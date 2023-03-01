«Яндекс Карты» добавили оплату парковки в Москве Статьи редакции
В будущем сервис планирует подключить функцию и в других городах.
- Пользователи смогут оплачивать стоянку в приложении, активировав слой с парковками (значок Р на экране), объявил сервис.
- После этого нужно найти своё место, нажать на него и в появившейся карточке оплатить нужное время. Там же парковку можно продлить или завершить досрочно — деньги вернутся на парковочный счёт, с которого можно расплатиться в будущем.
- Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами. До этого оплату можно было провести в приложении «Парковки России», по SMS, на сайте московского паркинга или с помощью паркомата.
- Функция уже доступна в приложении «Яндекс Карт» на Android и iOS, а позже компания обещает добавить её и в «Навигатор».
- В декабре 2022 года «Карты» добавили на главный экран «Такси» и «Самокаты», чтобы заказать машину или арендовать самокат можно было внутри приложения.
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Ну кстати рил круто.
Вообще, в плане карт яндекс молодцы. Тот же гугл мапс смотришь, даже забугром, глаза вытекают с интерфейса и такого уровня проработки все равно нет.
А давно открывали гугл карты?
Там детализация по всему миру выше + есть такие вещи как построить маршрут в любой точке мира и карты покажут транспорт и его расписание
Яндекс к слову очень не плох в больших городах в рф и ближнем снг, но это все еще далеко не гугл
Как открывавший гугл карты за пределами РФ не далее как пару недель назад: это невменяемое говнище с перегруженным интерфейсом без намека на интуитивность.
Впрочем, как и большинство продуктов Гугл, всё чётко по брендбуку.
P.S. Оно еще и без интернета маршруты строить не умеет.
Вот как не посмотришь профиль негативщика, так обязательно новорег. Совпадение??
молчал бы, ботяра
( ͡° ͜ʖ ͡°)
А эти новореги сейчас с нами, в этой комнате?
В той же Грузии какой-то ад по адресам, которые не обновляли несколько лет. Новых зданий тоже нет. А в США ловил ситуацию, когда Google карты вели на здание Макдональдса, который в картах отображался как открытый, а в реальности здание просто снесли. Для сравнения в Apple картах здание было снесено и организация закрыта
яро плюсую непониаю как они с навигатором свои еще весь мир не захватили еще все остальное очко просто по сравнению с функционалом яндекса
Молодцы. Выглядит очень хорошо.
Пора во всех городах уже с населением от 0,5 млн делать платные парковки
И езду тоже. Захотел доехать до работы, изволь 500р отдать за нахождение в пути в течении 1-1,5 часов.
Ты изобрел такси.
За 500 рублей ни один таксист полтора часа катать не станет
Лет наверно 5-6 назад в Яндекс Навигаторе была оплата парковок. Люди оплачивали, деньги до московского паркинга доходили не сразу, а может не доходили. Поэтому частенько выкатывали штрафы за неоплаченную парковку.
Московский паркинг уверял что оплаты не было, Яндекс уверял что все пучком, и они деньги перевели куда надо. Правды было не найти, приходилось платить штраф,
Видимо, теперь надо освежить схему, а то народ подзабыл как их кидали.
думаю за 5 лет все таки что то да изменилось
Штрафы стали больше?
Ага конский 5000 тысяч,5к за неоплаченную парковку….,штраф за то что я на трассе две сплошные пересеку и подвергну кучу людей опасности и то 1500 стоит,а тут за парковку 5🤣,обдиралово.
Надо просто все штрафы сделать х2
Чё уж, сразу х10
1000-плечо на штрафы
Ставлю в лонг, беспроигрышный вариант
Круто, давно хотел такую опцию сразу на картах. Жаль что теперь не смогу воспользоваться, т.к. парковка бесплатная везде стала.
прям таки жаль)
Надеюсь до Питера тоже доберутся. 🙏🏼
надеюсь...
Супер круто!!!
Если будет как с заправками - вообще огонь.
Остановился - а тебе в навигаторе окошко "хотите оплатить парковку?"
Чему радуются не очень понимаю.
Яндекс четко следует правилу, что если что-то не то, то они просто разместили объяву.. Откуда столько желающих проверить на себе что будет в случае любого сбоя на любой стороне остаётся только догадываться.
Приложение московского паркинга конечно не супер-пупер, но на четыре работает.
Плюс у Яндекса далеко не всегда точное указание парковок. Несколько ошибок замечал по своим маршрутам обычным. Есть места где хитрая смесь парковок обычных с разными зонами, плюс резидентские, плюс инвалиды, плюс грузовики. Вот в такой солянке у Яндекса бывают проблемы, особенно после периодического перетряхивания схемы парковок.
Яндекс то на больших проспектах ограничения скорости неправильно показывает годами.. даже на Ленинском, например..
а в carplay оплата парковки будет работать?
Насколько я понимаю, функционал Carplay и его аналогов ограничивается на стороне Apple/Google
очень удобная функция)
им еще бы авто продление запилить если не проложил новый маршрут и уехал,
и автозавершенеи если уехал далеко (ну мерять скорсоть и растояние и в настрйоках авто забить) если криетрии что уехал то все вплывает сообщении что парковка прекратится сама в течении 5 мин.
с учетмо что ее продлевать можно после завершения то поправить можно ошибки
Надеюсь будет работать лучше чем яндекс заправка