первые капсульные отели оператор открыл летом 2022 года.
- Капсульные кровати появились в бизнес-зале Восточного вокзала Москвы, ими можно воспользоваться круглосуточно. Они сделаны из пожароустойчивого ABS-пластика, рассказали в РЖД.
- Двухэтажные капсулы оснащены боковой дверью с замком, светодиодной подсветкой с возможностью выбора цвета, а также USB-розеткой, лампой для чтения, зеркалом и регулятором режима циркуляции воздуха.
- Капсула рассчитана на одного человека, возможно размещение с ребёнком до пяти лет.
- Каждый гость получит комплект одноразового постельного белья с подушкой и одеялом и дорожный набор с наушниками, тапочками, зубной щёткой и другими предметами. РЖД не приводит стоимость аренды, редакция vc.ru направила запрос об этом компании.
- Первые капсульные отели РЖД открыли в залах ожидания «Комфорт» на Ярославском и Казанском вокзалах летом 2022 года. Капсулы закрываются специальными жалюзи, внутри есть место для сна, USB-адаптер и отделение для багажа. Аренда на час стоила 250 рублей.
- В начале февраля 2023-го такие же капсулы поставили и на вокзале Волгограда.
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Рай для бомжей , наконец то дождались собственной капсулы з
метротраходром
Охуительно
И пустить этот вагон по ТКЛ, посмотреть сколько человек с Выхино поместятся на кровати.
раньше были комнаты матери и ребёнка, где все были с детьми. Интересно лицо "бизнесмена", заплатившего за свой свежий вид на утренней встрече свои деньги, проведшего ночь под воплями перед сном. А укачивать будут из угла в угол ходить с песнями? А дезинфекция после памперсов с говном будет для следующего платящего такие же деньги?
Хреново идёт бизнес видать у бизнесмена который ночует в такой штуке.
Белый пластиковый туалет набок положили в два яруса.
Д - дизайн!
в хорошие времена очень не хватало побольше такого в Шереметьево. для нас, для замкадышей, на ночной пересадке
Ночевал в похожем в Шереметьево.
Выглядит футуристично, как будто ты в космическом корабле. Всякие там сенсорные панели для управления светом. Только потом посреди ночи случайно задеваешь эту сенсорную панель, слепишь себя ярким светом в лицо и думаешь «лучше б обычный выключатель был».
И ещё на картинках красиво, а на практике обнаруживаешь, что там звукоизоляции примерно никакой. Капсулы стояли рядом с кофейней, так можно было слышать стук ложечек при размешивании сахара. Попробуй поспи при такой слышимости.
Тут написано, что капсула рассчитана на одного, а в Шереметьево в подобные пускали и вдвоём, и тощие парочки нормально влезали. Но если звукоизоляции нет, то зачем?
По итогам: какая-то дичь, но понравилось, хочу ещё.
Сразу идея на будущее - берешь билет, ложишься в капсулу, их как контейнеры грузят в вагоны, вылазишь уже на другом вокзале😵
В другом веке
Кстати, в этот зал можно пройти бесплатно, если есть Тинькофф Премиум (здесь же у всех есть, раз это сайт про бизнес?). Нужно ли доплачивать за капсулу?
Не бесплатно, а по возврату, который можно не получить.
Это прям мега круто
ну учитывайте звукоизоляцию в таких камерах
ну если для вас мега круто спать в капсуле с дизайном холодильника то окей
Блин, вроде и норм тема, но выглядят супер неуютно, снаружи и в пространстве. Видел более приятные примеры
на камеры хранения похоже
Капсульные отели - это отлично, но в бизнес-зале?
а не комфорт и не бизнес по-прежнему, как скот, помучаются на железных сиденьях с перемычками, чтоб не дай бог бесплатно нормально не прикорнули(
как минимум в бизнес зале они дольше могут сохраниться целыми 😅
Там достаточно большой зал (он вытянутый), чтобы спящие не мешали тем, кто не спит
Их надо каждую изолировано сделать друг от друга, а не в два этажа. Потому как если кто-то будет спать в нижней капсуле, а в верхнюю будет влезать 90-килограмовый дядя как я, то сосед вряд ли выспится
Вы ещё и храпите?))
Нууу, такое
и такая дешманская российская обувница между капсулами)
Теперь заживём!
Сделать окно - заставить окно шкафом. Проектирование по-русски
Больно, конечно, от всякой одноразовой шелухи.
Я бы такие хотел видеть в аэропортах
Там вроде давно уже появились, несколько лет назад.
Есть такие. В Шереметьево помойму точно. Но если экономить можно в видеокабинках под смартфон подремать. Там тоже лавчонка, видео конечно можно не смотреть, но дешевле модных капсул в два раза.
лучше все таки обычный номер снять и все
у вокзалов на гостиницы цена = билет.
Смотря сколько времени есть.
Ебаться удобно в них?
Самообслуживание
Похожи на рефрижераторы
Такие капсулы давно в аэропортах стоят. Нах никому не нужны.