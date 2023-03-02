Транспорт
Маша Цепелева

Минтранс предложил ограничить смены в такси 12 часами и запретить брать новые заказы до завершения поездки Статьи редакции

Системы контроля за усталостью водителя есть у «Яндекс Go» и «Ситимобила».

  • После 12-часовой смены водитель не сможет получать заказы от агрегаторов, такое предложение сформулировал Минтранс в проекте постановления.
  • Ведомство настаивает, что водители должны брать перерыв не позже, чем через пять часов после первой поездки и сообщать об этом агрегатору. Время будут расчитывать по данным о заказах. Перерыв не может длиться дольше пяти часов.
  • Кроме того предлагается запретить передачу водителю новых заказов до завершения текущего. Если постановление примут, оно начнёт действовать с 1 сентября 2023 года.
  • C 2019 года в России действует запрет для водителей грузовиков — им нельзя быть за рулём более 10 часов, а перерыв надо делать каждые 4,5 часа.
  • В сентябре 2021 года Минтранс предложил устанавливать в такси устройства для контроля усталости водителя. Такая система есть у «Яндекс Go». В январе 2022-го похожую начал тестировать «Ситимобил».

#новость #такси

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57 комментариев
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 Дмитрий Харатьян

Многие таксисты работают сразу по нескольким агрегаторам, не взлетит

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Pav 89989

Значит надо будет общую систему создавать - рос такси и объединять базы. За одно попилить пару миллиардов

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4 комментария
Grandzlo

Блин. Переложила ответственность на людей. Платят копейки людям. Люди не от радости и кайфа работы работают на работе более 12 часов. Лучше говноЯндекс запретите.

Я вот сейчас еду на такси за 138 рублей. Безусловно, для того кто в экономике не разбираться это радость. Ой дёшево. Ура.

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Копчик

Ну так оставляйте чаевые, если вы так переживаете за таксистов.

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5 комментариев
Рыжий
Платят копейки людям

У вас есть формула расчета "не-копеек"?

Я вот сейчас еду на такси за 138 рублей

Я такие цены видел только до пандемии((

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Oleg

все так, но при существенном подорожание такси, сократится рынок пользователей (россия - страна с относительно бедным населением). Да, таксисты будут получать больше, качество услуг станет выше, но 2/3 из них окажутся на улице и будут поджидать вас в подворотне

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Tolya Mirnyi

Согласен с вами

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Даниил Мельник

Чтобы немного скрасить пилюльку скажу что у них есть какие-то доплаты при условии выполнения определённого количества заказов в день.

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1 комментарий
Камилла Хансулина

По поводу взятия заказа до завершения текущего вроде бы хорошая идея, а то бывает, что водитель взял новый заказ, при этом стоя в пробке отвозя текущего клиента, и ждать приходится долго

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Денис Канаш

А если этот водитель ближайший к вам, а все остальные стоят в этой же пробке. И свободных водителей рядом нет. Кому в таком случаи отдавать заказ?

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1 комментарий
Pav 89989

По третьему пункту - ну что же за идиоты там работают. Зла не хватает

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Serpantin74

С чего бы это плохой пункт, так раньше такси работали. Водитель в дороге не отвлекается на уведомление о новом заказе, не читает куда ему там ехать надо и все такое, снижается аварийная ситуация. Я каждый день на такси езжу, и было пару раз когда водитель чуть на красный не проехал, из-за этой дичи

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Eva

Нахера это нужно? Ещё один внерыночный механизм. Пусть водители сами решают.

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Serpantin74

Ага решат, работать по 20 часов в сутки, и однажды когда будут кого-то везти заглатывая кофеин и энергетик, попадут в аварию из-за падения концентрации.

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Tolya Mirnyi

Согласен с вами

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Рыжий
Ещё один внерыночный механизм

А существуют вообще рыночные механизмы такси хоть где-нибудь?

