{"id":13864,"url":"\/distributions\/13864\/click?bit=1&hash=64a14eeb86e16267ab70444f9629f8d8b2f71c0f08315b7fa8b474119fd70a38","title":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u044b\u043a\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c ","buttonText":"\u041a\u0430\u043a?","imageUuid":"84d1770b-d0aa-5892-94aa-1e6e7789a58b","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Полина Лааксо

Петербургский аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолёты Статьи редакции

Ограничения продлятся как минимум до 12:00.

7612 просмотров
Обновлено в 11:56 мск. По данным канала «112», сигнал «Ковёр» отменили, а небо начинают открывать. То же подтвердили источники «РИА Новости» и ТАСС. О снятии ограничений сообщает и «Ъ» со ссылкой на источник в Росавиации. По данным Flightradar на 12:02, самолёты возвращаются в воздушное пространство Санкт-Петербурга и Ленобласти. После 12:10 новость подтвердили также «Фонтанке» в Региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербурга, в пресс-службе Западного военного округа на звонки и письменные запросы изданию не отвечают.
Обновлено в 12:36 мск. В правительстве Санкт-Петербурга подтвердили, что все временные ограничения в аэропорту сняты, небо над городом открыто.
Рейсов в окрестностях Санкт-Петербурга нет. Источник: Flightradar
  • О том, что «Пулково» закрыли из-за «неопознанного летающего объекта», сообщил в 10:41 мск Telegram-канал Baza. По его данным, в небо над городом подняли истребители, а в аэропорту ввели план «Ковёр» из-за неизвестного летающего объекта — по данным канала «112», он похож на «большой беспилотник».
  • После 11:00 мск об ограничениях сообщили в группе правительства Санкт-Петербурга во «ВКонтакте», но причин для решения не назвали. В Минобороны детали также не раскрывают. Читатели издания «Фонтанка» говорят, что слышат в городе «звуки как на параде».
  • Baza писало, что 200 км воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли до 13:00 мск. Источник ТАСС, знакомый с телеграммой Росавиации, говорит о 13:20 мск, то же подтвердил собеседник «РИА Новости». Правительство сроки изначально не уточняло, но через некоторое время добавило: задержка рейсов продлится «до 12 часов».
  • В московском аэропорту «Внуково» сообщили «РИА Новости», что часть самолётов, вылетевших в Санкт-Петербург, возвращаются назад — из-за этого возможны переносы рейсов. Рейсы скорректировала, помимо прочих, компания «Россия» — как в сторону Петербурга, так и обратно.
  • Опрошенные «РИА Новости» очевидцы в аэропорту говорят, что не могут получить объяснений от сотрудников «Пулково». «Фонтанке» пассажиры рассказали, что их просят «проследовать на выход» после ожидания на борту: «Изначально сказали, рейс задерживают по причине прибытия первых лиц государства. Сейчас говорят, задерживается на неопределённый срок».
Самолёты возвращаются. Источник: Flightradar
Самолёты возвращаются. Источник: Flightradar
Судя по данным Flightradar, самолёты выходят на взлётные полосы
  • После временных ограничений самолёты летают с задержками, пишет «РИА Новости».
  • Сигнал «Ковер» подают органы ПВО при незаконном пересечении границ России, применении оружия и боевой техники военных сил России по воздушному судну-нарушителю и при появлении в воздухе неопознанных судов и «других материальных объектов», пишет «Бумага» со ссылкой на федеральные правила. Он требует немедленной посадки и вывода всех судов, за исключением военных самолётов.
  • По данным Baza, в середине февраля 2023 года в Ленинградской области уже вводили сигнал «Ковёр». На этот раз авторы канала полагают, что закрытие может быть связано с предполагаемой ночной атакой беспилотников в других регионах.
Источник: «Mash на Мойке»
Фотография читателя «Фонтанки». По его словам, на Дальневосточном проспекте замечен истребитель. Источник: «Фонтанка»

#новость

(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
111 комментариев
Написать комментарий...
 Рыжий
Ответить
Развернуть ветку
Rtr

он вчера был

Ответить
Развернуть ветку
Mr Yellow
Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав

Он под наркотиками?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
F-117
Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Пронесло.
Питерское ПВО переведено в штатный режим работы.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Я плакаль!!! Сука!!! )))

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Zloy Marketolog

План Ковер

Ответить
Развернуть ветку
Che Burashko

Ковер-самолет

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Aleks Sch

Наше светлое будущее уже наступило? Или ещё ждём?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Нет, пока лишь прочли мудрость про разбрасывание камнями, когда живешь в стеклянном доме, теперь надо это попытаться понять

Ответить
Развернуть ветку
Che Burashko

Пока его все сидят и ждут - оно наступает лишь у других, кто в реале шевелится

Ответить
Развернуть ветку
Пляжный крокодил

как это связано со стартапами и бизнесом?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

Если планируется бизнес поездка, то надо брать сапсан

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Shirochenkov

Да всё уже, VC -> tjournal. Спрос родил предложение.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Мистер Твистер

Если отправляли грузы воздушным транспортом, то имейте в виду, что возможны задержки!

