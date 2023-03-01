Транспорт
Запасной вентилятор

«Ситидрайв» начал продавать машины из своего парка напрямую физлицам и открыл первый шоурум в Москве Статьи редакции

До этого каршеринг продавал автомобили большими партиями автодилерам.

  • Шоурум с доступными для покупки автомобилями из парка «Ситидрайва» расположен на Ярославском шоссе, 27 в Москве, объявила компания.
  • Каршеринг выставил на продажу машины от одного года и старше со средним пробегом около 100 тысяч км. Сервис гарантирует, что машины проходили регулярное техобслуживание, у них один владелец и «нескрученный пробег».
  • Посмотреть автомобили можно лично в шоуруме, на сайте или классифайдах. Перед продажей со всех машин сервис снял телематические блоки, фирменные элементы, сделал химчистку, провёл полное ТО.
  • Стоимость машин в салоне и на сайте одинаковая — например, за Nissan Qashqai 2019 года каршеринг просит от 1,28 млн рублей, говорится на сайте.

#новость #ситидрайв

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48 комментариев
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 Сергей И

Страшно представить, что делалось в этих машинах...

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Anna Petrova

Какая разница? В любой машине можно делать то, что вам страшно представить.

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GPT-Либерал-смузихлёб

Люди не жалеют машины в каршеринге даже не смотря на штрафы

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Сергей И

Ну в моей даже не курил никто.

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Влад

Представь что там ездила девушка и ездила только по выходным в парикмахерскую

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GPT-Либерал-смузихлёб

Лови перекупа

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Паша

И кроме этой девушки машину больше никто не использовал, потому что потому что)))

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Dmitry Dmitry

Я примерно так машину и продавал. Купил машино по пьяне, когда еще прав не имел. Машина год 4 стояла в гараже (пару раз в год куда-то выезжал), в итоге еще через 4 года после того как получил права - продал с трудом с пробегом 30 тысяч за 8 лет. Собственно ездил действительно в магазин за продуктами в основном (что честно написал в объявлении). Но никто не поверил, продавал год. В итоге купил узбек, как потом выяснилось, даже не читал объявление.

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Никита Климанов

в принципе, все то же самое, что и в б/у

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Black7

Дети...

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and and

имхо купить машину после каршеринга это как женится на бывшей жрице любви

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Anna Petrova

Или как сесть в метро на использованное сиденье.

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Михаил Репин

После бомжа

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Anna Petrova

С гепатитом

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Алексей Дресвянников

смотря что по пробегу, если там около 30т, то хорошая машина, чего бы и нет

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Мистер Блондин
машины от одного года и старше со средним пробегом около 100 тысяч км
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Виктор Баринов

шоурум- слово то какое модное, автосалон уже не канает походу

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Слегка Придурковатый

В свете подписания президентом закона о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке, это вообще опасно так называться. Предлагаю аналог: комната с представлениями.

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Seves

Делись автомобилем)))

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Пляжный крокодил

да уже не смешно. в указе сказано о недопустимости использования при ответах властей гражданам и в деловой переписке между ведомствами. никто не запрещает Васе писать на магазине шоурум

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Слегка Придурковатый

Ну это пока не запрещает. Бешеный принтер ещё внесёт 1488 поправок в этот закон, инфа соточка.

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Рыжий

Вносить поправки мы не бросим
один четыре восемь восемь

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krub

Показушная

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Lexx Sky

Выставка-продажа же

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Mr Black

🤣

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Mr Black

Автосклад и тОЧКА

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Siomka

Ага. Так и запишем. Кашкай даже не рассматривать на вторичке.

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Медовар

100к в каршере это как 300 в обычном?)

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Никита Климанов

Пишешь айнс, цвайн в уме

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Mister Melon

"У них один владелец"-владелец, конечно, один, но ездили все, кто хотел и как хотел. Даже после такси авто будет менее ушатано-там водитель/таксопарк хоть как то заинтересованы в том, чтобы ездить подольше.

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Ale K

Видимо что-то случилось...

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Слава Мак

Видимо по лизингу уже не смогут обновить тачки. Теперь на Китай переберутся и будут их дербанить.

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Pavel Cree

Ну, строго говоря, кашкаи они массово закупали как раз в 2019-2020 (хотели его сделать самой базовой моделью). В МСК нельзя использовать автомобили старше 3х лет, так что цикл как раз подошел к концу. Вопрос в том, что раньше они бы их скинули в условный Питер или Сочи, но видимо отсутствие запчастей и обслуживания заставляет делать так.

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Natural Phobia
Ситидрайв — большой каршеринг, а не мутный перекуп. Мы не исчезнем после сделки.

Ахахахаха

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Kozyrev Ivan

Все перекупы уже там. Слетятся как мухи

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Никита Климанов

В продажу входят все штрафы, неоплаченные другими?)

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Юлия Жилина

Естественно, а куда без них?

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Alexey Dymov

В текущих условиях продадут все очень быстро.
И купят Москвич

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Слава Мак

М-да. Машина на карше с пробегом 50К+ это адище. Кашкаи в плане ходовой вообще невыносимы там, в отличие от киа рио тех же.
Красная цена 300-500К и можно подумать.

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Перечитатель

Если основной бизнес не прет, там ожет хоть на этом подработают

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Аксенова Валерия

"Шоурум для машин"... Боже, большего бреда я не слышала ещё 😂

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Bolt-0n

Закрываются? Быстро они, а вроде бы "ещё и не начинали"...

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Pavel Cree

В МСК нельзя использовать тачки старше 3х лет, посмотри на года производства автомобилей.

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Медовар

Вряд ли, обновляют автопарк скорее всего

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Роман Масленников

Обожаю сити-драйв, тарифы и разнообразие огонь.

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Lexx Sky

Уж лучше пазний или зомби изпаддида взять, чем это

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Эфир Монеров

Уверен, что раскупят большую часть влет

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Black7

Больше битешей-перевертышей богу вторички

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