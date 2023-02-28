Петербургский аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолёты Статьи редакции
Ограничения продлятся как минимум до 12:00.
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- О том, что «Пулково» закрыли из-за «неопознанного летающего объекта», сообщил в 10:41 мск Telegram-канал Baza. По его данным, в небо над городом подняли истребители, а в аэропорту ввели план «Ковёр» из-за неизвестного летающего объекта — по данным канала «112», он похож на «большой беспилотник».
- После 11:00 мск об ограничениях сообщили в группе правительства Санкт-Петербурга во «ВКонтакте», но причин для решения не назвали. В Минобороны детали также не раскрывают. Читатели издания «Фонтанка» говорят, что слышат в городе «звуки как на параде».
- Baza писало, что 200 км воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли до 13:00 мск. Источник ТАСС, знакомый с телеграммой Росавиации, говорит о 13:20 мск, то же подтвердил собеседник «РИА Новости». Правительство сроки изначально не уточняло, но через некоторое время добавило: задержка рейсов продлится «до 12 часов».
- В московском аэропорту «Внуково» сообщили «РИА Новости», что часть самолётов, вылетевших в Санкт-Петербург, возвращаются назад — из-за этого возможны переносы рейсов. Рейсы скорректировала, помимо прочих, компания «Россия» — как в сторону Петербурга, так и обратно.
- Опрошенные «РИА Новости» очевидцы в аэропорту говорят, что не могут получить объяснений от сотрудников «Пулково». «Фонтанке» пассажиры рассказали, что их просят «проследовать на выход» после ожидания на борту: «Изначально сказали, рейс задерживают по причине прибытия первых лиц государства. Сейчас говорят, задерживается на неопределённый срок».
- После временных ограничений самолёты летают с задержками, пишет «РИА Новости».
- Сигнал «Ковер» подают органы ПВО при незаконном пересечении границ России, применении оружия и боевой техники военных сил России по воздушному судну-нарушителю и при появлении в воздухе неопознанных судов и «других материальных объектов», пишет «Бумага» со ссылкой на федеральные правила. Он требует немедленной посадки и вывода всех судов, за исключением военных самолётов.
- По данным Baza, в середине февраля 2023 года в Ленинградской области уже вводили сигнал «Ковёр». На этот раз авторы канала полагают, что закрытие может быть связано с предполагаемой ночной атакой беспилотников в других регионах.
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он вчера был
Он под наркотиками?
Пронесло.
Питерское ПВО переведено в штатный режим работы.
Я плакаль!!! Сука!!! )))
План Ковер
Ковер-самолет
Наше светлое будущее уже наступило? Или ещё ждём?
Нет, пока лишь прочли мудрость про разбрасывание камнями, когда живешь в стеклянном доме, теперь надо это попытаться понять
Пока его все сидят и ждут - оно наступает лишь у других, кто в реале шевелится
как это связано со стартапами и бизнесом?
Если планируется бизнес поездка, то надо брать сапсан
Да всё уже, VC -> tjournal. Спрос родил предложение.
Если отправляли грузы воздушным транспортом, то имейте в виду, что возможны задержки!
В России больше нет бизнеса и стартапов. Виси - теперь исключительно пропаганда
А вдруг связано, но мы узнаем об этом позднее, в будущем)
это связано с новостями в мире,такой контент тоже публикуют на vc
Комментарий удален модератором
А как 90% нынешней аудитории виси связаны со стартапами и бизнесом? Че они жрать хотят, то им и дают, вон уже сколько комментов)
- План "Ковёр". Повторяю: "ко-вёр".
200 квадратных километров может?
привет! сразу поправили, простите, страх написать последнюю в жизни новость взял верх над логикой
Закрыли область по размеру неопознанного объекта, чего неясно?!)
Над бегловым?
Проклятые НЛО незаконно пересекают границы России!
Шоу встречи планируют транслировать?
Встречи не будет
думаю кому продать своих подчиненных человеков тут
Ух куда теперь долетают тестовые бендеровские беспилотники. Прогресс каждый месяц.
Бендеровские это из города Бендеры?
судя по информации БАЗЫ, что его заметили со стороны фин залива - это скорее что-то разведывательное НАТОвское.
И че они 2 часа будут один беспилотник сбивать?
Ждут пока он устанет
Всё идёт по плану!
Так и до Москвы скоро долетать будут)
вспоминается Руст на Красной площади:
За тобой уже выехали)
но ведь она утонула
План ковёр вызывает не очень приятные ассоциации.
Кого там коврово бомбили последний раз?
Белград
Вот шары и до нас долетели
Может Байден прилетел.
Без красного джипа и его ведущего мы не сможем разобраться в этом непростом вопросе
https://youtu.be/m2S-IH6bemk
загадочные эти инопланетяне
Почалося?
та не
уже закончили
Блин, чё вообще происходит, а?! Там какие-то беспилотники, там НЛО, там танк - призрак... Очнитесь, блин, люди!!! Давайте уже начнем жить дружно, а не е**шить друг друга ракетами и т.д.
Ну и че там в итоге? Нам pizzda?
Если ты в Питере то да
Часто вижу это фото. Это какой-то мем или что? Не выкупаю
прекрасно, билеты куплены 🤣
Если НЛО то нужно забить стрелку на стрелке Васьки, обчихать геополитику)
Забавно, но туркиши только что беспалевно залетели на территорию ЛО
Странно, что биржа никак не реагирует. Майор дал команду держать и пампить!
все ребята, сворачиваем ковры, небо открыто
Устроили тут Топ Ган.
Не слежу особенно за новостями. Подскажите, Киев-то взяли? Просто обещали за три дня
Байден сказал, что может туда заехать, поэтому брать его не рекомендуется
Никто не обещал из тех, кто имел полномочия это делать
Я ждал! Истина всегда была где-то рядом!
Прилетели все таки
Трєвожно 🫠
а пассажиров уже попросили по телефону в целях безопасности сообщить номер карты и cvv код? волнуюсь за них
Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой сил ПВО. В ведомстве сообщили, что силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности. Вылетевшие истребители отработали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации условной цели.