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«Яндекс Карты» добавили оплату парковки в Москве Статьи редакции

В будущем сервис планирует подключить функцию и в других городах.

  • Пользователи смогут оплачивать стоянку в приложении, активировав слой с парковками (значок Р на экране), объявил сервис.
  • После этого нужно найти своё место, нажать на него и в появившейся карточке оплатить нужное время. Там же парковку можно продлить или завершить досрочно — деньги вернутся на парковочный счёт, с которого можно расплатиться в будущем.
  • Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами. До этого оплату можно было провести в приложении «Парковки России», по SMS, на сайте московского паркинга или с помощью паркомата.
  • Функция уже доступна в приложении «Яндекс Карт» на Android и iOS, а позже компания обещает добавить её и в «Навигатор».
  • В декабре 2022 года «Карты» добавили на главный экран «Такси» и «Самокаты», чтобы заказать машину или арендовать самокат можно было внутри приложения.

#новость #яндекскарты

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33 комментария
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 Слава Мак

Ну кстати рил круто.
Вообще, в плане карт яндекс молодцы. Тот же гугл мапс смотришь, даже забугром, глаза вытекают с интерфейса и такого уровня проработки все равно нет.

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Konstantin R

А давно открывали гугл карты?
Там детализация по всему миру выше + есть такие вещи как построить маршрут в любой точке мира и карты покажут транспорт и его расписание

Яндекс к слову очень не плох в больших городах в рф и ближнем снг, но это все еще далеко не гугл

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Глебушка

Как открывавший гугл карты за пределами РФ не далее как пару недель назад: это невменяемое говнище с перегруженным интерфейсом без намека на интуитивность.

Впрочем, как и большинство продуктов Гугл, всё чётко по брендбуку.

P.S. Оно еще и без интернета маршруты строить не умеет.

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Сергей Д.

Вот как не посмотришь профиль негативщика, так обязательно новорег. Совпадение??

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Гриша Граж
На проекте с 5 дек 2019

молчал бы, ботяра

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Сексорцист Милфхантерович

( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Водный утюг

А эти новореги сейчас с нами, в этой комнате?

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Дима Перегон

В той же Грузии какой-то ад по адресам, которые не обновляли несколько лет. Новых зданий тоже нет. А в США ловил ситуацию, когда Google карты вели на здание Макдональдса, который в картах отображался как открытый, а в реальности здание просто снесли. Для сравнения в Apple картах здание было снесено и организация закрыта

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Научный микроскоп

яро плюсую непониаю как они с навигатором свои еще весь мир не захватили еще все остальное очко просто по сравнению с функционалом яндекса

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Григорий Харин

Молодцы. Выглядит очень хорошо.
Пора во всех городах уже с населением от 0,5 млн делать платные парковки

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Слава Мак

И езду тоже. Захотел доехать до работы, изволь 500р отдать за нахождение в пути в течении 1-1,5 часов.

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Pavel Cree

Ты изобрел такси.

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Глебушка

За 500 рублей ни один таксист полтора часа катать не станет

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Ияза Гара

Лет наверно 5-6 назад в Яндекс Навигаторе была оплата парковок. Люди оплачивали, деньги до московского паркинга доходили не сразу, а может не доходили. Поэтому частенько выкатывали штрафы за неоплаченную парковку.
Московский паркинг уверял что оплаты не было, Яндекс уверял что все пучком, и они деньги перевели куда надо. Правды было не найти, приходилось платить штраф,
Видимо, теперь надо освежить схему, а то народ подзабыл как их кидали.

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DeliNaNull

думаю за 5 лет все таки что то да изменилось

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Joe cocker

Штрафы стали больше?

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Mr Black

Ага конский 5000 тысяч,5к за неоплаченную парковку….,штраф за то что я на трассе две сплошные пересеку и подвергну кучу людей опасности и то 1500 стоит,а тут за парковку 5🤣,обдиралово.

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Сексорцист Милфхантерович

Надо просто все штрафы сделать х2

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Василий Петров

Чё уж, сразу х10

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Сексорцист Милфхантерович

1000-плечо на штрафы

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Василий Петров

Ставлю в лонг, беспроигрышный вариант

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Сексорцист Милфхантерович
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Kirill Sidorov

Круто, давно хотел такую опцию сразу на картах. Жаль что теперь не смогу воспользоваться, т.к. парковка бесплатная везде стала.

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Николай Орлов

прям таки жаль)

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Telman

Надеюсь до Питера тоже доберутся. 🙏🏼

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Гриша Граж

надеюсь...

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Честный Маклер

Супер круто!!!
Если будет как с заправками - вообще огонь.
Остановился - а тебе в навигаторе окошко "хотите оплатить парковку?"

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Психический меч

Чему радуются не очень понимаю.
Яндекс четко следует правилу, что если что-то не то, то они просто разместили объяву.. Откуда столько желающих проверить на себе что будет в случае любого сбоя на любой стороне остаётся только догадываться.

Приложение московского паркинга конечно не супер-пупер, но на четыре работает.
Плюс у Яндекса далеко не всегда точное указание парковок. Несколько ошибок замечал по своим маршрутам обычным. Есть места где хитрая смесь парковок обычных с разными зонами, плюс резидентские, плюс инвалиды, плюс грузовики. Вот в такой солянке у Яндекса бывают проблемы, особенно после периодического перетряхивания схемы парковок.
Яндекс то на больших проспектах ограничения скорости неправильно показывает годами.. даже на Ленинском, например..

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Александр Сиволапов

а в carplay оплата парковки будет работать?

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Глебушка

Насколько я понимаю, функционал Carplay и его аналогов ограничивается на стороне Apple/Google

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Mari Var

очень удобная функция)

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Научный микроскоп

им еще бы авто продление запилить если не проложил новый маршрут и уехал,
и автозавершенеи если уехал далеко (ну мерять скорсоть и растояние и в настрйоках авто забить) если криетрии что уехал то все вплывает сообщении что парковка прекратится сама в течении 5 мин.

с учетмо что ее продлевать можно после завершения то поправить можно ошибки

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Максим Давыдов

Надеюсь будет работать лучше чем яндекс заправка

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