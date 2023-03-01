Транспорт
Редкий браслет

Volkswagen Group запустит магазин приложений для своих автомобильных марок Статьи редакции

Из него можно будет загрузить Spotify, TikTok и другие сервисы.

  • Производитель разрабатывает единую цифровую платформу для своих автомобилей, пишет The Verge. В частности, компания планирует в 2023 году запустить собственный магазин приложений.
  • В нём можно будет загрузить TikTok, Spotify, Yelp, адаптированные для работы с мультимедийной системой машины. Также при запуске будут доступны приложения для видеоконференций, просмотра новостей, интеграции с «умным» домом и другие.
  • Сначала сервисом смогут воспользоваться владельцы новых моделей Audi, а позже — водители новых Porsche, Lamborghini и Bentley. Для уже выпущенных автомобилей обновление не предусмотрено.
  • При этом Volkswagen заявила, что «в скором времени» обновит мультимедийную платформу для всех своих автомобилей. Она называется One.Infotainment и работает на базе Android Automotive. Компания также хочет добавить в систему встроенное приложение Google Maps.
Фото The Verge

#новость #volkswagen

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(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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4 комментария
Перечитатель

щооо--ооо, еще один магазин приложений?

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Голодный цветок

Вадим?

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Перечитатель

Верните кнопку "не взлетит"!

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Лишний будильник

Зачем все это?
Автомобиль - это из пункта А в пункт Б с музыкой, или новостным радио.
Зачем там ТикТок, "Умный дом"?

p/s посыл то понятен, чтобы клиента доить побольше..

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