Транспорт
Запасной вентилятор

Автодилер «Авилон» стал основным претендентом на завод Volkswagen в Калуге — РБК Статьи редакции

В начале февраля источники называли среди возможных покупателей и АФК «Система», но та якобы отказалась от сделки.

  • О том, что «Авилон» — основной претендент, рассказали два источника РБК, знакомых с переговорами. Один из них уточнил, что дилер станет покупателем актива, финальное согласование сделки запланировано на 3 марта 2023 года.
  • Вечером 28 февраля «Авилон» в качестве главного претендента назвал и профильный Telegram-канал «Русский автомобиль».
  • В Volkswagen сообщили РБК, что постоянно следят за ситуацией и рассматривают разные сценарии: «Один из вариантов — продажа активов “Фольксваген Груп Рус” третьему лицу. Однако решение по этому поводу пока не принято». В «Авилоне» пока не ответили на запрос.
  • Калужский завод Volkswagen запустился в 2007 году. На нём выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. С марта 2022 года площадка находится в простое. У компании также есть в Калуге завод двигателей.
  • В начале февраля 2023 года источники «Ъ» говорили, что переговоры о покупке калужского предприятия ведёт и АФК «Система». По информации источников РБК, корпорация в итоге отказалась от сделки.

#новость #volkswagen

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22 комментария
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 Вадим Д.

Предлагаю вместо «основной» написать «единый». Да и и сам «Авилон» переименовать в «Единый Авилон», будет скрепно и современно.

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Николай Орлов

или единственный)

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Igor Chimbur

Предлагаю Вадика переименовать на скрепно-современный лад, с учетом специфики его комментариев. А то он тут как тут, со своими полезными и нужными "предложениями". Во всем разбирается, не человек, а золото.

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Вася Пражкин
«Один из вариантов — продажа активов “Фольксваген Груп Рус” третьему лицу

Я так понимаю, остальные варианты там такие:
1) Продать XXXчуку или XXXбергу за 1 руб.
2) Просто уйти, а ключи от завода отдать на проходную.

Даже интересно, что выберут.

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Igor Chimbur

Проблему еще вижу в части антимонопольного законодательства. Раньше была четкая схема: Производитель -> Дилер -> Покупатель. Сейчас один из дилеров получает преимущество над другими.

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Вася Пражкин

Так он уже не дилер по факту. Да и производства там нет уже.

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Igor Chimbur

Ну, посмотрим что будет. Просто другие "дилеры" будут зависеть от Авилона, что не есть хорошо.

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Вася Пражкин

В лучшем случае там будут собирать очередного китайца под нашей маркой.

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Igor Chimbur
В лучшем случае

Такой себе лучший случай)) Хотя это в целом к любому китайскому авто можно отнести.
Было бы меньше претензий, производи на этом заводе китайцев сам производитель (JAC, Geely и кто угодно). То, что сейчас туда немцы вернутся — верится с трудом. А так, получается ситуация как в Скотном дворе. С одной стороны и дилеров мне лично не жалко, особенно за ковидные годы, с другой стороны, очередное крупное предприятие отдают "нужным" людям.

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Alexey Dymov

Генеральный дистрибьютер это называется

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Руслан Кцоев

Скорее всего за рубль XXXчуку, в качестве моральных компенсаций, ведь у него гражданство укропское не куда не расстворилось

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Олег Павлов

Тигуаны, которые в России собираются, весьма противоречивые. Вроде нормально, но по мелочи доколебаться можно много к чему. Страшно представить, что будет ещё хуже

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Вася Пражкин

Хуже точно не будет, так как не будет и Тигуанов.

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Олег Павлов

Ну не игрушки для Хэппи Мила же будут там делать) Начнут китайцев собирать, наплевав на все методички и ТЗ, которые у VW всё же были

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Вася Пражкин

Проблема в том, что оборудование и линии VW нахер китайцам не уперлись, у них всё свое. Да и степень локализации у них гораздо ниже. Собственно, поэтому завод Ford во Всеволожске и не был никому нужен, поэтому там сейчас деревоперерабатывающее производство.

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Олег Павлов

Тоже верно, тогда интересно, в чем суть этой сделки вообще

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Вася Пражкин

Государству кровь из носу надо пристроить простаивающее, ведь налогов не платится. Ну и отчитаться, показать, что "санкции нам только на пользу".

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Giraffe

Рабочих занять еще чем то

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Kiss1nger

Ну теперь они не будут собираться вообще. И противоречивости не будет.

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Sergey Folps

Теперь чтобы купить машину надо будет ещё поклониться

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Сергей Гребеньков

Нормальная новасть

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Alister Brown

не камаз получается ...

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