Ответить
Развернуть ветку
Grandzlo

В России больше нет бизнеса и стартапов. Виси - теперь исключительно пропаганда

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Elena Krinitsyna

А вдруг связано, но мы узнаем об этом позднее, в будущем)

Ответить
Развернуть ветку
Sarmat Bagayev

это связано с новостями в мире,такой контент тоже публикуют на vc

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Xi

А как 90% нынешней аудитории виси связаны со стартапами и бизнесом? Че они жрать хотят, то им и дают, вон уже сколько комментов)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Слегка Придурковатый

- План "Ковёр". Повторяю: "ко-вёр".

Ответить
Развернуть ветку
Olexey Galitskii
Baza писало, что 200 м² воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли до 13:00 мск.

200 квадратных километров может?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

привет! сразу поправили, простите, страх написать последнюю в жизни новость взял верх над логикой

Ответить
Развернуть ветку
Che Burashko

Закрыли область по размеру неопознанного объекта, чего неясно?!)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Голубев

Над бегловым?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Проклятые НЛО незаконно пересекают границы России!
Шоу встречи планируют транслировать?

Ответить
Развернуть ветку
Рыжий

Встречи не будет

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Anton Katerin

думаю кому продать своих подчиненных человеков тут

Ответить
Развернуть ветку
Demyan Belyakov

Ух куда теперь долетают тестовые бендеровские беспилотники. Прогресс каждый месяц.

Ответить
Развернуть ветку
Den Kotov

Бендеровские это из города Бендеры?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Таир Бакиев

судя по информации БАЗЫ, что его заметили со стороны фин залива - это скорее что-то разведывательное НАТОвское.

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

И че они 2 часа будут один беспилотник сбивать?

Ответить
Развернуть ветку
Мистер Твистер

Ждут пока он устанет

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Всё идёт по плану!

Ответить
Развернуть ветку
Водяной

Так и до Москвы скоро долетать будут)

Ответить
Развернуть ветку
Zoringer

вспоминается Руст на Красной площади:

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

За тобой уже выехали)

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
ZяZя

но ведь она утонула

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

План ковёр вызывает не очень приятные ассоциации.
Кого там коврово бомбили последний раз?

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

Белград

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Рыжий

Вот шары и до нас долетели

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Может Байден прилетел.

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша
нло

Без красного джипа и его ведущего мы не сможем разобраться в этом непростом вопросе

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

https://youtu.be/m2S-IH6bemk

Ответить
Развернуть ветку
Zoringer
Объект, из-за которого было закрыто воздушное пространство, не обнаружен.

загадочные эти инопланетяне

Ответить
Развернуть ветку
Den Kotov

Почалося?

Ответить
Развернуть ветку
Надежный хот-дог

та не

Ответить
Развернуть ветку
Пляжный крокодил

уже закончили

Ответить
Развернуть ветку
Абдулов Сергей

Блин, чё вообще происходит, а?! Там какие-то беспилотники, там НЛО, там танк - призрак... Очнитесь, блин, люди!!! Давайте уже начнем жить дружно, а не е**шить друг друга ракетами и т.д.

Ответить
Развернуть ветку
Ильдар Абдуллин

Ну и че там в итоге? Нам pizzda?

Ответить
Развернуть ветку
okman

Если ты в Питере то да

Ответить
Развернуть ветку
Перечитатель
Ответить
Развернуть ветку
Мистер Твистер

Часто вижу это фото. Это какой-то мем или что? Не выкупаю

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Сергей Степанов

прекрасно, билеты куплены 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Dimm Debrov

Если НЛО то нужно забить стрелку на стрелке Васьки, обчихать геополитику)

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Забавно, но туркиши только что беспалевно залетели на территорию ЛО

Ответить
Развернуть ветку
Перечитатель

Странно, что биржа никак не реагирует. Майор дал команду держать и пампить!

Ответить
Развернуть ветку
Аргумент Молотова

все ребята, сворачиваем ковры, небо открыто

Ответить
Развернуть ветку
Highest Smooth Operator

Устроили тут Топ Ган.

Ответить
Развернуть ветку
Вайтишник

Не слежу особенно за новостями. Подскажите, Киев-то взяли? Просто обещали за три дня

Ответить
Развернуть ветку
Denis Magadanskiy

Байден сказал, что может туда заехать, поэтому брать его не рекомендуется

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

Никто не обещал из тех, кто имел полномочия это делать

Ответить
Развернуть ветку
Фокс Малдер

Я ждал! Истина всегда была где-то рядом!

Ответить
Развернуть ветку
Герман Петров

Прилетели все таки

Ответить
Развернуть ветку
Vladyslav

Трєвожно 🫠

Ответить
Развернуть ветку
ZяZя

а пассажиров уже попросили по телефону в целях безопасности сообщить номер карты и cvv код? волнуюсь за них

Ответить
Развернуть ветку
Zoringer

Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой сил ПВО. В ведомстве сообщили, что силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности. Вылетевшие истребители отработали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации условной цели.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 111 комментариев
null