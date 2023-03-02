«Делимобиль» добавил в некоторые автомобили гамаки для безопасной перевозки собак Статьи редакции
Также они помогут защитить салон — чтобы следующий водитель ехал в чистой машине.
- Пока в каршеринге только 100 таких машин, в будущем их количество увеличат, сообщили в компании. Чтобы воспользоваться услугой, нужно в фильтрах поиска выбрать «Гамак для собак» и забронировать машину.
- Гамак будет лежать в багажнике автомобиля. Его нужно закрепить самостоятельно, а после использования — убрать обратно. Чистить его не нужно, если «не произошло ничего экстраординарного».
- Внутри есть прорези: через них можно протянуть собачий ремень безопасности — если есть свой. Гамак поможет не только обезопасить собаку, но и защитить салон от шерсти.
- Для собак есть ограничения — не больше 100 кг и не выше 65 см в холке. Сервис не рекомендует перевозить особо крупные породы — например, английского мастифа.
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Лучший котодержатель на рынке уже многие годы 👍🏻
о,можно будет когти спокойно подстричь
Отлично, наконец-то меня смогут взять с собой в каршеринге.
для начала придётся скинуть вес
У меня ничего с собой не было, товарищ майор.
это прекрасная новость!! всегда мучаюсь, таскаю с собой огромный специальный плед, чтобы не оставить грязь после пса. но проверила приложение - ни одной машины с таким фильтром не выдало....
Неужто такой популярный запрос со стороны пользователей?
Со стороны тех, кто получает забронированную машину, полную шерсти и грязи
Востребовано, соглашусь
Сам неоднократно сталкивался
Круто! Собакенам удобно будет.
Пусть лучше одноразовые пакетики добавят для тех кому стало плохо во время поездки)
Очень круто и заботливо, молодцы!
В целом хорошо, но только владельцам собак. Салоны после них моют/чистят/дезодорируют? Прям сомнительно как-то.
Новости, которые мы заслужили на главной плашке VC
круто, да, носил с собой собачью сумку с пледами 😂
и тоже думал свой гамак купить и вместо одеял
А можно добавить во все машины крепления для телефонов, чтоб можно их использовать для навигации и кабели зарядки не помешали бы.