Транспорт
Исторический браслет

«Делимобиль» добавил в некоторые автомобили гамаки для безопасной перевозки собак Статьи редакции

Также они помогут защитить салон — чтобы следующий водитель ехал в чистой машине.

  • Пока в каршеринге только 100 таких машин, в будущем их количество увеличат, сообщили в компании. Чтобы воспользоваться услугой, нужно в фильтрах поиска выбрать «Гамак для собак» и забронировать машину.
  • Гамак будет лежать в багажнике автомобиля. Его нужно закрепить самостоятельно, а после использования — убрать обратно. Чистить его не нужно, если «не произошло ничего экстраординарного».
  • Внутри есть прорези: через них можно протянуть собачий ремень безопасности — если есть свой. Гамак поможет не только обезопасить собаку, но и защитить салон от шерсти.
  • Для собак есть ограничения — не больше 100 кг и не выше 65 см в холке. Сервис не рекомендует перевозить особо крупные породы — например, английского мастифа.

#новость #делимобиль

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18 комментариев
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 Alexey Dymov
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Вадим Д.

Лучший котодержатель на рынке уже многие годы 👍🏻

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Remedios

о,можно будет когти спокойно подстричь

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Pavel Cree

Отлично, наконец-то меня смогут взять с собой в каршеринге.

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Куртуазный маньерист

для начала придётся скинуть вес

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Pavel Cree

У меня ничего с собой не было, товарищ майор.

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Ирина Петрова

это прекрасная новость!! всегда мучаюсь, таскаю с собой огромный специальный плед, чтобы не оставить грязь после пса. но проверила приложение - ни одной машины с таким фильтром не выдало....

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Февраль Камшотов

Неужто такой популярный запрос со стороны пользователей?

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Alexey Dymov

Со стороны тех, кто получает забронированную машину, полную шерсти и грязи

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Сергей Сидоров

Востребовано, соглашусь

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Alexey Dymov

Сам неоднократно сталкивался

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Npc

Круто! Собакенам удобно будет.

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Keivorit Keivor

Пусть лучше одноразовые пакетики добавят для тех кому стало плохо во время поездки)

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Daria Titova

Очень круто и заботливо, молодцы!

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Вадим Д.

В целом хорошо, но только владельцам собак. Салоны после них моют/чистят/дезодорируют? Прям сомнительно как-то.

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Леонид Бережной

Новости, которые мы заслужили на главной плашке VC

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alpden

круто, да, носил с собой собачью сумку с пледами 😂
и тоже думал свой гамак купить и вместо одеял

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Qwerty54321

А можно добавить во все машины крепления для телефонов, чтоб можно их использовать для навигации и кабели зарядки не помешали бы.

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