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1 комментарий
Ренат Ренатович

А можно разрешить пиздить людей и грабить? А то внероночные механизмы. Пусть люди сами решают.

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Лев Сергеев

Поддерживаю. Надоело когда сидишь в такси и берут новый заказ

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Ирина Гордыкина

Меня один раз рано утром по дороге в аэропорт водитель в столб завез, задремал. После этого по другому смотрю на запреты.

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Рыжий

Я один раз так очень сильно обеспокоился. Когда ночью вызвал такси, а водитель буквально дремал на светофорах. Дороги были пустые, доехали без приключений, я посоветовал ему встать на парковке возле дома подремать. Он болт забил на мой совет( Страшная херня

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Oleg

у меня однажды уснул за рулем на питерском зсд, хорошо я вовремя заметил

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Мурад Муртазалиев

Интересно, сколько часов необходимо работать в такси, чтобы выйти в ноль (аренда, мойка, комиссия, топливо)

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Даниил Мельник

Если коротко - работа на арендной тачке = рабство.

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2 комментария
Tolya Mirnyi

Точно сказано

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Рыжий

Давно как-то ехал в такси и разговорился с водителем. Говорил, что в ближайшую неделю поедет в Сочи работать, т.к там заказов очень много и они дорогие. Это было на майских праздниках, 2019ом.

Наверное и сейчас примерно так это и работает, что есть прибыльные города, а есть "хуй тебе за воротник". Вроде это должно компенсироваться агрегатором, но не вникал как это работает.

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1 комментарий
Seregey Petrov

Как раз 10 часов)

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2 комментария
Рыжий

Не, ну вроде базу предлагают. Подводят регулирование водителей под базу европейских стран.

В Германии, например, за нарушение вот таких норм по отдыху ахуитительные штрафы, после первого раза не захочется больше нарушать

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Игорь Протасов

И оштрафуют таксиста.
У яндекса лапки :)

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1 комментарий
Oleg

Германия - развитая экономика с относительно богатым населением, а так же с относительно нормально работающим общественным транспортом. Популярность такси в Европе значительно ниже, так как оно дорогое (даже если считать в средних зарплата/часах) и в нем меньше нужды чем в рф. Сравнивать с западной Европой максимально некорректно. Россию корректно сравнивать с Латинской Америкой, некоторым странами Азии, а где-то может и Африки. Если сделать как в Германии - это убьет рынок такси и еще сильнее усугубит ситуацию с общественным транспортом и пробками

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Вадим Д.

Ограничить смены — это таксист отработал в одной машине 12 часов, пересел в другую другого агрегатор и ... сколько раз так получится? То всё примерно как сейчас и есть.

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Михаил Фирсов

все понимаю, но такого не понимаю, неужели таксисты сами не понимают какому риску подвергают не только свою жизнь, но и жизни других людей

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3 комментария
Рыжий

Как бы и да, но как бы и количество таких людей поуменьшится. Если за такие схематозы штрафами будут ебать

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Ильдар Абдуллин

Всем здравия) Я работаю в такси с 2016 года. И каких перемен я только не застал. Всё это фигня. Иной раз я не выключаясь отрабатываю 16 часов по Яндексу и ничего. Отправляет спать на 6 часов. Другие агрегаторы мертвые. Катаю к+, каждый день 8-10к стабильно. Особо не напрягаюсь. Работаю с 6 утра до 12 дня. И с 6 вечера до полуночи

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Ильдар Абдуллин
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Денис Канаш

Так это не значит что столько идёт в карман. Это просто выручка

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Alexey Dymov

Всё верно, количество набрано, пора заняться улучшением качества.
Определенно, такси будет становиться дороже, но лучше.
Сейчас в Яндексе ниже Комфорт+ уже опасно брать машину.

По статистике агрегаторов всего 5% водителей постоянно работают в такси, остальные делают это эпизодически по потребности. Процент постоянных должен стать больше, требования должны стать жестче

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