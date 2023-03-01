Volkswagen Group запустит магазин приложений для своих автомобильных марок Статьи редакции
Из него можно будет загрузить Spotify, TikTok и другие сервисы.
- Производитель разрабатывает единую цифровую платформу для своих автомобилей, пишет The Verge. В частности, компания планирует в 2023 году запустить собственный магазин приложений.
- В нём можно будет загрузить TikTok, Spotify, Yelp, адаптированные для работы с мультимедийной системой машины. Также при запуске будут доступны приложения для видеоконференций, просмотра новостей, интеграции с «умным» домом и другие.
- Сначала сервисом смогут воспользоваться владельцы новых моделей Audi, а позже — водители новых Porsche, Lamborghini и Bentley. Для уже выпущенных автомобилей обновление не предусмотрено.
- При этом Volkswagen заявила, что «в скором времени» обновит мультимедийную платформу для всех своих автомобилей. Она называется One.Infotainment и работает на базе Android Automotive. Компания также хочет добавить в систему встроенное приложение Google Maps.
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щооо--ооо, еще один магазин приложений?
Вадим?
Верните кнопку "не взлетит"!
Зачем все это?
Автомобиль - это из пункта А в пункт Б с музыкой, или новостным радио.
Зачем там ТикТок, "Умный дом"?
p/s посыл то понятен, чтобы клиента доить побольше..