«Ситидрайв» начал продавать машины из своего парка напрямую физлицам и открыл первый шоурум в Москве Статьи редакции
До этого каршеринг продавал автомобили большими партиями автодилерам.
- Шоурум с доступными для покупки автомобилями из парка «Ситидрайва» расположен на Ярославском шоссе, 27 в Москве, объявила компания.
- Каршеринг выставил на продажу машины от одного года и старше со средним пробегом около 100 тысяч км. Сервис гарантирует, что машины проходили регулярное техобслуживание, у них один владелец и «нескрученный пробег».
- Посмотреть автомобили можно лично в шоуруме, на сайте или классифайдах. Перед продажей со всех машин сервис снял телематические блоки, фирменные элементы, сделал химчистку, провёл полное ТО.
- Стоимость машин в салоне и на сайте одинаковая — например, за Nissan Qashqai 2019 года каршеринг просит от 1,28 млн рублей, говорится на сайте.
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Страшно представить, что делалось в этих машинах...
Какая разница? В любой машине можно делать то, что вам страшно представить.
Люди не жалеют машины в каршеринге даже не смотря на штрафы
Ну в моей даже не курил никто.
Представь что там ездила девушка и ездила только по выходным в парикмахерскую
Лови перекупа
И кроме этой девушки машину больше никто не использовал, потому что потому что)))
Я примерно так машину и продавал. Купил машино по пьяне, когда еще прав не имел. Машина год 4 стояла в гараже (пару раз в год куда-то выезжал), в итоге еще через 4 года после того как получил права - продал с трудом с пробегом 30 тысяч за 8 лет. Собственно ездил действительно в магазин за продуктами в основном (что честно написал в объявлении). Но никто не поверил, продавал год. В итоге купил узбек, как потом выяснилось, даже не читал объявление.
в принципе, все то же самое, что и в б/у
Дети...
имхо купить машину после каршеринга это как женится на бывшей жрице любви
Или как сесть в метро на использованное сиденье.
После бомжа
С гепатитом
смотря что по пробегу, если там около 30т, то хорошая машина, чего бы и нет
шоурум- слово то какое модное, автосалон уже не канает походу
В свете подписания президентом закона о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке, это вообще опасно так называться. Предлагаю аналог: комната с представлениями.
Делись автомобилем)))
да уже не смешно. в указе сказано о недопустимости использования при ответах властей гражданам и в деловой переписке между ведомствами. никто не запрещает Васе писать на магазине шоурум
Ну это пока не запрещает. Бешеный принтер ещё внесёт 1488 поправок в этот закон, инфа соточка.
Вносить поправки мы не бросим
один четыре восемь восемь
Показушная
Выставка-продажа же
🤣
Автосклад и тОЧКА
Ага. Так и запишем. Кашкай даже не рассматривать на вторичке.
100к в каршере это как 300 в обычном?)
Пишешь айнс, цвайн в уме
"У них один владелец"-владелец, конечно, один, но ездили все, кто хотел и как хотел. Даже после такси авто будет менее ушатано-там водитель/таксопарк хоть как то заинтересованы в том, чтобы ездить подольше.
Видимо что-то случилось...
Видимо по лизингу уже не смогут обновить тачки. Теперь на Китай переберутся и будут их дербанить.
Ну, строго говоря, кашкаи они массово закупали как раз в 2019-2020 (хотели его сделать самой базовой моделью). В МСК нельзя использовать автомобили старше 3х лет, так что цикл как раз подошел к концу. Вопрос в том, что раньше они бы их скинули в условный Питер или Сочи, но видимо отсутствие запчастей и обслуживания заставляет делать так.
Ахахахаха
Все перекупы уже там. Слетятся как мухи
В продажу входят все штрафы, неоплаченные другими?)
Естественно, а куда без них?
В текущих условиях продадут все очень быстро.
И купят Москвич
М-да. Машина на карше с пробегом 50К+ это адище. Кашкаи в плане ходовой вообще невыносимы там, в отличие от киа рио тех же.
Красная цена 300-500К и можно подумать.
Если основной бизнес не прет, там ожет хоть на этом подработают
"Шоурум для машин"... Боже, большего бреда я не слышала ещё 😂
Закрываются? Быстро они, а вроде бы "ещё и не начинали"...
В МСК нельзя использовать тачки старше 3х лет, посмотри на года производства автомобилей.
Вряд ли, обновляют автопарк скорее всего
Обожаю сити-драйв, тарифы и разнообразие огонь.
Уж лучше пазний или зомби изпаддида взять, чем это
Уверен, что раскупят большую часть влет
Больше битешей-перевертышей богу вторички