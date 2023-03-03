Транспорт
Святой крюк

Профсоюз авиадиспетчеров предупредил о перебоях в работе из-за новых правил сдачи экзамена по английскому языку Статьи редакции

Тесты теперь можно сдать только после обучения, а на период ожидания результатов сотрудников должны отстранить от работы.

  • Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров (ФПАД) в письме от 24 января предупредил Госкорпорацию по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), что введённый с 2023 года порядок прохождения курсов лишает возможности сдать экзамен до того, как истекут сроки действующих сертификатов, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо.

  • Курсы длятся до полутора месяцев, их проводят раз в три года для руководителей полётов, старших диспетчеров, инструкторов и диспетчеров, которы допущены к обслуживанию полётов на английском языке. Раньше проходить экзамен можно было в любое время, теперь — только после курсов.

  • Кроме того, получить результаты теста можно через 20 дней, но «на практике» срок может быть и больше, говорится в письме.
  • Всего, по словам президента ФПАД Сергея Ковалева, в штате около 8 тысяч диспетчеров. Но отправить всех на обучение сразу не получится. По оценке профсоюза, есть вероятность, что график прохождения курсов растянется на год-полтора.
  • Некоторые центры ОрВД рискуют оказаться в ситуации, когда сертификат уже просрочен, а результатов тестов ещё нет. В этой ситуации диспетчеров должны отстранить от работы — что приведёт к перебоям в ней.Поэтому профсоюз просит вернуть «досрочный» порядок сдачи тестов.
  • В Росавиации на вопросы «Ъ» не ответили, а в пресс-службе ГК по ОрВД отметили, что ФГУП «не опасается перебоев по причине своевременного планирования обучения». «Запланированное обучение на 2023 год осуществляется по плану», — добавили там.

#новость #авиадиспетчеры

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6 комментариев
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 Слегка Придурковатый

А зачем такие новшества ввели? Ну логика же какая-то должна была быть.

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Сидор

ИБД. Больше ничего

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Еврейский коктейль
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Давид Муравьёв

им нужно подключить ии для проверки этих тестов

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Andrey Kuznetsov

English, motherf**cker, do you speak it? (C) Pulp Fiction.

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Вадим Д.

Правила новые, а проблемы всё те же — дураки управляют, погоняют и мешают работать.

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