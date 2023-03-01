Автодилер «Авилон» стал основным претендентом на завод Volkswagen в Калуге — РБК Статьи редакции
В начале февраля источники называли среди возможных покупателей и АФК «Система», но та якобы отказалась от сделки.
- О том, что «Авилон» — основной претендент, рассказали два источника РБК, знакомых с переговорами. Один из них уточнил, что дилер станет покупателем актива, финальное согласование сделки запланировано на 3 марта 2023 года.
- Вечером 28 февраля «Авилон» в качестве главного претендента назвал и профильный Telegram-канал «Русский автомобиль».
- В Volkswagen сообщили РБК, что постоянно следят за ситуацией и рассматривают разные сценарии: «Один из вариантов — продажа активов “Фольксваген Груп Рус” третьему лицу. Однако решение по этому поводу пока не принято». В «Авилоне» пока не ответили на запрос.
- Калужский завод Volkswagen запустился в 2007 году. На нём выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. С марта 2022 года площадка находится в простое. У компании также есть в Калуге завод двигателей.
- В начале февраля 2023 года источники «Ъ» говорили, что переговоры о покупке калужского предприятия ведёт и АФК «Система». По информации источников РБК, корпорация в итоге отказалась от сделки.
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Предлагаю вместо «основной» написать «единый». Да и и сам «Авилон» переименовать в «Единый Авилон», будет скрепно и современно.
или единственный)
Предлагаю Вадика переименовать на скрепно-современный лад, с учетом специфики его комментариев. А то он тут как тут, со своими полезными и нужными "предложениями". Во всем разбирается, не человек, а золото.
Я так понимаю, остальные варианты там такие:
1) Продать XXXчуку или XXXбергу за 1 руб.
2) Просто уйти, а ключи от завода отдать на проходную.
Даже интересно, что выберут.
Проблему еще вижу в части антимонопольного законодательства. Раньше была четкая схема: Производитель -> Дилер -> Покупатель. Сейчас один из дилеров получает преимущество над другими.
Так он уже не дилер по факту. Да и производства там нет уже.
Ну, посмотрим что будет. Просто другие "дилеры" будут зависеть от Авилона, что не есть хорошо.
В лучшем случае там будут собирать очередного китайца под нашей маркой.
Такой себе лучший случай)) Хотя это в целом к любому китайскому авто можно отнести.
Было бы меньше претензий, производи на этом заводе китайцев сам производитель (JAC, Geely и кто угодно). То, что сейчас туда немцы вернутся — верится с трудом. А так, получается ситуация как в Скотном дворе. С одной стороны и дилеров мне лично не жалко, особенно за ковидные годы, с другой стороны, очередное крупное предприятие отдают "нужным" людям.
Генеральный дистрибьютер это называется
Скорее всего за рубль XXXчуку, в качестве моральных компенсаций, ведь у него гражданство укропское не куда не расстворилось
Тигуаны, которые в России собираются, весьма противоречивые. Вроде нормально, но по мелочи доколебаться можно много к чему. Страшно представить, что будет ещё хуже
Хуже точно не будет, так как не будет и Тигуанов.
Ну не игрушки для Хэппи Мила же будут там делать) Начнут китайцев собирать, наплевав на все методички и ТЗ, которые у VW всё же были
Проблема в том, что оборудование и линии VW нахер китайцам не уперлись, у них всё свое. Да и степень локализации у них гораздо ниже. Собственно, поэтому завод Ford во Всеволожске и не был никому нужен, поэтому там сейчас деревоперерабатывающее производство.
Тоже верно, тогда интересно, в чем суть этой сделки вообще
Государству кровь из носу надо пристроить простаивающее, ведь налогов не платится. Ну и отчитаться, показать, что "санкции нам только на пользу".
Рабочих занять еще чем то
Ну теперь они не будут собираться вообще. И противоречивости не будет.
Теперь чтобы купить машину надо будет ещё поклониться
Нормальная новасть
не камаз получается ...