Минтранс предложил ограничить смены в такси 12 часами и запретить брать новые заказы до завершения поездки Статьи редакции
Системы контроля за усталостью водителя есть у «Яндекс Go» и «Ситимобила».
- После 12-часовой смены водитель не сможет получать заказы от агрегаторов, такое предложение сформулировал Минтранс в проекте постановления.
- Ведомство настаивает, что водители должны брать перерыв не позже, чем через пять часов после первой поездки и сообщать об этом агрегатору. Время будут расчитывать по данным о заказах. Перерыв не может длиться дольше пяти часов.
- Кроме того предлагается запретить передачу водителю новых заказов до завершения текущего. Если постановление примут, оно начнёт действовать с 1 сентября 2023 года.
- C 2019 года в России действует запрет для водителей грузовиков — им нельзя быть за рулём более 10 часов, а перерыв надо делать каждые 4,5 часа.
- В сентябре 2021 года Минтранс предложил устанавливать в такси устройства для контроля усталости водителя. Такая система есть у «Яндекс Go». В январе 2022-го похожую начал тестировать «Ситимобил».
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Многие таксисты работают сразу по нескольким агрегаторам, не взлетит
Значит надо будет общую систему создавать - рос такси и объединять базы. За одно попилить пару миллиардов
Блин. Переложила ответственность на людей. Платят копейки людям. Люди не от радости и кайфа работы работают на работе более 12 часов. Лучше говноЯндекс запретите.
Я вот сейчас еду на такси за 138 рублей. Безусловно, для того кто в экономике не разбираться это радость. Ой дёшево. Ура.
Ну так оставляйте чаевые, если вы так переживаете за таксистов.
У вас есть формула расчета "не-копеек"?Я вот сейчас еду на такси за 138 рублей
Я такие цены видел только до пандемии((
все так, но при существенном подорожание такси, сократится рынок пользователей (россия - страна с относительно бедным населением). Да, таксисты будут получать больше, качество услуг станет выше, но 2/3 из них окажутся на улице и будут поджидать вас в подворотне
Согласен с вами
Чтобы немного скрасить пилюльку скажу что у них есть какие-то доплаты при условии выполнения определённого количества заказов в день.
По поводу взятия заказа до завершения текущего вроде бы хорошая идея, а то бывает, что водитель взял новый заказ, при этом стоя в пробке отвозя текущего клиента, и ждать приходится долго
А если этот водитель ближайший к вам, а все остальные стоят в этой же пробке. И свободных водителей рядом нет. Кому в таком случаи отдавать заказ?
По третьему пункту - ну что же за идиоты там работают. Зла не хватает
С чего бы это плохой пункт, так раньше такси работали. Водитель в дороге не отвлекается на уведомление о новом заказе, не читает куда ему там ехать надо и все такое, снижается аварийная ситуация. Я каждый день на такси езжу, и было пару раз когда водитель чуть на красный не проехал, из-за этой дичи
Нахера это нужно? Ещё один внерыночный механизм. Пусть водители сами решают.
Ага решат, работать по 20 часов в сутки, и однажды когда будут кого-то везти заглатывая кофеин и энергетик, попадут в аварию из-за падения концентрации.
Согласен с вами
А существуют вообще рыночные механизмы такси хоть где-нибудь?
А можно разрешить пиздить людей и грабить? А то внероночные механизмы. Пусть люди сами решают.
Поддерживаю. Надоело когда сидишь в такси и берут новый заказ
Меня один раз рано утром по дороге в аэропорт водитель в столб завез, задремал. После этого по другому смотрю на запреты.
Я один раз так очень сильно обеспокоился. Когда ночью вызвал такси, а водитель буквально дремал на светофорах. Дороги были пустые, доехали без приключений, я посоветовал ему встать на парковке возле дома подремать. Он болт забил на мой совет( Страшная херня
у меня однажды уснул за рулем на питерском зсд, хорошо я вовремя заметил
Интересно, сколько часов необходимо работать в такси, чтобы выйти в ноль (аренда, мойка, комиссия, топливо)
Если коротко - работа на арендной тачке = рабство.
Точно сказано
Давно как-то ехал в такси и разговорился с водителем. Говорил, что в ближайшую неделю поедет в Сочи работать, т.к там заказов очень много и они дорогие. Это было на майских праздниках, 2019ом.
Наверное и сейчас примерно так это и работает, что есть прибыльные города, а есть "хуй тебе за воротник". Вроде это должно компенсироваться агрегатором, но не вникал как это работает.
Как раз 10 часов)
Не, ну вроде базу предлагают. Подводят регулирование водителей под базу европейских стран.
В Германии, например, за нарушение вот таких норм по отдыху ахуитительные штрафы, после первого раза не захочется больше нарушать
И оштрафуют таксиста.
У яндекса лапки :)
Германия - развитая экономика с относительно богатым населением, а так же с относительно нормально работающим общественным транспортом. Популярность такси в Европе значительно ниже, так как оно дорогое (даже если считать в средних зарплата/часах) и в нем меньше нужды чем в рф. Сравнивать с западной Европой максимально некорректно. Россию корректно сравнивать с Латинской Америкой, некоторым странами Азии, а где-то может и Африки. Если сделать как в Германии - это убьет рынок такси и еще сильнее усугубит ситуацию с общественным транспортом и пробками
Ограничить смены — это таксист отработал в одной машине 12 часов, пересел в другую другого агрегатор и ... сколько раз так получится? То всё примерно как сейчас и есть.
все понимаю, но такого не понимаю, неужели таксисты сами не понимают какому риску подвергают не только свою жизнь, но и жизни других людей
Как бы и да, но как бы и количество таких людей поуменьшится. Если за такие схематозы штрафами будут ебать
Всем здравия) Я работаю в такси с 2016 года. И каких перемен я только не застал. Всё это фигня. Иной раз я не выключаясь отрабатываю 16 часов по Яндексу и ничего. Отправляет спать на 6 часов. Другие агрегаторы мертвые. Катаю к+, каждый день 8-10к стабильно. Особо не напрягаюсь. Работаю с 6 утра до 12 дня. И с 6 вечера до полуночи
Так это не значит что столько идёт в карман. Это просто выручка
Всё верно, количество набрано, пора заняться улучшением качества.
Определенно, такси будет становиться дороже, но лучше.
Сейчас в Яндексе ниже Комфорт+ уже опасно брать машину.
По статистике агрегаторов всего 5% водителей постоянно работают в такси, остальные делают это эпизодически по потребности. Процент постоянных должен стать больше, требования должны стать жестче